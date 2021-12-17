Огата Такэтора: политик, отстаивавший идею создания «японского ЦРУ»

В Японии вновь заговорили о необходимости создания службы внешней разведки. В последние годы с усилением напряженности ситуации с безопасностью в Восточной Азии, в которую вовлечена Япония, необходимость в такой службе все более возрастает. В связи с этим вновь привлекает внимание Огата Такэтора – политик, стремившийся к созданию «японской версии центрального разведывательного управления». О стремлении Огаты создать в Японии службу разведки для защиты жизни и имущества граждан, а также национальной территории, рассказывает Эдзаки Митио, автор вышедшей в издательстве «PHP синсё» книги «Огата Такэтора и японская разведка».

Упразднение внешней разведки командованием оккупационных войск

«Нам необходимо учредить орган разведки».

С этими словами 27 апреля 2021 года выступил в одной из видеопрограмм бывший премьер-министр Абэ Синдзо, отметив, что принятый в его бытность на посту премьера в 2013 году Закон об особых государственных секретах сделал возможным обмен информацией с США, Австралией и другими странами.

В 1945 году потерпевшая поражение во Второй мировой войне Япония оказалась под управлением Штаб-квартиры главнокомандующего союзными оккупационными войсками, костяк которых составляли вооруженные силы США. Союзники ввели жесткую цензуру и разоружили Японию, ликвидировав армию и флот, а также упразднили все органы внешней разведки.

Но в связи с появлением в октябре 1949 года в Китае коммунистической власти, а также началом в июне следующего года Корейской войны, Соединенные Штаты изменили оккупационную политику в отношении Японии, и в августе 1950 года велели Японии вновь вооружаться. В соответствии с этим распоряжением Япония учредила Национальный полицейский резерв (ныне Силы самообороны Японии).

Сразу после восстановления независимости Японии – начиная с 1952 года и на протяжении 1953-го – один из японских политиков стремился создать «японскую версию Центрального разведывательного управления», чтобы в сотрудничестве с ЦРУ США вести сбор информации о Советском Союзе, Китае и Корейском полуострове. Имя этого человека – Огата Такэтора.

Приверженец либерализма

Огата родился в 1888 году. Он окончил Токийскую высшую коммерческую школу (ныне Университет Хитоцубаси), а после окончания Университета Васэда поступил на работу в издательство газеты «Асахи симбун», где проявил себя выдающимся журналистом. Во время учебной стажировки в Великобритании он изучал вопросы конституционной власти, а также рабочего движения. Он был яростным критиком советского коммунизма, итальянского фашизма и убежденным сторонником либерализма.

После окончания Второй мировой войны в 1952 году Огата стал политиком. Возглавив вслед за премьер-министром Ёсидой Сигэру Либеральную партию, в 1955 году он привел консервативные силы к объединению, создав нынешнюю Либерально-демократическую партию.

Недавно опубликованная книга «Огата Такэтора и японская разведка» раскрывает отношение этого человека к органам внешней разведки. В последние годы и в Японии возникло движение за учреждение службы внешней разведки, в связи с представляется актуальным рассмотреть данный вопрос в историческом аспекте.

До войны японская разведка обладала далеко не слабыми возможностями. Проблемой было то, что ее сведения не находили применения в политическом курсе государства. Именно Огата непосредственно занимался проблемой государственной стратегии с одной стороны и разведки с другой.

Во время войны в июле 1944 года Огата вошел в состав кабинета министров Коисо Куниаки в качестве главы Бюро разведки, заняв высшую руководящую должность в разведслужбах Японии. На этом посту он болезненно ощутил: «живые» сведения правительству практически не поступают. В отсутствие надлежащей информации Япония терпела одно поражение за другим – в Воздушной битве за Формозу, в Сражении в заливе Лейте.

Причиной была неспособность наладить работу разведки двумя предыдущими правительствами – кабинетом Коноэ Фумимару и кабинетом Тодзё Хидэки.

Пагубное воздействие вертикального мышления в министерствах и ведомствах

Хотя в предвоенной Японии разведывательные службы были у Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, армии и флота их взаимодействие практически отсутствовало. В этой ситуации в декабре 1940 года второй кабинет министров Коноэ повысил статус Отдела разведки до Бюро разведки, которому были переданы обязанности по разведке и пропаганде различных министерств и ведомств.

Но реальной интеграции функций и полномочий было совершенно недостаточно. Причиной было вертикальное бюрократическое мышление в министерствах и ведомствах. Поэтому обмен даже основной информацией, имеющей непосредственное отношение к ходу войны, не происходил, и в обращении находились неверные сведения.

В качестве примера можно привести свидетельство Танабэ Тадао, инспектора Совета по планированию кабинета министров:

Принятые кабинетом министров в период с марта предыдущего (1942-го –прим. автора) года по май Второй план расширения военного производства, План южного развитиия и другие документы были подготовлены крайне слабо; надлежащих оснований не хватало даже основополагающим параметрам, а в результате слова руководителя совета по планированию в кабинете министров о том, что «военные поставки увеличатся с получением южных ресурсов с 18-года Сёва (1945)», были ничем иным как пустыми словами. Иначе говоря, с позиции Танабэ, для которого «главной обязанностью кабинета министров военного времени является именно расширение производства для военных нужд», кабинет Тодзё в целом был неспособен вести современную войну, и оставалось лишь констатировать, что продолжение такого состояния дел неминуемо вело к поражению в войне. (Муро Киёси, «Тодзё должен пасть. Критическая биография Накано Сэйго», газета «Асахи симбун», 1999 год, 114-115)

Недостаток верификации и контроля

Производство на военные нужды, а также обеспечение ресурсами крайне важны для ведения войны. И тем не менее, фактически разрабатывались и утверждались кабинетом министров ненадежные планы, в которых недоставало оснований даже основным параметрам.

Почему же давался ход столь плохо проанализированным данным? Это объясняется тем, что в тогдашней Японии отсутствовал механизм сведения, анализа и проверки данных, которыми располагали по отдельности армия, флот, а также правительство и Совет по планированию.

Вместе с тем не функционировали наблюдение и контроль со стороны законодательной власти и прессы. Если бы военные планы вооруженных сил и правительства, как и аналитические данные, проходили тщательную проверку, появление столь слабых планов ведения войны было невозможно.

Но со второй половины 1930-х годов премьер-министры Коноэ Фумимаро и Тодзё Хидэки не терпели нареканий в адрес правительства, а разведслужбами пользовались как «органами мобилизации общественного мнения». Критика военных планов правительства и вооруженных сил не допускалась ни со стороны парламента, ни со стороны прессы.

Две группы с разным отношением к либерализму

Между тем свобода слова в Японии была гарантирована законом. В эпоху Мэйдзи в 1890 году вступила в силу Конституция Японской империи, которая ввела в стране парламентскую демократию и гарантировала свободу слова. После этого в стране, пусть и недолго, действовал конституционный строй с двумя крупными партиями, именуемый «демократией Тайсё».

Однако под воздействием успеха революции 1917 года в России и становления Советского Союза в условиях тревоги по поводу международной деятельности коммунистов в предвоенной Японии крепли политические силы, выступавшие под лозунгами борьбы с коммунизмом и почитания императорской династии. Эти силы делились на две группы по признаку отношения к свободе слова и либерализму.

Первая – это сторонники тоталитаризма, выступавшие за подавление свободы слова в интересах защиты Японии. Со времени Инцидента на мосту Лугоу в 1937 году они считали либерализм своим непосредственным врагом, выступали за подавление свободы слова и стремились к управляемой экономике, в которой бизнес находится под контролем бюрократии.

Вторая – это либералы, которые стремились отстоять конституцию, свободу слова и капитализм.

К сожалению, остается только констатировать, что премьер-министр Тодзё, при всем своем патриотизме, представлял первую группу. Во время войны он подавил свободу слова, ужесточил контроль над экономикой, подвергал арестам и подавлению политических оппонентов, в том числе силами Корпуса безопасности (военной жандармерии).

Под руководством премьер-министра Тодзё Бюро разведки – орган, занимавшийся широким сбором и анализом сведений, полученных как в стране, так и за рубежом, отдалился от своей основной функции и служил инструментом для подавления свободы слова.

С другой стороны, Огата Такэтора и до, и во время войны, а затем и в послевоенные годы оставался либералом и стремился отстаивать конституционность власти, свободу слова и капитализм. Так, во время войны, в 1944 году, возглавив Бюро разведки в кабинете министров под руководством Коисо Куниаки, наряду с переходом к курсу на восстановление свободы слова, он повел борьбу за построение механизма обмена и анализа информации через проведение совещаний армии, флота и правительства, а также стал искать пути преодоления оппозиции со стороны военных и выхода из войны.

Замыслы, не воплощенные из-за скоропостижной смерти

Пятнадцатого августа 1945 года Япония потерпела поражение в войне. Не стало ли причиной, приведшей страну к этому краху, подавление свободы слова, пренебрежение конституционными принципами и данными разведки? С этими болезненными выводами 17 августа 1945 года, сразу после поражения в войне, в кабинете министров под руководством Хикасикуни Нарухико, Огата Такэтора занял должность главы секретариата и по совместительству главы Бюро разведки и стал бороться за возврат к конституционализму и свободе слова.

Затем, в 1952 году, вступив в должность генерального секретаря кабинета министров в кабинете Ёсидэ Сигэру, Огата указывал на необходимость широкого сбора информации за рубежом в рамках работы политической власти, основанной на принципах свободы и демократии, с целью реагирования на угрозы со стороны Советского Союза и Китая, и учреждения «японской версии ЦРУ», действующей в соответствии с национальной политикой.

Огата сообщал американской стороне, что для начала он намеревался заняться созданием организации по «сбору» информации путем перехвата зарубежного вещания и зарубежных коммуникаций, а в будущем он намерен расширять деятельность в области информации – как публичной, так и непубличной. Но 28 января 1956 года Огата скоропостижно скончался, так и не успев завершить задуманное.

С тех пор минуло 65 лет, и международная ситуация, в которой находится Япония, вновь становится все более напряженной.

В настоящее время Япония выступает инициатором создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Дальнейшее продвижение данной инициативы также сопряжено с необходимостью учредить орган внешней разведки и усилить взаимодействие в разведывательной деятельности как с США и другими западными странами, так и с государствами Индо-Тихоокеанского региона.

Фотография к заголовку: Огата Такэтора, 1955 год (30-й год эпохи Сёва), снимок сделан 15 ноября (© «Кёдо цусин»)

«Огата Такэтора и японская разведка»

Автор: Эдзаки Митио

Издательство: «PHP синсё»

Объем: 416 страниц

Цена: 1320 йен (с учетом налогов)

Издано: 15 июля 2021 г.,

ISBN: 978-4-569-84992-8