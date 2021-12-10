Проблемы обеспечения безопасности японской экономики в свете ситуации с продажей криптобиржи bitFlyer

На рынке криптовалют (виртуальных валют) происходит изрядный рост. Этот рынок становится все более весомым: совокупная капитализация уже достигла на данный момент 3 трлн долларов, а на фондовом рынке в США впервые появился биржевой индексный фонд, привязанный к (фьючерсам) биткойн. На этом фоне шли конфиденциальные переговоры о продаже крупнейшей в Японии биржи криптоактивов. В связи с наличием в числе кандидатов на приобретение предприятия с китайским капиталом, опасения, связанные с обеспечением экономической безопасности, звучат все громче.

Криптоактивы: рыночная капитализация свыше 300 трлн йен

Крупнейшая в Японии биржа криптоактивов bitFlyer продолжает переговоры о продаже с национальными и зарубежными предприятиями. В ходе процесса ясно обозначилась отсталость режима обеспечения экономической безопасности Японии. Возникает вопрос о том, способно ли правительство под руководством премьер-министра Кисиды Фумио в своей работе над обеспечением экономической безопасности, восстановить суверенитет Японии в области данных.

Политика массированного монетарного смягчения центральных банков по всему миру, которой сопровождается пандемия коронавируса нового типа, вызывает всплеск активности на финансовых рынках как в Японии, так и за рубежом. В этих условиях криптоактивы – цифровые активы, реализуемые через интернет, преодолели временную стагнацию, и их стоимость растет.

По данным информационного вебсайта о криптовалютах «Коин гэкко», по состоянию на вторую половину дня 9 ноября 2021 года совокупная капитализация мировых криптоактивов превысила 3 трлн долларов (около 342 трлн йен), а стоимость криптовалюты с самым большим в мире оборотом – биткойна – достигла исторического максимума, составив 67 тыс. долларов (приблизительно 7 млн 640 тыс. йен).

Крупнейшая в Японии биржа криптоактивов bitFlyer

Популярность криптоактивов выросла и в Японии, где растут объемы их купли-продажи. При этом особенно выделяется криптобиржа bitFlyer – площадка для торговли криптоактивами, которая гордится самым большим оборотом в стране. Наряду с Coincheck – дочерней структурой компании по работе с ценными бумагами Monex, Inc., заявляющей о самом большом количестве пользовательских аккаунтов, bitFlyer – ведущий крипторынок Японии.

Компанию BitFlyer основали в качестве соучредителей Кано Юдзо, в прошлом работавший в компании по работе с ценными бумагами Goldman Sachs, и Комияма Такафуми. Она занимается торговлей криптоактивами 13-ти наименований, включая биткойн, и ведет свой бизнес не только в стране, но и за рубежом. На посту президента компании BitFlyer Holdings – держателя акций bitFlyer – Кано сыграл ведущую роль в учреждении Японской ассоциации блокчейна, и в настоящее время является ее президентом. Словом, это крупная фигура на японском крипторынке.

Траектория карьеры Кано, который также является крупным акционером bitFlyer, необычна – из инженера в Goldman Sachs в трейдеры. Он известен как один из наиболее видных представителей данной сферы бизнеса, в частности, как человек, предложивший министру по вопросам цифровизации Хираи Такуя (по состоянию на октябрь 2020 года) сделать блокчейн элементом государственной стратегии. Примерно осенью 2020 года именно Кано предпринял действия по продаже bitFlyer через процедуру слияний/поглощений для собственного ухода из основанного им предприятия. Японские компании, которые занимаются торговлей криптовалютами, подпадают под закон о фондовых операциях и систему регистрации, предусмотренную распоряжением кабинета министров, однако в принципе их купля-продажа производится в свободном порядке.

Huobi Japan – компания, связанная с Китаем

Желание приобрести bitFlyer выразили как национальные, так и зарубежные предприятия. По словам осведомленных источников, хотя г-н Кано рассчитывал на сделку масштабом порядка 100 млрд йен, предложения со стороны крупнейших национальных предприятий сферы информационных технологий и финансов не достигли и половины от этой суммы. Эксклюзивное право вести переговоры получила предложившая максимальную цену компания Huobi Japan, входящая в группу предприятий Huobi – владельца одной из крупнейших в мире бирж криптоактивов китайского происхождения. Президентом Huobi Japan является Чэн Хайтэн (яп. Тин Кайто), выходец из китайской провинции Фуцзянь. После окончания одного из японских университетов, прежде чем занять нынешнюю должность, он работал в японской IT-компании, а также в японском представительстве фирмы-владельца крупнейшей китайской поисковой системы Baidu.

Компанию Huobi основал в Пекине в мае 2013 года Ли Линь, компьютерный инженер-выпускник Университета Цинхуа. Сразу после учреждения эта компания стала самой большой в Китае биржей криптоактивов, а в 2016 году совокупный оборот предприятий группы достиг 2 трлн юаней (около 35 трлн йен). Биржа выросла в крупнейшую в мире площадку для торговли криптоактивами, и какое-то время через нее осуществлялось 60% всех мировых сделок с биткойном.

Однако в сентябре 2017 года китайские власти внезапно объявили о запрете осуществления в стране сделок с криптовалютой. Провозгласив суверенитет в интернете, китайские ведомства, готовясь готовились выпустить цифровой юань, сочли криптоактивы посягательством на право государства эмитировать валюту и занялись их искоренением.

Вместе с тем китайские власти позволили криптобиржам вести свой бизнес за рубежом, и компания Huobi перевела свою штаб-квартиру в Сингапур. С 2018 года она открыла свой бизнес в Японии, США и Южной Корее. В ноябре 2018 года пресса, связанная с Коммунистической партией Китая, сообщила об учрежедении в пекинской компании Huobi Group партийного комитета, поместив статью с приветствием Ли и продемонстрировав тем самым, что Huobi сохраняет тесные связи с соответствующими китайскими ведомствами и после введения ограничений.

Реалии Японии: отсутствие ограничений на перевод данных в Китай

Купля-продажа криптобирж в Японии осуществляется в свободном порядке. Проблема состоит в том, что в Китае, где базируется Huobi, в 2017 и 2021 году были введены ограничения, а наряду с ними законы об кибербезопасности и безопасности данных. Они обязывают национальные предприятия Китая в принципе хранить собранные данные на серверах, расположенных в Китае, и ограничивать предоставление этих данных за рубеж.

С другой стороны, в Японии ограничения передачи данных за рубеж отсутствуют, и в случае приобретения компанией Huobi криптобиржи bitFlyer ничто не помешает ей выводить данные в Китай.

Примерно в то же время, когда велись переговоры о продаже между bitFlyer и Huobi, Дональд Трамп, который в то время был президентом Соединенных Штатов Америки, занял жесткую позицию по отношению к китайским предприятиям и издал административный указ, предписывающий продажу приложения сервиса обмена видеоматериалами TikTok американскому предприятию в связи с подозрениями о том, что TikTok предоставляет данные Коммунистической партии Китая. Впоследствии президент Джо Байден отменил это распоряжение, однако расследование в отношении TicToc продолжается. Тревога в отношении Китая, для которого сбор персональных данных является частью национальной политики, не ослабевает.

Между тем правительство Японии в связи с переговорами о продаже BitFlyer на ограничения не пошло. Это объясняется тем, что мнения в Агентстве финансовых услуг разделились: «примиренцы» допускали ведение переговоров, ссылаясь на отсутствие ограничивающего закона, в то время как «непримиримые» возражали, указывая на необходимость воспользоваться в целях ограничения Законом о валютном обмене.

Обвинение Huobi в слабости внутреннего контроля

Что касается компании Huobi Japan, Агентство финансовых услуг проводило проверку, предполагая наличие упущений в режиме внутреннего контроля. Это произошло из-за того, что в агентство поступали сигналы от сотрудников компании о недостаточной проверке личности клиентов и других фактах.

Однако предшественник Huobi Japan – японская криптобиржа BitTrade – в сентябре 2018 года стала полным дочерним предприятием Huobi Group. Ввиду наличия прецедента приобретения иностранным капиталом, с учетом торговых и прочих экономических отношений с Китаем, в конечном итоге переговоры между bitFlyer и Huobi состоялись при молчаливом согласии Агентства финансовых услуг. Опасения по поводу утечки в Китай персональных данных японских пользователей криптоактивов усилились.

В конечном счете, на переговорах о покупке между bitFlyer и Huobi сторонам не удалось прийти к согласию, и переговоры прекратились. Ирония судьбы состоит в том, что произошло это из-за китайских регулирующих органов. Пока стороны торговались о цене, китайские органы провели расследование в отношении Huobi. С 2020 года Китай усиливал борьбу с криптобиржами под лозунгом борьбы с мошенничествами и отмыванием денег. Поэтому Huobi предлагала взять паузу в переговорах до завершения расследования со стороны китайских властей. Но bitFlyer не откликнулся на это пожелание, и стороны продолжили переговоры о купле-продаже.

В сентябре 2021 года Китай объявил о полном запрете майнинга криптовалют, в том числе зарубежных. Предполагали, что счета Huobi и других компаний в материковом Китае заморозят. Возросший риск утечки персональных данных японских пользователей криптоактивов в китайские органы в конечном итоге был устранен действиями китайских органов, связанных с регулированием криптоактивов. После всего этого стала очевидной слабость японского суверенитета над данными.

Впоследствии BitFlyer вел переговоры с представителями как национального, так и зарубежного капитала, но на фоне восстановления ситуации на рынке криптоактивов сойтись в цене не удалось. Такое развитие ситуации, к большому счастью, привело к тому, что вызывавшего опасения перевода пользовательских данных за рубеж так и не произошло.

При подготовке этой статьи в службе по связям с общественностью bitFlyer решительно отказались дать какой-либо материал, заявив, что «ничего рассказать не могут». Компания Huobi согласилась «ответить, если это необходимо», но их ответы так и не были получены к сроку.

Новый подход к обеспечению экономической безопасности

По результатам голосования на всеобщих выборах 31 октября правящая Либерально-демократическая партия сохранила комфортное большинство. Замысел Кисиды распустить парламент сразу после назначения увенчался полным успехом. Теперь у него имеются все возможности для реализации собственного политического курса, одним из главных направлений которого является выработка и принятие закона об обеспечении экономической безопасности. Для обеспечения экономической безопасности предполагается в первую очередь препятствовать утечкам передовых технологий и защищаться от кибератак из-за рубежа, то есть, распространить на экономику усилия по обеспечению безопасности, ранее сосредоточенные в дипломатической и военной областях.

В мае 2021 года учрежденный Кисидой в бытность председателем Совета по партийной политике ЛДП «Стратегический штаб по созданию нового международного порядка» опубликовал промежуточный доклад о проделанной работе. В качестве наиболее важных отраслей в нем приводятся (1) энергетика, (2) информация и связь, (3) транспорт и морские перевозки, (4) финансы и (5) медицина, а целью ставится «обеспечение стратегической самостоятельности» и «обретение, поддержание и укрепление стратегической незаменимости».

Говоря проще, предложенная штабом цель состоит в том, чтобы исправить ситуацию с чрезмерной зависимостью от заграницы и усилить присутствие и преимущественное положение Японии за рубежом. Нет необходимости говорить о том, что фоном выступает противостояние США и КНР в международной политике, а также тревога по поводу распространения экономической гегемонии Китая.

Приступивший к работе на учрежденном Кисидой посту министра по обеспечению экономической безопасности депутат Палаты представителей Кобаяси Такаюки возглавлял секретариат этого штаба. Это свидетельство серьезности намерений Кисида в том, что касается политики обеспечения экономической безопасности.

Однако, как очевидно продемонстрировала ситуация вокруг переговоров о продаже bitFlyer, в правительстве Японии понимание и отношение к обеспечению экономической безопасности довольно прохладное.

Совещания по обмену информацией между Агентством финансовых услуг и правительственными органами

В публикации газеты «Асахи симбун» под названием «Подробное рассмотрение и дополнительные сведения по проблеме управления персональными данными в LINE», удостоенной приза Ассоциации прессы 2021 года, сообщалось, что фотографии и видеоматериалы пользователей приложения для бесплатного обмена сообщениями LINE хранились на серверах в Южной Корее, а китайский субподрядчик имел доступ к персональным данным пользователей. Оператор LINE, признав, что он не информировал пользователей в достаточной мере о том, что их информация хранится на серверах за рубежом, а также небрежно осуществлял управление и контроль, объявил о переходе с южнокорейских серверов на японские.

Но примерно за 7 лет до этой публикации «Асахи» журнал FACTA уже сообщал о том, что южнокорейская разведка перехватывает данные в LINE и хранит собранные сведения в Европе, а правительству Японии об этом известно. Японское правительство, будучи осведомлено о том, что LINE хранит данные на серверах в Южной Корее, до последнего времени этим не занималось.

Ситуация вокруг продажи bitFlyer послужила поводом для того, чтобы правительство наконец стало предпринимать больше усилий по обеспечению экономической безопасности. Одним из наиболее важных является учреждение совещаний по информационному обмену между Агентством финансовых услуг и соответствующими правительственными органами.

Осознав рискованность передачи персональной информации за рубеж как общую проблему, с нынешнего года стороны проводят эти совещания в установленном порядке на регулярной основе. Соответствующие органы в правительстве в последние годы стали заниматься такими вопросами обеспечения экономической безопасности как утечка технологий и результатов научных исследований предприятий, а также персональных сведений, а ситуация вокруг продажи bitFlyer послужила поводом для того, чтобы пойти на взаимодействие с Агентством финансовых услуг.

Обеспечение «цифрового суверенитета» быстро выходит в странах Запада на передний план как одна из важнейших политических проблем, усиливается понимание того, что информационный контроль является предметом национальных интересов. В политике обеспечения экономической безопасности, продвигаемой правительством Кисиды, на данный момент основной упор делается на решении проблемы утечки за рубеж технологий. Что же касается ограничений в отношении размещения серверов, не говоря уже об ограничениях участия иностранного капитала, нынешнее положение дел равнозначно отказу самой Японии от «суверенитета над данными». Вероятно, это тоже говорит о «цифровой слабости» Японии, столь заметной в свете событий, связанных с пандемией коронавируса.

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