К новому союзу Японии и Великобритании: отношения монарших династий как элемент тесных двусторонних связей

Быстрое сближение через 100 лет: отношения Японии и Англии сегодня

Отношения между японским императорским домом и британской королевской семьей имеют давнюю историю продолжительностью около 150 лет. Тесные связи сохранялись непосредственно до того, как страны скрестили оружие в ходе последней войны, а после ее окончания японский императорский дом и британская королевская семья сыграли большую роль в ослаблении антияпонских настроений в Великобритании. Давайте окинем взглядом эти особые отношения, которые в наши дни продолжают оказывать, пусть и не столь значительное, влияние на «новый альянс Японии и Великобритании».

Королевский архив Великобритании о монаршей дружбе

Выйдя из состава Европейского Союза, Великобритания демонстрирует позицию, в которой отношениям с Японией уделяется небывало важное значение. В сентябре 2021 года в Японии побывала британская ударная авианосная группа во главе с новейшим авианосцем страны «Куин Элизабет», в морской акватории вблизи Японии состоялись совместные учения группы с Силами самообороны Японии, а также с вооруженными силами США и других стран. Фоном для этих событий, безусловно, служит прежде всего стремление путем постоянного военного участия укрепить взаимодействие в сдерживании Китая, но давайте не будем пренебрегать и ролью, которую играют в двусторонних связях стран отношения между императорским домом Японии и королевской семьей Великобритании.

Как Япония, так и Великобритания являются островными государствами с конституционной монархией, а история отношений японского императорского дома и британской королевской семьи насчитывает около 150 лет. Я обратился с запросом о том, нет ли свидетельств этих особых дружеских отношений, в Королевский архив в Виндзорском замке. Среди документов, которые хранятся в этом архиве, в материалах личного секретаря короля Георга VI имеются свидетельства особых близких отношений, в частности, телеграммы 1940-1941 годов, среди которых телеграммы короля Георга императору Хирохито (посмертное имя Сёва) с поздравлениями по случаю 2600-летия императорской династии и брака принца Микасы, а также соболезнования в связи с кончиной тёти императора Масако, принцессы Цунэ, и ответные телеграммы императора Хирохито королю Георгу.

Британский королевский архив раскрыл следующие документы:

Поздравительная телеграмма (предварительный текст), направленная 11 февраля 1940 года королем Георгом императору Хирохито по случаю 2600-летия императорского дома Японии и ответная благодарственная телеграмма, направленная 12 февраля императором Хирохито королю Георгу. Телеграмма с соболезнованиями (предварительный текст), направленная 9 марта 1940 года королем Георгом императору Хирохито в связи с кончиной принцессы Масако, шестой дочери императора Мэйдзи, супруги принца Такэды Цунэхисы, и ответная телеграмма от императора Хирохито с выражением признательности, датированная 11 марта. Поздравительная телеграмма (предварительный текст), направленная 22 октября 1941 года королем Георгом по случаю женитьбы принца Микаса Такахито и отправленная в тот же день ответная телеграмма императора Хирохито.

Особого внимания заслуживает то, что третья телеграмма в этом перечне с поздравлениями по случаю свадьбы принца Микасы была отправлена всего за 2 месяца до того, как с нападением Японии на Пёрл-Харбор и началом боевых действий на Малайском полуострове разразилась Война на Тихом океане. Этот документ указывает на то, что близкие отношения между императорским домом и королевской семьей поддерживались вплоть до того, как их страны стали военными противниками.



Предварительный текст (проект) поздравительной телеграммы короля Георга императору Хирохито по случаю бракосочетания принца Микасы. Телеграмма была отправлена 22 октября 1941 г., документ из Британского королевского архива (© Her Majesty Queen Elizabeth II, 2021)

Урок теплоты и близости семейных уз для будущего властителя эпохи Сёва

Отношения японского императорского дома и британской королевской семьи начались в 1869 году с приезда в Японию второго сына королевы Виктории принца Альфреда. С тех самых пор, за исключением военного периода, британская королевская семья всегда служила моделью для императорского дома Японии.

Наиболее близкими отношения стали во время правления императора Хирохито (Сёва). В 1921 году, когда будущий император был наследным принцем, он первым из членов японского императорского дома побывал в Великобритании. Третьего марта на борту линкора «Катори» британской постройки наследный принц отправился из порта Йокогама в путешествие по пяти странам Европы, из которой вернулся на родину через полгода. Первой страной посещения и местом наиболее продолжительного пребывания в ходе этого турне стала Великобритания. Со времени окончания Первой мировой войны прошло всего три года, и наследный принц заехал на средиземноморский остров Мальта (принадлежавший тогда Британии), чтобы поклониться могилам японских моряков, павших в боях с Германией.

В то время королю Георгу V, деду королевы Елизаветы, было 55 лет, а наследному принцу во время путешествия только исполнилось 20. Король отнесся к наследному принцу с отеческой теплотой, оказав ему радушный приём, и на приветственном параде они ехали в одной карете. В ходе этого визита в Великобританию наследный принц Хирохито узнал о важности теплоты семейных уз для современной монаршей семьи, символизирующей ее связь со своими подданными. В 1979 году в императорской резиденции в Насу император Хирохито вспоминал: «То, что я узнал от Георга V о конституционной власти, легло в основу моего мировоззрения на всю жизнь» (Мемуары императора Хирохито, том 17).

Бывший корреспондент газеты «Ёмиури симбун» Мурао Киёкадзу в очерке «Брак наследного принца», вышедшем в коллекции материалов Общества выпускников бывшей Третьей полной средней школы, вспоминал о том, что на пресс конференции по случаю 60-летия императора Хирохито в 1961 году, говоря о «самом приятном за 60 лет жизни» император заметил: «В 20-летнем возрасте я побывал в Англии, и во время этого визита я провел 3 дня в Букингемском дворце у короля Георга V, который учил меня вместе с собственным сыном, принцем Уэльским и будущим королем Эдуардом VIII, тому как устроена конституционная монархия. ... я отношусь к Георгу V как ко второму отцу». Император Хирохито пронес теплые чувства по отношению к британской королевской семье через всю жизнь, помня короля Георга как «второго отца», а членов королевской семьи – как «второй дом».

Как отмечается в «Исторической энциклопедии британской королевской семьи» (Мори Мамору, изд-во «Тайсюкан сётэн»), король Георг V-й, «выступая с позиции «доброго советчика» кабинета министров, снискал себе незыблемый авторитет успешного конституционного монарха – редкого явления в современной истории». Он был монархом, который непосредственно общался с правительством и активно участвовал в политической жизни.

Император Хирохито, который во время посещения Великобритании перенял у короля Георга V концепцию конституционной монархии, по которой властитель, будучи символом нации, вместе с тем участвует в политике, обладая «правом предостерегать», был правителем, который применял эту «прерогативу предостережения».

Англизация образа жизни императорского дома Японии

Помимо прочего, поездка будущего императора в Британию оказала большое влияние и на жизненный уклад императорского дома. После возвращения на родину, в 1923 году император стал вводить в практику привычки, усвоенные в Англии – сменил традиционные японские одеяния на одежду европейского кроя, которую стал заказывать портному прославленного магазина одежды для джентльменов на лондонской Сэвил-роу. На завтрак он тоже стал предпочитать супу мисо и рису яичницу с ветчиной и тостами, а после войны – овсянку и капустный салат с тостами.

Более того, он ликвидировал систему императорских наложниц, существовавшую с целью увеличения численности императорских отпрысков мужского пола, и утвердил принцип «один муж – одна жена». По всей вероятности, причиной, по которой из всех императоров именно Хирохито ввел в жизнь данный принцип, стало то, что в ходе визита в Великобританию он научился теплоте уз современной семьи у британской королевской династии, живущей одной жизнью со своим народом. Спать он тоже стал на кровати, а не на футоне. Была упразднена практика воспитания детей наставниками, и дети императорской четы стали жить вместе с родителями. Благодаря этому в народе укоренилось отношение к императорскому дому как к семье.

Обе страны, воспринимая Россию как общего врага, заключили в 1902 году военный союз, и через 2 года Япония одержала победу в Русско-японской войне. Однако после этого Соединенные Штаты Америки, встревоженные подъемом Японии, стали относиться к англо-японскому альянсу с растущим подозрением и склонять Великобританию к ликвидации этого союза. При выработке устава Лиги Наций Великобритания не согласилась с предложением о ликвидации расовой дискриминации, с которой стремилась покончить Япония, что в свою очередь породило у японской стороны недоверие по отношении к Великобритании. После возвращения на родину в ноябре 1921 года наследный принц Хирохито стал регентом, а в следующем месяце на Вашингтонской конференции было принято решение упразднить англо-японский альянс (в 1923 году). А еще через 20 лет, в 1941 году, стороны сошлись как противники в ожесточенной Войне на Тихом океане, длившейся 4 года. Тем не менее, трехнедельное пребывание наследного принца Японии в Великобритании стало пиковой точкой японско-британских отношений.

Отношения, проложившие путь к примирению двух стран

После войны отношения императорского дома с британской королевской семьей возродились. Недоверие по отношению к Японии, которое подпитывали в первую очередь солдаты, побывавшие в японском плену, не исчезало, и в этих условиях именно британская королевская семья и японский императорский дом стали теми, кто смог пробить в нем брешь.

На следующий год после того, как Япония вновь обрела суверенитет (восстановлен в 1952 году), 19-летний наследный принц (ныне почетный император Акихито) совершил свой первый зарубежный визит, чтобы присутствовать на коронации королевы Елизаветы. Будущего императора, который изучал монархию по работе Роберта Николсона «Биография Георга V», встречал как почетного гостя пожилой премьер Уинстон Черчилль. На торжественном завтраке в честь приезда, куда были приглашены владельцы популярных газет, публиковавших антияпонские материалы, будущий император сумел произвести достойное впечатление на британцев своими личными качествами, что способствовало улучшению отношений между Японией и Великобританией.

В 1971 году, когда император Хирохито вновь посетил Великобританию спустя полвека после первой поездки, от участия в торжественном банкете отказался член королевской семьи лорд Маунтбеттен, командующий флота её величества, под началом которого британские моряки погибли при потоплении Японией кораблей в бою у Куантана (сражения у Малайского полуострова). В этой непростой ситуации на помощь пришла 45-летняя королева Елизавета, заявив: «Мы не можем делать вид, будто наши отношения всегда были мирными и дружественными. Но именно этот опыт прошлого заставляет нас стремиться, чтобы эти несчастные события никогда не повторились». В 1975 году королева, которая впервые совершила визит в Японию в качестве государственного гостя, продолжила дружеские связи с императорским домом. Нет необходимости говорить о том, что в Японии ей был оказан радушный прием.

В 1998 году, когда император Акихито посетил Великобританию, премьер-министр Японии Хасимото Рютаро через популярную британскую газету «Сан» выразил сожаление и принес извинения, а британское правительство приняло решение выплатить японским военнопленным особые компенсации. Отмечалось, что «визит императора в 1998 году сыграл очень важную роль» в том, что началось это примирение. (Бывший посол Великобритании в Японии Дэвид Уоррен).

Прочные узы, связывавшие японский императорский дом и британскую королевскую семью, предоставили возможность вновь обратиться к доверию от недоверия, порожденного войной. В 2012 году император Акихито вновь посетил Великобританию, чтобы принять участие в торжествах по случаю 60-летия коронации королевы Елизаветы. Нынешний император Нарухито, будучи наследным принцем, тоже выбрал Великобританию местом своей зарубежной стажировки. Занимаясь в Оксфордском университете исследованием истории водного сообщения на реке Темза, он жил в общежитии для студентов, заходил выпить пива в пабы и наслаждался свободной студенческой жизнью. В 2015 году императорская чета тепло принимала посетившего Японию принца Уильяма, а в 2018 году старшая дочь императорской четы Айко отправилась в Великобританию, чтобы принять участие в летней программе частного Итонского колледжа. Теплые, близкие отношения связывают императорский дом Японии и королевскую семью Великобритании на протяжении трех поколений.

Можно с полным основанием утверждать, что связи императорского дома и королевской семьи сыграли роль в процессе примирения двух стран. Наличие особого канала связи между двумя странами, отличного от сношений между их правительствами, со всей очевидностью имеет отнюдь не малое значение.

В 2021 году исполнилось 100 лет тех пор, как будущий император, а в то время наследный принц Хирохито, прибыл на британский остров Уайт. Если ситуация с распространением коронавируса успокоится, то в 2022 году нынешняя императорская чета в качестве своего первого зарубежного визита посетит Великобританию. Сейчас, когда два островных государства – одно на Востоке, а другое на Западе, идут по пути к новому японско-британскому альянсу, новые отношения между императорским домом Японии и королевской семьей Великобритании, определенно, станут еще одной связующей нитью этого союза.

Фотография к заголовку: (слева направо) Герцог Эдинбургский, королева-мать Елизавета, императрица Нагако, император Хирохито и королева Елизавета на банкете в Букингемском дворце, Лондон, 5 октября 1971 года (© Jiji Press)