Политические перспективы-2022: выборы в Палату советников как пробный камень для премьер-министра Кисида – исход зависит от борьбы с коронавирусом и экономической политики

Удастся ли обеспечить политическую стабильность, победив на выборах в Палату советников, или придется идти на выборы в неблагоприятных условиях и оказаться у непослушного руля? 2022 год станет решающим для премьер-министра Кисиды Фумио.

Премьер-министр Кисида Фумио, который вышел победителем в борьбе четырех кандидатов за пост председателя Либерально-демократической партии, выдержал первое испытание на этом посту, добившись для своей партии устойчивого единоличного большинства (261 мандат) на выборах в Палату представителей. И если он выйдет победителем по итогам главного политического события 2022 года – предстоящих летом выборов в Палату советников, то этим будет проложен путь к по-настоящему стабильной политической власти. Поводом для беспокойства служит то, что ему придется реагировать, если страну накроет «шестая волна» коронавируса. В условиях глобального усиления инфляционного давления задавать курс экономической политики будет непросто. Неудачи вызовут разочарование у населения, а в случае неуспеха на выборах в Палату советников возникнут труднопреодолимые препятствия для политического руководства. Если вновь возникнет «испорченный парламент» с противостоящими палатами, то не исключена и перспектива вынужденной отставки. Поэтому наступивший год станет для нынешнего премьер-министра судьбоносным.

Большинство при 56 мандатах ЛДП и Комэй

С большой долей вероятности выборы в Палату советников впишут в политическую повестку с тем, чтобы провести голосование 10 июля. С учетом законодательных поправок, общее число депутатских мандатов увеличится на 3 и составит 248. Таким образом, на предстоящих выборах правящим и оппозиционным партиям предстоит сойтись в схватке за 124 депутатских мандата. Поскольку по раскладу сил на 1 января ЛДП и Комэй принадлежит 69 мандатов, обладатели которых на данных выборах переизбираться не будут, простой расчет показывает, что правящие партии смогут обеспечить себе большинство (125) голосов в палате, если завоюют на выборах 56 мест. Из мандатов, обладателей которых предстоит переизбрать, ЛДП принадлежат 54, а Комэй – 14, то есть в общей сложности правящая коалиция располагает 68-ю. Соответственно, правящий лагерь сможет удержать большинство даже в том случае, если его партии потеряют 12 мест, и барьер, который необходимо взять премьер-министру, не кажется слишком высоким.

Однако в прошлом насчитывается немало примеров, когда для правящих партий выборы в Палату советников открывали «врата ада». В отличие от выборов в Палату представителей, исход которых определяет собственно правительство, выборы в Палату советников считаются своего рода промежуточным экзаменом для власти, а многим избирателям это голосование дает возможность «вставить иголок» правящим партиям, и в последние годы именно выборы в Палату советников становились отправной точкой резких политических перемен. При смене власти в 2009 и 2012 годах в обоих случаях все начиналось с поражения правящих партий на предшествовавших выборах в Палату советников.

На выборах в Палату советников 2007 года, при первом кабинете министров под руководством Абэ Синдзо, крупную победу одержала тогдашняя Демократическая партия. Возникла ситуация «испорченного» парламента, при которой большинство голосов в Палате советников принадлежало оппозиции, а для ЛДП и Комэй парламентская работа превратилась в сущее мучение, и в конце концов в 2009 году на выборах в Палату представителей весь парламент перешел под контроль оппозиции. И напротив, на выборах в Палату советников 2010 года, когда у власти находилось правительство Демократической партии под руководством премьер-министра Кана Наото, демократы потерпели сокрушительное поражение. Они оказались правящей партией с меньшинством в Палате советников, и в 2012 году на выборах в Палату представителей власть досталась ЛДП и Комэй.

Основная политическая повестка 2022 года

Январь 17-е (ведется согласование) Созыв очередной сессии Парламента Японии 23-е Выборы мэра города Наго префектуры Окинава Февраль 4-е Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине Март 9-е Выборы президента Южной Кореи Третья декада (ориентировочно) Утверждение бюджета на 2022 финансовый год Май 15-е 50-летие возвращения основной территории Окинава Июнь 15-е Окончание очередной сессии парламента Июль 10-е (ориентировочно) Выборы в Палату советников

Подготовка выгодных позиций к выборам через экономическую политику

Премьер-министру Кисиде эти события прошлого хорошо известны. Основы диспозиции к выборам в Палату советников он начал закладывать еще в 2021 году. Принятием в ноябре экономической программы, оцениваемой в рекордную сумму 55,7 трлн йен, а с учетом расходов частного сектора размах которой составляет 78,9 трлн йен, премьер-министр приложил усилия к «скорейшему выводу экономики на траекторию роста». В соответствии с этим экономическим курсом, в декабре внеочередная сессия парламента утвердила дополнительный бюджет на 2021 финансовый год размером 35,9 трлн йен с прицелом накопить фактические результаты к выборам в Палату советников.

На данный момент складывается впечатление, что в паруса Кисиды дует попутный ветер. Ситуация с коронавирусом, доставившая столько неприятностей двум его предшественникам – Абэ Синдзо и Суге Ёсихидэ – успокаивается. Благополучно преодолев выборы в Палату представителей в октябре 2021 года, кабинет министров резко увеличил уровень своей поддержки. И напротив, уменьшение политического веса оппозиционной партии номер 1 – Конституционно-демократической партии – вынудило уйти в отставку ее основателя Эдано Юкио. Партию возглавил новый председатель Идзуми Кэнта, но перспективы восстановления ее сил пока неясны.

В этих условиях в наступившем 2022 году на очередной сессии парламента, которую премьер-министр созовет в январе, в первую очередь будет стоять вопрос о скорейшем утверждении бюджета на следующий финансовый год (который начинается в апреле). Премьер-министр намерен к предстоящим выборам в Палату советников получить отдачу от Закона об обеспечении экономической безопасности, а также Закона об учреждении Агентства по делам детей, и уделяет большое внимание их уверенному принятию. В декабре прошлого года, выступая перед внеочередной сессией парламента с первой речью по вопросам политики, премьер-министр отметил, что он намерен рассмотреть вопрос обеспечения возможности атаковать вражеские базы, и вместе с тем он продемонстрировал осторожный подход в соответствии с позицией партии Комэй, которая считает, что «важно принимать решение, заручившись пониманием со стороны народа» (эту позицию выразил председатель Комэй Ямагути Нацуо), поэтому полноценные обсуждения данного вопроса будут отложены до времен после выборов в Палату советников, а приоритет будет отдаваться прежде всего выстраиванию сотрудничества ЛДП и Комэй на этих выборах. Все ли предусмотрел премьер-министр? Не осталось ли «слепых зон»?

Налоговая политика по повышению зарплат: эффект неясен

Самой большой угрозой, по всей вероятности, будет коронавирус. В частности, выявленный в конце 2021-го в ЮАР штамм омикрон, который распространился по всему миру, считается еще более заразным. Если система медицинского обслуживания вновь окажется перегружена, попутный ветер для политической власти сменится встречным, и силу его предсказать сложно. Вполне можно утверждать, что то, что премьер-министр пошел на крайне жесткие меры по закрытию границ, полностью запретив въезд иностранцам, служит проявлением тревоги по поводу «шестой волны».

Беспокойство вызывает и то, что сохраняются высокие цены на нефть. Если в условиях отсутствия роста реальной заработной платы рост цен на сырье будет пагубно сказываться на бюджетах домохозяйств и результатах деятельности предприятий, то недовольство избирателей обратится на правящие партии. С учетом стремления премьер-министра к созданию налоговой системы, способствующей повышению оплаты труда, в декабре прошлого года в рамках пересмотра системы налогообложения правительство пошло на крупное увеличение налоговых вычетов из налога на юридические лица для тех предприятий, которые повышают зарплаты своему персоналу. Но поскольку около 60% предприятий не платят налог с юридических лиц в связи с убытками, этот налоговый вычет не принесет им никакой пользы. В условиях, когда высказываются мнения о том, что без реформирования сложившейся практики трудоустройства зарплаты расти не будут, совершенно неизвестно, в какой мере проявится эффект от усилий, прилагаемых для роста оплаты труда. Если действия премьер-министра по борьбе с коронавирусом, а также в экономической политике вызовут недоверие у населения, то это вполне может обернуться неприятным сюрпризом на выборах в Палату советников.

Будут ли оппозиционные партии бороться общими усилиями?

Для руководства партий оппозиционного лагеря главной тема года также является вопрос о том, как вести борьбу на выборах в Палату советников. Если на этих выборах в ходе борьбы за 32 мандата в одномандатных округах, где оппозиционным депутатам предстоит переизбрание, партии оппозиции будут выступать разрозненно, то это принесет выгоду ЛДП и Комэй. Хотя, главным образом, со стороны конституционных демократов, наблюдаются попытки нащупать почву для выдвижения единых кандидатов, создается ощущение неопределенности перспектив. Дело в том, что председатель конституционных демократов Идзуми желает пересмотра «ограниченного соглашения о взаимодействии вне кабмина», заключенного с Коммунистической партией Японии на выборах в Палату представителей, в то время как КПЯ требует строгого соблюдения. Остается открытым и вопрос о привлечении Демократической народной партии, которая с прохладой относится к ведению предвыборной борьбы вместе с коммунистами.

Ожидается, что партия «Общество возрождения Японии» (Ниппон исин-но кай), которая сделала большой шаг вперед на выборах в Палату представителей и стремится расширить свое представительство под лозунгом «реформ с урезанием», будет активно выдвигать своих кандидатов и на выборах в Палату советников.

Фотография к заголовку: премьер-министр Кисида Фумио отвечает на вопросы СМИ в официальной резиденции, 11 декабря 2021 г. («Кёдо цусин»)