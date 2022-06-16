Бамбуковые рощи в Японии – ценный ресурс или источник проблем?

В Японии бамбук ценится за красоту и универсальные качества, наделяется символическим значением. Однако без надлежащего контроля это быстрорастущее растение быстро захватывает территорию, разрушая окружающую среду. На фоне депопуляции и дефицита рабочей силы в сельской местности бамбуковые рощи превращаются в дикие заросли. Особенно часто это происходит в западной части Японии. Эксперт по лесоводству раскрывает суть проблемы и изучает методы её решения.

Почему бамбук в Японии превратился в проблему?

Бамбук встречается в Японии повсеместно. Он служит украшением японских садов, упоминается в народных сказках, используется для изготовления множества предметов обихода - от одноразовых палочек для еды до изделий народных промыслов. В сезонных украшениях бамбук символизирует рост и жизненную силу, а появляющиеся весной нежные ростки бамбука считаются деликатесом.

В последнее время это быстрорастущее растение превратилось в источник проблем для сельских жителей. Заброшенные заросли бамбука не только не радуют глаз, но и отрицательно влияют на окружающую экосистему. В 2017 году площадь бамбуковых лесов составляла 167 000 гектаров, а за последующие пять лет этот показатель увеличился на 5 300 гектаров. Большая часть этих лесов заброшена. Почему заброшенный бамбук захватывает территории и как решить эту проблему?

Для понимания серьёзности проблемы следует рассказать об особенностях растения. Бамбук – это разновидность семейства злаковых. Большинство из известных сейчас 1 600 видов бамбука произрастает в тропических и умеренных широтах. Япония является самой северной зоной обитания бамбука, здесь представлено около 100 видов этого растения. Распространённый в Японии листоколосник и другие виды крупного бамбука из-за высокого стебля часто принимают за деревья, однако на самом деле бамбук намного ближе к рису и пшенице, нежели к кедру и сосне. Между травой и бамбуком существует ряд отличий, однако его следует считать гигантской разновидностью травы – именно так выглядит это вечнозелёное многолетнее растение.



Цветение чёрного бамбука (Киото). Стрелка на этом и следующем фото указывает на пыльник – часть цветка, содержащую пыльцу с мужскими клетками



Цветущий бамбук Мосо (Киото)

Способность быстро расти и наличие прочного стебля превратили бамбук в ценный ресурс во всём мире. В Японии бамбук традиционно используется для изготовления ручных вееров, ручек для расчёсок, а также в качестве строительного материала. Появляющиеся весной нежные ростки бамбука – такэноко, выкапывают и употребляют в пищу. Бамбук растёт в тропических зонах во всём мире, однако люди, желающие воспользоваться его универсальными качествами, стали высаживать бамбук и в других регионах.



Такэноко, молодые побеги чёрного бамбука (префектура Киото)

Цветение бамбука – редчайший феномен

Мощный ствол – это общая черта, объединяющая бамбук с обычными деревьями. Однако жизненный цикл обычного леса характеризуется длительным развитием растений, превращающихся из молодняка в зрелые деревья, а конкуренция за место, куда проникают солнечные лучи, помогает контролировать численность популяции. В отличие от деревьев, бамбук быстро расширяет зону обитания с помощью молодых побегов, которые всего за несколько месяцев превращаются в высокое, покрытое листьями взрослое растение, живущее от 5 до 20 лет.

Сердце гигантского бамбука – это отнюдь не высокий ствол, а сплетение подземных побегов – ризом. Ризомы проникают на глубину до 30 сантиметров и растут по горизонтали. Ризомы – это не корни. Они служат опорой для ствола, накапливают и транспортируют питательные вещества, из них вырастают молодые побеги бамбука такэноко, которые так любят гурманы.



Ризомы бамбука Мосо на выставке в Бамбуковом парке Киото. Подземные побеги по виду напоминают корни

Гигантский бамбук размножается в основном самостоятельно с помощью ризом, выпускающих новые побеги. Некоторые виды бамбука могут массово цвести, а затем засыхают. Это случается примерно раз в сто лет, причины феномена мало изучены из-за его редкости. Исследователям удалось установить виды бамбука, среди которых отмечается данный феномен.

Есть надежда, что ответы на некоторые вопросы будут найдены в ближайшее время. Сейчас в Японии впервые за 120 лет наблюдается массовое цветение чёрного бамбука, которое по прогнозам продлится от 10 до 20 лет, поэтому современным учёным представилась уникальная возможность изучить редчайшее явление на практике.



Цветение чёрного бамбука (префектура Сига). Цветущий бамбук приобретает коричневый цвет

Заброшенные заросли

Основные произрастающие в Японии виды гигантского бамбука – это чёрный бамбук, бамбук Мосо и листоколосник Мадакэ. Ризомы этих трёх видов простираются горизонтально на большое расстояние, отличаются устойчивостью и в благоприятной среде могут развиваться сколь угодно долго. В Японии эти три вида бамбука считаются декоративными, а стволы применяются в производстве. В наши дни бамбук занимает менее 1% лесистой местности, однако его популяция постепенно увеличивается за счёт заброшенных зарослей. Гигантский бамбук быстро распространяется в обычных лесах и проникает на сельскохозяйственные земли.

Бамбук Мосо, ствол которого достигает в высоту 20 метров, - наиболее распространённый вид гигантского бамбука в Японии. Он был завезён из Китая в XVIII веке и сейчас присутствует на всех четырёх крупных островах Японского архипелага Это основной вид для получения съедобных бамбуковых побегов. Покрытые листьями стволы ценятся за декоративные качества. Именно этот вид бамбука произрастает в Арасияме (Киото), привлекая множество туристов со всего света.

На протяжении большей части истории Японии съедобные побеги такэноко, используемые в строительстве стволы и прочая продукция из бамбука пользовались спросом, поэтому люди тщательно ухаживали за бамбуковыми рощами. Период стремительного экономического роста после Второй мировой войны ознаменовался падением спроса на бамбук местного производства на фоне появления недорогого импортного такэноко, дешёвого и прочного пластика, а также перехода на ископаемые виды топлива для обеспечения растущей потребности в электроэнергии. Для многих фермеров трудозатратный уход за бамбуковыми рощами перестал быть рентабельным, и постепенно заброшенные заросли стали разрастаться, захватывая сельскохозяйственные земли, луга и поля.

В 1990-е годы исследователи по всей стране занялись проблемой заброшенных зарослей гигантского бамбука. Оказалось, что без контроля популяции бамбуковые рощи способны разрастаться на 1-3 метра в год.



Бамбуковая роща у подножья холмов на юге префектуры Киото. В начале лета цвет бамбуковой листвы, в отличие от остального леса, обладает жёлтым оттенком



Заброшенная бамбуковая роща на берегу реки в южной части префектуры Киото

Исследователи продолжают изучать воздействие разрастания дикого бамбука, захватывающего окружающую экосистему. Судя по всему, это имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Главный пример отрицательного воздействия - это сокращение разнообразия видов флоры. Молодой бамбук быстро вырастает на 10 метров в высоту и закрывает собой солнечный свет, препятствуя развитию мелких и медленно растущих растений. Кроме того, бамбуковые заросли служат убежищем для кабанов и оленей, которые в поисках пищи способны нанести ущерб как лесистой местности, так и урожаю на полях.

Дикие заросли бамбука – это бельмо на глазу для местной общины. Сухие стебли и прочая биомасса переплетаются между собой и гниют. Неудивительно, что дикие заросли становятся местом для несанкционированного выброса мусора и прочих отходов, наносящих ущерб окружающей среде.



Дикий кабан обнаружил пищу в зарослях бамбука (юг префектуры Киото)



Олень в зарослях бамбука (юг префектуры Киото)

С учётом значимости бамбука Мосо для сельского хозяйства иобщества, правительство Японии включило его в перечень 18 «промышленно значимых чужеродных видов» при условии тщательного контроля численности его популяяции. Меры по контролю бамбуковых зарослей разрабатываются на местном уровне, – например, что делать с бамбуком, проникающим на территорию соседа.

Новые методы решения проблемы

Меры по борьбе с заброшенными бамбуковыми рощами собенно актуальны в западной части Японии. На протяжении нескольких десятилетий НКО, местные органы власти и частные компании потратили мнемало времени и ресурсов для развития новых методов применения бамбука с целью повышения его коммерческой стоимости.

Основная задача ухода за бамбуковыми рощами – уборка упавших стеблей для поддержания аккуратного вида. В большинстве проектов бамбук рассматривается в качестве устойчивого местного ресурса для традиционного применения – сбор съедобных молодых побегов такэноко и использование бамбука в качестве сырья для народных промыслов. Инновационные решения предлагают перемалывать или чипировать сушёные стебли бамбука для применения в сельском хозяйстве и скотоводстве. В последнее время бамбук используется организациями для демонстрации следования таким глобальным целям, как SDGs ООН и декарбонизация.

В средствах массовой информации освещается развёртываемый в 8 префектурах проект по развитию производства и потребления популярной закуски – ферментированных побегов бамбука мэмма. Двухметровые побеги бамбука отваривают, а затем заквашивают в солевом растворе. Производители мэмма сформировали национальное общество и регулярно проводят саммиты для обмена информацией о мэмма.

Местные сообщества участвуют и в решении проблемы применения бамбука. Декоративные узорчатые лампы из бамбука используются во время различных мероприятий, а местные деятели культуры включают их в свои инсталляции.

Растёт число занимающихся проблемой бамбука объединений и учреждений. «Группа инноваций», «Нетворк бамбука и пейзажей», исследовательская группа «Такэ Лабо» оказывают поддержку исследователям и проводят семинары и другие образовательные мероприятия. В сотрудничестве с такими крупными организациями, как Национальная Ассоциация бамбука и Национальная федерация бамбука, разрабатывается долгосрочная программа по управлению лесами с целью решения современных задач, связанных с диким бамбуком.

Сокровище или источник проблем?

Бамбуковые рощи – это наследие предыдущих поколений, и современному обществу предстоит решить его судьбу – избавиться как от ненужного бремени или найти применение этому ценному природному материалу. Однозначного решения проблемы не существует, и каждая община будет идти методом проб и ошибок в поиске оптимального решения. Для этого необходимо знание биологических свойств бамбука, а также разработка новых устойчивых технологий его выращивания и переработки.

2022 год – это год тигра.В Японии тигр тесно связан с бамбуком, их часто изображают на поздравительных открытках. Это помогает привлекать внимание общества к проблеме зарослей дикого бамбука и мотивирует людей к разработке новых, устойчивых решений. Фотография к заголовку: заброшенный (слева) и ухоженный бамбуковый лес в западной части префектуры Киото (все фотографии предоставлены автором статьи)