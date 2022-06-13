Виновата ли молодежь в низкой явке избирателей?

Явка на голосование среди молодежи в Японии относительно низка и составляет около 40%. Однако педагог Майгума Коити утверждает, что недостаточному участию молодежи в политической жизни уделяется слишком много внимания, в то время как роль старшего поколения анализируется недостаточно.

Я не специалист по голосованию и не особенно сведущ в молодежных вопросах, но всякий раз, когда приближаются выборы, местные СМИ стремятся взять у меня интервью о молодых избирателях. Полагаю, это связано с тем, что вместе со студентами я стал в некоторой степени вовлечен в современную политику.

Так, в Университете Симане, где я преподаю, есть клуб под названием Poli Rangers, целью которого является поддержка позитивного участия молодежи в политике. Я выступаю консультантом группы с ее основания в 2009 году. Мы провели онлайн имитацию голосования для студентов университета, приурочив её к выборам в Палату представителей 2021 года, и «опрос на входе». Первый был экспериментом по голосованию через Интернет и должен был также спровоцировать обсуждение альтернативной формы голосования как способа повысить явку избирателей. Последний, по сути, был экзитполом, хотя и не типичным. Его главной задачей было позволить студентам общаться с избирателями напрямую. Идея заключалась в том, чтобы показать им «вход» в политическую жизнь.



Студенты проводят опрос во время выборов в Палату советников (верхняя палата Парламента Японии), Мацуэ, 2013 г. (источник: Майгума Коити)

Я также веду семинары по государственному управлению с целью внедрения решений социальных проблем. Они получили награду «Манифест», которая особо отметила деятельность Poli Rangers и усилия по практическом образованию граждан в сотрудничестве с городским советом Мацуэ.

Этими навыками, а не сухим академическим знанием сформирована моя точка зрения. Надеюсь, что опыт, который я получил, работая со студентами, будет способствовать переменам.

Отторжение, не протест

«Что мы можем сделать с низкой явкой на выборы среди молодежи?» Мне постоянно задают этот вопрос в интервью. Но я пришел к выводу, что он неуместен. Есть что-то глубоко странное в этой формулировке.

«Люди, которые не голосуют, плохие». Это убеждение стоит за вопросом, который на самом деле сводится к одному: «Как завлечь на выборы молодых людей, у которых и так много проблем?» Но никто не допытывается у зрителей, почему они не смеются на скучном комедийном шоу мандзай. В то же время никто не торопится обсуждать старшее поколение, когда речь заходит о низкой явке избирателей. Может быть, проблема в нашем отношении, а не в молодёжи. Стоит также отметить, что, похоже, именно во время выборов игнорируются различия между различными представителями когорты молодёжи.

Может быть, неожиданно, но сейчас я хотел бы поговорить о песне «Хватит!» певицы Адо. Появившись на YouTube в октябре 2020 года, песня быстро нашла свою аудиторию и уже набрала 200 миллионов просмотров. Певица записала этот хит ещё учась в школе. Во всю мощь своего незаурядного певческого голоса она повторяет рефрен «Хватит! Хватит! Хватит!», выражая недовольство и ярость по поводу давления на молодежь и привлекая внимание представителей всех поколений.

Песня Уссэ ва (Заткнись!) Ado

Однако не стоит заблуждаться. Музыкальный критик Аюкава Пате считает, что протест – отнюдь не главный мотив этой песни. Главный – чувство безнадёжности и отторжения взрослого мира. Протест – это своеобразная форма коммуникации, отторжение же делает общение невозможным. Это очень серьезный сигнал.

Такие подсказки нельзя игнорировать и в контексте участия в политической жизни. Если взрослые, до которых молодёжи даже нет особого дела, попытаются свысока читать им нотации или давить авторитетом, их просто проигнорируют. Каков же тогда наилучший подход?

У меня нет никакого особенно остроумного плана. Но может быть, старшее поколение должно начать с себя и собственных проблем с низкой явкой на выборы. Действительно ли мы искренне пытались разобраться в этой проблеме или придумывали отговорки? В качестве доказательства... Нет, пожалуй, я представлю доказательства чуть позже. Пока что я хотел бы обозначить эти проблемы как «отвлекающие». Молодые люди насквозь видят попытки старшего поколения отвлечь их. Низкая явка избирателей – одно из проявлений этой проницательности.

Эта статья – извинение совмещённое с саморефлексией. Но, так же как и молодежь, старшее поколение неоднородно. Есть среди них и те, кто честен, и те, кто не виноват в сложившейся ситуации. Я хотел бы, чтобы мои слова были прочитаны и поняты именно в этом контексте.

Школа – это общество

В первую очередь, мы должны признать, что гражданское образование носит поверхностный характер. Действительно, когда несколько лет назад возраст голосования был снижен до 18 лет, педагоги попытались улучшить ситуацию. Однако это веяние быстро прошло. Даже после того, как Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий сняло действующий запрет на политическую деятельность учащихся, введенный в 1969 году, школы по-прежнему дистанцируются от современной политики во имя «нейтралитета».

Хорошим примером являются пробные выборы. Время их проведения назначается так, чтобы классу было удобно, и упражнение в том, чтобы отдать свой голос за «Сакамото Рёма из партии “Яблоко”» не даёт никакого ощущения реальности. Даже если это «имитация», было бы лучше, если бы выборы с участием реальных партий и кандидатов проходили одновременно с настоящими.

Учителям также следует задуматься о том, почему они не относятся к учащимся как к гражданам. В обычной школьной жизни статус учащихся как личностей, получающих образование для того, чтобы стать «людьми, составляющими мирную и демократическую нацию и общество», как описано в статье 1 Основного закона об образовании, не признаётся. Например, во время пандемии во многих школах учителя самостоятельно решали судьбу школьных поездок. Многие бессмысленные школьные правила, непонятные нынешним ученикам и поддерживающие образ мышления, устаревший на десятилетия, также свидетельствуют об этом отношении.

Исследовательская группа Министерства внутренних дел и коммуникаций постулирует, что «студенты должны участвовать в жизни общества, думать самостоятельно и принимать свои собственные решения как граждане». Вероятно, именно поэтому школы поощряют учащихся к участию в общественных и волонтерских мероприятиях. Но общество – это не отдельное пространство за пределами школы. Школа сама по себе – это общество. Как можно воспитывать людей, способных к «разумной гражданской позиции» (из статьи 14 того же закона), если они отстранены от принятия решений по близким им важным социальным вопросам, таким как школьные правила? Воспитание гражданственности не должно ограничиваться уроками в классе.

Кстати, я живу в Мацуэ, в Симане, единственной в Японии столице префектуры с атомной электростанцией. С января по март 2022 года в Мацуэ и трех близлежащих городах – Идзумо, также в расположенном в Симане, Йонаго и Сакаиминато в соседнем Тоттори – были поданы заявки на проведение референдумов граждан по поводу перезапуска реактора на атомной электростанции Симане. Во всех случаях количество подписей намного превышало установленный законом минимальный порог. Однако противодействие со стороны четырех мэров привело к тому, что местные советы отклонили эти заявки. Политики твердят, что «граждане играют ведущую роль» и что они «приветствуют вовлечённость» населения, но результат говорит сам за себя. Мнения граждан беспечно игнорируются. Школы можно рассматривать как микрокосм общества.

От политики никуда не деться

В Японии мы часто говорим молодым людям, что «местное самоуправление – это школа демократии», перефразируя слова британского юриста и политика Джеймса Брайса. Однако здесь, к сожалению, упущено ключевое слово. Брайс на самом деле сказал, что «лучшая школа демократии... это практика местного самоуправления». Это не просто небрежность цитирования, но короткий путь к потере чувства реальности. В конце девятнадцатого века Брайс видел истоки демократии в США в «практике» гражданской дискуссии и активном участии граждан в принятии коллективных решений касающихся таких задач как уборка, строительство дорог и менеджмент сельского хозяйства. Между тем, сегодня в Японии некоторые люди предпочитают жить в кондоминиумах, потому что они не хотят вступать в ассоциации соседей. Собрания, где распределяются роли в Ассоциации родителей и учителей, насмешливо сравнивают с похоронами, как будто выбранные в комитет родители подвергаются наказанию. Дети растут, наблюдая за таким отношением родителей. Это правда, что у ассоциаций соседей и родительских комитетов есть определённые проблемы. Но с другой стороны, эти сложности дают возможность извлечь уроки. «Школы» нужны не только детям.

Моя собственная юность выпала на 1990-е годы. В то время явка на выборах в нижнюю палату для людей в возрасте от двадцати до тридцати лет была на уровне тридцати с лишним процентов. И эта цифра не сильно отличается от нынешних показателей. А в когорте двадцатилетних по-прежнему самая низкая явка за последние полвека. Мы прошли этот же путь, поэтому мы должны сначала спросить себя, имеем ли мы право критиковать молодежь. Даже среди тех, кто по возрасту годится в родители, только около половины приходят на избирательный участок.

Нужно посмотреть на себя. Старшее поколение часто говорит, что нужно голосовать за политические принципы, а не за личности, но следуют ли они сами этому призыву? Вместо этого они могут руководствоваться при голосовании личными симпатиями, карьерными соображениями, или просто идти на поводу у обаяния популярного кандидата. Когда студенты Poli Rangers проводили свой «опрос на входе», у них сложилось непосредственное впечатление, что избиратели не особо задумываются перед тем как голосовать. По разным причинам, но теперь гораздо легче переизбраться на ту же должность многократно. В то же время склонность политиков сосредотачиваться на быстросменяющихся популистских проблемах создала политическую нестабильность. Кто в ответе за это? Старшее поколение избирателей должно показать пример.

Возможно, я перестарался с упрёками. Поспешу добавить, что старшее поколение всё же искало решения. Такие как предложения по онлайн-голосованию и снижению минимального возраста для кандидатов. Эксперты предложили избирательные округа, представляющие молодых, и голосование по принципу Демени, когда родители выступают в качестве доверенных лиц своих детей, находящихся на иждивении. Менее популярными были предложения системы, где голосования проводятся раздельно по различным вопросам или где голоса можно передать другим избирателям.

Тем не менее, поскольку ничего из этого не будет применяться, то хвастаться нечем. Единственное, что мы можем сделать – это попросить прощения. Позвольте сказать откровенно. Лучше не ожидать слишком многого от старших поколений. Их возраст не означает, что они являются примером для подражания. Я думаю, что было бы только справедливо игнорировать и их тоже. Однако в конце я хочу сказать одно. Не разочаровывайтесь в политике. Даже если мы утверждаем, что политикой не интересуемся, она всё равно влияет на нас. А политика, которая вмешивается в повседневную жизнь, всегда раздражает (см. «Хватит!»).

Фотография к заголовку: Пробное голосование по внесению поправок в конституцию в средней школе Мацуэ (предоставил Майгума Коити)