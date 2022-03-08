Омикрон: даже если пик пройден, ключевая задача – сдерживать распространение среди пожилых и детей. Интервью с экспертом

–– Если рассматривать только показатели новых заражений штаммом коронавируса омикрон, то по всей стране, и в первую очередь в Токио, показатели понемногу начали снижаться. Можно ли, по вашему мнению, расценить это как то, что «пик пройден»?

–– Определенно, если говорить об эпидемической кривой, то самый гребень мы, похоже, проходим. Но будет ли это резкий спад, как при пятой волне, или же это будет пологий спуск? А может быть, следует иметь в виду возможность вялотекущего продолжения. Поскольку рост числа пациентов происходил в форме резкого всплеска, ситуация с регистрацией в регионах была разная, где-то просто не успевали информировать, поэтому следует принимать во внимание еще и поступление скопившихся данных, поступающих с опозданием. Не исключено, что реальная ситуация расходится со сложившимся представлением. В целом, предаваться оптимизму нельзя, но вместе с тем только на этом основании нет необходимости и в пессимизме. Само по себе снижение показателей – это очень хорошо, и воспринимать его следует с благодарностью.

–– В самом варианте омикрон проявляется новая разновидность BA.2, которую отличает существенно более высокая заразность, не вызовет ли она рост числа заражений?

–– В наши дни все чересчур быстро понимают и предвидят следующий шаг. Оборотная сторона состоит в том, что все находится у нас перед глазами, в том числе и неопределенные вещи, и гораздо больше, чем прежде, склонны впадать то в радость, то в тоску. Не стоит делать поспешных выводов и на их основе впадать ни в тревогу, ни в оптимизм – мы должны спокойно следить за тем, как ведет себя противник.

–– Показатели прироста числа заразившихся начинают демонстрировать тенденцию к убыванию, но суточные показатели смертельных исходов продолжают увеличиваться, и даже обновили абсолютный антирекорд. Опасения вызывают и низкие темпы проведения вакцинации третьей дозой.

–– Когда происходит распространение патогенов, вызывающих респираторные заболевания, высок риск для пожилых людей. Для сдерживания необходимы и вакцины, и лекарства, и меры профилактики, все это должно быть мобилизовано в совокупности, включая младший медицинский персонал и работников по уходу. Максимально устранять риск необходимо, при этом, как холодно это ни звучит, полностью устранить риск для пожилых людей невозможно. Это тоже необходимо уметь воспринимать.

–– Чтобы защитить пожилых людей, необходимо поторапливаться с вакцинацией третьей дозой, но реализация поставленной правительством цели – «до конца февраля полностью завершить вакцинацию пожилых людей и медработников общей численностью 37,5 млн человек» – сталкивается с трудностями. Быть может, выражение не слишком удачное, но не опоздают ли?

–– Не стоит впадать в критику в духе: «Чем они там вообще занимаются?» из-за того, что цель представляется недостижимой – нужно стараться приблизиться к ней настолько, насколько возможно. Поскольку цель поставлена цифрой, не стоить считать: «Раз не достигли – значит, потерпели неудачу». Необходимо добиваться, пусть и небольшого, но увеличения. В первую очередь, необходимы средства борьбы, иначе говоря, вакцины, а планы строить нужно по мере того, что поступает в распоряжение. Ведутся самые различные переговоры, я не знаком с их подробностями, но считаю, что лучше не сетовать, а действовать в позитивном ключе, стремясь хоть немного изменить ситуацию к лучшему.

Факторы возникновения кластеров в заведениях по уходу за престарелыми

–– Как можно выиграть время, пока вакцина дойдет до пожилых людей? Есть ли какие-то действенные меры?

–– В ситуации, пока с вакцинами не успевают, необходимы классические «меры нефармацевтического вмешательства». Избегать трех факторов, повышающих риск заражения (трех «мицу»), обеспечивать социальную дистанцию, соблюдать гигиену рук. И поскольку пожилые люди, в отличие от детей, способны позаботиться о собственной защите, они должны этим инициативно заниматься, а те, кто не может это делать самостоятельно, должны получать поддержку от всего окружения в заведениях по уходу.

–– Чем объяснить такое большое количество примеров возникновения кластеров заражения в заведениях для престарелых? Можно ли с этим что-то сделать ведь установить пути заражения персоналу и прочим там проще.

–– Заведения по уходу, заведения для престарелых в принципе не являются медицинскими учреждениями. Они и прежде были не слишком сильны в том, что касается мер профилактики инфекций, и сейчас имеется немало заведений, где базовые меры не реализуются в достаточной мере, если сравнивать с медицинскими учреждениями. Реализация мер требует затрат на оборудование, денег на приобретение расходных материалов, людских ресурсов – во всем этом они ограничены. Даже если есть медсестры – это далеко не значит, что обеспечен врачебный персонал. В этом требуется изменить ситуацию к лучшему. А первоочередная мера, которой можно заниматься безотлагательно – это вакцинация как самих пожилых людей, так и всех остальных пользователей, а также персонала. Крайне важная задача – принять меры в том, что касается персонала, необходимого для того, чтобы защищать пожилых людей.

–– Как вы оцениваете ситуацию с загрузкой медицинских учреждений, непосредственно оказывающих помощь?

–– Январь-март является периодом, когда и в обычное время неотложная медицина особенно загружена, вдобавок к этому она вынуждена заниматься пациентами с коронавирусом, поэтому медицинский персонал работает, стараясь не терять ни минуты. Если сравнивать с пиком пятой волны в августе прошлого года, то хотя количество койко-мест увеличивается, говоря в широком смысле, в медицинских учреждениях постепенно начинается заполнение «тяжелыми» пациентами (теми, кому необходим кислород и т. д.). При этом, поскольку в больницы поступают пожилые люди, сильно увеличивается нагрузка, связанная с уходом и медсестринским обслуживанием.

Заражения среди детей и опасения за пожилых

–– Увеличивается количество заразившихся детей, как старше, так и младше 10-летнего возраста. До сих пор говорили, что дети коронавирусом почти не болеют. Состоит ли особенность омикрона в том, что он передается и детям?

–– Трудно, утверждать, что это особенность омикрона – это сложно доказать. До сих пор довольно большую долю составляли многочисленные заразившиеся возрастом от 20 до 40 лет. Но они стали вести себя осторожнее, сделали прививки, прошло какое-то время – и в этом возрастном слое ситуация постепенно успокоилась. А результатом стало относительное увеличение числа пожилых и детей. Если исходить с позиции вируса, то когда прежняя цель начинает обороняться, он переключается прежде всего на менее защищенные цели. Одна из таких целей – пожилые люди, в частности, те, у кого ослаб иммунитет, или люди, не прошедшие вакцинацию. Еще одна цель – те, кто ведет групповой образ жизни и не имеет иммунитета к коронавирусу.

–– Одним из аспектов ситуации, когда заражаются дети, является то, что они приносят инфекцию домой и передают родителям, что способствует ускорению ее распространения. Вероятен ли путь заражения «ребенок → семья → общество → пожилые люди»?

–– Вполне. Но это не значит, что дети немедленно разнесут инфекцию в обществе. Соответственно, возникает вопрос о том, следует ли прекратить деятельность детей, чтобы защитить пожилых и социально активную часть населения. Идут дискуссии о том, следует ли активно побуждать к вакцинации детей. Предотвратим ли мы заражения путем ограничений деятельности детей, в частности, карантинов в школах, которые неминуемо отрицательно скажутся на детском будущем? Или выбрать другой вариант и постараться, чтобы больше защищались и не допускали распространения инфекции взрослые? Первое приемлемо, если распространение инфекции среди детей принимает взрывообразный характер. В нынешней же ситуации я скорее сторонник второго.

Когда в школе вводится карантин, заболевших или заразившихся имеется горстка, а пропускать занятия вынуждено множество детей, которые совершенно здоровы. Заниматься уходом за заболевшим ребенком – дело неизбежное, но когда здоровые дети не имеют возможности пойти в школу, выйти поиграть, и сидят дома, а за всеми этими детьми приходится присматривать множеству взрослых, которым нужно работать, это создает проблему. Фактически, эта проблема уже затрагивает персонал медицинских учреждений, где возникает нехватка рабочих рук. Естественно, это скажется и на других видах деятельности.