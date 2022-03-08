Омикрон: даже если пик пройден, ключевая задача – сдерживать распространение среди пожилых и детей. Интервью с экспертом

Омикрон: даже если пик пройден, ключевая задача – сдерживать распространение среди пожилых и детей. Интервью с экспертомОбщество Здоровье Наука
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–– Если рассматривать только показатели новых заражений штаммом коронавируса омикрон, то по всей стране, и в первую очередь в Токио, показатели понемногу начали снижаться. Можно ли, по вашему мнению, расценить это как то, что «пик пройден»?
–– Определенно, если говорить об эпидемической кривой, то самый гребень мы, похоже, проходим. Но будет ли это резкий спад, как при пятой волне, или же это будет пологий спуск? А может быть, следует иметь в виду возможность вялотекущего продолжения. Поскольку рост числа пациентов происходил в форме резкого всплеска, ситуация с регистрацией в регионах была разная, где-то просто не успевали информировать, поэтому следует принимать во внимание еще и поступление скопившихся данных, поступающих с опозданием. Не исключено, что реальная ситуация расходится со сложившимся представлением. В целом, предаваться оптимизму нельзя, но вместе с тем только на этом основании нет необходимости и в пессимизме. Само по себе снижение показателей – это очень хорошо, и воспринимать его следует с благодарностью.
–– В самом варианте омикрон проявляется новая разновидность BA.2, которую отличает существенно более высокая заразность, не вызовет ли она рост числа заражений?
–– В наши дни все чересчур быстро понимают и предвидят следующий шаг. Оборотная сторона состоит в том, что все находится у нас перед глазами, в том числе и неопределенные вещи, и гораздо больше, чем прежде, склонны впадать то в радость, то в тоску. Не стоит делать поспешных выводов и на их основе впадать ни в тревогу, ни в оптимизм – мы должны спокойно следить за тем, как ведет себя противник.
–– Показатели прироста числа заразившихся начинают демонстрировать тенденцию к убыванию, но суточные показатели смертельных исходов продолжают увеличиваться, и даже обновили абсолютный антирекорд. Опасения вызывают и низкие темпы проведения вакцинации третьей дозой.
–– Когда происходит распространение патогенов, вызывающих респираторные заболевания, высок риск для пожилых людей. Для сдерживания необходимы и вакцины, и лекарства, и меры профилактики, все это должно быть мобилизовано в совокупности, включая младший медицинский персонал и работников по уходу. Максимально устранять риск необходимо, при этом, как холодно это ни звучит, полностью устранить риск для пожилых людей невозможно. Это тоже необходимо уметь воспринимать.
–– Чтобы защитить пожилых людей, необходимо поторапливаться с вакцинацией третьей дозой, но реализация поставленной правительством цели – «до конца февраля полностью завершить вакцинацию пожилых людей и медработников общей численностью 37,5 млн человек» – сталкивается с трудностями. Быть может, выражение не слишком удачное, но не опоздают ли?
–– Не стоит впадать в критику в духе: «Чем они там вообще занимаются?» из-за того, что цель представляется недостижимой – нужно стараться приблизиться к ней настолько, насколько возможно. Поскольку цель поставлена цифрой, не стоить считать: «Раз не достигли – значит, потерпели неудачу». Необходимо добиваться, пусть и небольшого, но увеличения. В первую очередь, необходимы средства борьбы, иначе говоря, вакцины, а планы строить нужно по мере того, что поступает в распоряжение. Ведутся самые различные переговоры, я не знаком с их подробностями, но считаю, что лучше не сетовать, а действовать в позитивном ключе, стремясь хоть немного изменить ситуацию к лучшему.
Факторы возникновения кластеров в заведениях по уходу за престарелыми
–– Как можно выиграть время, пока вакцина дойдет до пожилых людей? Есть ли какие-то действенные меры?
–– В ситуации, пока с вакцинами не успевают, необходимы классические «меры нефармацевтического вмешательства». Избегать трех факторов, повышающих риск заражения (трех «мицу»), обеспечивать социальную дистанцию, соблюдать гигиену рук. И поскольку пожилые люди, в отличие от детей, способны позаботиться о собственной защите, они должны этим инициативно заниматься, а те, кто не может это делать самостоятельно, должны получать поддержку от всего окружения в заведениях по уходу.
–– Чем объяснить такое большое количество примеров возникновения кластеров заражения в заведениях для престарелых? Можно ли с этим что-то сделать ведь установить пути заражения персоналу и прочим там проще.
–– Заведения по уходу, заведения для престарелых в принципе не являются медицинскими учреждениями. Они и прежде были не слишком сильны в том, что касается мер профилактики инфекций, и сейчас имеется немало заведений, где базовые меры не реализуются в достаточной мере, если сравнивать с медицинскими учреждениями. Реализация мер требует затрат на оборудование, денег на приобретение расходных материалов, людских ресурсов – во всем этом они ограничены. Даже если есть медсестры – это далеко не значит, что обеспечен врачебный персонал. В этом требуется изменить ситуацию к лучшему. А первоочередная мера, которой можно заниматься безотлагательно – это вакцинация как самих пожилых людей, так и всех остальных пользователей, а также персонала. Крайне важная задача – принять меры в том, что касается персонала, необходимого для того, чтобы защищать пожилых людей.
–– Как вы оцениваете ситуацию с загрузкой медицинских учреждений, непосредственно оказывающих помощь?
–– Январь-март является периодом, когда и в обычное время неотложная медицина особенно загружена, вдобавок к этому она вынуждена заниматься пациентами с коронавирусом, поэтому медицинский персонал работает, стараясь не терять ни минуты. Если сравнивать с пиком пятой волны в августе прошлого года, то хотя количество койко-мест увеличивается, говоря в широком смысле, в медицинских учреждениях постепенно начинается заполнение «тяжелыми» пациентами (теми, кому необходим кислород и т. д.). При этом, поскольку в больницы поступают пожилые люди, сильно увеличивается нагрузка, связанная с уходом и медсестринским обслуживанием.
Заражения среди детей и опасения за пожилых
–– Увеличивается количество заразившихся детей, как старше, так и младше 10-летнего возраста. До сих пор говорили, что дети коронавирусом почти не болеют. Состоит ли особенность омикрона в том, что он передается и детям?
–– Трудно, утверждать, что это особенность омикрона – это сложно доказать. До сих пор довольно большую долю составляли многочисленные заразившиеся возрастом от 20 до 40 лет. Но они стали вести себя осторожнее, сделали прививки, прошло какое-то время – и в этом возрастном слое ситуация постепенно успокоилась. А результатом стало относительное увеличение числа пожилых и детей. Если исходить с позиции вируса, то когда прежняя цель начинает обороняться, он переключается прежде всего на менее защищенные цели. Одна из таких целей – пожилые люди, в частности, те, у кого ослаб иммунитет, или люди, не прошедшие вакцинацию. Еще одна цель – те, кто ведет групповой образ жизни и не имеет иммунитета к коронавирусу.
–– Одним из аспектов ситуации, когда заражаются дети, является то, что они приносят инфекцию домой и передают родителям, что способствует ускорению ее распространения. Вероятен ли путь заражения «ребенок → семья → общество → пожилые люди»?
–– Вполне. Но это не значит, что дети немедленно разнесут инфекцию в обществе. Соответственно, возникает вопрос о том, следует ли прекратить деятельность детей, чтобы защитить пожилых и социально активную часть населения. Идут дискуссии о том, следует ли активно побуждать к вакцинации детей. Предотвратим ли мы заражения путем ограничений деятельности детей, в частности, карантинов в школах, которые неминуемо отрицательно скажутся на детском будущем? Или выбрать другой вариант и постараться, чтобы больше защищались и не допускали распространения инфекции взрослые? Первое приемлемо, если распространение инфекции среди детей принимает взрывообразный характер. В нынешней же ситуации я скорее сторонник второго.
Когда в школе вводится карантин, заболевших или заразившихся имеется горстка, а пропускать занятия вынуждено множество детей, которые совершенно здоровы. Заниматься уходом за заболевшим ребенком – дело неизбежное, но когда здоровые дети не имеют возможности пойти в школу, выйти поиграть, и сидят дома, а за всеми этими детьми приходится присматривать множеству взрослых, которым нужно работать, это создает проблему. Фактически, эта проблема уже затрагивает персонал медицинских учреждений, где возникает нехватка рабочих рук. Естественно, это скажется и на других видах деятельности.
Резкое увеличение числа лечащихся дома
–– Число тех, кто лечится дома, резко увеличилось, как летом прошлого года. Наблюдаются отдельные случаи внезапной смерти. Хорошо ли справляются со своей работой центры наблюдения за теми, кто лечится на дому?
–– Для тех, у кого симптомы проявляются в легкой форме, наличие способа вылечиться дома избавляет от необходимости госпитализации. «Побудьте дома, последите за своим самочувствием. Берегите себя» – такую рекомендацию случается услышать от врачей при разных болезнях. Но вместе с тем необходимо создать условия, чтобы те, у кого произошло ухудшение самочувствия, имели доступ к медицинской помощи, чтобы ситуация с такими людьми была на контроле. На данный момент недоработок еще много, но в сравнении со второй и третьей волной, когда было много суеты при небольшом числе случаев, изменения к лучшему, я полагаю, заметны. Необходимость дальнейшего улучшения и продолжения работы сохраняется.
–– Чувствуется, что пока очень не хватает лекарства. Полагаю, что когда оно появится, соответственно изменится и чувство безопасности.
–– Лекарство от коронавируса, если сравнивать с другими инфекционными заболеваниями или раком, предназначается большему числу людей, включая тех, у кого симптомы проявляются в легкой форме. При этом будет, разумеется, и «предел возможностей производства». Конечно, хочется, чтобы производители выпускали как можно больше, и в числе прочего их нужно поддержать и налоговыми средствами. Но обеспечить с самого начала столько, чтобы хватило всем, нереально. А поскольку ждать, пока будет хватать на всех, нельзя, выпускать будут столько, сколько смогут. И неизбежно будут те, на кого не хватает. Так что нет ничего лучше, чем обходиться без использования лекарства, иначе говоря, лучше всего как следует постараться, чтобы не заболеть.
Замешательство власти с интервалом между прививками: 6 месяцев? 8 месяцев?
–– Если говорить о том, как получилось, что вакцинация третьей дозой отстает по сравнению с другими странами, то чем вызвана столь твердая приверженность вакцинации «с промежутком восемь месяцев» после прививки второй дозой? По сообщениям, на ноябрьском заседании Консультативного совета по основам политики реагирования, где вы являетесь заместителем председателя, высказывались мнения о том, что этот интервал «следует сократить до 6 месяцев». Это действительно так?
–– Я не помню во всех подробностях, как проходило ноябрьское заседание, может быть, спор о том, делать третью прививку с интервалом шесть или восемь месяцев, имел место не на заседании подкомитета по основам политики реагирования? Обсуждения таких базовых вопросов вакцинации, как введение вакцинации, методы вакцинации, интервалы вакцинации и т. п. проводятся в Группе по вакцинации Совета по здравоохранению и науке, у Подкомитета по основам политики реагирования другая функция, в данном случае он просто «ждет».
В дополнительных документах имеется пункт о согласии с возможным проведением дополнительной вакцинации шесть месяцев спустя, и с медицинской точки зрения тут нет никаких проблем, и не будь других вопросов, таких, как подготовка вакцин, объявление о проведении вакцинации, рассылка талонов на вакцинацию, обеспечение пунктов проведения и т. п., с точки зрения органов местного самоуправления все свелось бы к тому, что сроки сдвигаются на два месяца вперед, и нужно обеспечить информирование и места проведения. Скорее всего, именно этими операционными проблемами и объясняется решение о восьмимесячном промежутке.
Кто-то высказался за шесть месяцев, кто-то в ответ сказал «восемь», или кто-то говорил «восемь месяцев», а в ответ звучало «шесть». Более того, в тот момент дискуссия велась еще и о том, что прежде третьей вакцинации первоочередной задачей является полностью завершить вакцинацию второй дозой.
Хотя о том, что Япония совершенно не была готова к такой пандемии или появлению нового инфекционного заболевания речи не идет, но поддержка со стороны государства, СМИ и общества была в этом плане слаба. Я был такого мнения еще до того, как в 2009 году произошло распространение гриппа нового типа, а после 2009 года укрепился в этой мысли. Я говорил и о том, что меры нужно усилить, и о том, что ситуацию с тестированием нужно улучшить, что на все это необходимо выделить деньги. В каких-то аспектах за последние 10 лет мы продвинулись вперед, однако работа выполнена далеко не в полной мере.
–– Действующие в настоящее время усиленные меры борьбы с эпидемией (квази-ЧС) ориентированы в основном на предприятия общественного питания и питейные заведения. Как вы считаете, достаточно ли принятых до сих пор мер в условиях, когда происходят такие изменения ситуации, как распространение заражений среди детей?
–– В целом многие заведения общественного питания стали в достаточно серьезной мере заботиться о соблюдении мер профилактики инфекции. Конечно, есть и те, кто их не соблюдает, и тем не менее, больше проблем все-таки связаны с посетителями, в частности, с их поведением при посещении ресторанов и баров. Вопросы, связанные с общепитом, с легкостью привлекают общественное внимание, будучи всего лишь частью стоящих в данный момент задач, между тем как обществу следовало бы обратить свое внимание на задачи в детском образовании, высшем образовании, задачи, связанные с иностранными стажерами. Понимание как со стороны предприятий общепита, так и со стороны их посетителей по большей части достигнуто, и кластеров заражений, связанных с заведениями общественного питания, стало на удивление немного. Поскольку доля заражений через предприятия общественного питания снижается, полагаю, что фокус принимаемых мер пора сдвинуть.
–– Подкомитет по борьбе с коронавирусом сыграл заметную роль в том, что касается влияния с целью изменить поведение людей. Особенно запомнились энергичные обращения его председателя Оми Сигэру в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Между тем в ситуации с омикроном заявления были не столь удачны, было даже заявлено, что «Важнее ограничивать не людские потоки, а количество людей». Сбились с курса?
–– Состав Подкомитета по борьбе с инфекцией и Подкомитета по основам политики реагирования, где господин Оми является председателем – это не только люди из медицинских учреждений, но и представители центров общественного здравоохранения, администраций префектур и других органов местного самоуправления, представители деловых кругов, юристы – это очень широкие круги, и, естественно, к единому мнению все приходят далеко не сразу, разброс мнений очень большой, а в обращениях, с которыми выступает председатель Оми, он все это консолидирует. Так что он отнюдь не обязательно говорит то, что является его собственным мнением.
Его словам о том, что надо «рассматривать скорее не людские потоки, а то, как люди собираются вместе», на мой взгляд, определенно чего-то недоставало, но в данном случае налицо проблема и со стороны тех, кому они были адресованы. Он хотел сказать: поскольку мы в какой-то мере изменили людские потоки, давайте сосредоточимся на том, что следует ограничить теперь. А слушатели восприняли это несколько иначе: «Раз людские потоки можно не ограничивать, значит, можно вести себя, как обычно».
–– Пошел уже третий год борьбы с коронавирусом. Какие просматриваются перспективы, нет ли, скажем, подвижек в направлении снижения токсичности вируса или превращения его в обычную рядовую болезнь?
–– Когда речь идет о противостоянии с вирусом, противником выступает сама природа. Ситуация развивается отнюдь не в соответствии с нашими замыслами, и вовсе не обязательно по нашим оптимистичным желаниям. Тем не менее, вакцина появилась менее, чем за год, а примерно за два года сделать прививки смогли практически все, это замечательный прогресс науки, мы искусственным путем изменяем поведение вируса. Удастся ли нам как можно скорее вернуться к обычной жизни – зависит от исхода борьбы человека с вирусом, для этого людям необходимо постараться.
Фотография к заголовку: Премьер-министр Кисида Фумио (второй слева) наблюдает за проведением вакцинации против коронавируса на рабочих местах в отрасли аэропортового обслуживания, 12 февраля, аэропорт Ханэда, официальная съемка (© Jiji Press)