Реформа программы обучения современной истории в старших классах японских школ

В апреле нынешнего года японские старшеклассники приступили к изучению нового предмета «Всеобщая история», посвящённого истории Японии и других стран с XVIII века до наших дней. Причины появления этого предмета и его перспективы с точки зрения комплексного личностно-центрированного образовательного процесса.

Программа обучения истории в старших классах Японии претерпевает грандиозные изменения. В апреле 2022 года в старшей школе появился новый обязательный предмет – «Всеобщая история», обеспечивающий изучение истории Японии и стран мира по новой методике.

Базовая программа для начальных и средних школ определяется Руководством Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий. В прежнем варианте Руководства в сфере обществознания было только два обязательных предмета– «Всемирная история» и «Современное обществоведение». В новом Руководстве имеются три обязательных предмета – «Всеобщая история» (всемирная история и история Японии начиная с XVIII века), «Общая география» и «Обществоведение». Изучение этих предметов призвано сформировать сбалансированное представление о Японии и странах мира в хронологическом, географическом и социальном аспекте.

Судя по Руководству, предмет «Всеобщая история» предусматривает изучение всемирной истории и истории Японии как страны мира за период с 18 века по наши дни с целью обеспечить всеобъемлющее интерактивное понимание предмета, а также развить следующие навыки:

(1) понимание истории;

(2) способность поиска и синтеза разнообразной исторической информации;

(3) способность проверять, объяснять и обсуждать природу и значимость исторических феноменов с различных сторон;

(4) интерес к изучению исторических феноменов для совершенствования общества;

(5) понимание японской идентичности, любовь к истории Японии, осознание значимости уважения других стран и их культур.

Данное нововведение можно считать историческим по двум причинам. Во-первых, впервые в истории японской публичной системы образования, сформированной во второй половине 19 века, появился предмет, объединяющий историю Японии с всемирной историей. Во-вторых, произошёл переход от обучения на основе запоминания больших объёмов информации к развивающему обучению, нацеленному на формирование навыков.

Интегрированный курс истории

В первом «Руководстве» для школ, созданном в эпоху Мэйдзи (1868-1912), история Японии и всемирная история являлись отдельными предметами. История Японии (нихонси) считалась основным предметом в начальной школе и, в соответствии с формулировкой «Руководства для начальных школ» (1881), предназначалась для воспитания патриотизма и преданности императору. Всемирную историю (банкокуси), а именно историю западных стран, считавшихся центром цивилизации и просвещения, изучали преимущественно в старшей школе. Эти два предмета существовали отдельно и никогда не пересекались между собой.

В 1902 году, после Первой японо-китайской войны (1894-1895), Министерство образования включило в курс всемирной истории для школ средней ступени блок по истории Азии, объясняя нововведение наличием глубоких исторических связей между Японией и азиатским регионом. В Токийском университете программа по истории состояла из трёх предметов – «История Японии», «История Востока» и «История Запада». Этот подход прочно укоренился в японской системе высшего образования.

Всемирная история впервые появилась в программе старших классов после Второй мировой войны одновременно с внедрением новой системы обучения в школах средней и старшей ступени. В рамках этого предмета изучалась в том числе история Азии. История Японии являлась отдельным, не связанным с всемирной историей предметом. В старших классах ученики, как правило, могли выбрать один из двух предметов по истории, чтобы успеть изучить его до уровня, требующегося на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

В 1989 году Министерство образования включило всемирную историю в перечень обязательных предметов для старших классов, мотивируя это глобализацией и необходимостью воспитания глобально мыслящих граждан. У данного нововведения появились противники, заявлявшие, что это приведёт к незнанию собственной истории, что противоречит целям Министерства образования. Их оппоненты возражали, что наличие статуса обязательного предмета только у истории Японии вынудит некоторые школы сконцентрироваться на нём за счёт отказа от изучения всемирной истории. Чтобы удовлетворить обе стороны, в 2011 году Научный Совет Японии предложил объединить историю Японии и всемирную историю в один предмет. После рассмотрения этого проекта в Центральном образовательном совете Министерства образования в программе старших классов появился обязательный предмет «Всеобщая история», посвящённый изучению периода от XVIII века до наших дней.

Переход к квалификационному обучению

Традиционный подход к изучению всемирной истории в Японии имел свои достоинства и недостатки. С одной стороны, он обеспечивал систематическое и детальное изучение предмета, не игнорируя регионы мира, считающиеся малозначительными, как это принято во многих странах. Однако учебники по всемирной истории для старших классов напоминали каталог имен, дат и терминов, которые часто встречаются на вступительных экзаменах в университеты. К тому же перечень подлежащих заучиванию терминов неуклонно увеличивался, особенно после 1980 года, когда в учебники включили новейшие события в том числе в таких регионах, как Средний Восток и Южная Азия. В списке исторических терминов учебника по всемирной истории, выпущенного издательством «Ямакава Сюппанся» в 1952 году, содержалось 1308 наименований, однако учебник того же издательства выпуска 2003 года насчитывал уже 3379 терминов. Всемирная история стала ассоциироваться с бесконечной зубрёжкой, и количество старшеклассников, выбирающих этот предмет на едином государственном экзамене, неуклонно сокращается. Учебники по истории Японии тоже изобиловали терминами, однако за время изучения предмета в начальной и средней школе школьники накапливали определённую базу знаний, поэтому список терминов выглядел менее устрашающим. Несмотря на очевидную взаимосвязь, ключевые события всемирной истории крайне редко встречались в программе истории Японии. Например, на уроках всемирной истории рассказывали, что «новая дипломатия» международного сотрудничества, появившаяся в период Первой мировой войны, существовала параллельно со «старой дипломатией», сформированной в условиях империализма. Однако эти события почти не упоминаются в программе истории Японии. Поэтому уровень понимания позиции Японии на Вашингтонской конференции (1921-1922) зависит от того, какой предмет человек изучал в старших классах – всемирную историю или историю Японии. С учётом отсутствия взаимосвязей между предметами и методику, основанную на заучивании информации, основная трудность, стоящая перед разработчиками нового предмета, заключалась в создании материала, содержащего как японскую, так и всемирную историю без удвоения подлежащего заучиванию объёма. Новая программа сфокусировалась на трёх основных событиях современной истории – модернизация, развитие демократии и смена мирового порядка, глобализация. Программа способствовала формированию исторического мышления и способности к интерпретации событий. Это обозначало отход от традиционного энциклопедического подхода.

История и критическое мышление

Курс «Всеобщей истории» предусматривает проведение двух 50-минутных уроков в неделю и позволяет получить две зачётные единицы. Он отказывается от традиционной методики обучения истории в старших классах, когда учитель раздавал ксерокопии материалов и читал лекцию, а ученики спешно записывали на полях исторические термины, которые можно забыть после следующего теста. Новая программа развивает умение читать исторические материалы, задавать вопросы о происходящих в изучаемом периоде изменениях и искать ответы на эти вопросы. Новые учебники содержат примерные вопросы и задачи для дальнейшего изучения. Например, учебник по всеобщей истории издательства «Дзкиккё Сюппан» (2022) предлагает сравнить ранние этапы модернизации в Японии в конце эпохи Эдо с аналогичным периодом в Османской империи, Египте, Таиланде и Китае времён династии Цин. Это способствует более глубокому осмыслению череды исторических событий и формирует взаимосвязи между Японией и странами мира.

Учебники стимулируют обращение к источникам и их интерпретацию, а предоставление разных точек зрения на события развивает мышление и коммуникативные навыки. Например, учебник по всеобщей истории издательства «Тэйкоку Сёин» (2022) рассказывает о процессе изменения общественного мнения о Вашингтонской конференции и даёт учащимся задание проанализировать статьи из современных японских газет, в которых конференция рассматривается в качестве шага к разоружению и глобальному миру.

Новую программу по истории можно считать историческим переходом от бессмысленного заучивания к формированию базы знаний для развития критического мышления и коммуникации.

Задачи новой программы

Программа по современной всеобщей истории нуждается в доработке. Во-первых, учебники по-прежнему перегружены фактами. Если разработчики вступительных экзаменов будут выуживать из учебников детали для использования в тестах (чего от них ждут), учащимся придётся зубрить ещё больше. Во-вторых, учебники до сих пор предлагают не интегрированную информацию в глобальном контексте, а освещение отдельных событий. Например, интенсивный послевоенный рост Японии объясняется исключительно внутренними факторами, без учёта таких глобальных событий, как международное разделение труда, появившееся в период Холодной войны, а также экономическое возрождение Восточной Азии в целом. Фокусируясь исключительно на внутренних факторах японского экономического чуда, нам придётся объяснять последовавшую за ним экономическую стагнацию исключительно «усталостью системы». Разделение истории на три отдельных сегмента сохранилось, но появление всеобщей истории способствует внедрению интегрированного аналитического подхода. Однако для обеспечения подлинной интеграции истории Японии с мировой историей в программе старших классов требуется дополнительная работа.

Я считаю, что в перечень целей новой программы следует включить внедрение личностно-центрированного совместного подхода к обучению. До сих пор на уроках истории всезнающий и авторитетный учитель в одностороннем порядке просвещал студентов. Но каждый учащийся имеет собственное восприятие истории, основанное на его уникальном жизненном опыте и кругозоре, поэтому все мнения являются одинаково ценными. Разумеется, преподаватель обладает более глубокими познаниями в истории и большим опытом по рассмотрению исторических проблем. Однако его знания и понимание событий тоже несовершенны.

Я уверен, что мы должны относиться к учащимся как к молодым исследователям. Я хочу, чтобы на уроках истории преподаватель и ученики вели совместную работу по изучению исторических вопросов, на которые нет правильного ответа.

Фотография к заголовку: новые учебники для старших классов по географии (вверху), обществоведению (внизу слева) и всеобщей истории (© Jiji)