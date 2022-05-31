Вторжение в Украину и внезапный рост заинтересованности в «ядерном шеринге»: предпосылки обзаведения для Японии

В связи с российским вторжением в Украину в Японии наблюдается неожиданный всплеск интереса к концепции, именуемой «совместным использовании ядерного оружия» (Nuclear sharing). По всей вероятности, это происходит под сильным воздействием слов президента Российской Федерации Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия. Насколько продвинутся в этих условиях дискуссии по данному вопросу в Японии, где сильна «ядерная аллергия» единственной страны, подвергшейся его военному применению? Мы побеседовали с руководителем Отдела исследований оборонной политики в Национальном институте оборонных исследований Такахаси Сугио, который хорошо осведомлен в вопросах стратегии ядерного сдерживания, о том, что такое совместное использование ядерного оружия, а также о рисках и задачах в области обеспечения безопасности, опираясь в качестве примера на использование данного подхода в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Руководитель отдела исследований оборонной политики департамента политических исследований Национального института оборонных исследований. Окончил факультет политики и экономики Университета Васэда в 1995 году. Окончил Отделение политико-экономических исследований магистратуры Университета Васэда в 1997 году (магистр политологии). В 1997 году поступил в Национальный институт оборонных исследований. В 2006 году окончил магистратуру Колумбийской школы Университета Джорджа Вашингтона (магистр политологии). Нынешнюю должность занял в 2009 году после работы ведущим исследователем Отдела политических исследований. Соавтор книг «Новая гонка ракетных вооружений и оборона Японии» (издательство «Намики сёбо», «Конец “Ядерного забвения”: эпоха возрождения ядерного оружия» («Кэйсо сёбо»).

83% опрошенных считают необходимым обсудить «ядерный шеринг»

–– По итогам совместного опроса общественного мнения, проведенного 19 и 20 марта 2022 года газетой «Санкэй симбун» и службой новостей FNN, 83,1% респондентов считают «необходимым обсудить» вопрос о совместном использовании ядерного оружия, которое предполагает размещение в странах-союзниках и совместное применение ядерного оружия, принадлежащего Соединенным Штатам. Как вы относитесь к этому показателю?

–– По всей вероятности, он обусловлен тем, что ситуация с обеспечением безопасности в Восточной Азии в последние годы ухудшилась, а ощущения нестабильности и угрозы – усилились. В условиях, когда Северная Корея продолжает разрабатывать ракеты и звучат заявления о кризисе между сторонами Тайваньского пролива, а президент Путина сообщает о приказе привести в боевую готовность российские ядерные войска в связи со вторжением в Украину, мы оказываемся перед реальным риском применения ядерного оружия, что, по всей видимости, и привело к изменению настроений нашего народа.

–– Объясните, пожалуйста, что представляет собой система совместного использования ядерного оружия НАТО?

–– Это система, в рамках которой пять стран, у которых имеется договоренность о совместном использовании (Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция), хранят на своей территории американское ядерное оружие, и, к примеру, если говорить о Германии, то в случае, когда премьер-министр Германии и президент Соединенных Штатов Америки приходят к соглашению о его применении – только в этом случае – самолеты ВВС Германии берут на борт ядерное оружие и наносят удар. При этом в любом случае ядерные боеголовки принадлежат США, а у Германии нет права обладания ядерным оружием. Вместе с тем, даже в случае, если Германия изъявит желание применить ядерное оружие, оно не будет задействовано, если президент Соединенных Штатов решит, что применять его не следует. И напротив, даже при наличии возражений со стороны Германии, Соединенные Штаты могут наносить ядерные удары, используя собственные самолеты или ракеты – фактически, немецкая сторона не имеет права это запретить.

–– Какие изменения произошли в совместном использовании ядерного оружия, если сравнивать эпоху Холодной войны с нынешними временами?

–– Во время Холодной войны, помимо атомных бомб, доставляемых бомбардировщиками, уже имелись и ядерные ракеты, однако ракеты средней дальности были полностью ликвидированы на основании соответствующего договора (В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из этого договора, и в августе 2019 года он утратил силу). Изменяется и стратегическая обстановка в Европе. По обычным видам вооружений во время Холодной войны войска НАТО в Европе решительно уступали войскам бывшего Советского Союза и стран Варшавского договора. Поэтому механизм использования ядерного оружия предназначался для того, чтобы восполнить это отставание. Именно на фоне такой обстановки в эпоху Холодной войны и был выработан механизм, в рамках которого страны-союзники брали на себя часть функций по доставке ядерного оружия, размещенного на европейской территории.

Большая ценность «ядерного шеринга»

–– Как обстояли в то время дела в Азии, включая Японию?

–– Поскольку в Азии военно-морские и военно-воздушные силы США обладали превосходством перед силами бывшего Советского Союза, в отличие от Европы, необходимости упреждающего применения ядерного оружия против обычных войск Советского Союза не было. При этом, поскольку в Японии сильна антиядерная «аллергия», а отношения между США и Южной Кореей имели деликатый характер из-за диктаторского характера южнокорейской власти, можно утверждать, что необходимость в механизме совместного использования ядерного оружия, аналогичном тому, что имелся в Европе, отсутствовала.

–– В связи с войной в Украине в Японии также, с одной стороны, усиливается позиция тех, кто считает необходимым обсудить вопрос о совместном использовании ядерного оружия, а с другой стороны, даже в среде экспертов многие настроены в пользу нынешней японо-американской системы обеспечения безопасности, при которой Япония зависит от американского ядерного сдерживания, иначе говоря, мнения расходятся. Чем это объясняется?

–– Одна из причин, полагаю, состоит в том, что дискуссия исходит из предпосылки выбора одного из двух вариантов – подхода к совместному использованию по образцу НАТО или подхода, предусмотренного японо-американским альянсом. Определенно, хотя совместное использование не предусматривает ни права самостоятельного использования, ни права вето, оно обладает большой ценностью. Ядерное оружие – оружие абсолютное, предельное, и совместное использование служит как внутреннему, так и внешнему укреплению альянса, становясь мощным средством сдерживания.

При этом сведениями о военных действиях делятся только с теми партнерами, кому о них «следует знать». Даже в собственной стране. Однако если военные действия, сопровождаемые применением ядерного оружия на основании соглашения о совместном использовании, осуществляются совместно, то возникает необходимость, чтобы страны-союзницы «знали» о планируемых военных действиях. Проще говоря, это позволяет разделять общие планы, связанные с применением ядерного оружия.

Общие планы боевых действий – это максимальный залог веры в американскую военную помощь. Если говорить об обычном военном потенциале, то в японо-американском альянсе на основе основополагающих правил осуществляется совместное планирование боевых действий, и проводятся многочисленные японо-американские совместные военные учения. Реализация такого совместного планирования и боевой подготовки повышает фактическую эффективность альянса и взаимное доверие. Между странами, заключившими соглашение о совместном использовании ядерного оружия, реализуется совместное планирование, и проводятся учения, связанные уже с частью ядерного арсенала. Ценность и преимущества, которые это дает, невозможно заменить никакими альтернативами. Поэтому и после окончания Холодной войны «ядерный шеринг» продолжил существовать, пусть и подвергаясь ограничениям.

–– Изменилось ли со сменой эпох отношение к совместному использованию ядерного оружия в НАТО?

–– После окончания Холодной войны увеличение числа стран-участниц НАТО привело к возникновению своего рода трещины в том, что касается подхода к совместному использованию ядерного оружия. До аннексии Россией Крыма (в 2014 году), в первую очередь, в Германии, сфорировалось мнение о том, что достаточно продолжить действие соглашения о совместном использовании, при условии, что размещение ядерных боеголовок на переднем крае (в Европе) ограничивается периодами наличия угрозы, а в обычное время ядерные боеголовки возвращаются на основную территорию Соединенных Штатов. И, напротив, расположенные ближе к России Польша, Чехословакия, страны Балтии и некоторые другие, которые постоянно ощущают острую угрозу со стороны России, требовали их размещения в Европе.

Примером реализации мер с целью загладить это недоверие служат совместные военные учения, в ходе которых польские истребители защищали немецкие самолеты-носители ядерного оружия. Посредством таких учений Польша тоже привлекается к боевым действиям с применением ядерного оружия, что расширяет рамки совместного планирования ядерных боевых операций. Такая работа для того, чтобы внушить спокойствие многочисленным союзникам по НАТО, ведется после окончания Холодной войны путем многократных проб и ошибок. Поэтому, на мой взгляд, для нас было бы неверным вести дискуссии о совместном использовании ядерного оружия, оглядываясь только на пять стран-участниц со времен Холодной войны.

Вести обсуждения, пока не заручимся пониманием народа

–– Каковы в общем и целом последовательность действий и задачи при решении реализовать концепцию «ядерного шеринга»?

–– Это, разумеется, предполагает, что ядерное оружие будет использоваться в качестве одного из вариантов ведения боевых действий. Ядерное оружие инкорпорируется на фоне углубления взаимодействия при ведении боевых действий обычными средствами сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Когда мы говорим о совместном использовании ядерного оружия, в центре внимания оказываются только страны-участницы Группы ядерного планирования, имеющие общие планы ядерной политики, но поскольку операции с применением ядерного оружия строятся поверх всех обычных боевых действий, было бы непоследовательным обсуждать только такие операции в отрыве от всего прочего.

Дело в том, что в рамках альянса США и Южной Кореи предусмотрена единая система командования, и с точки зрения планирования боевых операций вести более глубокие обсуждения в рамках союза этих двух стран проще, нежели в рамках японо-американского альянса. Союзные силы США и Южной Кореи сохранили полномочия ведения военных действий со времен Корейской войны, имеются у их и подробные планы ведения боевых операций. Ядерное оружие не входит в боевые планы, но его можно в них привнести. В случае японо-американского альянса отношения еще не выстроены до такой степени. Дискуссии по поводу необходимости объединенного командования двух стран, теперь, наконец, ведутся, и начинать необходимо в первую очередь именно с этого вопроса.

–– Что касается обеспечения безопасности Японии, Северная Корея, как утверждают, уже разместила способные достигать японской территории ракеты, оснащенные ядерными боеголовками. Если эта угроза усилится, приведет ли это к полномасштабным обсуждениям в самой Японии вопроса о совместном использовании ядерного оружия?

–– Что касается подхода к расширенному японо-американскому сдерживанию в отношении угроз со стороны Северной Кореи, если рассматривать ситуацию с позиции Соединенных Штатов, то это треугольник взаимоотношений, в котором для США задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, реализовать курс на сдерживание Северной Кореи, а с другой – обеспечить уверенность Японии в безопасности. Каждое из этих направлений требует разных действий. «Ядерный шеринг» по сути является механизмом для того, чтобы обеспечить спокойствие стран-союзниц, а главным и первоочердным его преимуществом или недостатком выступает то, насколько он способен дать народу это спокойствие. Если передовое размещение ядерных боеголовок на территории стран-союзниц по образцу НАТО приведет к усилению тревог у населения, то это может оказать обратный эффект, ослабив ощущение безопасности и ухудшив союзнические взаимоотношения. Поэтому самая важная задача – добиться понимания со стороны народа. Это не является вопросом объективной оценки вопроса экспертами, а задачей, затрагивающей субъектность народа. Поэтому, соответственно, я считаю, что очень важной задачей является вести дискуссии вплоть до того, как удастся заручиться пониманием со стороны народа на основе верных знаний.

Использование ядерного оружия – это коллективная ответственность

–– Что может сделать Япония для того, чтобы усилить американское ядерное сдерживание и предотвратить возможность ядерного нападения?

–– В отношении ядерного сдерживания есть два подхода. Первый состоит в том, что уже само наличие ядерного оружия дает возможность сдерживания, а второй заключается в том, что сдерживание невозможно без готовности к реальному применению ядерного оружия. Положение, в котором находится Япония, на мой взгляд, делает ближе второй подход. Парадоксальным образом, ведение подготовки к применению ядерного оружия снижает вероятность его реального применения.

Есть и еще один важный момент. Он состоит в том, что если случится так, что Соединенные Штаты воспользуются ядерным оружием для защиты Японии, это отнюдь не будет воспринято как нечто, за что мы не отвечаем. Следует хорошо понимать, что мы разделяем ответственность, и нести эту ответственность должен не только президент Соединенных Штатов Америки – ее должны нести и премьер-министр Японии, и японский народ. Если мы не готовы вместе предстать перед судом истории, то у нас нет права рассчитывать на американское ядерное сдерживание. Основу расширенного сдерживания составляет решимость вместе нести ответственность.

–– Предыдущий премьер-министр Абэ Синдзо считает, что ядерный шеринг не должен быть табу, однако, судя по всему, в рядах Либерально-демократической партии ситуация еще не доходит до стремления обсудить вопрос о совместном использовании в парламенте.

–– Сейчас Северная Корея занимается разработкой межконтинентальной баллистической ракеты, способной достигать Соединенных Штатов, и, вероятно, уже располагает ядерными ракетами, способными достигать Японии. Утверждают, что Китай обладает двумя тысячами боезарядов, а по прошествии 15 лет будет иметь еще и около тысячи МБР. Что касается России, ситуация такова, что неизвестно, когда она выйдет из-под контроля. Может ли система обеспечения безопасности оставаться без изменений, несмотря на то, что ядерные угрозы для Японии усилились в сравнении с ситуацией 20-летней давности? Как обеспечить безопасность нашего народа? Нам не ответить на эти вопросы без проведения полноценных дискуссий вплоть до полного согласия.

Фотография к заголовку: истребитель-бомбардировщик ВВС ФРГ «Торнадо-RIAT» съемка: Airwolfhound