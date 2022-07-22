Чудесный итог доверия к тюремщикам: история о том, как в тюрьму вернулись все выпущенные заключенные

Чудесный итог доверия к тюремщикам: история о том, как в тюрьму вернулись все выпущенные заключенныеОбщество Общество
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Первого сентября 1923 года внезапные мощные сейсмические толчки полностью обрушили пятиметровые кирпичные стены вокруг Йокогамской тюрьмы протяженностью 300 метров с севера на юг и 260 метров с востока на запад. Тюрьму сотрясло Великое землетрясение Канто, унесшее погибшими и пропавшими без вести 105 тыс. человек.
Заключенные не разбежались, а пришли на помощь в работах по спасению
В тюрьме содержалось более 1 100 человек. Все они находились либо в охраняемой тюремной мастерской, либо в основном или больничном корпусах. Деревянные здания разваливались, сотрясаемые все новыми толчками. С риском для жизни ответственные надзиратели мастерской и основного блока отомкнули двери и вывели заключенных на плац. Выбравшимся наружу открывалась поразительная картина. Стены рухнули, и стали видны дома вокруг. При желании сбежать, сделать это было проще простого.
Шокирующая картина развернулась и перед глазами директора тюрьмы Сиины Митидзо, который за какой-то миг до разрушения вышел из здания. За рухнувшими толстыми кирпичными стенами виднелся сошедший с рельсов трамвай, застывший в неверном направлении. Внутренне молясь о том, чтобы и заключенные, и персонал тюрьмы остались живы, одновременно Сиина стал готовиться к тому, что какая-то часть сидельцев пустилась в бега.
Однако полчаса спустя Сиина получил от подчиненных удивительный доклад: «Сбежавших нет». В бегство не пустился ни один из его подопечных. Более того, многие заключенные в условиях, когда все вокруг продолжали сотрясать повторные толчки, пришли на помощь и стали спасать из-под обломков оставшихся охранников и товарищей по заключению. Сиина наблюдал на этим с сильным волнением.
Около двух часов пополудни загорелось располагавшееся по соседству общежитие электроэнергетической компании, и пламя, раздуваемое порывистым ветром, перекинулось на тюремную территорию. Насосы и прочие противопожарные средства были под обломками, и извлечь их оттуда не было никакой возможности. Персонал и заключенные принялись вместе спасать постели, документы, медикаменты и прочее имущество, вынося на дорогу, где ему не угрожало пламя, а затем стали ждать, когда огонь утихнет. Черный дым пожаров накрыл облаком всю Йокогаму. Вокруг, должно быть, бушевало море пламени, ведь это был международный морской порт с горами угля для пополнения судовых запасов и настоящим лесом цистерн с жидким топливом.
Решение распустить заключенных
Сиина принял решение осуществить «роспуск» заключенных, предусмотренный Законом о тюрьмах. Роспуск – это освобождение по решению директора тюрьмы при стихийном бедствии в отсутствие возможности эвакуировать заключенных внутри тюрьмы или перевести их в другое безопасное место. В такой ситуации в порядке особой меры по соображениям ценности человеческих жизней директор имеет право позволить заключенным выйти за ворота тюрьмы на период продолжительностью до 24 часов. Возможно, такое гуманное правило существует только в Японии. Своими корнями оно восходит к XVII столетию. В 1657 году в связи с Большим пожаром эры Мэйрэки, в котором, помимо прочего, сгорел Замок Эдо, а число погибших составило 108 тыс. человек, начальник тюрем Исидэ Татэваки спас от гибели в пламени пожара около 300 заключенных, выпустив их из горящей тюрьмы Кодэмма и велев собраться в буддийском храме Рэнкэйдзи в районе Ситая.
После шести часов вечера Сиина собрал всех заключенных, кто был способен двигаться – более 900 человек. К тому моменту под обломками и от пламени погибли 38 заключенных. Раненых насчитывалось 60 человек, из них 10 – в тяжелом состоянии. Сиина поднялся на тумбу и отдал распоряжение.
«Я искренне благодарен всем вам за то, что в этой ситуации, как вы видите, никто не пытался сбежать, и вы взяли на себя спасение жизни людей и выполнение неотложных задач. На ваше доверие к персоналу мы тоже решили ответить доверием к вам. Сегодня с настоящего момента я объявляю роспуск. Это значит, что вы временно освобождаетесь под честное слово. Множество горожан, в том числе и ваши родные, оказались в неописуемо трагическом положении. Позаботьтесь о безопасности ваших близких, постарайтесь вести себя достойно, а завтра примерно к этому же времени возвращайтесь сюда». Так Сиина объявил о роспуске.
Возвращение всех выпущенных
Мужчины покинули территорию тюрьмы. На них были оранжевые робы, по которым с одного взгляда можно было опознать заключенного. В течение 24 часов вернулись обратно более 500 человек. Все они, включая и все новых возвращающихся, откликнулись на запрос губернатора префектуры и вызвались участвовать в работах по разгрузке с кораблей предметов первой необходимости, искупая свои прегрешения перед обществом. Видя, как заключенные участвуют в опасных разгрузочных работах на разрушенной пристани, горожане испытали удивление и признательность.
Есть такое изречение: «Воин отдает жизнь за тех, кто его знает». Сиина знал о преступлениях всех своих подопечных и о подоплеке этих преступлений, об их семейном положении и многом другом, при этом он умел обратиться к каждому из них в нужный момент и наиболее подходящим образом. На заключенных производит крайне сильное впечатление уже то, что их безошибочно называют по именам. Сиина был убежден в том, что наказание – это урок, а не расплата, и в корне его должны лежать человеколюбие и доверие. Это снискало ему любовь со стороны заключенных. Они добровольно вызывались участвовать в разгрузочных работах из желания отплатить Сиине за такое отношение.
После этих событий примерно половину заключенных отправляли военным кораблем в Нагойскую тюрьму, и многие горожане, узнав о том, что их увозят, пришли проводить на причал поблизости от тюрьмы. Большинство собравшихся хотели таким образом выразить свою признательность за работу, проделанную заключенными на разгрузке.
Точное число выпущенных заключенных составило 934 человека. Ко времени второй отправки в середине сентября число вернувшихся составило 694. Соответственно, невозвращенцев насчитывалось 240. Сиина беспокоился, что сталось с выпущенных им заключенными: не попали ли они в неприятности, не оказались ли втянуты в стычки беженцев с местными дружинами самообороны, во множестве возникшими по всему региону Тохоку. Но вскоре у него появился повод для гордости. Вернулись еще 176 человек. А еще 64 человека, как он узнал, явились в другие тюрьмы. Так он убедился в благополучном возвращении всех.
Однако не обошлось и без трагических последствий. Поскольку радио в то время еще не было, среди обывателей распространялось множество слухов. Беспочвенные сплетни о том, что заключенные в Йокогамской тюрьме завладели мечами охранников, нападали на горожан, грабили, насиловали и совершали массу прочих дурных поступков, разлетелись в мгновение ока и были даже подхвачены газетами регионов Кансай и Тохоку. Выпуски газет с этими ложными сообщениями, так и не опровергнутыми, и поныне остаются в фотоархивах и хранилищах многих библиотек, словно достоверные исторические факты. И напротив, о том, какую работу заключенные проделали на само деле при разгрузке помощи в порту, в прессе не было ни одной заметки.
Японские тюрьмы: 150-летняя история
Тюрьмы как специальные учреждения для содержания заключенных появились в Японии с началом эпохи Мэйдзи. До тех пор в учреждениях для принудительного содержания не было необходимости: система наказаний предусматривала лишь смертную казнь, высылку на отдаленные острова, штрафы, домашний арест, удары бамбуковыми палками и нанесение особых татуировок. При этом тюремные сооружения, такие как в Кодэмме, использовались для содержания тех, кому еще не определили меру наказания – иначе говоря, они выполняли функции нынешних центров временного содержания. Новая власть в эпоху Мэйдзи взялась за создание законодательной базы и строительство тюрем в подражание Западной Европе, и система стала предусматривать наказания в форме лишения жизни (смертная казнь), лишения свободы (каторга, тюремное заключение, арест) или лишения имущества (штрафы и взыскания). Тюрьмы приобретали форму радиальных сооружений, в которых блоки для содержания заключенных дополняются объектами для принудительного труда, к которому заключенные приговариваются в порядке наказания.
Заключение с принудительным трудом берет начало в 1790 году, когда был учрежден лагерь Исикавадзима. Это место, где собирали преступников, приговоренных за нетяжкие преступления к нанесению татуировок или телесным наказаниям, а также бездомных, служило также реабилитационным учреждением, где этих людей заставляли овладевать навыками плотников, штукатуров, сандальщиков, корзинщинков и другими ремеслами, а при освобождении ссужали средствами на обустройство в обществе.
Слабость коммуникации между заключенными и тюремщиками
Однако в последние годы в связи с сокращением количества заключенных, а также качественными изменениями, условия в тюрьмах сильно изменяются. Особенно заметно то, что в связи со старением общества добавляются зоны для пожилых, напоминающие дома престарелых, а в связи с сокращением контингента, для которого это необходимо, происходит отказ от принудительных работ, дающих возможность приобрести профессиональные навыки.
Двадцать лет назад были построены 4 новые тюрьмы с привлечением частного сектора, а за последние годы в связи с сокращением числа заключенных ликвидировано несколько тюрем с давней историей. К тому же, развивается автоматизация охраны, и поскольку контакты между тюремщиками и заключенными ослабевают, вызывает опасения падение профессионального уровня работников тюрьмы в качестве воспитателей.
В тюрьме с ее жесткой организационной структурой, выделяется два типа межчеловеческих отношений. Это взаимоотношения старшего и младшего тюремного персонала и отношения тюремщиков с заключенными. Чем жестче организационная структура, тем консервативнее характер отношений, и тем больший приоритет отдается следованию прецедентам. Сейчас у директора практически нет поводов непосредственно общаться с отдельными заключенными. Фактом стало и то, что между директором и персоналом тюрьмы, а также между старшим персоналом и младшими надзирателями тоже отсутствуют какие-либо обсуждения.
Но наибольшее беспокойство вызывает характер отношений между заключенными и персоналом тюрем. Без доверия невозможно выстраивание благоприятного общения. Из доверия к заключенным, подобного проявленному Сииной, возникает и доверие к персоналу тюрьмы со стороны заключенных. В этом факте нет ничего чудесного. Не говоря о директорах и прочих руководителях высокого ранга, которых регулярно переводят с места на место, тем, кто непосредственно выполняет долг тюремщиков, то есть, в широком смысле, непосредственно занимает позицию, предполагающую воспитание, нельзя забывать о своем долге достойно общаться с заключенными, обретая уважение и доверие. И уж тем более именно такие межчеловеческие отношения доверия служат отправной точкой в руководстве тюрьмами.
Фотографии предоставлены автором статьи
ФотоГРАФИЯ к заголовку: Сиина Митидзо (в правой части снимка) отдает распоряжение заключенным, направляемым в Нагойскую тюрьму