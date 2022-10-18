Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США

Вторжение России в Украину вновь привлекло внимание к отношениям Японии с НАТО. В новой редакции Стратегической концепции, отражающей продолжающийся кризис в Европе, НАТО также впервые выразила обеспокоенность системным вызовом со стороны Китая. Война в Украине и растущая обеспокоенность НАТО китайским вопросом предоставляют Японии возможность участвовать в наведении мостов между американскими союзниками в Европе и Азии.

Примечательной особенностью мадридского саммита НАТО в конце июня 2022 года стало участие в нём премьер-министра Японии Кисиды Фумио наряду с лидерами Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Даже на фоне продолжающейся войны России в Украине, присутствие глав этих стран демонстрировало растущий интерес НАТО к проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. На саммите также обсуждались средне- и долгосрочные вызовы со стороны Китайской Народной Республики, что дало премьер-министру Кисиде возможность подчеркнуть неделимость европейской и индо-тихоокеанской безопасности.

Как развивались отношения между Японией и НАТО до сих пор? Каковы будущие возможности для совместной работы НАТО и японо-американского альянса?

Япония: старейший партнёр НАТО за пределами Европы

Официальный диалог между НАТО и Японией на высоком уровне восходит к обсуждениям арсенала ядерных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 1980-х годах. Примечательно, что уже на саммите в Уильямсбурге в 1983 году премьер-министр Накасонэ Ясухиро заявил, что безопасность участников саммита неделима. Хотя тематика двух саммитов различна, слова премьер-министра Кисиды в Мадриде перекликаются с заявлением Накасоне в Уильямсбурге.

Диалог между Японией и НАТО укрепился в 1990-х годах. В то время Европа была озабочена конфликтом в бывшей Югославии и планами по приёму государств Центральной и Восточной Европы в НАТО и Европейский союз. Казалось, что вопросы безопасности в азиатском регионе от Европы очень далеки. То же самое можно было сказать и о Японии в отношении Европы. В любом случае, роль Японии в обеспечении международной безопасности была ограничена.

Террористические акты 11 сентября изменили эту ситуацию. Япония направила корабли Морских сил самообороны в Индийский океан для пополнения запасов американских военных кораблей, а также кораблей европейских и других партнёров, поддерживающих военные операции в Афганистане. В августе 2003 года НАТО приняла командование Международными силами содействия безопасности и с этого момента стала напрямую глубоко вовлечена в операции в Афганистане. Япония не отправила Силы самообороны непосредственно в Афганистан, но позже сотрудничала с НАТО в налаживании мирной жизни после конфликта. Так, Япония и НАТО встретились на полпути, в Индийском океане и Афганистане.

С конца 2000-х по начало 2010-х годов в рамках саммитов НАТО и встреч на уровне министров были проведены многочисленные встречи на высоком уровне по Афганистану. На них приглашались страны-партнеры НАТО, включая Японию, что означает, что фокус на Афганистане одновременно помог создать прецеденты для сотрудничества НАТО с неевропейскими партнерами по глобальным вопросам. Министр иностранных дел Гэмба Коитиро, например, присутствовал на Встрече по Афганистану на саммите НАТО в Чикаго в мае 2012 года.

Когда Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил Японию в апреле 2013 года, НАТО и Япония согласовали Совместную Политическую декларацию. Вскоре за этим последовала Индивидуальная программа партнёрства и сотрудничества между Японией и НАТО в 2014 году, впоследствии пересмотренная и возобновлённая в 2018 и 2020 годах. Эта программа объявляет обе стороны «надёжными и естественными партнёрами, разделяющими общие ценности свободы, демократии, прав человека и верховенства закона», и призывает к укреплению диалога на высшем уровне и расширению сотрудничества в области обороны и обменов между Японией и НАТО. Обозначенные приоритетные области включают цифровую безопасность, безопасность на море, гуманитарную помощь и ликвидацию последствий стихийных бедствий, контроль над вооружениями, нераспространение и разоружение, оборонные разработки и технологии среди других областей практического сотрудничества.

Российско-украинская война и китайский вызов

С тех пор Япония накопила опыт участия в мероприятиях НАТО, таких как семинары, манёвры и совместные военно-морские учения, в упомянутых выше областях практического сотрудничества. Однако участие премьер-министра Кисиды в саммите НАТО в июне этого года предоставило важную возможность подчеркнуть интерес Японии к НАТО и отношениям с альянсом. Особенно в контексте войны между Россией и Украиной.

Администрация Кисиды с самого начала определила, что реакция Японии на агрессию России будет согласована с реакцией Большой Семёрки. Отметим, что все члены G7, за исключением Японии (и Европейского союза, участника саммитов G7), являются союзниками по НАТО. Более того, саммит Большой Семёрки в марте этого года проходил совместно с саммитом НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Для Северной Америки и Европы Большая семёрка — это основные союзники по НАТО плюс Япония, в то время как для Японии сотрудничество с НАТО — естественное продолжение ее партнёрских отношений со странами Большой семёрки.

Комментируя ситуацию, сложившуюся в результате войны в Украине, администрация Кисиды подчеркивает неделимость европейской и азиатской сфер безопасности и считает, что то, что происходит в Украине сегодня, может случиться в Восточной Азии завтра. Подчеркнув неприятие Японией попыток изменить территориальный статус-кво с применением силы в любой точке мира, Кисида обратил особое внимание на то, что чтобы не поощрять военную агрессию важно продемонстрировать, что подобные акты агрессии неприемлемы и не могут быть успешными. Таким образом, премьер-министр сознательно сформулировал позицию Японию в соответствии с позицией НАТО.

Так же важно, что в Стратегической концепции НАТО, принятой на Мадридском саммите, впервые с момента создания организации упоминается Китай. В дополнение к выражению озабоченности китайско-российскими отношениями, гибридной войной, кибербезопасностью и технологическими вызовами, в новой стратегической концепции прямо отмечается, что заявленные КНР «амбициозные цели и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям». В то время как НАТО заявило, что остается «открытым для конструктивного взаимодействия с КНР», в документе, тем не менее, в то же время ясно даётся понять, что оно будет действовать для защиты своих интересов в сфере безопасности. Не ограничиваясь анализом нынешней напряженности в отношениях с Россией, Стратегическая концепция позиционирует Китай как «системный» вызов, закладывая концептуальную основу для будущего сотрудничества НАТО и Японии.

Укрепление отношений с членами НАТО

Размышляя об укреплении отношений между Японией и НАТО, многие японцы часто задаются вопросом, действительно ли НАТО окажет военную поддержку, если в Азии возникнет чрезвычайная ситуация в области безопасности. Реакция Токио на вторжение России в Украину и поддержка подхода Европы указывают на то, что правительство ожидает, что Европа проявит, по крайней мере, такую же степень солидарности с Японией, какую Япония в настоящее время проявляет по отношению к Европе, если возникнет крупномасштабная непредвиденная ситуация с участием Китая.

Тем не менее, было бы неосмотрительно ожидать, что НАТО вступит в конфликт на стороне Японии, в то время как Япония не стремится направлять боевые силы за границу для защиты членов НАТО. Кроме того, статья 6 Североатлантического договора определяет сферу обязательств по коллективной обороне, изложенных в статье 5, как территории сторон «в Североатлантическом регионе к северу от Тропика Рака». Согласно традиционной интерпретации, это определение включает в себя материковую часть Америки, но не Гавайи или Гуам. Такой подход, по-видимому, исключает возможность ссылки на договорные обязательства НАТО в случае чрезвычайной ситуации на Тайване.

Однако это чисто юридический аргумент. Если конфликт из-за Тайваня выйдет за рамки гибридной войны и превратится в прямое военное столкновение между американскими и китайскими силами, Япония станет уязвимой для прямого нападения, и вполне возможно, что Великобритания и другие союзники, имеющие тесные связи с Соединенными Штатами, также будут втянуты в противостояние. В таком случае географические пределы скоординированного военного ответа в рамках Североатлантического договора не будут проблемой. Это объясняется тем, что осуществление права на коллективную самооборону является неотъемлемым правом всех наций, признанным в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Независимо от союзнических отношений или географии, если Тайвань подвергнется нападению, другие страны могут воспользоваться правом коллективной самообороны.

Это говорит о том, что отношения Японии с НАТО не только формируются НАТО как многосторонней организацией, но и являются площадкой для углубления отношений с отдельными членами НАТО, заинтересованными в безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сближаясь с союзниками Америки

Однако не следует недооценивать значение НАТО как мультилатеральной организации. В конце концов, НАТО накопила 70-летний опыт многосторонних операций и планирования, который может способствовать сотрудничеству в случае военных действий в Восточной Азии.

Безопасность Японии традиционно рассматривалась через призму двустороннего американо-японского альянса. Вряд ли это изменится в обозримом будущем. Если не считать ситуации, когда Япония является единственной целью вооружённого нападения, которая приводит в действие статью 5 американо-японского договора о безопасности для получения американской помощи, один из вероятных сценариев вооруженного конфликта высокого уровня в регионе будет включать Тайвань, Австралию и Великобританию в дополнение к армии США.

Сотрудничество и взаимопонимание между всеми участниками в этом случае крайне важны. Для Соединенных Штатов НАТО является образцом по реализации планов совместных операций. Привлечение американских союзников по НАТО, таких как Великобритания и Франция, к Индо-Тихоокеанскому альянсу США-Япония и США-Австралия, становится важнейшей задачей, которую необходимо решить. Расширение двустороннего сотрудничества между Японией и такими странами, как Великобритания, это важный первый шаг, но укрепление отношений с НАТО как организацией в целом помогло бы Японии установить связи с другими союзниками США в Европе и облегчило бы сложности оперативной координации.

Такое взаимодействие также объединило бы альянсы НАТО и США-Япония, или, цитируя Индо-Тихоокеанскую стратегию администрации Байдена, могло бы «навести мосты между Индо-Тихоокеанским регионом и Евроатлантикой». Таким образом, состоявшаяся в кулуарах Мадридского саммита в этом году встреча НАТО c лидерами Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи, также известными как AP4 (Азиатско-Тихоокеанская четвёрка), имеет особое значение.

Традиционно большинство договоров безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе сосредоточены на двустороннем сотрудничестве с Соединенными Штатами. В последнее время наметилось движение в сторону расширения рамок сотрудничества, к примеру, трёхстороннние отношения США-Япония-Австралия и четырёхсторонние договоры, включающие Индию. Недавний трёхсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США AUKUS особенно примечателен не только тем, что он обеспечит Австралию ядерными двигателями для её подводных лодок, но и тем, что он объединяет ближайших союзников Соединенных Штатов в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Мы можем найти новый потенциал и стратегические обоснования для углубления отношений Японии с НАТО, если рассматривать их в этом контексте, где новые формы «минилатерального» сотрудничества между меньшими группами участников начинают формировать стратегический ландшафт региона.

Для содействия предметному диалогу и сотрудничеству важно выйти за рамки областей, определенных в Индивидуальной программе партнерства и сотрудничества (таких как киберзащита и безопасность на море), чтобы обсуждать военные вопросы более высокого уровня, такие как нейтрализация способности России и Китая по ограничению и воспрещению доступа и манёвра (A2/AD) и необходимость размещения ракет средней дальности наземного базирования. В то же время совместные манёвры и учения с участием сил Японии и НАТО также должны будут эволюционировать от периодических дружеских упражнений к манёврам и учениям более высокого уровня. Поэтому в будущем необходимо будет разработать стратегические рамки для поощрения конкретных форм сотрудничества.

Фотография к заголовку: Слева направо: премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, премьер-министр Японии Фумио Кисида, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и президент Южной Кореи Юн Сук Ёль позируют для групповой фотографии перед встречей партнеров по Индо-Тихоокеанскому региону во время саммита НАТО в Мадриде, 29 июня 2022 г. (©AFP/Jiji)