Общий итог – 3 трлн 660 млрд йен: завершение 42-летней истории японской официальной помощи развитию Китая

В марте 2022 завершилось предоставление средств Китаю в рамках официальной помощи развитию (ОПР), начатое в 1979 году. На что были использованы средства этой программы, действовавшей на протяжении 42 лет? Время оглянуться, подвести итоги и порассуждать о значении ОПР.

Официальная помощь развитию как фактические послевоенные репарации

В конце марта 2022 года завершилась история Официальной помощи развитию (ОПР), которую Япония оказывала Китаю на протяжении 42 лет. С одной стороны, ОПР упрочила японско-китайские связи, поддержав экономическое развитие Китая, однако наряду с этим программа навлекла на себя критику: высказывались сомнения по поводу необходимости продолжения такой поддержки, а кроме того, отмечалось, что китайское правительство не утруждалось информировать свой народ об оказываемой помощи.

По данным Департамента международного сотрудничества МИД Японии и Японской организации международного сотрудничества (JICA), за 42 года Япония предоставила низкопроцентные долгосрочные займы (т. н. йеновые займы) на общую сумму около 3 трлн 316 млрд 500 млн йен, а также безвозмездно выделила Китаю в форме т. н. «безвозмездного финансового содействия» около 157 млрд 600 млн йен. Помимо этого, в рамках «технического содействия» в форме направления преподавателей японского языка и т. п. было выделено около 185 млрд 800 млн йен. Таким образом, общая сумма ОПР достигает приблизительно 3 трлн 660 млрд йен. Если говорить о займах в йенах, то Китай осуществляет возврат эти средств и уплату процентов в соответствии с графиком, согласно которому окончательный срок выплаты всех причитающихся сумм приходится на 2047 год.

Официальная помощь развитию Китая началась в 1979 году. В сентябре того года посетивший Японию с визитом вице-премьер Госсовета КНР Гу Му предложил выделить его стране займы в йенах на общую сумму около 5 млрд 540 млн йен для реализации программы из восьми проектов. Принимая во внимание то, что в 1978 году Китай начал реформы и перешел к политике «открытых дверей», в декабре 1979 года Япония направила в Китай с визитом премьер-министра Охиру Масаёси, и еще до окончания 1979 финансового года начала предоставлять помощь, мотивируя это тем, что большее материальное благополучие Китая ведет мир к лучшему. Это стало первой программой официальной помощи развитию в адрес Китая со стороны Запада.



Рукопожатие премьер-министра-Японии Охиры Масаёси и премьера Госсовета КНР Хуа Гофэна (справа) при встрече в пекинском аэропорту, 5 декабря 1979 г., КНР, Пекин (© Jiji Press)

Полагают, что решение Японии имело характер «ответного шага» на отказ Китая от требования послевоенных репараций. По словам внука бывшего премьер-министра Охиры, Мориты Коити, который является заместителем председателя Ассоциации развития здоровых промышленных связей Японии и Китая, в то время премьер-министр говорил своему зятю Морите Хадзимэ, бывшему министру транспорта (и отцу Коити): «Официальная помощь развитию КНР является возмещением за войну в том смысле, что Япония оказывает экономическую помощь в обмен на отказ Китая от послевоенных репараций. Как бы то ни было, Китай является крупной экономикой и, скорее всего, превзойдет Японию. В этом случае соответственно усложнятся японско-китайские дипломатические отношения. Японии следует оказать экономическую помощь, чтобы быть к этому готовой».

Следует предположить, что правительство Японии не просто оказывало поддержку развивающейся стране, но фактически отводило этой помощи роль послевоенных репараций, и считало, что поддержка китайской политики реформ и открытия внешнему миру будет способствовать стабильности как в Азии, так и во всем мире.

Как и предсказывал в свое время премьер-министр Охира, Китай добился стремительного экономического взлета, и в 2010 году валовой внутренний продукт КНР превзошел ВВП Японии. Китай стал второй экономической державой мира. Он продолжает идти и по пути превращения в крупную военную державу, оказывая стратегическую помощь развитию в Африке и на других континентах и уверенно наращивая военные мускулы. В 2006 году, когда Китай покинул ряды развивающихся стран, правительство Японии прекратило предоставление КНР безвозмездной финансовой помощи, заключив, что «определенная роль (поддержки развивающимся странам) уже исполнена». В 2007 году Япония прекратила предоставление йеновых займов.

Но техническое содействие продолжалось и после этого. Помощь продолжилась там, где сотрудничество с Китаем признавалось необходимым с точки зрения угроз, дающих повод для опасений Японии в 21-м столетии. К ним относятся трансграничное загрязнение окружающей среды, и в первую очередь атмосферы, инфекционные заболевания, безопасность продуктов питания. Кроме того, оказывалось содействие работе над китайским законодательством с тем, чтобы обеспечивать благополучную деятельность японских предприятий, продвигающихся в Китай, и т. п.

Вклад в возведение международного аэропорта и многопрофильной больницы

Содержание помощи изменялось с течением времени. Если в начале 1980-х годов финансировалось в основном создание объектов инфраструктуры, в частности, портов и электростанций, то с 1990-х годов строились метрополитены, велась борьба с бедностью, решались проблемы окружающей среды во внутриматериковых районах и т. д. В частности, в 1980-х годах при помощи Японии посредством йеновых займов создавалось большое число крупномасштабных инфраструктурных объектов – строились железные дороги, аэропорты, морские порты, электростанции, больницы и т. п. Тем самым оказывалась поддержка курсу реформ и открытости внешнему миру и вносился вклад в модернизацию. Экономика Китая росла, и важной вехой на этом пути стало его превращение во вторую экономическую державу мира.

Одним из примеров проделанной работы служит Больница китайско-японской дружбы, построенная в Пекине в 1984 году. С 1981 по 1983 год в рамках безвозмездного экономического содействия в этот объект было вложено около 16.5 млрд йен и поставлено новейшее медицинское оборудование; с 1981 по 1992 год и с 1994 года по 1995 год осуществлялась передача медицинских технологий врачам, младшему медицинскому персоналу и техническим специалистам клиники. Так была построена современная комплексная больница с уровнем медицинского обслуживания, соответствующим японским стандартам. В 2003 году, когда произошла вспышка острого атипичного респираторного синдрома (атипичной пневмонии) SARS, на это медучреждение возложили прием тяжелобольных пациентов, а в 2008 году во время Олимпийских игр в Пекине китайское правительство отвело больнице роль официальной комплексной больницы, обслуживающей национальную команду олимпийцев КНР.



(Слева) Больница китайско-японской дружбы, построенная в Пекине в 1984 году в качестве современного комплексного больничного учреждения с медицинским обслуживанием по японским стандартам. (Справа) Японский специалист (на правом краю снимка) объясняет правила использования защитной экипировки в отделении интенсивной терапии больницы в 2003 году, когда в провинции Гуандун возникла вспышка атипичной пневмонии SARS (Оба снимка предоставлены JICA)

В 1990-х годах в порядке решения новой задачи на пути развития был построен Пекинский международный аэропорт. В 1993, 1995 и 1996 годах были предоставлены йеновые займы и построены терминалы международных и внутренних авиалиний, а также грузовой терминал, что позволило превратить аэропорт в одну из крупнейших международных воздушных гаваней мира с возможностью обслуживания от 3 до 3.6 млн пассажиров.



Пекинский международный аэропорт: воздушные ворота КНР, построенные в 1990-е годы (Снимок предоставлен JICA)

Японская официальная помощь развитию предоставляется также в рамках политики Всемирной организации здравоохранения по борьбе с инфекционными заболеваниями – программы искоренения полиомиелита в Западном тихоокеанском регионе (37 стран и регионов, включая Японию, Китай и Филиппины). Одно время в Западном тихоокеанском регионе 85% общего числа пациентов, страдающих от полиомиелита, приходилось на Китай, но с 1990 года Япония осуществляла техническую помощь, а с 1993 года в рамках безвозмездного содействия и других мер предоставила 700 млн йен, что позволило победить полиомиелит не только в Китае, но и в Западном тихоокеанском регионе в целом.

В 2000-х годах с использованием японских технологий в рамках поддержки социального развития внутренних районов велось строительство Чунцинской монорельсовой системы. В 1993 году в рамках технического содействия был согласован проект строительства монорельсового общественного транспорта в Чунцине – городе с очень сложным рельефом и большим количеством гор. В 2001 году был предоставлен йеновый займ на сумму 27 млрд 110 млн йен, и японская компания Hitachi построила в центральной части этого города систему монорельсового сообщения протяженностью 13.5 км, что позволило существенно улучшить ситуацию как с транспортными пробками, так и с загрязнением атмосферы.



Монорельсовая линия, построенная по японской технологии в рамках развития общественного транспорта в городе Чунцин (Снимок предоставлен JICA)



То же (Снимок предоставлен JICA)

Одной из задач технического содействия в 21-м столетии стала борьба с загрязнением атмосферы мелкодисперсными частицами PM2.5, которые переносятся через государственные границы. С 2012 по 2016-й год в качестве меры в отношении трех металлургических предприятий Китая, служащих источником такого загрязнения, под руководством одной из японских компаний и с использованием японского измерительного оборудования осуществлялось внедрение улучшенного метода контроля выбросов в атмосферу окислов азота.

Кроме того, с 1996 года по конец 2015 финансового года удалось добиться развития взаимопонимания за счет реализации технического содействия на самом низовом уровне посредством направления во все 32 провинции Китая около 830 волонтеров, действовавших в области медицины, здравоохранения, сельского хозяйства и т. д.

Между тем практически про все объекты, построенные с японской помощью, китайское правительство не сообщало своему народу о помощи со стороны Японии до тех пор, пока его не подталкивала к этому японская сторона. На части объектов, таких, как Пекинский международный аэропорт, имеются таблички, сообщающие о японской помощи, но на большинстве объектов указания на японскую помощь отсутствуют, и среди китайских обывателей мало кому известно о том, какой вклад внесла Япония. Это объясняется тем, что китайское правительство не информировало об этом вкладе, считая японскую помощь совершенно естественной – в обмен на отказ от послевоенных репараций.



Сообщающая о японской Официальной помощи развитию табличка в Пекинском международном аэропорту (Снимок предоставлен JICA)

В Японии усиливалось недовольство по поводу того, что Китай, с одной стороны, пользуясь помощью от Японии, с другой стороны, из собственных стратегических соображений оказывает помощь другим развивающимся странам, а китайский народ о японской помощи даже не ставят в известность. Причина этого недовольства в том, что без верного понимания как в Японии, так и в Китае вклада ОПР, поддержавшей политику реформ и открытости и поспособствовавшей модернизации Китая, между Японией и Китаем не может возникнуть настоящей дружбы.

Решение премьер-министра Абэ: завершение эпохи

Человеком, принявшим решение положить конец продолжавшейся малыми темпами помощи, стал премьер-министр Японии Абэ Синдзо. В октябре 2018 года Абэ, посетивший Китай с официальным визитом, в ходе мероприятия по случаю 40-й годовщины вступления в силу Договора о мире и дружбе между Японией и Китаем заявил: «Китай стал второй по величине экономической державой мира, а Официальная помощь развитию завершила свою историческую миссию», после чего выразил намерение окончательно прекратить новые проекты технического содействия с 2018 финансового года. Реализация проектов 2018 финансового года завершилась в марте 2022 года, и таким образом Официальная помощь развитию в адрес Китая осталась в прошлом.

Говоря о намерениях на будущее, Абэ Синдзо выразил желание «обсудить новый подход к японско-китайскому сотрудничеству, достойному новой эпохи, начиная с самых высоких уровней», намереваясь стабилизировать отношения между Японией и КНР и обсудить с Китаем помощь развитию третьих стран вместо ОПР, инициировав для этого «Диалог о сотрудничестве развитию». Содействие развитию в третьих странах находит отражение и в провозглашенной Китаем экономической инициативе «Один пояс, один путь». Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призывно заявил: «Мы приветствуем активное участие Японии».

Японская сторона (через руководство МИД) изложила позицию, состоящую в намерении «сотрудничать по отдельным проектам, а не в рамках “пояса и пути”». Провозглашенная Абэ инициатива построения «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и китайская инициатива «Один пояс, один путь» в определенном смысле противостоят друг другу в том, что касается обеспечения безопасности, и участие в «поясе и пути» было отвергнуто ввиду желания сбалансировать две эти инициативы.

Согласно Департаменту международного сотрудничества МИД Японии, в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии состоялся диалог, в ходе которого премьер-министр Абэ, выразил стремление, принимая во внимание прекращение Официальной помощи развитию в адрес Китая, выстраивать новую эпоху, в которой посредством дальнейшего диалога и кадровых отношений в области развития, а также решения задач планетарного масштаба, обе страны будут плечом к плечу вносить вклад в дело региональной и общемировой стабильности и процветания. В ответ председатель КНР, высоко оценив вклад Японии посредством Официальной помощи развитию, выразил позитивное отношение к такому сотрудничеству.

Вполне можно утверждать: то, что Абэ удалось добиться высокой оценки вклада японской Официальной помощи развитию, а также положительной реакции со стороны Си Цзиньпина, стало одним из дипломатических достижений Абэ на китайском направлении. Но конкретные подробности ответа председателя КНР пока не оглашены, а до тех пор, пока у китайского народа нет верного понимания того, что Официальная помощь развитию Китая со стороны Японии, будучи фактически послевоенными репарациями, поспособствовала экономическому развитию КНР, вряд ли удастся реализовать дружеские и добрососедские отношения между Японией и Китаем. И в этой связи тоже остается надеяться, что ответ Си Цзиньпина будет обнародован.

Фотография к заголовку: Местное руководство (слева) благодарит посла Японии в Китае Ниву Уитиро перед объектом, построенным благодаря японской Официальной помощи развитию Китая, 24 июня 2011 г., город Артуш, Синьцян-Уйгурский автономный район КНР (© Jiji Press)