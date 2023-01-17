Непростой путь Кисиды Фумио к единым региональным выборам в отсутствие признаков восстановления центростремительной силы: политические перспективы 2023 года

Связи Либерально-демократической партии Японии с Семейной федерацией за мир и единство во всем мире (бывшей Церковью объединения) и ряд других проблем навлекают строгую критику в обществе, и поддержка кабинета министров, возглавляемого премьер-министром Кисидой Фумио, упала до уровня, близкого к 30%. Каковы перспективы политической жизни Японии в новом 2023 году?

Ближе к концу прошлого года премьер-министр Японии Кисида Фумио всего за 2 месяца из-за скандалов на тему «Политика и деньги» и ряда других причин был вынужден отправить в отставку четырех министров своего кабинета, а его политические решения, в том числе неожиданно взятый курс на повышение подоходного и других налогов в целях обеспечения источников финансирования дополнительных расходов на национальную оборону вызвали сопротивление в рядах Либерально-демократической партии. И хотя его удалось преодолеть, пусть и не без труда, неоднократные уступки, на которые пришлось идти под натиском оппозиционных партий, наряду с возникновением в рядах собственной партии открытой оппозиции по важнейшим направлениям политики премьер-министра, оставили стойкое впечатление, что политическая власть рыскает, сбиваясь с курса. С началом нового года 23 января планируется созыв очередной сессии Парламента Японии, на которой предстоит длительная кропотливая работа по рассмотрению бюджета, а в апреле Либерально-демократической партии, обремененной скандалом по поводу связей с Семейной федерацией за мир и единство во всем мире (бывшей Церковью объединения), как ожидается, придется принять нелегкий бой на единых региональных выборах. В отсутствие пути к восстановлению центростремительных сил, премьер-министру и в наступившем 2023 году, по всей видимости, придется укреплять оборонительные позиции своей политической власти.

Призвать к «Миру без ядерного оружия» на саммите в Хиросиме

Тринадцатого января премьер-министр Японии проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Он намеревается лично разъяснить Байдену содержание пересмотренных в декабре прошлого года трех основных документов в области обеспечения национальной безопасности, в том числе национальной оборонной стратегии. Новая политика предусматривает обладание «потенциалом для ответного удара», то есть возможность атаковать базы вражеского государства, откуда наносится ракетный удар. Кроме того, премьер-министр намерен подтвердить кардинальное укрепление альянса Японии и США с учетом действий Китая, который наращивает свою военную активность в Восточно-Китайском море и других регионах, а также Северной Кореи, продолжающей производить запуски баллистических ракет. Поездка станет для премьер-министра возможностью нанести визит в Белый дом впервые со времени вступления в должность в октябре 2021 года. Чтобы заручиться поддержкой при проведении в мае саммита семи промышленно развитых стран (Саммита «Большой семерки»), на котором Кисиде предстоит председательствовать, с 9 января премьер-министр нанесет визиты в страны-участницы G7 – Францию, Италию, Великобританию и Канаду, где проведет переговоры на высшем уровне.

Очередная сессия Парламента Японии продлится 150 дней до 21 июня. В начале работы сессии вслед за четырьмя ключевыми выступлениями государственной власти по основным вопросам политики, и прежде всего речью премьер-министра об основных направлениях политики правительства, а также сессиями ответов на вопросы лидеров политических партий в обеих палатах, начнется обсуждение проекта основного бюджета на 2023 финансовый год в Бюджетном комитете Палаты представителей. Далее власти предстоит выйти на единые региональные выборы. После этого на саммите G7 в Хиросиме в условиях, когда российское вторжение в Украину делает все более глубоким раскол международного сообщества, премьер-министр готовиться адресовать как своей стране, так и внешнему миру обращение, направленное на реализацию идеи «мир без ядерного оружия», которую он считает делом всей своей карьеры. По всей видимости, еще одна цель премьер-министра состоит в том, чтобы воспользоваться дипломатией как точкой опоры, чтобы удержать на плаву нынешнюю политическую власть.

Текущая политическая повестка

Вторая декада января Визит премьер-министра Кисиды в США, японо-американская встреча на высшем уровне (ведется подготовка) 23 января Созыв очередной сессии Парламента Японии (предположительно) третья декада марта Утверждение бюджета на 2023 финансовый год 8 апреля Завершение срока полномочий Куроды Харухико на посту управляющего Банка Японии 9 апреля Первый тур единых выборов в органы местного самоуправления 23 апреля Второй тур единых выборов в органы местного самоуправления (Ожидаются дополнительные выборы в Палату представителей в 5-м избирательном округе Тиба, 1-м избирательном округе Вакаяма и 4-м округе Ямагути) 19 мая Саммит G7 в Хиросиме (до 21 мая)

Бремя скандала по поводу бывшей Церкви объединения

Между тем совершенно не ясно, удастся ли реализовать все так, как задумано. Во время прошлогодней внеочередной парламентской сессии, когда всплывали все новые подробности о связях с бывшей Церковью объединения министра по делам ревитализации экономики Ямагивы Дайсиро, премьер-министр до последнего защищал его, и лишь в последней декаде октября резко изменил позицию и решил отправить в отставку. Не прошло и месяца, как следом один за другим отправились в отставку министр юстиции Ханаси Ясухиро, оплошно высказавшийся по поводу исполнения смертных приговоров, а также министр по общенациональным делам, местной автономии и связи Тэрада Минору, вокруг которого возник скандал на тему «политика и деньги». Десятого декабря закончилась парламентская сессия, и с завершением работы над проектом бюджета на 2023 финансовый год премьер-министру фактически пришлось отправить в отставку министра по делам восстановления Акибу Кэнъя из-за скандала, связанного с фондами политического финансирования. В каждом из этих случаев премьер-министр подвергся критике за «пассивность» из-за промедлений с принятием решений об отставках, и ему раз за разом приходилось защищаться, в частности, выступать по требованию оппозиционных партий с разъяснениями по поводу изменений в составе правительства перед пленарной парламентской сессией.

В отношении закона об оказании помощи пострадавшим, принятого на внеочередной парламентской сессии в ответ на скандал с бывшей Церковью объединения, также отмечают, что хотя на пресс-конференции по завершении сессии премьер-министр с гордостью говорил о «решительной воле при подготовке и принятии этого закона», в действительности все обстояло несколько иначе. На самом деле, с учетом позиции партии Комэй, которая действует при материнской поддержке со стороны объединения «Сока гаккай», с вынесением данного законопроекта на рассмотрение Парламента первоначально предполагалось повременить до очередной парламентской сессии, но из-за происходивших одна за другой отставок в составе кабинета власти пришлось уступить давлению со стороны Конституционно-демократической партии и Партии возрождения Японии (Ниппон исин-но кай), которые выступали союзниками в вопросе о данном законе и требовали его скорейшего принятия.

В самом конце прошлого года депутату Палаты представителей от Либерально-демократической партии Соноуре Кэнтаро пришлось сложить депутатские полномочия и покинуть ряды ЛДП в связи со скандалом по поводу занижения в отчетах о политических фондах сумм, поступавших от проведения его сторонниками вечеринок по сбору средств. Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры предъявил Соноуре обвинения в нарушении Закона о регулировании политических фондов, что нанесло очередной удар по правительству Кисиды. Нет сомнений в том, что с началом работы очередной парламентской сессии партии оппозиции предпримут атаку в бюджетном комитете, и премьер-министру, точно так же, как во время прошлогодней внеочередной сессии, придется защищаться. Основными темами дискуссий неминуемо станут важные направления политики, выработанные премьер-министром за короткое время, такие как повышение налогов для финансирования дополнительных оборонных расходов, строительство АЭС взамен выводимых из эксплуатации, а также продление сроков работы стареющих реакторов, и премьер-министру явно придется так же, как это было на внеочередной парламентской сессии, занимать оборонительную позицию.

Более того, ситуация для Либерально-демократической партии на апрельских единых выборах неминуемо окажется далеко не благоприятствующей, поскольку связи с бывшей Церковью объединения имели по большей части депутаты именно от этой партии. Премьер-министр рассчитывал положить конец этому скандалу, приняв закон о помощи пострадавшим и быстро произведя перестановки в составе правительства, однако он против того, чтобы Либерально-демократическая партия провела расследование в отношении покойного бывшего премьер-министра Абэ, который, как предполагают, и распоряжался голосами членов данного религиозного объединения. Спикер Палаты представителей, либерал-демократ Хосода Хироюки письменно признал наличие связей с данным религиозным объединением, однако он объяснился перед обществом ни в публичном выступлении, ни на пресс-конференции, чем вызвал критику со стороны оппозиционных партий. Как отмечают, изначально связи с этим религиозным объединением глубже у депутатов местных законодательных собраний, нежели у парламентариев. В апреле предстоит проведение дополнительных выборов в 5-м избирательном округе в префектуре Тиба, в 1-м округе Вакаяма и 4-м округе Ямагути. В Либерально-демократической партии уже высказываются опасения по поводу того, что в центре внимания в ходе предвыборных баталий будет находиться именно вопрос о связях с бывшей Церковью объединения.

Премьер-министр на переднем крае политических согласований

Премьер-министр, который сразу после вступления в должность одержал крупную победу на выборах в Палату представителей в октябре 2021 года, а затем и на выборах в Палату советников в июле прошлого года, казалось, упрочил позиции так, что мог рассчитывать и на долгосрочную политическую власть. Но, как следует из опросов общественного мнения, проведенных Jiji Press, уровень поддержки правящего кабинета, который в июле был близок к 50%, в декабре упал до 29,2%. Сказываются скандал с бывшей Церковью объединения, общественная критика по поводу организации государственной церемонии похорон Абэ Синдзо, отставки министров, подобные падению костей домино. Все эти проблемы сильно подорвали прочность политической власти.

Премьер-министр безусловно ошибся, посчитав, что внезапная гибель Абэ полностью изменила расклад сил в политической власти. До выборов в Палату советников премьер-министр откладывал вынесение решений по важнейшим задачам, раскалывающим национальное общественное мнение, таким как оборонные расходы, ядерная энергетика и социальное обеспечение, отдавая главный приоритет стабильности положения власти. Абэ как представитель консервативной партийной фракции обладал большой реальной политической силой: в вопросах обеспечения безопасности и финансово-экономической политики он сначала ставил высокие цели – «делал высокую подачу» – а затем как руководитель крупнейшей фракции в составе ЛДП в последний момент согласовывал понижение запросов до приемлемого уровня.

Лишившись самого главного «щита», прикрывавшего спину, премьер-министру теперь приходится самому возглавлять работу по согласованию наиболее важных вопросов политического курса, и можно утверждать, что именно это становится причиной сегодняшних рысканий.

Сцена, которую мы наблюдали в конце прошлого года, когда внезапное предложение повысить налоговую нагрузку более чем на 1 трлн йен для обеспечения финансирования нужд безопасности было встречено в штыки министрами кабинета и депутатами, которые были близки к Абэ, выявила ослабление возможностей премьер-министра удерживать контроль внутри собственной партии. Это ослабление служит источником проблем в руководстве правительством. «В нынешнем офисе премьер-министра нет никого, кто мог бы прикрывать премьер-министра, как это делал генеральный секретарь кабмина Суга Ёсихидэ в администрации Абэ», – заметил один из парламентариев среднего политического веса от ЛДП. Улаживать вопросы с оппонентами в принципе является работой генерального секретаря кабинета министров Мацуно Хирокадзу, а также заместителя генсека кабмина Кимуры Сэйдзи, близкого к премьер-министру, однако из партийных рядов не прекращаются колкие замечания в их адрес.

Изменения экономической конъюнктуры также дают поводы для опасений. Повышение цен и стремительный взлет стоимости энергоносителей на фоне российского вторжения в Украину и удешевления японской национальной валюты бьют непосредственно по бюджетам японских домохозяйств. На прошлогодней внеочередной парламентской сессии правительство и партии правящей коалиции добились утверждения 2-го дополнительного бюджета на 2022 финансовый год, обеспечив таким образом финансовые источники для реагирования на повышение потребительских цен, однако по содержанию меры ограничились «лечением симптомов» – такими шагами как снижение бремени счетов за электроэнергию и газ. В апреле истекает срок полномочий на посту управляющего Банка Японии Куроды Харухико, который с весны 2013 года своей политикой крупномасштабного монетарного смягчения поддерживал экономический курс, получивший название «абэномика». Двадцатого декабря прошлого года Банк Японии существенно расширил диапазон колебаний долгосрочных учетных ставок, что было воспринято рынком как фактическое повышение ставок, и произошло резкое увеличение процента по долгосрочным заимствованиям. Будет ли следующий управляющий центрального банка всерьез работать над коррекцией политики монетарного смягчения, которая служит причиной удешевления йены и роста потребительских цен, или продолжит ее реализацию? Участники рынка будут с большим вниманием следить за тем, кого премьер-министр выберет на эту должность.

Перспективы по завершении саммита не исключают роспуска парламента

«Я вижу собственную историческую задачу в том, чтобы на этом историческом перепутье подойти к решению неотложных задач непосредственно и прямо, чтобы попытаться найти необходимые ответы». Заявляя об этом в своем выступлении 26 декабря прошлого года, премьер-министр подчеркивал решительность собственного политического руководства. Несмотря на снижение уровня поддержки, помимо отсутствия в рядах ЛДП приемлемой для общества заметной кандидатуры «вместо Кисиды», фоном для уверенности премьер-министра служит еще и отсутствие в ближайшей повестке общенациональных выборов. То, что крупнейшая внутрипартийная сила – фракция Абэ – пребывает в безвластии, поскольку не может принять решение о том, кто станет ее следующим председателем, по всей вероятности, также создает для премьер-министра не только неудобства. Фракция Кисиды является всего лишь пятой по величине силой в рядах ЛДП, и премьер-министр намерен взаимодействовать со второй по величине – фракцией Мотэги и третьей – фракцией Асо, возглавляемыми соответственно генеральным секретарем партии Мотэги Тосимицу и заместителем председателя Асо Таро, для восстановления позиций.

Премьер-министр отложил перестановки в составе кабинета министров, слухи о которых муссировались частью Либерально-демократической партии и которые, как предполагалось, должны были произойти в предновогодний и новогодний период. Но при отсутствии признаков восстановления популярности по окончании саммита в Хиросиме призывы сменить состав кабинета и произвести перестановки партийных функционеров для того, чтобы добиться прорыва, вероятно, зазвучат с новой силой. Продолжает подспудно тлеть и идея пополнить правящий союз Либерально-демократической партии и партии Комэй, приняв в него Народно-демократическую партию. С другой стороны, под занавес уходящего года премьер-министр вызвал большой резонанс, заявив о решимости распустить Палату представителей и провести всеобщие выборы, прежде чем реализовать повышение налогов для финансирования дополнительных расходов на оборону. Что касается сроков начала повышения налогов, он отложил окончательное решение, ограничившись в основной политике реформирования налоговой системы на 2023 финансовый год словами о том, что «надлежащим представляется период после 2024 года». Правительство и партии правящей коалиции намерены принять решение в наступившем году, однако в связи с наличием сильной оппозиции со стороны фракции Абэ и других сил, внутрипартийное противостояние, вероятно, вспыхнет с новой силой. После завершения саммита G7 в Хиросиме остающийся срок пребывания Кисиды на посту председателя ЛДП будет составлять чуть больше года. Срок полномочий депутатов Палаты представителей заканчивается в октябре 2025 года. Если премьер-министр стремится переизбраться на этом посту, то в политической ситуации после саммита G7 с большой вероятностью могут произойти перемены, в том числе роспуск Палаты представителей, и вопрос о том, какое решение примет премьер-министр, привлекает большое внимание.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Кисида Фумио на пресс-конференции по окончании работы внеочередной парламентской сессии, 10 декабря 2022 г., резиденция премьер-министра (© Jiji Press)