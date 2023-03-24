Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара

Лейтмотивом вашингтонского саммита Японии и Соединенных Штатов Америки стала «модернизация японо-американских отношений». Поговорим о значении этой встречи и дальнейших задачах сотрудничества в области обеспечения безопасности.

В начале 2023 года своей поездкой в ряд стран Запада и проведением японо-американской встречи на высшем уровне премьер-министр Японии Кисида Фумио положил хорошее начало своей дипломатии противостояния действиям Китая и России, предпринимаемым в попытках переформатировать международный порядок. На тот момент не прошло и месяца с тех пор, как в декабре прошлого года решением кабинета министров был произведен пересмотр так называемых «трех основных документов по обеспечению национальной безопасности» с упором на обретение потенциала для нанесения ответного удара. Можно сказать, что «модернизация отношений Японии и США» (провозглашенная в совместном заявлении японского и американского лидеров)(*1), ставшая символичной декларацией радикального укрепления японо-американского альянса, стала результатом замечательно проведенной подготовки. Но многие задачи Японии и Соединенным Штатам еще только предстоит решить, а важнейшими ключами к успешному воплощению выступают переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности с рядом стран помимо США, а также скорейшее формирование потенциала для нанесения ответного удара.

Надвигающийся «китайский риск» – вопрос всего четырех лет

Самая главная причина спешности, с которой правительство Кисиды работает над укреплением альянса, заключается в том, что риск принятия Китаем решения вторгнуться на Тайвань, как полагают, «достигнет максимального уровня примерно в 2027 году», и до наступления этого максимума осталось менее пяти лет. В 2027 году истекает срок власти Си Цзиньпина, который в октябре 2022 года получил беспрецедентный третий срок на посту лидера КНР под лозунгом «великого воссоединения китайского народа». При этом именно на 2027 год приходится 100-летие основания Народно-освободительной армии Китая. Если Си Цзиньпин нацеливается остаться у власти на четвертый срок после 2027 года, то это обстоятельство предельно усиливает риск того, что он решится на военное вторжение под амбициозным лозунгом «воссоединения с Тайванем».

В феврале прошлого года, когда Россия начала вторжение в Украину, премьер-министр Кисида решительно осудил попытку добиться силой территориального изменения в одностороннем порядке, исходя из понимания: «Сегодня – Украина, завтра, возможно, Восточная Азия», а в ходе саммита «Большой семерки» проявил лидерство в вопросе введения антироссийских санкций и оказания помощи Украине. Кисида руководствовался глобальным пониманием того, как европейский кризис проецируется на ситуацию с японскими островами Сэнкаку, а также влияет на гегемонистское поведение Китая по отношению к Тайваню, и примерно три месяца спустя, в мае того же года, на саммите с посетившим Японию президентом США Джо Байденом, он вновь пообещал «радикально усилить оборонный потенциал» и «соответствующим образом увеличить оборонные расходы»(*2). С пересмотром трех документов – Стратегии обеспечения национальной безопасности, Стратегии национальной обороны» и Плана обеспечения обороноспособности, правительство Кисиды, помимо увеличения к 2027 финансовому году оборонных расходов до 2% валового внутреннего продукта, спешно ведет работу по приобретению у Соединенных Штатов крылатых ракет для скорейшего обеспечения потенциала нанесения ответного удара, стремясь успеть отреагировать на риск со стороны Китая.

Смысл, вкладываемый в модернизацию

На последнем саммите речь шла не просто об «укреплении» альянса – вместо этого воспользовались выражением «модернизация», подразумевая приведение альянса в соответствие современным реалиям. Прежний подход к японо-американскому альянсу отводил Японии роль исключительно «щита», сводя ее к оборонным функциям, в то время как функция «копья», наносящего контрудары и атакующего противника, полностью возлагалась на вооруженные силы Соединенных Штатов. А с провозглашением Японией обретения «потенциала для нанесения ответного удара» страна берет на себя роль «копья», наносящего в рамках решения оборонных задач удары по вражеским базам. В условиях, когда Китай очень энергично занимается военными приготовлениями, а Северная Корея также все более активно осуществляет ядерное и ракетное развитие, эпоха, когда можно было полагаться только на силы США в нанесении контрударов и наступательных действиях, закончилась, и это сознают как в Японии, так и в Соединенных Штатах, поэтому слово «модернизация» используется в смысле перехода распределения функций в рамках альянса к новому уровню сообразно наступившей эпохе.

Обеспечению Японии собственного, пусть и ограниченного, потенциала для проведения контратакующих и наступательных действий, отводится роль важного поворота в японской политике национальной безопасности. Об этом сам премьер-министр Кисида, прибыв в Вашингтон для проведения саммита, заявил в одном из своих выступлений(*3), выразив уверенность, что данное решение является одним из важнейших в истории наряду с заключением при премьер-министре Ёсиде Сигэру японо-американского договора о безопасности, пересмотром договора о безопасности при премьер-министре Киси Нобусукэ, а также принятием при премьер-министре Абэ Синдзо законодательных актов об обеспечении мира и национальной безопасности. При этом администрация президента Джо Байдена в обнародованных в октябре прошлого года стратегических документах – Стратегии обеспечения национальной безопасности и Стратегии национальной обороны также сформулировала концепцию «сдерживания объединенными силами» (интегрированного сдерживания), в которой сделан упор на важность роли и увеличение вклада стран-партнеров по альянсам, и сердечно приветствовала разворот в японской политике обеспечения национальной безопасности.

К многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности

Попутным ветром для дипломатии Кисиды служит то, что в мае Японии предстоит председательствовать на саммите «Большой семерки» в городе Хиросима, а также ее позиция непостоянного члена в Совете Безопасности ООН (с двухлетним сроком полномочий), где в январе Япония еще и занимала пост председательствующего государства. Прежде чем отправиться в Соединенные Штаты, Кисида совершил поездку в три европейские страны и Канаду, и вполне можно утверждать, что при этом он максимально использовал функции страны, председательствующей в G7.

В Италии, с учетом планов совместной разработки истребителя нового поколения силами трех стран – Японии, Великобритании и Италии, премьер-министр повысил уровень двусторонних отношений до «стратегического партнерства» и договорился согласовать проведение в первой половине 2023 года встречу глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Италии (формат «два плюс два»). Что касается Франции, помимо проведения переговоров в формате «два плюс два», была также достигнута договоренность о том, что Япония и Франция усилят сотрудничество в области обеспечения безопасности посредством проведения совместных учений и других действий в рамках «особого партнерства». А на переговорах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком было подписано Соглашение о взаимном доступе (RAA), облегчающее проведение совместных учений Сил самообороны Японии и вооруженных сил Великобритании, а также достигнута договоренность о дальнейшем углублении японо-британского сотрудничества в обеспечении безопасности, которое вполне можно назвать «квази-альянсом» двух стран.

Отношения Японии и Великобритании уже отличались особенными успехами во времена ныне покойного премьер-министра Абэ Синдзо, и в памяти еще свежи заход новейшего авианосца британского военно-морского флота в порт Йокосука в сентябре 2021 года и проведение совместных тренировок с Морскими силами самообороны Японии с явным учетом поведения Китая. Если же говорить о Соглашении о взаимном доступе, то Великобритания стала второй страной, с которой Япония подписала такой документ вслед за Австралией (заключено в феврале 2022 года).

В Европе российское вторжение в Украину стало поводом для усиления тревоги по поводу совместных действий Китая и России по расшатыванию международного порядка, и очень важно то, что Япония, будучи единственным азиатским членом G7, заявляет о том, что «Сегодня Украина, а завтра, возможно, Восточная Азия». Альянс Японии и США выступает осью сдерживания авантюристского поведения со стороны Китая, но в дополнение к нему все более важное значение в обеспечении безопасности приобретает сотрудничество с единомышленниками и «квази-союзниками», разделяющими общие ценности, в частности, со странами Европы, Канадой и Австралией, и крайне важно расширять и укреплять эту сеть партнерства и согласованных действий.

Наперегонки со временем: поторопиться с воплощением

Не будет преувеличением сказать, что провозглашенные правительством под руководством премьер-министра Кисиды обеспечение потенциала для нанесения ответного удара и увеличение оборонных расходов до 2% ВВП являются крутым разворотом политики обеспечения безопасности, который сложно было себе представить еще пять лет назад. Но не следует забывать и о том, что на данный момент еще ничего не реализовано. Вопрос об источниках финансирования оборонных расходов, как ожидается, станет предметом ожесточенных дебатов в парламенте, а кроме того, очень важно заручиться широким пониманием в этом вопросе со стороны жителей страны.

Более того, поскольку в вопросе обеспечения потенциала ответного удара невозможно успеть до 2027 года с ракетами национального производства, было решено приобрести американские крылатые ракеты. Но и с этим приобретением, даже при получении согласия со стороны Соединенных Штатов, потребуется в срочном порядке решить вопрос о том, каким образом и где их размещать. Между тем для повышения потенциала сдерживания необходимо обеспечить наличие различных платформ, дающих возможность запуска не только с земли, но и с моря (размещение на подводных лодках и сторожевых кораблях), а также с воздуха (размещение на истребителях и других самолетах). К тому же, чтобы определять, куда именно наиболее эффективно наносить удары по противнику, неизбежно требуется заручиться взаимной поддержкой с вооруженными силами США в определении и указании целей, для чего необходимо выработать новые формы взаимодействия между Силами самообороны и американскими вооруженными силами.

«Китайский риск», помимо прочего, требующий продвижения японо-американского и японо-тайваньского диалога и сотрудничества по обеспечению безопасности с учетом таких задач как эвакуация и обеспечение безопасности японских граждан в случае чрезвычайных событий на Тайване, а также оборона отдаленных островов, включая острова Сэнкаку, представляет собой гонку со временем, и работу по всем перечисленным направлениям на уровне практической реализации требуется развернуть беспрепятственно и быстро.

Фотография к заголовку: рукопожатие премьер-министра Японии Кисиды Фумио (слева) и президента США Джо Байдена в ходе японо-американской встречи на высшем уровне в Белом доме, 17 января 2023 г. (© AFP=Jiji Press)