В последние месяцы отмечено усиление совместных мер Японии и Великобритании по обеспечению безопасности, включая совместные учения, разработку самолётов и другие мероприятия с участием Сил самообороны Японии и британских вооружённых сил. Эти события указывают на возрождение союза, заключённого более 100 лет назад благодаря прочным связям между домами монархов Японии и Великобритании.

Жизнь в студенческом общежитии

И Япония, и Великобритания представляют собой парламентскую демократию и конституционную монархию. Являясь символами национального единства, императорский дом Японии и британская королевская семья пользуются популярностью среди общественности своих стран. Ярким событием 150-летней истории отношений между двумя семьями стали два года, которые наследный принц Нарухито, впоследствии ставший нынешним императором и широко известный в Британии в то время как «принц Хиро», провёл в Оксфордском университете.

Начиная с июня 1983 года принц Нарухито жил в резиденции при университете, где изучал историю транспорта на Темзе. На протяжении периода учёбы он поддерживал дружеские отношения с королевой Елизаветой II и другими членами британской королевской семьи. Это был самый долгий период его пребывания за границей. Когда в октябре 1985 года пришло время возвращаться в Японию, он говорил, что хотел бы забрать с собой свою комнату, где он жил, на память о времени, проведённом за границей. В своих мемуарах 1993 года «С Темзой вдвоём» (Тэмудзу то томо ни) будущий император с любовью вспоминал свои впечатления, которые, по его мнению, нелегко описать в несколькими словами.

Организация поездки на обучение

Конфиденциальные правительственные документы Великобритании, касающиеся двух лет пребывания принца Нарухито в Великобритании, были недавно рассекречены и Национальный архив предоставил их общественности. В этих документах подробно описывается, какие огромные усилия приложило Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании, как оно тогда называлось, чтобы сделать пребывание принца успешным и улучшить отношения между двумя странами.

Незадолго до отъезда принца из Британии тогдашний премьер-министр Накасонэ Ясухиро направил письмо тогдашней премьер-министру Маргарет Тэтчер, поручив японскому послу в Лондоне Ямадзаки Тосио доставить послание ей лично. Министерство иностранных дел, выступавшее в качестве посредника, посоветовало канцелярии Тэтчер согласиться на эту необычную просьбу, и посол Ямадзаки в конечном итоге лично представил официальное послание.

В письме Накасонэ выражает Тэтчер и народу Великобритании свою благодарность: «От имени правительства и народа Японии я хотел бы выразить самую искреннюю признательность Вам и народу вашей страны за щедрое гостеприимство, столь любезно оказываемое принцу Хиро на протяжении двух лет его пребывания в Великобритании в качестве студента Оксфордского университета… Его опыт станет неизмеримым активом не только для его будущего, но и для развития хороших отношений между двумя нашими странами».



Страница 1 письма премьер-министра Накасонэ премьер-министру Тэтчер (предоставлено Британским национальным архивом)



Страница 2 письма Накасонэ (предоставлено Британским национальным архивом)

В ответ Тэтчер написала: «Для нас было большой честью, что принц Хиро выбрал нашу страну для обучения… Я рада, что Вы считаете, что Его Императорскому Высочеству принесли пользу как академические исследования, так и личные контакты и опыт в Соединённом Королевстве. Я, конечно, разделяю это мнение и считаю, что его пребывание у нас подчеркнуло тесные и дружеские отношения между двумя нашими странами».



Ответ премьер-министра Тэтчер премьер-министру Накасонэ (предоставлено Британским национальным архивом)

Лидеры двух государств подтвердили, что пребывание принца Нарухито помогло ещё больше укрепить отношения между их странами. В письме послу Ямадзаки от 3 декабря 1985 года, после отъезда принца, министр иностранных дел Джеффри Хоу выразил благодарность за вазу, полученную им от принца. В своем письме он также подчеркнул, что успех обучения принца за границей помог углубить связи между двумя домами монархов и способствовал развитию японско-британских отношений.

Министр иностранных дел Хоу писал, что он будет дорожить вазой, которую он получил на память о плодотворном пребывании принца. Он также выразил уверенность, что время, проведённое принцем в Великобритании, сыграло важную роль в укреплении двусторонних отношений, и выразил надежду, что визит принца Чарльза и принцессы Дианы в Японию в следующем году ещё больше укрепит дружбу двух стран.

В своем письме Тэтчер Накасонэ также поблагодарил сотрудников службы безопасности, обеспечивших его охрану. Его благодарственное послание было передано комиссару Скотленд-Ярда (Службы столичной полиции) Кеннету Ньюману заместителем министра иностранных дел Энтони Экландом 12 ноября.

Министерство иностранных дел также похвалило Скотленд-Ярд, заявив, что все аспекты многолетней учёбы принца были успешными и принесут пользу британско-японским отношениям на долгие годы вперёд. По мнению ведомства, успешный результат во многом был обусловлен позитивными отношениями между принцем и командой охраны. Служба столичной полиции разместила офицеров охраны в комнатах, прилегающих к комнатам принца в Оксфорде, чтобы обеспечить его круглосуточную охрану. В интервью Fuji Television Network Роджер Бэкон, один из офицеров, описал «принца Хиро» как серьёзного молодого человека, который также был общительным и любил шутить, и рассказал, что пригласил принца в паб выпить. В своих мемуарах принц с благодарностью писал, что наряду со своей работой Бэкон показал, как живут простые люди.

«Требуется партнёр для танцев»

Среди других недавно опубликованных документов Национального архива – письмо Дальневосточного отдела министерства иностранных дел от 11 декабря 1985 года в посольство Японии в Лондоне, в котором отдел благодарит принца за подарок в виде лакированных блюд и чашек трём сотрудникам отдела. Одной из получателей стала Лиз Уэбб, которая недавно начала работать в Министерстве иностранных дел. Её выбрали сопровождать принца, у которого не было подруги, на выпускных танцах в начале лета того же года.

Уэбб, которая уже была знакома с принцем, подала отчёт своему начальству из министерства иностранных дел о том, как прошёл вечер. Содержание этого отчёта никогда не было обнародовано, и принц не упомянул об этом вечере в своих мемуарах.

В эссе, опубликованном Японским национальным пресс-клубом, Ямаки Хироюки, который был корреспондентом Jijj Press в Лондоне и освещал пребывание принца Нарухито в Великобритании, рассказал, что принц на самом деле хотел пригласить на танцы яркую молодую норвежскую девушку, которая была его одноклассницей. Ямаки пишет, что, когда принц отправил ей записку с просьбой пойти вместе с ним, она согласилась, и он выглядел очень счастливым.

Но свиданию принца Хиро с норвежской девушкой не суждено было состояться: вместо этого на танцы его сопровождала Лиз Уэбб. Уэбб, кстати, потом стала экспертом Министерства иностранных дел по России и возглавила расследование отравления нервно-паралитическим веществом отставного агента КГБ в Солсбери в марте 2018 года.

Когда принц Нарухито впервые встретил Оваду Масако на приёме в честь испанской принцессы Елены в октябре 1986 года, он был очарован её откровенностью. Как и Уэбб, Овада была дипломатом и поступила на работу в министерство иностранных дел Японии в 1987 году. Возможно, принцу Хиро в Оваде что-то напоминало Уэбб, она была живым, серьёзным человеком и хорошо развитой личностью. Вечер, который принц провёл с Уэбб, возможно, оказал определённое влияние на его способ мышления. Во время пребывания за границей мышление принца изменилось, идеальная женщин в его представлении – это такая, которая занимается спортом, выражает собственное мнение и может говорить на иностранных языках.

Близкая дружба с принцем Чарльзом

Важным фактором связи между домами монархов Великобритании и Японии стал также Орден Подвязки. Этот рыцарский орден, основанный в 1348 году Эдуардом III, является одним из почётнейших орденов Великобритании, получатели которого становятся рыцарями Подвязки.

Орден вручается за заслуги перед нацией и главам различных государств, его возвращают после смерти кавалера ордена. При вручении европейским монархам соблюдается правило, что они должны исповедовать христианство. В настоящее время членами ордена являются восемь членов европейских королевских семей, включая королеву Дании и королей Швеции, Испании и Нидерландов. Император Японии сейчас – единственный кавалер ордена, не являющийся христианином. Во второй половине XIX века этой чести также были удостоены три мусульманских императора, главы Османской и Персидской империй, объединивших свои силы против России, хотя после их смерти их ордена были возвращены британскому монарху.

Через год после возобновления англо-японского союза в 1905 году, укрепившего связи между Японией и Великобританией, орденом был награждён император Муцухито (посмертно известный как император Мэйдзи), кавалерами ордена становились также три последующих императора – Ёсихито (Тайсё), Хирохито (Сёва) и Акихито (сейчас – почётный император). Хирохито был лишён ордена после нападения японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года, хотя его рыцарское звание было восстановлено в 1971 году.

Во время пребывания принца Нарухито британская королевская семья тепло его приветствовала, и он чувствовал особую связь с принцем Чарльзом, который был на 12 лет старше него. В Лондоне они вместе ходили в оперу, а в Шотландии развлекались ловлей лосося и барбекю. Члены британской королевской семьи устроили ужин в честь принца Нарухито незадолго до его возвращения в Японию, а принц Чарльз написал предисловие к английскому переводу книги «С Темзой вдвоём».

В своем предисловии принц Чарльз похвалил книгу за подробные наблюдения, утончённое чувство юмора и оптимистическое отношение принца ко всем своим начинаниям. Он приветствовал тёплую дружбу между двумя домами монархов, отражённую в их тесных связях, и выразил благодарность за воспоминания о пребывании в Оксфорде, которыми поделился принц.

Королева Елизавета была первой, кто направил государственное приглашение императору Нарухито, бывшему «принцу Хиро», когда он взошёл на престол в 2019 году. Брат императора, принц Акисино, и его жена ездили в Лондон, чтобы присутствовать на коронации короля Чарльза в мае 2019 года. Визит короля Карла III в Японию и официальный визит императора Нарухито и императрицы Масако в Великобританию, где Нарухито удостоится чести стать пятым японским императором, получившим Орден Подвязки, продлит десятилетия связей между королевской семьёй и императорским домом и сигнализируют о начале новой эры дружбы.

Фотография к заголовку: Принц Нарухито с однокурсниками в Оксфорде, декабрь 1983 г. (© Jiji)