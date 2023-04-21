Конец «восточноазиатских чудес»: сокращение населения как барьер для процветания

Эта проблема касается не только Японии, где число новорожденных в прошлом году оказалось менее 800 тысяч. Шокирующее падение рождаемости продолжается и в Китае, и в Южной Корее, и на Тайване. Восточная Азия, некогда именовавшаяся «мировым центром роста», явно утратит это положение, будучи не в силах противостоять падению численности населения.

Выдыхание на эстафете роста

Этот стремительный рост в 1960-е годы именовали «японским экономическим чудом». По масштабам экономики (основной показатель которой именовали в то время ВНП – валовым национальным продуктом) Япония превзошла Францию в 1963 году, Великобританию в 1967-м, а Западную Германию – в 1968-м, став второй по величине экономической державой планеты.

За Японией последовала Южная Корея с ее «ханганским экономическим чудом», а следом Тайвань, Гонконг и Сингапур, вместе составившие «четверку молодых восточноазиатских тигров». Их быстрое развитие породило феномен, получивший название «экономическая зона нового индустриального развития», а сами страны удостоились звания «новых индустриальных».

В конце 1978 года лидер Китая Дэн Сяопин отдал распоряжение о «реформах и открытии внешнему миру». Китайский «великий дракон» снялся с насиженного места, и в 2010 году сменил Японию в качестве второй крупнейшей экономики планеты. В конце 2018 года председатель Си Цзиньпин, выступая по случаю 40-летней годовщины политики реформ и открытых дверей в экономике, назвал «чудесными» эти сорок лет, за которые доля Китая в мировой экономике подскочила с менее чем 2% до более чем 15%.

Появление «мирового центра экономического роста» стало результатом успешной передачи друг другу эстафетной палочки «чудесного» развития странами и регионами Восточной Азии. Но теперь все участники этого забега, похоже, «выдохлись».

Необратимый «эффект домино» от падения рождаемости

Количество младенцев, появившихся на свет в Японии в 2022 году, составило 799 728. Это наименьшее число с 1899 года – за весь период наличия сопоставимых статистических данных. Количество новорожденных оказалось меньше 800 тыс. на целых 11 лет раньше, чем прогнозировал японский Национальный институт исследования проблем населения и социального обеспечения. Даже с учетом пандемии коронавируса премьер-министр Кисида Фумио оценил эту шокирующую цифру как свидетельство кризисного характера ситуации.

В Китае в прошлом году количество родившихся составило 9 млн 560 тыс., существенно не дотянув до десятимиллионной отметки. Несмотря на то, что в 2016 году – первом финансовом году со времени отказа от политики «одна семья – один ребенок», было отмечено небольшое увеличение числа новорожденных, с тех пор их количество продолжало снижаться, и в 2022 году общая численность населения, составив 1 млрд 411 млн 750 тыс. человек, уменьшилась относительно предыдущего года на 850 тысяч. Сокращение населения, как полагают, произошло в этой стране впервые с 1961 года, когда множество людей погибло от голода из-за провала политики «большого скачка». Как отмечает исследователь-специалист в области демографии американского Висконсинского университета Юй Фусянь, количество новорожденных менее 10 млн является самым низким за весь период с 1790 года (времен династии Цин). Более того, Юй считает, что показатели общей численности населения завышены, и сокращение происходит с тех пор, как пиковая величина в 1 млрд 280 млн была пройдена в 2018 году.

В Южной Корее в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости – полная численность потомства женщины за детородный период – составил 0.78, обновив самую низкую точку в истории страны. Падение рождаемости там происходит самыми быстрыми в мире темпами, и данный показатель не достигает даже 40% того уровня, который необходим для простого воспроизводства населения. И это при том, что правительство Южной Кореи отнюдь не бездействует. С 2006 по 2021 год на меры борьбы с падением рождаемости оно потратило 280 трлн вон (около 28 трлн йен), но это не помогло.

На Тайване в прошлом году количество новорожденных также не достигло 140 тысяч, составив минимальное количество за весь период ведения статистики. Снижение числа новорожденных продолжается 7 лет пордяд, а общая численность населения уменьшается три года подряд с 2020 года.

К лидерству Индии как страны с самым большим населением

В полосу падения рождаемости и старения населения Япония вошла первой в Восточной Азии. Пик численности трудоспособного населения (в возрасте от 15 до 64 лет) пришелся на 1995 год. Он почти совпал с крахом «мыльного пузыря» в экономике, ставшего отправной точкой «потерянного тридцатилетия». Пик общей численности населения пришелся на 2008 год.

В Южной Корее, на Тайване и в Китае, где суммарный коэффициент рождаемости ниже японского, скорость падения рождаемости и старения населения быстрее, чем у Японии. Китай и Южная Корея уже вплотную подошли к краху пузыря на рынке недвижимости. Суждено ли им впасть в долгосрочный застой по примеру предшественницы-Японии? На таком фоне в 2022 году рост валового внутреннего продукта составил, по предварительным данным, 1,0% в Японии, 2,6% в Южной Корее, 3,0% в Китае и 2,4% на Тайване.

Если же рассмотреть пять основных стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), то хотя у Таиланда показатель оказался слабым, составив 2,6%, остальные демонстрируют уверенный рост: Индонезия пятипроцентный, Филиппины семипроцентный, а Вьетнам с Малайзией - восьмипроцентный. Примечательно то, что средний экономический рост ведущей пятерки АСЕАН превзошел показатель Китая впервые за 32 года.

У Индии, которая в текущем году должна сменить Китай на пьедестале страны с самой большой численностью населения, рост ВВП составил 6,7%, что тоже сильно превышает китайский показатель. При этом ожидается, что рост численности населения в Индии будет продолжаться до 2060-х годов.

Превращение в центр роста АСЕАН и Индии

Во втором полугодии прошлого года (с июля по декабрь) объем прямых зарубежных инвестиций в экономику Китая оказался на самом низком уровне за 18 лет, сократившись по сравнению с тем же периодом предшествовавшего года на целых 73%. В дополнение к ограничениям в рамках политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, уходу от политики реформ и открытых дверей, а также рискам, связанным с противостоянием КНР и США, по всей вероятности, сработали и опасения в отношении перспектив роста китайского рынка, вызванные падением рождаемости.

В Китай приходит все меньше новых иностранных капиталов, а поставщики комплектующих все шире распространяются за его пределами, растет и число случаев переноса производственной базы из этой страны. Приобретателями по итогам всех этих процессов выступают Вьетнам, Малайзия и другие страны и территории Юго-Восточной Азии.

Их потенциал роста становится очевиден при сравнении так называемой «пирамиды населения» в отдельных странах. Если в восточноазиатских странах нижняя часть (молодая страта) имеет форму сужающегося книзу горшка или звездоподобную форму, то у стран Юго-Восточной Азии пирамида по большей части либо заостряется кверху (к пожилой страте), либо напоминает формой колокол вытянутой цилиндрической формы. А в Индии начинается трансформация от буквально пирамиды к форме, напоминающей колокол.

По всей видимости, смещение центра экономического роста из Восточной Азии в Юго-Восточную, а затем и в Индию, уже не остановить.

Фотография к заголовку: в начальной школе в городе Донъян китайской провинции Чжэцзян дети преодолевают дистанцию с бамбуковыми барьерами на торжествах по случаю начала нового учебного года, 3 февраля 2023 г. (© «Синьхуа» / «Киодо цусин»)