Цепочки поставок Японии в опасности: готовясь к возможному кризису

Конфликт в Тайваньском проливе может парализовать ключевые отрасли японской промышленности, зависящие от импорта из Китая и Тайваня. Чтобы минимизировать риски, автор призывает развивать стратегию сбалансированных логистических цепочек, ориентированных на «дружеские отношения».

Растёт риск вторжения Китая на Тайвань. Если это станет реальностью, то торговые отношения с обеими странами станут практически невозможны. Учитывая сильную зависимость японских производителей от материалов и комплектующих из Китая и полупроводников из Тайваня, экономические последствия для японской экономики будут неизмеримы.

Доля Китая в импорте электротехнической и электронной продукции в Японию в настоящее время составляет около 45% (рис. 1). Хотя этот показатель немного снизился по сравнению с пиком в более чем 50%, зависимость от Китая всё ещё очень высока. Доля Китая в импорте автомобильных компонентов выросла за последние пять лет, превысив к настоящему моменту 40% (рис. 2). На Тайвань приходится более 60% японского импорта полупроводниковых чипов, и эта доля также растёт (рис. 3).

Десятикратное воздействие на производство

При такой серьёзной зависимости ключевых отраслей промышленности от поставок из Китая и Тайваня, в случае прекращения импорта материалов и компонентов экономические потери не ограничатся повышением стоимости ввозимых товаров. Нехватка материалов и комплектующих создадут помехи для дальнейшего производства, а последствия будут распространяться и усиливаться в каждом звене системы поставок Японии.

Вместе с профессором Хироясу Иноуэ из Университета Хёго, автор смоделировал влияние перебоев в импорте из Китая на японское производство, используя данные о более чем четырёх миллионах деловых связей более чем одного миллиона компаний. Результаты показывают, что сокращение китайского импорта на 80% в течение двухмесячного периода, что составляет сокращение на 1,4 трлн йен, привело бы к падению производства с добавленной стоимостью в Японии за два месяца примерно на 13 трлн йен, или примерно на 15%. Другими словами, снижение объёма производства добавленной стоимости будет примерно в десять раз больше, чем объем нарушенного импорта.

Влияние перебоев в импорте на конкретные отрасли обрабатывающей промышленности также было проанализировано. Результаты, представленные на рисунке 4, указывают на особенно серьёзные потери для производителей электрооборудования (таких как бытовая техника, бытовая электроника и промышленное оборудование) и производителей информационного и телекоммуникационного оборудования (такого как компьютеры и мобильные телефоны).

В то же время в машиностроении, металлургии, химической промышленности и производстве пластмасс также наблюдается очень значительное сокращение производства, хотя величина перебоев в импорте не столь велика. Это объясняется тем, что импорт в этих отраслях часто используется выше по цепочке поставок в Японии. При нарушении поставок материалов и комплектующих страдает большее количество компаний, расположенных ниже по цепочке, что в конечном итоге увеличивает экономические потери.

Мы не смогли провести аналогичный анализ импорта из Тайваня из-за нехватки данных, но, учитывая что тайваньские полупроводники расположены довольно высоко во внутренних цепочках поставок Японии, не может быть никаких сомнений в том, что перебои в поставках стали бы огромным ударом по экономике.

Преимущества и недостатки «приземления»

Чтобы снизить экономические риски, связанные с возможным кризисом на Тайване, Японии необходимо снизить свою зависимость от китайского и тайваньского импорта.

Одним из способов добиться этого является «оншоринг» (или «приземление»), то есть перенос расположенных за рубежом производств в Японию. С этой целью правительство приступило к реализации ряда мер политики, направленных на расширение отечественного производства полупроводниковых чипов. Предлагая щедрые субсидии и другие стимулы, правительство убедило мирового производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) построить новый завод в префектуре Кумамото на Кюсю. Оно также предоставило финансирование для поддержки разработки и производства полупроводников следующего поколения новым японским совместным предприятием Rapidus. Кроме того, многие японские корпорации предпринимают собственные шаги по увеличению внутреннего производства с целью обезопасить себя от рисков, связанных с Китаем.

Такой переход на внутреннее производство можно оценить положительно с точки зрения укрепления и повышения жизнеспособности отечественной экономики. Завод TSMC в Кумамото уже начал привлекать на Кюсю другие предприятия, связанные с производством полупроводников. Если привлечение иностранных фирм приведёт к распространению передовых технологий среди японских фирм, входящих в промышленный кластер, значит государственные субсидии дадут соразмерный эффект.

Тем не менее, и правительство, и компании должны понимать, что возвращение на внутренний рынок имеет свои ограничения. Изначально компании искали возможности работать с зарубежными партнёрами с целью повышения эффективности производства. Экстремальное «приземление» может ослабить эту эффективность и международную конкурентоспособность компаний, если не принять необходимых мер.

Кроме того, промышленная политика, стимулирующая развитие отраслей путём субсидирования и распределения преференций, не всегда оказывается успешной. Исследования показали, что даже в Китае, который часто приводят в качестве примера успешной промышленной политики, положительное влияние на производительность наблюдалось главным образом в тех случаях, когда сохранялась внутриотраслевая конкуренция. Усилия японского правительства по развитию отечественной полупроводниковой промышленности могут принести плоды только в том случае, если оно избежит ловушки протекционизма и отрасль останется открытой для конкуренции на международном рынке.

Не следует также упускать из вида, что внутренние цепочки поставок никоим образом не застрахованы от сбоев. Япония уязвима для стихийных бедствий, и учёные говорят, что существует высокая вероятность сверхсильного землетрясения в районе Нанкайского жёлоба, крупномасштабного землетрясения в районе Токио, сильного извержения вулкана Фудзи или какого-либо другого катаклизма в недалёком будущем. Любое из этих событий может нанести серьёзный удар по крупным производственным центрам Японии. Чрезмерная концентрация производственных баз в Японии сама по себе представляет серьёзный риск.

Минимизация рисков с помощью партнёрских союзов

Учитывая эти соображения, наша стратегия по ограничению риска сбоев в цепочке поставок должна быть сосредоточена не только на релокации производств и создании производственных баз внутри страны, но и на создании партнёрских союзов, что, возможно, даже более важно. Этот подход предполагает снижение зависимости от Китая путём диверсификации цепочек поставок с акцентом на дружественные страны с низким уровнем рисков. Большее разнообразие производственных баз и поставщиков смягчило бы шок от непредвиденных обстоятельств возможного кризиса на Тайване, позволив относительно легко найти замену импорту, с которым возникли перебои.

Конечно, диверсификация цепочек поставок, производство и закупки во многих странах обходятся компаниям недешево. Однако, учитывая растущие риски чрезмерной зависимости от Китая, мне кажется, что большинству компаний было бы разумно – даже с точки зрения их собственных затрат и выгод – принять стратегию «Китай+1», обеспечив себе по крайней мере ещё один источник поставок в дополнение к Китаю.

С точки зрения политики, японскому правительству необходимо усилить поддержку включения дружественных стран в логистические цепочки, наряду с поддержкой «приземления». Государство уже предлагает субсидии, направленные на расширение производственных площадок в Юго-Восточной Азии. Кроме того, Японская организация внешней торговли, Организация малых и средних предприятий и региональных инноваций, равно как и местные органы власти предоставляют информационную поддержку отечественным компаниям, стремящимся производить товары за рубежом, включая помощь в подборе зарубежных деловых партнёров. Доказательства эффективности программы подбора деловых партнёров особенно убедительны, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего распространения таких программ.

Но такая поддержка была бы гораздо более эффективной, если бы осуществлялась не только внутри страны, но и в рамках международного сотрудничества. Одним из решений могло бы стать создание глобальных платформ для поиска деловых партнёров в сотрудничестве с соответствующими организациями в других странах и с помощью таких структур, как «Большая Семёрка», Индо-Тихоокеанская экономическая программа процветания и Инициатива Японии Индии Австралии по повышению устойчивости логистических цепочек.

Интеллектуальное партнёрство

Другим важным способом повышения устойчивости цепочки поставок является активизация сотрудничества в области исследований и разработок со странами-единомышленницами — то, что можно было бы назвать «интеллектуальным партнёрством».

В настоящее время между США и их союзниками и Китаем существуют ограничения не только на экспорт товаров, но и на экспорт технологий в высокотехнологичных отраслях, таких как телекоммуникационные технологии. В настоящее время идёт процесс технологического разъединения.

В одиночку Япония имеет мало шансов противостоять стремлению Китая к технологическому доминированию. Поэтому необходимо расширять программы совместных исследований с такими международными партнёрами-единомышленниками, как США, Европа и Австралия. Существует множество убедительных свидетельств, в том числе из моего собственного опыта, которые показывают, что совместные международные исследования стимулируют инновации. К сожалению, за последние годы Япония не приложила достаточно усилий для продвижения подобных проектов.

А тем временем, наращивая свой технологический потенциал за счёт инноваций, Япония могла бы укрепить свои международные позиции и построить более надёжные цепочки поставок, в которых играла бы ведущую роль. Технологическая компетентность также позволила бы самостоятельно разрабатывать альтернативные варианты в случае нарушения поставок импортных материалов и компонентов.

Всё же недавно японское правительство предприняло значительные шаги в этом направлении. Государство начало активно продвигать совместные исследования с Тайванем, Южной Кореей и Соединёнными Штатами. Японское правительство убедило компании TSMC и Samsung Electronics построить новые научно-исследовательские центры в Японии и создать Центр передовых полупроводниковых технологий в качестве исследовательской платформы для разработки полупроводников следующего поколения.

Но политическая поддержка международных совместных исследований даст желаемый эффект только в том случае, если она сумеет избежать ловушек протекционизма. Это означает поощрение участия различных предприятий и внедрение механизмов для обеспечения открытой конкуренции. Важно также не забывать о широкой поддержке совместных международных исследований не только в области полупроводников, но и в других отраслях.

Баланс между безопасностью и экономикой

Выше в этой статье мы уже говорили о необходимости снижения зависимости от Китая в цепочке поставок в свете экономических последствий возможного нападения на Тайвань. В рамках этой стратегии я подчеркнул необходимость установления дружеских отношений и расширения сотрудничества в области исследований и разработок с государствами-единомышленниками (интеллектуальное партнёрство).

Тем не менее не вызывает сомнений, что японская экономика выигрывает от экономических отношений с Китаем. Кроме того, исследования подтверждают, что поддержание определённого уровня экономических отношений способствует предотвращению вооружённых конфликтов между странами. Поэтому было бы неразумно радикально сворачивать торговые и инвестиционные связи Японии с Китаем. В заключение я хотел бы подчеркнуть необходимость проведения разумной политики, которая будет принимать во внимание как экономические интересы, так и интересы безопасности Японии.

Фотография к заголовку: Мэр Кумамото Ониси Кадзуфуми, второй справа, и губернатор префектуры Кумамото Кабасима Икуо, третий справа, вместе с руководителями Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейшего в мире производителя полупроводников, в штаб-квартире компании в Синьчжу, Тайвань, 12 января 2023 года (© Jiji)