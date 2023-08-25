Напряжённость в китайско-американских отношениях стимулирует отток капитала из Китая

Китай уже много лет служит глобальной производственной площадкой, но сейчас иностранный капитал выводит свои инвестиции из страны и ищет новые места для ведения бизнеса, в то время как состоятельные граждане Китая всё чаще стремятся разместить свои средства и семьи за пределами страны. В этой статье мы рассмотрим предпосылки сложившейся ситуации.

Перегнать Японию всего за 30 лет

Более 40 лет назад самый влиятельный человек в Китае Дэн Сяопин объявил о прекращении изоляционистской политики эпохи маоизма и взял курс на реформы и открытость. В то время в глазах иностранцев, посещавших страну, Китай представал как великая нация, которая прошла через трудные испытания. Однако Дэн Сяопин был реалистом, а реализм — необычное качество для лидера Коммунистической партии Китая. Поставив цель догнать остальной мир в экономическом и технологическом смыслах, он сделал ставку на привлечение прямых инвестиций от иностранных корпораций.

Спустя почти 30 лет китайская экономика развивалась семимильными шагами, и в 2010 году ВВП Китая превысил размер ВВП Японии. Примерно в это же время многие китайцы начали выезжать за границу. Эти путешественники были ошеломлены потрёпанным состоянием аэропортов, дорог и другой инфраструктуры в развитых странах, которые они посетили. Впервые за многие годы своей жизни жители Китая почувствовали гордость за свою страну.

В Китае верят в универсальную объяснительную силу дарвинизма. Сквозным мотивом учебной программы по истории, преподаваемой в Китае, заключается в том, что является идея о том, что слабые страны захватываются сильными странами. Китайцы с гордостью говорят, что экономический рост, на который у развитых стран ушло 100 лет, был достигнут в Китае всего за 30 лет. Это дало китайскому народу повод гордиться своей страной ещё сильнее.

Китаецентризм как основа внешней политики

Любопытно, что как бы ни росла экономика, китайское правительство не забывает утверждать, что его страна является развивающейся. В 2022 году ВВП Китая на душу населения составлял 12 800 долларов. Политологи считают, что стремление китайского правительства сохранить репутацию страны с развивающейся экономикой вызвано желанием продолжать пользоваться преференциями от Всемирной торговой организации в вопросах международной торговли. Когда Китай позиционирует себя как развивающуюся страну, чтобы пользоваться льготами, которые на самом деле не должны больше на него распространяться, это выглядит как нечестная игра.

В то же время, претендуя на статус развивающейся страны, китайское правительство также стремится укрепить свои отношения со странами Африки и другими развивающимися регионами. В дипломатическом балансе Организации Объединённых Наций Африка является крупнейшим источником голосов в поддержку Китая. Заявляя о своей принадлежности к развивающимся странам, китайское правительство тем самым показывает, что оно является соратником африканских государств и находится с ними на одном уровне.

В реальности, с момента прихода к власти администрации Си Цзиньпина китайское правительство каждые три года выделяет африканским странам помощь в размере 60 млрд долларов. И, несмотря на замедление китайской экономики из-за пандемии COVID-19, китайское правительство по-прежнему обещает помощь Африке в размере 30 млрд долларов в течение того же периода в будущем. Кроме того, китайские университеты ежегодно принимают большое количество студентов из Африки и предоставляют им крупные стипендии. Сотрудничество Китая с Африкой — одна из фундаментальных основ китайской внешней политики.

В то время как на международной политической арене усиливается критика экспансивной внешней политики Китая, отношения между Китаем и развивающимися странами, несомненно, укрепились, и инициатива «Один пояс, один путь» является стратегией дальнейшего укрепления этих отношений. Действуя в качестве основы для поддержки инфраструктурных проектов в развивающихся странах, инициатива «Один пояс, один путь» также способствует дальнейшему усилению влияния китайской дипломатии. Другими словами, правительство Си Цзиньпина стремится к установлению нового мирового порядка, в центре которого расположен Китай.

Однако, опьянённый похвалами, которые он получает от лидеров развивающихся стран, стекающихся в Пекин, чтобы отдать дань уважения, Си Цзиньпин не сумел справиться с риском конфронтации с США. Просчёт администрации Си заключался в том, что, пытаясь расширить собственную сферу влияния, она столкнулась с существующей гегемонией Соединённых Штатов. Китайское правительство, возможно, и знает, как обращаться с развивающимися странами, но оно ещё недостаточно знает о том, как вести себя с Вашингтоном.

В 2018 году администрация Дональда Трампа неожиданно ввела санкции в отношении Китая, сославшись на дефицит торгового баланса Америки с Китаем. В то же время финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канадском аэропорту по запросу Министерства юстиции США. Это событие спровоцировало конфронтацию между Китаем и Соединёнными Штатами, укрепив решимость Си Цзиньпина жёстко противостоять давлению США.

Крах логистической цепи

Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 году и продолжавшаяся в течение долгих трёх лет, решительно изменила представление мира о Китае. С точки зрения стороннего наблюдателя, независимо от того, насколько Китай претендует на звание развивающейся страны, он значительно догнал ведущие мировые экономики. Однако системное отсутствие прозрачности в Китае представляет собой значительный риск. Китайское правительство также не обнародовало точные статистические данные о показателях заражения вирусом. Хотя его политика политика нулевой терпимости к Covid-19 была направлена на то, чтобы остановить распространение вируса, она также привела к перебоям в работе жизненно важной инфраструктуры. Эторешение, возможно, нанесло даже больший ущерб, чем сам вирус.

Китайское правительство также категорически отказывается позволить Тайваню стать независимым, и президент Си неоднократно подчёркивал, что он не боится применить силу для «воссоединения» Тайваня с материковой частью. Это представляет серьёзный риск для иностранных компаний, ведущих бизнес в Китае. Более того, хотя китайское правительство фактически прекратило свою политику нулевой терпимости к COVID в декабре 2022 года, ему ещё предстоит прелоадить и реализовать какую-либо эффективную политику, направленную на восстановление экономики.

Кроме того, в условиях обострения китайско-американской конфронтации иностранные компании находятся в растерянности относительно того, стоит ли им покидать Китай. В то время как многие экономисты говорят, что Соединенным Штатам невозможно «отделиться» от своего торгового партнёра, на самом деле две страны уже полностью разделены в сфере инноваций в полупроводниковой промышленности и областях высоких технологий. В настоящее время американские университеты вынуждены проводить тщательную проверку безопасности в отношении китайских исследователей, прибывающих в качестве приглашённых гостей. Один из исследователей вашингтонского аналитического центра интерпретирует это как декитаизацию, или разделение США и Китая. Другими словами, хотя полное разделение между Соединёнными Штатами и Китаем маловероятно, Штаты уже полностью исключили Китай из сферы технологий, связанных с безопасностью, и областей, угрожающих технологической гегемонии США. Одним из примеров этого является то, что китайские компании больше не могут закупать не только современные силовые полупроводниковые чипы, но и оборудование для производства полупроводников.

Это означает, что транснациональные корпорации вынуждены перестраивать свои глобальные цепочки поставок, которые в настоящее время ориентированы на Китай. В то время как эти корпорации оставят свои операции «в Китае для Китая» без изменений, производственные площадки для экспорта быстрыми темпами перемещаются в Индию и Вьетнам.

Тайваньская угроза

Эксперты расходятся во мнениях относительно вероятности китайского вторжения на Тайвань, однако с точки зрения управления рисками компании должны быть готовы к такому сценарию. Некоторые иностранные корпорации уже начали переносить свои производственные центры из Китая. Компания Hon Hai Precision Industry (Foxconn) со штаб-квартирой в Тайпэе, которая производит телефоны iPhone для Apple, как сообщается, уже перевела львиную долю своего производства из китайской провинции Хэнань в Индию. Некоторые японские производители также закрыли свои китайские фабрики.

Но это ещё не всё. Граждане Китая сами спешат переехать за границу. Всё большее число состоятельных людей в крупных городах продаёт квартиры и другую недвижимость и эмигрируют в США, Канаду, Австралию и другие страны. На самом деле, уехать пытаются не только богатые: более 6000 граждан Китая были задержаны пограничными патрулями США вблизи мексиканской границы за шесть месяцев, начиная с октября 2022 года. Эти потенциальные нелегальные иммигранты определённо не были богатыми людьми. Первое, что говорят китайские граждане, желающие иммигрировать в США, в интервью американским СМИ — это то, что политика Китая по борьбе с COVID провалилась. То, что граждане второй по величине экономики мира массово уезжают за границу, — беспрецедентный случай. Я не собираюсь обсуждать здесь идентичность китайского народа, но граждане, считающие себя патриотами, не станут покидать свою страну, если только им не угрожает опасность.

В заключение позвольте мне привести цитату из «Рассуждений Конфуция», которая гласит: «никогда не приезжай в опасную страну и не задерживайся в государстве, охваченном хаосом». Если Китай хочет снова стать безопасным местом для жизни своего народа, он должен сначала вернуться к курсу, взятому в годы правления Дэн Сяопина.

Фотография к заголовку: Город Чжэнчжоу в провинции Хэнань практически опустел после закрытия завода Foxconn (© FeatureChina/Кёдо)