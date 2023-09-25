Удачно ли расширение BRICS, когда новый центр роста – VIIPs?

Становление группы BRICs началось с подъема темпов экономического развития в четырех странах, в том числе в Китае и Индии. Затем возник формат встреч на высшем уровне пяти стран – «саммитов BRICS», а теперь к числу участников этих мероприятий добавляются лидеры еще шести государств, в том числе Ирана. Давайте вернемся к исходной точке и попробуем иначе выбрать круг участников, наиболее подобающих для группы крупных держав с быстрорастущей экономикой. В таком случае мы получим VIIPs.

Неестественность присоединения ЮАР

БРИКс (BRICs) – это новое слово, возникшее в самом начале XXI века. Экономист инвестиционно-банковской компании Goldman Sachs Джим О'Нил в докладе 2001 года «БРИКс для построения лучшей мировой экономики» употребил сочетание BRICs (в котором B обозначает Бразилию (Brazil), R – Россию (Russia), I – Индию (India), а C – Китай (China)), удачно обыграв в названии доклада слово «построение» и созвучность сочетания BRICs слову bricks – «кирпичи».

Как отмечалось в докладе, (1) хотя по состоянию на конец 2000 года доля стран БРИКс в общемировом ВВП составляла 8%, по оценке на основе покупательной способности их доля в мировом ВВП достигала 23,3%; (2) в течение следующих 10 лет ожидался рост сравнительной весомости доли этих стран в мировом ВВП и соответственно их влиятельности; (3) возникла необходимость перестройки механизма формирования мировой экономической политики, в частности, «Большой семерке» следовало обеспечить вовлеченность в данный процесс стран БРИКс.

Государства БРИКс как группа стран шли своим путем. В 2009 году они начали проводить встречи на высшем уровне в регулярном порядке. В 2011 году название группы изменилось соответственно изменению содержания: последняя буква сменилась на заглавную – БРИКС (BRICS), поскольку состав участников саммитов был расширен за счет присоединения лидера Южно-Африканской Республики (South Africa). Уже это изменение воспринималось как не вполне естественное, поскольку численность населения изначальных участников группы составляет сотни миллионов, между тем как у присоединившейся страны, которую обозначает заглавная S, этот показатель куда как скромнее – порядка полусотни миллионов жителей.

Китай как закулисный фактор пополнения сплошь «трудными детьми»

На состоявшемся в августе в южноафриканском Йоханнесбурге саммите БРИКС было решено, что в 2024 году состав группы пополнят шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, пять из которых находятся на Ближнем Востоке, а одна – в Африке.

Автор обозначения BRICS О'Нил выразил сомнение по поводу такого выбора новых участников, отметив: «Как же было не включить Индонезию, отчего вместо Мексики вошла Аргентина, и почему вместо Нигерии присоединили Эфиопию?» Остается только покачать головой в связи с согласием принять в ряды участников Иран, выступающий под знаменами исламского шиитского фундаментализма, а также Аргентину, пребывающую в перманентном экономическом кризисе. Для того, чтобы представлять Глобальный Юг, в числе участников слишком много «трудных детей», причем в их числе оказалась и одна страна-изначальная участница группы – вторгшаяся в Украину Россия.

Энтузиастом расширения круга участников выступает Китай. Его заинтересованность носит сугубо политический характер – в связи с осознанием того, что Китай оплетают сетью, очевидный замысел состоит в том, чтобы сформировать группу для сдерживания Соединенных Штатов и дружественных им стран.

А теперь давайте вернемся к исходным соображениям, по которым возник BRICs, сосредоточенным на экономике. На момент наступления XXI века четыре страны-участницы этой группы были кандидатами в экономические супердержавы, обладая населением в сотни миллионов человек. При этом даже у самого первого кандидата, Китая, ВВП лишь едва превосходил итальянский.

Темпы экономического развития четырех стран из состава группы оказались далеко не одинаковы. Сам автор термина О'Нил признает: «После 2010 года Бразилия и Россия не оправдали возлагавшихся на них ожиданий».

В свою очередь экономику Китая тоже с большой долей вероятности ждет застой из-за краха «мыльного пузыря». Эта страна, конечно, останется второй экономической державой мира, но при этом с большой долей вероятности она окажется в пресловутой «ловушке стран со средним уровнем доходов». Она больше не является «многообещающей». После отпадания B, R и С остается только одна буква и одна стоящая за ней страна. А какие страны могут в действительности стать новыми кандидатами на вхождение в круг «многообещающих» экономических держав с быстрыми темпами роста наряду с Индией?

Многообещающее сочетание – Индия плюс страны АСЕАН

В Восточной Азии, долгое время служившей «центром мирового экономического роста», возник серьезный изъян. Общей чертой, объединяющей Китай, Южную Корею и Тайвань, стало сокращение численности населения. В прошлом году в Южной Корее суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, которых рожает за всю жизнь одна женщина) составил 0,78, а в Китае 1,09, что далеко не сопоставимо с показателем в 2,1, который необходим для простого воспроизводства численности населения – без прироста, но и без сокращения.

Сильными кандидатами на смену Восточной Азии в качестве «мирового центра роста» следует считать Индию и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Большинство зарубежных предприятий, которые одно за другим выводят свою производственную базу из Китая, перемещают ее в Юго-Восточную Азию и Индию. Это самый настоящий переезд «мировой мастерской». Не следует ли нам вместо BRICS особо выделить под названием VIIPs четыре страны в данном регионе в качестве группы кандидатов на роль держав с быстрыми темпами экономического развития, обладающие населением свыше 100 млн человек – Вьетнам (V - Vietnam), Индию (I-India), Индонезию (I - Indonesia) и Филиппины (P - Philippines)?

В этом случае возникает лишь одна сложность: как быть с еще одним соседним государством – Бангладеш. Эту страну, площадь территории которой не достигает и двух площадей острова Хоккайдо, крайне густо населяют 170 млн жителей, а за последние годы благодаря повышению темпов экономического роста она вырвалась с позиции беднейшей страны на планете. Но более половины ее территории составляют низколежащие участки, из-за чего страна сильно уязвима перед наводнениями и другими стихийными бедствиями. Принимая во внимание риски, связанные с повышением уровня моря из-за глобального потепления, отбор этой страны в число участников откладывается.

Фотография к заголовку: Групповой фотоснимок на саммите BRICS в южноафриканском Йоханнесбурге (слева направо): президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди, министр иностранных дел России Сергей Лавров, 23 августа 2023 г. (© «Синьхуа» / «Кёдо цусин»)