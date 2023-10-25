«Демократизация самовыражения» – да или нет: профессионалы манга о возможностях генеративного ИИ

Так называемый «генеративный искусственный интеллект», быстрый прогресс которого со второй половины 2022 года стал одной из наиболее злободневных тем – это модель машинного обучения, использующая технологию искусственного интеллекта для получения творческих результатов, что позволяет любому желающему создавать изображения, своим качеством не уступающие работам профессионалов изобразительного искусства. Но вместе с тем с самой своей колыбели такой ИИ вызывает целый ряд горячих дебатов по поводу юридических проблем, в частности, соблюдения авторских прав, а также непосредственно о смысле существования творческой личности. Для того, чтобы взвесить возможности и проблемы, связанные с этим новомодным явлением, давайте прислушаемся к мнению тех, кто непосредственно связан с созданием комиксов-манга – областью творчества, составляющей предмет особой гордости Японии.

Фурор ИИ на творческих площадках

В последние годы технология искусственного интеллекта (ИИ) находит массу применений в самых разных областях. Эта волна затронула и сферу «визуального самовыражения» –многочисленные компании предлагают сервисы, которые позволяют любому желающему с легкостью создавать изображения высокого качества.

Воспользовавшись ИИ, любой человек может выразить себя там, где прежде требовались технические навыки высокого уровня. Иными словами, происходит так называемая «демократизация визуального самовыражения», которая, с одной стороны, вселяет большие надежды, но вместе с тем вызывает опасения по поводу того, что данная технология оставит без работы творческих людей, не говоря уже о вопросах соблюдения авторских прав.

Утверждают, что некоторые крупные издательства (хотя и не предавая это публичной огласке) уже обратились к своим авторам с требованием не использовать в работе искусственный интеллект для создания изображений. При этом уже имеют место «инциденты», когда художник оказывается под огнем критики из-за одних лишь обвинений в том, что он «пользуется ИИ». Все это вызывает острую полемику.

Как относятся к «авторитету» творцов и вероятной «революции» те, кто живет непосредственно творческой работой, в частности, создатели комиксов-манга – жанра, столь изобильного в Японии? Приведем от первого лица мнения профессионалов, работающих в этой области творчества.

ИИ тоже дает высокое качество картинок. Некоторые публикуют действительно замечательные произведения. Но ведь бриллианты ценят столь высоко именно из-за того, что их так мало, и опасения по поводу того, что ценность рисуемых изображений резко упадет, если их можно будет получать, как из-под печатного станка, конечно, есть.

Но ведь когда начинали распространяться изображения, создаваемые в цифровом формате, те люди, которые прежде работали только в аналоговой среде, вероятно, испытывали точно такие же чувства. Примерно то же самое, должно быть, происходило и тогда, когда, к примеру, появились фотография и киносъемка.

Так говорит художник манга Морита Такаси.

Морита дебютировал в 1997 году в журнале манга для молодежи Shonen Sunday Super издательства «Сёгакукан». С 2011 года в журнале манга Evening издательства «Коданся» началась публикация его работы «Авантюрист: новое прочтение Арсена Люпена» (ныне «Вор-фантом Арсен Люпен, легендарный авантюрист»), издание которой в настоящее время создатель продолжает вне традиционных рамок, самостоятельно создавая комикс и публикуя его в электронном формате.

«Вор-фантом Арсен Люпен, легендарный авантюрист» – манга, созданная по мотивам книг Мориса Леблана «Арсен Люпен». В 2022 году на родине главного персонажа, во Франции, этот комикс был опубликован в переводе под названием ARSÈNE LUPIN, и по состоянию на декабрь 2022 года разошелся тиражом, превышающим 100 тыс. экземпляров, что стало необычайным рекордом для такого рода изданий. По всему миру было продано в общей сложности 400 тыс. экземпляров, а в настоящему времени в этой серии на платформе Kindle вышла работа ARSENE LUPIN 813 (более подробно о произведении можно почитать в note самого Мориты).



«Вор-фантом Арсен Люпен, легендарный авантюрист» был представлен зрителям в интервью исполнителя главной роли популярного сериала Netflix под названием LUPIN – Омаром Си, что создало круг поклонников по всему миру (© Takashi Morita)

«Технология развивается в направлении, позволяющем многим людям делать то, что прежде было под силу только узкому кругу», – указывает Морита.

И в самом деле, появление новых технологий не раз сильно изменяло творческий мир. К примеру, материалы, на сбор которых наши предшественники-журналисты и писатели когда-то тратили уйму времени и денег, теперь можно заполучить путем несложного поиска в цифровых архивах Библиотеки Парламента. Я осознаю, что если бы не наступление нынешней эпохи, такие как я вряд ли написали бы хоть одну статью. Цифровые технологии и вправду осуществляют «демократизацию в ремесле написания текстов». Аналогичные веяния, безусловно, происходят и в музыке, и в других сферах деятельности.

В результате появления изображений, создаваемых искусственным интеллектом, любой желающий теперь обретает возможность, если возникает такое желание, довольно легко создавать комикс-манга или видеоряд, воплощая в нем собственный опыт и знания. Это определенно расширит сферу визуального самовыражения. Но вот что рассказал Морита.

Я тоже из чистого любопытства попробовал давать различные команды, и, сказать по правде, у меня сложилось ощущение, что ИИ гораздо более ограничен, чем я полагал. Во всяком случае, в данный момент его развития.

На сегодня ИИ ограничен. И тем не менее мы уже вступаем на территорию, связанную с фундаментальным вопросом: «Что есть самовыражение?».

С технической точки зрения уровень изображений, создаваемых ИИ, необычайно высок. Но можно ли тронуть сердца людей одной лишь «техникой»? Будь изображение создано ИИ или выполнено от руки, в конечном счете это не более чем «средство», между тем как куда важнее «цель». И эту «цель» в любом случае порождает «человек», то есть личность, и Морита, по его собственному признанию, тоже предпочитает работы, дающие почувствовать характер «человека, который стоит за рисунками».

В марте 2023 года Мориту пригласили во Францию, где у него брали много интервью. Чаще всего задавали вопрос: «Почему художника манга из далекой Японии так тронул именно Люпен?» Иными словами, люди проявляли интерес не просто к факту превращения художником Люпена в персонаж манги, а к «цели», побудившей Мориту к такому самовыражению, то есть, к творческому началу создателя.

Выгоды и пределы возможностей ИИ

При всех достоинствах ИИ – это инструмент, предназначение которого состоит в том, чтобы учиться на уже существующих изображениях и выдавать результаты этого процесса учебы. И пусть корректировками создатель уже имеет возможность проявить индивидуальность, во многом все пока зависит и от фактора случайности. Чтобы получить желаемый результат, приходится помногу раз повторять процесс. Иными словами, для проявления собственной индивидуальности приходится хорошенько похлопотать.

── И все-таки, господин Морита, в Англии – на родине Шерлока Холмса, главного соперника Люпена, торговля, в частности, в том, что касается торговых марок, и сейчас ведется как будто королевской волей, а патенты выдаются от лица коронованной особы. Между тем Люпен – герой из Франции, родины революций, а вместе с тем он – бунтарь против привилегированного класса, детищем которого сам и является…

Раз так, то мне и подавно ничего не остается, кроме как поддерживать «демократизацию самовыражения! Ну, а если без шуток, то я всю жизнь пользуюсь благами самых разных технологий. Так что вряд ли я могу отвергать какую-то новую технологию только потому, что она вторгается непосредственно в область, которой я занимаюсь. Полагаю, что эта технология полностью перекроит карту нашей области деятельности, и мне хотелось бы, чтобы широкое распространение и использование ИИ, в том числе и мною самим, обогащало мир, в котором мы живем.

А как же насчет опасений по поводу того, что ИИ фактически отнимет работу у творческих людей? По мнению одного из действующих редакторов издательства престижного журнала манга, те люди, которые уже профессионально сформировались в данной среде и снискали твердую поддержку поклонников, по всей видимости, мало ощутят на себе влияние ИИ.

Этот редактор – назовем его господин Д. – именитый деятель, давний участник в работе крупнейшей в Японии ассоциации «Комик маркет», не раз выступал продюсером хитов, впоследствии экранизированных в анимэ (мы не приводим здесь его имени только потому, что он высказал свое мнение в частном порядке, а не как официальный представитель редакции компании, на которую работает).

Отношение господина Д. очень схоже с позицией Мориты. По его мнению, уровень созданных искусственным интеллектом рисунков, которые ему доводится видеть на месте заседаний «Комик маркет», необычайно высок, и если бы он увидел такие работы лет 10 назад, то обязательно попросил бы познакомить с их автором.

Но настоящий профессионал манга стремится создавать «картины, каких никто не видел прежде». Между тем изображения, созданные искусственным интеллектом, в силу своей природы вызывают ощущение дежавю. Поэтому хоть они и удобны как бесплатный материал, тем не менее, прежде чем они дорастут до того, чтобы отнимать работу у настоящих творцов, создающих произведения в наши дни, способных проникать в глубины человеческой души, безусловно, еще потребуется какое-то время.



Изображения, созданные автором статьи при помощи генеративного искусственного интеллекта изображений Stable Diffusion. Этот ИИ позволяет с легкостью создавать картинки такого качества

Неведомые доселе возможности самовыражения

Тем не менее, господина Д. явно тревожит будущее. Если появится возможность запросто создавать визуализации сколь угодно высокого качества, не приведет ли это к резкому падению числа людей, желающих ценой тяжких усилий обретать навыки и умения создавать изображение собственными руками?

Наличие огромного числа начинающих энтузиастов непосредственно задает энергичность жанра. Поэтому риск определенно есть. Но с другой стороны, по признанию господина Д, у ситуации есть и приятно волнующий его аспект:

В условиях больших перемен, при сдвиге парадигмы, есть вероятность появления новых талантов, которых мы прежде и представить себе не могли. Быть может, обнаружатся способные люди, которые заставят ИИ изучать невероятные комбинации, доходя до самого предела возможностей. Для меня в этом есть что-то очень волнующее. Поэтому я чувствую, что выход на сцену ИИ – это очень интересно».

── А какие советы можно дать в эпоху искусственного интеллекта начинающим созидателям?

Искусственный интеллект можно на удивление эффективно использовать в качестве подручного средства. Я считаю, что все, что удобно, обязательно следует применять, но при этом хотелось бы, чтобы они все-таки сохраняли собственную, индивидуальную реальность.

Издавна говорят: «Читай книги, смотри фильмы». Господин Д. особенно отмечает исключительную важность накопления собственного опыта, и в этом мир ничуть не изменился. Подражать работам других людей тоже важно. Но при этом никогда не следует забывать задуматься о том, как бы сделал то же самое ты сам.

А к этому можно добавить еще кое-что…

── Что же к этому добавить?

Пожелание искусно владеть инструментами, которыми располагаешь. В реальном обществе имеются территории неоднозначности. Если мы слишком жестко разбираем эту неоднозначность по кусочкам, то жанр теряет свою живость. А если слишком ею увлекаться – навлекаем холодный душ критики. Я считаю, что если стремишься быть профессионалом, то следует внимательно за этим следить и ловко использовать удобные стороны инструментов, которые у нас есть.

Пусть мы и рассуждаем о работах искусственного интеллекта, речь тем не менее идет всего лишь о средстве. А важна цель, то есть то, что автор хочет сказать людям своей работой. В этом системы ценностей художника и редактора манга полностью совпадают.

Генерация изображений – необычайно удобный инструмент. Уже появились криэйторы, которые активно используют его в качестве подручного средства, демонстрируют это в своих работах и уже не могут без него обойтись.

И все же если такого рода искусственный интеллект в будущем действительно лишит людей работы, то это произойдет только тогда, когда он обретет «индивидуальность». Иными словами, когда искусственный интеллект сгенерирует собственное творческое начало. Возможно, это еще потребует времени, а может быть, это случится уже через месяц, но в любом случае именно в этот момент мир самовыражения ждут действительно большие перемены.

Вот что говорит по этому поводу Морита.

У искусственного должны возникнуть свои собственные идеи. Но тогда волна больших перемен затронет не только самовыражение, но и весь мир как таковой. А нам в этом случае останется только получать удовольствие от наступления совершенно новой эпохи.

Фотография к заголовку: В банке изображений платного сервиса PIXTA на запрос «генеративный ИИ» получаешь множество картинок. В подавляющем большинстве это изображения женских персонажей с самыми разными особенностями, а по качеству исполнения они не уступают работам тех, кого именуют «профи» изобразительного жанра (коллаж из изображений PIXTA подготовлен редакцией nippon.com)