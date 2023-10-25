«Демократизация самовыражения» – да или нет: профессионалы манга о возможностях генеративного ИИ

«Демократизация самовыражения» – да или нет: профессионалы манга о возможностях генеративного ИИОбщество Культура Технологии
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Фурор ИИ на творческих площадках
В последние годы технология искусственного интеллекта (ИИ) находит массу применений в самых разных областях. Эта волна затронула и сферу «визуального самовыражения» –многочисленные компании предлагают сервисы, которые позволяют любому желающему с легкостью создавать изображения высокого качества.
Воспользовавшись ИИ, любой человек может выразить себя там, где прежде требовались технические навыки высокого уровня. Иными словами, происходит так называемая «демократизация визуального самовыражения», которая, с одной стороны, вселяет большие надежды, но вместе с тем вызывает опасения по поводу того, что данная технология оставит без работы творческих людей, не говоря уже о вопросах соблюдения авторских прав.
Утверждают, что некоторые крупные издательства (хотя и не предавая это публичной огласке) уже обратились к своим авторам с требованием не использовать в работе искусственный интеллект для создания изображений. При этом уже имеют место «инциденты», когда художник оказывается под огнем критики из-за одних лишь обвинений в том, что он «пользуется ИИ». Все это вызывает острую полемику.
Как относятся к «авторитету» творцов и вероятной «революции» те, кто живет непосредственно творческой работой, в частности, создатели комиксов-манга – жанра, столь изобильного в Японии? Приведем от первого лица мнения профессионалов, работающих в этой области творчества.
ИИ тоже дает высокое качество картинок. Некоторые публикуют действительно замечательные произведения. Но ведь бриллианты ценят столь высоко именно из-за того, что их так мало, и опасения по поводу того, что ценность рисуемых изображений резко упадет, если их можно будет получать, как из-под печатного станка, конечно, есть.
Но ведь когда начинали распространяться изображения, создаваемые в цифровом формате, те люди, которые прежде работали только в аналоговой среде, вероятно, испытывали точно такие же чувства. Примерно то же самое, должно быть, происходило и тогда, когда, к примеру, появились фотография и киносъемка.
Так говорит художник манга Морита Такаси.
Морита дебютировал в 1997 году в журнале манга для молодежи Shonen Sunday Super издательства «Сёгакукан». С 2011 года в журнале манга Evening издательства «Коданся» началась публикация его работы «Авантюрист: новое прочтение Арсена Люпена» (ныне «Вор-фантом Арсен Люпен, легендарный авантюрист»), издание которой в настоящее время создатель продолжает вне традиционных рамок, самостоятельно создавая комикс и публикуя его в электронном формате.
«Вор-фантом Арсен Люпен, легендарный авантюрист» – манга, созданная по мотивам книг Мориса Леблана «Арсен Люпен». В 2022 году на родине главного персонажа, во Франции, этот комикс был опубликован в переводе под названием ARSÈNE LUPIN, и по состоянию на декабрь 2022 года разошелся тиражом, превышающим 100 тыс. экземпляров, что стало необычайным рекордом для такого рода изданий. По всему миру было продано в общей сложности 400 тыс. экземпляров, а в настоящему времени в этой серии на платформе Kindle вышла работа ARSENE LUPIN 813 (более подробно о произведении можно почитать в note самого Мориты).
«Технология развивается в направлении, позволяющем многим людям делать то, что прежде было под силу только узкому кругу», – указывает Морита.
И в самом деле, появление новых технологий не раз сильно изменяло творческий мир. К примеру, материалы, на сбор которых наши предшественники-журналисты и писатели когда-то тратили уйму времени и денег, теперь можно заполучить путем несложного поиска в цифровых архивах Библиотеки Парламента. Я осознаю, что если бы не наступление нынешней эпохи, такие как я вряд ли написали бы хоть одну статью. Цифровые технологии и вправду осуществляют «демократизацию в ремесле написания текстов». Аналогичные веяния, безусловно, происходят и в музыке, и в других сферах деятельности.
В результате появления изображений, создаваемых искусственным интеллектом, любой желающий теперь обретает возможность, если возникает такое желание, довольно легко создавать комикс-манга или видеоряд, воплощая в нем собственный опыт и знания. Это определенно расширит сферу визуального самовыражения. Но вот что рассказал Морита.
Я тоже из чистого любопытства попробовал давать различные команды, и, сказать по правде, у меня сложилось ощущение, что ИИ гораздо более ограничен, чем я полагал. Во всяком случае, в данный момент его развития.
На сегодня ИИ ограничен. И тем не менее мы уже вступаем на территорию, связанную с фундаментальным вопросом: «Что есть самовыражение?».
С технической точки зрения уровень изображений, создаваемых ИИ, необычайно высок. Но можно ли тронуть сердца людей одной лишь «техникой»? Будь изображение создано ИИ или выполнено от руки, в конечном счете это не более чем «средство», между тем как куда важнее «цель». И эту «цель» в любом случае порождает «человек», то есть личность, и Морита, по его собственному признанию, тоже предпочитает работы, дающие почувствовать характер «человека, который стоит за рисунками».
В марте 2023 года Мориту пригласили во Францию, где у него брали много интервью. Чаще всего задавали вопрос: «Почему художника манга из далекой Японии так тронул именно Люпен?» Иными словами, люди проявляли интерес не просто к факту превращения художником Люпена в персонаж манги, а к «цели», побудившей Мориту к такому самовыражению, то есть, к творческому началу создателя.
Выгоды и пределы возможностей ИИ
При всех достоинствах ИИ – это инструмент, предназначение которого состоит в том, чтобы учиться на уже существующих изображениях и выдавать результаты этого процесса учебы. И пусть корректировками создатель уже имеет возможность проявить индивидуальность, во многом все пока зависит и от фактора случайности. Чтобы получить желаемый результат, приходится помногу раз повторять процесс. Иными словами, для проявления собственной индивидуальности приходится хорошенько похлопотать.
── И все-таки, господин Морита, в Англии – на родине Шерлока Холмса, главного соперника Люпена, торговля, в частности, в том, что касается торговых марок, и сейчас ведется как будто королевской волей, а патенты выдаются от лица коронованной особы. Между тем Люпен – герой из Франции, родины революций, а вместе с тем он – бунтарь против привилегированного класса, детищем которого сам и является…
Раз так, то мне и подавно ничего не остается, кроме как поддерживать «демократизацию самовыражения! Ну, а если без шуток, то я всю жизнь пользуюсь благами самых разных технологий. Так что вряд ли я могу отвергать какую-то новую технологию только потому, что она вторгается непосредственно в область, которой я занимаюсь. Полагаю, что эта технология полностью перекроит карту нашей области деятельности, и мне хотелось бы, чтобы широкое распространение и использование ИИ, в том числе и мною самим, обогащало мир, в котором мы живем.
А как же насчет опасений по поводу того, что ИИ фактически отнимет работу у творческих людей? По мнению одного из действующих редакторов издательства престижного журнала манга, те люди, которые уже профессионально сформировались в данной среде и снискали твердую поддержку поклонников, по всей видимости, мало ощутят на себе влияние ИИ.
Этот редактор – назовем его господин Д. – именитый деятель, давний участник в работе крупнейшей в Японии ассоциации «Комик маркет», не раз выступал продюсером хитов, впоследствии экранизированных в анимэ (мы не приводим здесь его имени только потому, что он высказал свое мнение в частном порядке, а не как официальный представитель редакции компании, на которую работает).
Отношение господина Д. очень схоже с позицией Мориты. По его мнению, уровень созданных искусственным интеллектом рисунков, которые ему доводится видеть на месте заседаний «Комик маркет», необычайно высок, и если бы он увидел такие работы лет 10 назад, то обязательно попросил бы познакомить с их автором.
Но настоящий профессионал манга стремится создавать «картины, каких никто не видел прежде». Между тем изображения, созданные искусственным интеллектом, в силу своей природы вызывают ощущение дежавю. Поэтому хоть они и удобны как бесплатный материал, тем не менее, прежде чем они дорастут до того, чтобы отнимать работу у настоящих творцов, создающих произведения в наши дни, способных проникать в глубины человеческой души, безусловно, еще потребуется какое-то время.
Неведомые доселе возможности самовыражения
Тем не менее, господина Д. явно тревожит будущее. Если появится возможность запросто создавать визуализации сколь угодно высокого качества, не приведет ли это к резкому падению числа людей, желающих ценой тяжких усилий обретать навыки и умения создавать изображение собственными руками?
Наличие огромного числа начинающих энтузиастов непосредственно задает энергичность жанра. Поэтому риск определенно есть. Но с другой стороны, по признанию господина Д, у ситуации есть и приятно волнующий его аспект:
В условиях больших перемен, при сдвиге парадигмы, есть вероятность появления новых талантов, которых мы прежде и представить себе не могли. Быть может, обнаружатся способные люди, которые заставят ИИ изучать невероятные комбинации, доходя до самого предела возможностей. Для меня в этом есть что-то очень волнующее. Поэтому я чувствую, что выход на сцену ИИ – это очень интересно».
── А какие советы можно дать в эпоху искусственного интеллекта начинающим созидателям?
Искусственный интеллект можно на удивление эффективно использовать в качестве подручного средства. Я считаю, что все, что удобно, обязательно следует применять, но при этом хотелось бы, чтобы они все-таки сохраняли собственную, индивидуальную реальность.
Издавна говорят: «Читай книги, смотри фильмы». Господин Д. особенно отмечает исключительную важность накопления собственного опыта, и в этом мир ничуть не изменился. Подражать работам других людей тоже важно. Но при этом никогда не следует забывать задуматься о том, как бы сделал то же самое ты сам.
А к этому можно добавить еще кое-что…
── Что же к этому добавить?
Пожелание искусно владеть инструментами, которыми располагаешь. В реальном обществе имеются территории неоднозначности. Если мы слишком жестко разбираем эту неоднозначность по кусочкам, то жанр теряет свою живость. А если слишком ею увлекаться – навлекаем холодный душ критики. Я считаю, что если стремишься быть профессионалом, то следует внимательно за этим следить и ловко использовать удобные стороны инструментов, которые у нас есть.
Пусть мы и рассуждаем о работах искусственного интеллекта, речь тем не менее идет всего лишь о средстве. А важна цель, то есть то, что автор хочет сказать людям своей работой. В этом системы ценностей художника и редактора манга полностью совпадают.
Генерация изображений – необычайно удобный инструмент. Уже появились криэйторы, которые активно используют его в качестве подручного средства, демонстрируют это в своих работах и уже не могут без него обойтись.
И все же если такого рода искусственный интеллект в будущем действительно лишит людей работы, то это произойдет только тогда, когда он обретет «индивидуальность». Иными словами, когда искусственный интеллект сгенерирует собственное творческое начало. Возможно, это еще потребует времени, а может быть, это случится уже через месяц, но в любом случае именно в этот момент мир самовыражения ждут действительно большие перемены.
Вот что говорит по этому поводу Морита.
У искусственного должны возникнуть свои собственные идеи. Но тогда волна больших перемен затронет не только самовыражение, но и весь мир как таковой. А нам в этом случае останется только получать удовольствие от наступления совершенно новой эпохи.
Фотография к заголовку: В банке изображений платного сервиса PIXTA на запрос «генеративный ИИ» получаешь множество картинок. В подавляющем большинстве это изображения женских персонажей с самыми разными особенностями, а по качеству исполнения они не уступают работам тех, кого именуют «профи» изобразительного жанра (коллаж из изображений PIXTA подготовлен редакцией nippon.com)