Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 13 сентября посетил современную космическую базу на Дальнем Востоке России, провёл встречу на высшем уровне с президентом Путиным и договорился об укреплении военного сотрудничества. Быстрое военное сближение этих двух стран позволяет предположить, что они стремятся вовлечь Китай в противостояние с Японией, США и Южной Кореей, и проясняет структуру «новой холодной войны» в Северо-Восточной Азии.

Взаимодействие двух стран, находящихся в сложном положении и в изоляции

Предыдущий саммит России и Северной Кореи прошёл в апреле 2019 года. Сообщается, что предыдущая встреча была короткой: страны обсуждали только «денуклеаризацию», играющую важную роль в отношениях Северной Кореи и США, и экономическое сотрудничество между Россией и Северной Кореей, а само обсуждение проходило довольно прохладно. На этот раз, напротив, в условиях углубления мировой изоляции двух глав государств их нужда друг в друге становится совершенно очевидной.

Говорят, что Путин во время встреч с иностранными лидерами постоянно намеренно опаздывает и заставляет их ждать, но на этот раз он лично дожидался лимузина Ким Чен Ына перед космодромом и поприветствовал его, проявив невиданное ранее гостеприимство.

Это связано с тем, что в дополнение к западным санкциям в связи с вторжением в Украину Международный уголовный суд (МУС) в марте этого года выдал ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях, что ещё больше углубило его изоляцию. Прежде всего следует сказать, что российские военные страдают от сильной нехватки оружия, артиллерийских снарядов и боеприпасов для противодействия масштабному контрнаступлению украинских военных, которое всерьёз началось этим летом, в связи с чем Путин, похоже, очень заинтересован в поставках боеприпасов и снарядов, которыми располагает Северная Корея.

Против Ким Чен Ына также направлено в общей сложности 11 резолюций Совета Безопасности ООН до 2017 года в связи с его программой ядерных и ракетных разработок. В мае и августе этого года Северная Корея провела запуски межконтинентальных баллистических ракет под видом «военных разведывательных спутников», которые закончились неудачей. Ситуация получила широкую огласку в мире, и режим оказался перед угрозой потери собственной репутации и престижа.

Военное сотрудничество как основа отношений

Местом встречи, которую с большой помпой организовал Путин, стала крупнейшая российская база передовых космических разработок на Дальнем Востоке, и тот факт, что среди сопровождающих Ким Чен Ына было много высокопоставленных военных чиновников и руководителей организаций по разработке спутников, делал очевидными намерения обеих сторон. Встретились два подельника – один занимается разработками ракетно-ядерного оружия, запрещёнными резолюциями Совета Безопасности, а на другого МУС выдал ордер на арест по подозрению в военных преступлениях, при этом Путин крайне заинтересован в снарядах, оружии и боеприпасах, чтобы его армия могла продолжать обороняться.

В ходе встречи двое глав государств называли друг друга «товарищами» и договорились укреплять военное сотрудничество, а Ким Чен Ын подчеркнул, что «поддерживает все решения», принимаемые Путиным относительно вторжения в Украину (*1). В ответ Путин, как сообщается, ответил: «Мы будем поддерживать спутниковую программу Северной Кореи» (*2).

Однако конкретные детали соглашения и дальнейшие действия не разглашаются. Во-первых, предыдущие резолюции Совета Безопасности ООН запрещают импорт любого оружия северокорейского производства, и Россия также голосовала за эти резолюции. Если Северная Корея предоставит России снаряды и боеприпасы, то получится, что постоянный член Совета Безопасности сам нарушил запрет и подвергнется критике со стороны международного сообщества. Также отмечалось, что Россия может принять северокорейских рабочих и инженеров для решения проблемы нехватки рабочей силы в России и на оккупированных территориях, но это также будет нарушением резолюций Совета Безопасности.

Во-вторых, остаются вопросы о том, в какой степени Россия предоставит Северной Корее свои спутниковые и ракетные технологии. Северная Корея имеет опыт модификации оружия и технологий, приобретенных у России и Китая, и экспорта их в третьи страны, в том числе на Ближнем Востоке, для получения иностранной валюты. Предоставление Северной Корее передовых разработок без строгого контроля за их дальнейшим распространением повышает риск распространения опасных технологий производства оружия массового уничтожения по всему миру, поэтому Путину следует быть особенно осторожным.

Предполагаемая реакция Китая

В августе Япония, США и Южная Корея провели встречу на высшем уровне в Кэмп-Дэвиде в США и договорились расширить своё стратегическое сотрудничество на Индо-Тихоокеанский регион. Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей можно рассматривать как попытку воспрепятствовать этому. Северная Корея полагается на поддержку Китая и России, но она обычно использовала дипломатию балансирования между этими двумя странами, стараясь добиться благоприятных для себя результатов.

И здесь снова возникает вопрос о реакции Китая. Сообщается, что Россия приглашает Северную Корею на свои ежегодные морские учения с Китаем и предлагает провести первые совместные учения Китая, России и Северной Кореи. Если это произойдёт, то прояснится образ «новой холодной войны», в которой Японии, Соединённым Штатам и Южной Корее будут противостоять Китай, Россия и Северная Корея.

Однако многие эксперты говорят, что рост напряжённости в Северо-Восточной Азии из-за быстрого военного сближения между Россией и Северной Кореей не в интересах Китая (*3). Для администрации Си Цзиньпина, которая стремится сделать Китай «ответственной великой державой», обострение «новой холодной войны» может оказать негативное влияние на инициативу Китая по созданию мегаэкономической зоны «Один пояс, один путь». Это связано с тем, что ухудшения отношений с Соединёнными Штатами, которые призывают к «конкуренции без конфронтации», приведут к новым конфликтам и помимо тайваньского вопроса.

Учитывая, что международное сообщество оценит попустительство военному сотрудничеству России и Северной Кореи как действия по обходу санкций, такой альянс совершенно не станет хорошим решением для Китая. Начнём с того, что Китай сохраняет определённую дистанцию ​​как от вторжения в Украину, так и от ядерных и ракетных разработок Северной Кореи. За день до саммита России и Северной Кореи представитель Министерства иностранных дел Китая сказал: «Это было согласовано между Северной Кореей и Россией» (12 сентября), и воздержался от каких-либо комментариев. Соединённые Штаты опасаются внезапного сближения России и Северной Кореи и внимательно следят за реакцией Китая. Японии и Южной Корее также необходимо внимательно следить за реакцией администрации Си Цзиньпина.

Фотография к заголовку: Президент Путин (в центре слева) и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (в центре справа) слушают объяснения на космодроме Восточный на Дальнем Востоке России, 13 сентября 2023 г. (AFP = Jiji)