Визит зампредседателя ЛДП Асо Таро на Тайвань: заявление о «решимости сражаться», выверенное соображениями «сдерживающей силы»

Во время визита на Тайвань в августе 2023 года заместитель председателя Либерально-демократической партии Японии Асо Таро в своем ключевом обращении к участникам международного форума высказался о «решимости сражаться». Давайте проанализируем это послание, адресованное японскому обществу и Китаю, тщательно выверенное с учетом возможности возникновения чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня.

С седьмого по девятое августа 2023 года заместитель председателя Либерально-демократической партии Японии Асо Таро (депутат Палаты представителей Парламента Японии) побывал с визитом на Тайване, где 8 августа выступил с ключевым обращением к участникам Международного форума Кетагалан. Визит Асо вызвал широкий резонанс в связи с тем, что, во-первых, насколько можно судить по официальным партийным документам, данная поездка стала первым визитом заместителя председателя ЛДП на Тайвань с тех пор, как Япония разорвала дипломатические отношения с Тайванем 29 сентября 1972 года, а во-вторых, в связи с высказыванием Асо о «решимости сражаться» в ходе выступления перед участниками Азиатско-Тихоокеанского диалога по вопросам безопасности на Международном форуме Кетагалан.

В чем состоит значимость визита на Тайвань действующего зампредседателя ЛДП и какой смысл он вложил в слова о «решимости сражаться»?

Активный обмен визитами парламентариев между Японией и Тайванем

Ввиду отсутствия дипломатических связей между японским правительством и тайваньской администрацией, в принципе отношения между сторонами осуществляются через Японский общественный фонд «Общество японо-тайваньских связей» (далее в тексте «Японо-тайваньское общество». Эта связь поддерживается через тайбэйский офис Японо-тайваньского общества, а также через Офис по экономическим и культурным связям Тайбэя в Японии тайваньского Общества тайваньско-японских отношений. Многие сотрудники Японо-тайваньского общества в Токио, Тайбэе и Гаосюне – это находящиеся в отпуске либо откомандированные чиновники Министерства иностранных дел, Министерства экономики, торговли и промышленности или других министерств и ведомств. Аналогичным образом работники тайваньской стороны в офисах в Токио, Осаке и других местах – это командированный персонал дипломатического, экономического и других ведомств тайваньской администрации. Таким образом японо-тайваньские договоренности заключаются между частными общественными объединениями, действующими при мощной поддержке властей обеих сторон.

Дополнением, компенсирующим недостатки действующих таким образом внешнеполитических каналов, служат межпарламентские обмены – многие японские депутаты посещают Тайвань в рамках межпарламентского диалога Японии и Тайваня, по линии молодежного отдела Либерально-демократической партии и т. д. В декабре 2022 года Тайвань один за другим посетили председатель политсовета ЛДП Хагиуда Коити (10 декабря) и генсек ЛДП в Палате советников Сэко Хиросигэ, а с ним еще 12 однопартийцев-депутатов этой палаты (28 декабря). В 2023 году нанесли визит в администрацию Тайваня и встретились с главой его администрации Цай Инвэнь в общей сложности 38 депутатов Парламента Японии: 3 мая четыре человека в составе Объединения парламентариев Кумамото от ЛДП, 4 мая шесть человек в составе Делегации молодежного отдела ЛДП, в этот же день четверо в составе Делегации депутатов Палаты советников под руководством Санто Акико, 3 июля 11 человек в составе Надпартийной делегации для посещения Тайваня Конституционно-демократической партии, Общества возрождения Японии и Партии для народа, 5 июля 3 человека в составе Делегации межпарламентского диалога Японии и Тайваня, 19 июля 2 человека под руководством Абэ Акиэ, 2 августа 8 человек в составе Делегации Общества возрождения Японии.

Председатели и заместители председателей палат японского парламента визитов на Тайвань практически не наносят. Единственным исключением стал визит заместителя председателя Платы представителей Это Сэйсиро в мае 2011 года с целью выразить благодарность жителям Тайваня за помощь, оказанную Японии в связи с Большим землетрясением восточной Японии. Лица, занимающие три высшие руководящих должности в японских министерствах и ведомствах не могут наносить визиты на Тайвань, однако и здесь имеются исключения: в марте 2017 года с официальной командировкой на Тайване побывал заместитель министра по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии. С другой стороны, представители тайваньской администрации могут сравнительно свободно совершать поездки в Японию, за исключением главы администрации и его заместителей, действительных членов Законодательного собрания, а также руководства внешнеполитического и оборонного ведомств. В июне 2023 года впервые за 29 лет визит в Японию нанес заместитель председателя Законодательного собрания Чэн Вэньцан.

Демонстрация прочности японо-тайваньских отношений ключевым выступлением

Прежде чем заняться непосредственно визитом Асо, давайте рассмотрим визит на Тайвань полувековой давности другого заместителя председателя ЛДП – Сиины Эцусабуро. В послужной список этого политика входят работа на посту министра иностранных дел, председателя секретариата ЛДП, а также в Министерстве торговли и промышленности. Должность зампредседателя ЛДП он занял в 1972 году. В тот момент он не имел чинов в правительственных министерствах и ведомствах, а пост зампредседателя ЛДП оставался незанятым почти два года, пока на него не назначил Сиину премьер-министр и председатель ЛДП Танака Какуэй. Назначение Сиины на пост заместителя председателя ЛДП можно истолковать как желание «нанести позолоту» на его визит на Тайвань. В то время Япония поддерживала с Тайванем межгосударственные отношения и имела возможность направлять для визитов министра иностранных дел и других высокопоставленных официальных лиц, а в отсутствии таких визитов просматривается намерение правительства под руководством Танаки совершить во внешней политике разворот, перейдя к нормализации отношений с материковым Китаем. В этих условиях Сиина был направлен на Тайвань в тяжелой атмосфере момента, предшествующего разрыву дипломатических отношений.

Визит Асо (первый для него лично за 12 лет), напротив, был тепло встречен администрацией Демократической прогрессивной партии. Помимо того, что Асо является не только депутатом парламента, но и заместителем председателя ЛДП (то есть вторым человеком в партийной иерархии), в его послужной список входит работа на посту премьер-министра. За исключением упомянутых ранее крайне редких случаев, таких как визит действующего заместителя председателя Палаты представителей и действующего заместителя министра, не будет ошибкой назвать эту поездку визитом самого высокопоставленного парламентского представителя японской стороны на Тайвань со времени разрыва японо-тайваньских дипломатических отношений. И пусть генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу (главный представитель правительства в общении с масс-медиа) и заявил о том, что ему «хотелось бы избежать комментариев по поводу деятельности парламентариев и политических партий», это не более чем отговорка. Японская сторона тоже в полной мере понимает весомость поездки на Тайвань такой крупной фигуры как заместитель председателя ЛДП, и следует предположить, что использование такого визита было весьма продуманным.

Форум Кетагалан, на котором Асо выступил с речью, задающей тон всему мероприятию, проводится ежегодно при участии фонда «Общество наблюдения за отношениями между сторонами Тайваньского пролива», который является аналитическим центром, связанным с дипломатическим ведомствами и органами обеспечения национальной безопасности, и на Тайване это мероприятие высоко ценится как международный форум, собирающий представителей высокого уровня, связанных с обеспечением безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Правящая Демократическая прогрессивная партия готовится провести 13 января 2024 года выборы главы администрации Тайваня одновременно с выборами депутатов Законодательного собрания, и форум Кетагалан был выбран как трибуна, позволяющая естественным образом заявить о прочности японо-тайваньских отношений в выступлении, задающем тон всему мероприятию, заместителю председателя ЛДП, приглашенному в числе других именитых деятелей и исследователей из разных стран мира.

Заявить о решимости сражаться, чтобы привести в действие потенциал сдерживания

Особый резонанс вызвало сделанное Асо в ключевом выступлении форума заявление по поводу «решимости сражаться». Безусловно, слова о «решимости сражаться» прозвучали не по желанию тайваньской стороны – решение о них принимала сторона, которую представляет Асо, и тем не менее, уже ввиду того, что темой данного форума является обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, тайваньская сторона определенно рассчитывала, что выступление будет затрагивать как политический курс Японии, так и отношения между Японией и Тайванем. С другой стороны, японская сторона тоже ставила целью направить Тайваню через слова Асо ясное послание, которое ей сложно передать напрямую. Исходя из этого вполне естественно предположить, что текст ключевого выступления Асо готовился в рамках официальной работы представителей соответствующих министерств и ведомств.

На самом деле, выступление Асо было подготовлено очень всеобъемлющим: опираясь на такие исторические ключевые положения как «дуга свободы и процветания» и «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», в нем последовательно затронуты важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, реагирование Японии на различные задачи, с которыми она сталкивается, на основе трех основополагающих документов по обеспечению национальной безопасности, обсуждение тайваньского вопроса на международных встречах «Большой семерки», а также приветствие заявки Тайваня на вступление в число участников Всеобъемлющего и прогрессивного Транстихоокеанского партнерства как объединения, призванного сыграть большую роль в обеспечении экономической безопасности. Следует предположить, что черновик текста ключевого выступления был подготовлен несколькими чиновниками МИДа, получившими соответствующее распоряжение, а затем проект выступления неоднократно и тщательно выверяли в МИДе и резиденции премьер-министра, после чего он подвергся правке самого Асо и был окончательно одобрен единственным вышестоящим руководителем Либерально-демократической партии – премьер-министром Кисидой Фумио. Слова о «решимости сражаться» следует фактически толковать как послание, направленное японским правительством.

Следует ли воспринимать слова о «решимости сражаться» буквально? Средства массовой информации подхватили их как хлесткую отдельную фразу, между тем как Асо, желая подчеркнуть, что «потенциал сдерживания» начинает действовать только тогда, когда наличествуют как физическая способность, так и воля сражаться в момент, когда в этом возникнет необходимость, и когда наличие воли и способности доводится до противника, заявил о том, что «требуется решимость привести в действие мощную силу сдерживания». Продолжая эту фразу, он подкрепил ее выражением о «решимости сражаться». Таким образом, он подчеркнул важность демонстрации «решимости сражаться» как неотъемлемой части работы, необходимой для того, чтобы заставить функционировать в полной мере потенциал сдерживания.

Слова о «решимости сражаться», адресованные народу Японии и правительству Китая

Хотя некоторые считают, что Асо хотел побудить к «решимости сражаться» Тайвань, автор этих строк, просмотрев запись выступления, однозначно истолковал заявление о «решимости сражаться» как адресованное в первую очередь японскому народу, а во вторую – правительству Китая, который требуется сдерживать. Само по себе повышение интереса к возможности «чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня» у японского народа следует только приветствовать. Если не задумываться о вероятности таких событий на повседневной основе, то вряд ли можно рассчитывать на холодные взвешенные решения в случае, если действительно что-то произойдет, а если обстоятельства примут совсем серьезный оборот, то это и вовсе чревато прекращением какого-либо осмысления. При этом Японии необходимо исходить из самых различных предположений и принимать соответствующие контрмеры, поскольку при возникновении «чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня» решительно невозможно исключать, что ее воздействие будет сопоставимо с «чрезвычайной ситуацией вокруг Японии». По мнению автора, японцы все еще запаздывают с готовностью психологически и конкретными действиями увязать между собой эти чрезвычайные ситуации.

Итак, если предположить, что Китай предпримет попытку полномасштабного вторжения на Тайвань, то масштаб и ожесточенность предполагаемых боевых действий, по всей вероятности, превзойдут войну на Корейском полуострове. Если вторжение потерпит крах, то власть Коммунистической партии Китая столкнется с непосредственной угрозой падения. Но даже в том случае, если Китаю едва удастся осуществить вторжение и насадить прокитайское правительство или ввести отдельное административное управление Тайваня по принципу «одна страна, две системы», Тайвань будет еще более нестабильным регионом, нежели Тибет или Синьцзян-Уйгурский автономный район, и это будет практически равнозначно рассыпанию искр в собственном доме.

Возможности Народно-освободительной армии Китая все еще недостаточны для вторжения на основную территорию Тайваня. Коммунистическая партия отнюдь не находится в отчаянном положении, которое вынуждало бы ее решиться вторгнуться на основную территорию Тайваня в ближайшие несколько лет, рискуя при этом потерпеть неудачу. Но фактом остается и непоколебимость курса Китая на воссоединение с Тайванем. Наилучшей стратегией для этого является «победить, не вступая в битву», для чего Китай прикладывает силы к построению «вооруженных сил, способных одержать победу в бою». Для построения мощных вооруженных сил председатель КНР Си Цзиньпин требует от НОАК реальной боевой подготовки.

Результатом коллапса «бело-синей коалиции» Гоминьдана и Народной партии на Тайване стало успешное проведение предвыборной кампании Демократической прогрессивной партии. Сейчас, когда на горизонте замаячила перспектива пребывания ДПП у власти на протяжении более восьми лет, НОАК усиливает боевую подготовку, ориентированную на нападение на Тайвань. Готовность Тайваня дать ответ демонстрируют такие действия как самостоятельное строительство подводных лодок, продление на год срока военной службы, подготовительные реформы, общенациональная подготовка по гражданской обороне и т. д. Усиление массовой решимости тайваньцев сражаться демонстрируют и результаты опросов общественного мнения. В этих условиях демонстрация «решимости сражаться» Японией наравне с ее усилиями, предпринимаемыми с целью уменьшить вероятность сражения, важны как никогда прежде для того, чтобы хоть немного сдвинуть обстановку с обеспечением безопасности в Тайваньском проливе в направлении большей стабильности.

(Примечание) С выступлением заместителя председателя Либерально-демократической партии Асо Таро можно ознакомиться на видеохостинге YouTube.

Фотография к заголовку: глава администрации Тайваня Цай Инвэнь и заместитель председателя Либерально-демократической партии Асо Таро приветствуют друг друга перед началом переговоров, 8 августа 2023 г., Тайвань, город Тайбэй (© Jiji Press)