50 лет плавающего валютного курса: сильная йена – ночной кошмар экспортёров или национальный интерес?

Прошло полвека с тех пор, как в Японии был введён плавающий курс йены. После краха «мыльного пузыря» в начале 90-х в японской экономике начался кризис, известный под названием «потерянное тридцатилетие». Этот кризис занимает большую часть полувекового периода действия плавающего валютного курса. Какую ошибку совершила Япония?

Дешёвый рай для иностранных туристов

Нынешние темпы прироста числа иностранных туристов уже превзошли допандемийный уровень. В соцсетях туристы прославляют Японию не только за изобилие достопримечательностей, безопасность и вкусную еду, но и за низкие цены. «В комбини продаются невероятно вкусные и дешёвые десерты», – пишут они в соцсетях.

Однако причина прироста иностранных туристов далеко не радостная. По прогнозу МВФ, в 2023 году Германия обгонит Японию по показателю номинального ВВП, и Япония окажется на 4 месте в мире после США, Китая и Германии. Единственная причина, позволяющая Германии обогнать Японию несмотря на отрицательный рост экономики – низкий курс иены по отношению к евро и доллару.

На протяжении 40 лет Япония занимала 2 место в мировом рейтинге ВВП. В 2010 году Япония впервые уступила Китаю. С учётом того, что Китай в 10 раз превосходит Японию по численности населения, это было неизбежно. Но кто бы мог подумать, что Япония окажется позади Германии, население которой меньше на одну треть.

Давайте рассмотрим историю японской йены.

Мало кто из японцев помнит времена, когда существовал фиксированный курс йены, и японская валюта не была ни слабой, ни сильной. С 1949 по 1971 год 1 доллар США стоил 360 йен. Ценность доллара обеспечивалась золотом, а валюты других стран были привязаны к доллару фиксированным курсом.

Эта система появилась в конце Второй мировой войны в результате Бреттон-Вудской конференции в Нью-Гемпшире (США). Впоследствии Соединённые Штаты, инициировавшие введение Бреттон-Вудской системы, отменили её.

Страх сильной йены

В августе 1971 года президент Ричард Никсон внезапно объявил о прекращении конвертации доллара в золото и введении 10% налога на импорт. Эта реформа известна в Японии под названием «Никсоновский шок».

На фоне роста расходов на войну во Вьетнаме и агрессивного экспорта Японии и Германии Соединённые Штаты столкнулись с дефицитом налоговых поступлений, дисбалансом внешней торговли, инфляцией и высоким уровнем безработицы. Чтобы решить проблему, США прибегли к грубому инструменту в виде повышения номинальной стоимости валют стран с профицитом.

Когда Никсон закрыл «золотое окно», я только начинал карьеру журналиста, специализирующегося на экономической тематике. Решение Никсона вызвало в Японии бурю волнений. Экспортёры и производители экспортной продукции, опасаясь кризиса национального масштаба, заявляли, что ревальвация йены – это вопрос жизни и смерти.

Однако раздавались и более взвешенные голоса. Через несколько дней после заявления Никсона император Хирохито в беседе с Министром финансов Мидзута Микио выразил мнение, что усиление йены – это позитивный фактор, свидетельствующий о высокой оценке работы японцев.

Высказывание императора сочли конфиденциальной информацией, поэтому оно не было опубликовано. Я узнал о нём намного позже от чиновников Министерства финансов.

В декабре 1971 года, через 4 месяца после заявления Никсона, собравшиеся в Смитсоновском институте (Вашингтон) министры финансов 10 ведущих стран определили новые курсы валют. Курс японской йены был установлен на уровне 308 иен за 1 доллар США. Уровень ревальвации йены (16,88%) оказался самым высоким среди стран-участниц.

Этот фиксированный курс просуществовал чуть больше года. На мировых валютных рынках началась спекулятивная торговля, и в феврале-марте 1973 года ведущие страны совершили поэтапный переход к плавающему валютному курсу, который меняется в соответствии со спросом и предложением на рынке. Эта система сохранилась и по сей день.

В условиях плавающего валютного курса стоимость йены постоянно меняется. Японцы терпимо относятся к слабой йене, но с опасением воспринимают повышение её курса. Возможно, это обусловлено шоком, испытанным после резкого усиления йены в 1971 году.

«Мыльный пузырь» японской экономики и его крах

Экономика «мыльного пузыря», крах которого стал отправной точкой «потерянного тридцатилетия», тоже связана со страхом сильной иены.

В сентябре 1985 года министры финансов и главы Центральных банков пяти ведущих держав, собравшиеся в Нью-Йоркском отеле «Плаза», приняли решение о девальвации излишне сильного доллара с помощью контролируемой интервенции. Это решение известно как Соглашение «Плаза».

Курс иены, составлявший в то время 240 иен за доллар, стал быстро меняться и через 3 года стоимость доллара сократилась наполовину. В ответ на жалобы экспортёров правительство Японии приняло меры для борьбы с отрицательным воздействием сильной йены. На валютном рынке была проведена крупная интервенция – государство приобретало доллары за йены, и эти йены наводнили внутренний рынок.

Банк Японии 5 раз подряд снизил процентную ставку до беспрецедентного показателя 2,5%. Ставка удерживалась на этом уровне на протяжении 2 лет 3 месяцев. Кроме того, государство выделило немало средств на строительство инфраструктруы.

Уровень потребительских цен оставался стабильным, однако цены на акции и земельные участки начали расти. В книге «Капитал ХХI века» французский экономист Томас Пикетти отмечает, что «мыльный пузырь» активов в Японии был крупнейшим в мире в период с 1970 по 2010 годы.

В начале 1990-х произошёл крах «мыльного пузыря». На смену эйфории пришёл финансовый кризис. Многие финансовые учреждения, включая ряд крупнейших компаний, прекратили своё существование. Общая сумма невозвратных долгов в банковском секторе превысила 100 триллионов йен.

Вернётся ли доллар по 120 в 2024 году?

В 2023 году курс йены резко снизился – цена 1 доллара превысила 150 йен. Текущий рост потребительских цен обусловлен в том числе удорожанием энергии, продовольствия и прочей импортной продукции на фоне ослабления иены. После долгожданной отмены пандемийных ограничений на заграничные путешествия японские туристы были шокированы огромными счетами в зарубежных магазинах и ресторанах. Тем не менее, никто не требует решить проблему слабой йены. Не проявляют ли японцы излишнюю терпимость к низкому курсу национальной валюты?

Реальный эффективный валютный курс йены, отражающий её покупательную способность, достиг рекордно низкого уровня за весь период действия плавающего валютного курса. Он находится на том же самом уровне, что и 50 лет назад, когда доллар стоил 360 йен по фиксированному курсу. Обвал курса йены – это суровая действительность.

Сакакибара Эйсукэ, бывший заместитель Министра финансов по международным связям, прозванный «Мистер йена» в период руководства японской валютной политикой во второй половине 1990-х годов, подвёл итоги 50-летнего периода действия плавающего валютного курса:

«В период доминирования экспорта слабая йена была выгодна Японии, однако сейчас, в эпоху глобализации, когда японские предприятия открывают филиалы за рубежом, нам нужна сильная йена. Перефразируя слова бывшего Министра финансов США Роберта Рубина «Сильный доллар – это национальный интерес США», можно сказать, что «Сильная йена – это национальный интерес Японии».

Сакакибара признаёт, что скорректировать курс иены с помощью рыночных интервенций практически невозможно: «Чтобы ослабить йену, можно прибегнуть к покупке долларов. Йены у нас достаточно. Однако для усиления йены нам придётся продавать доллары. Я пытался это сделать, потратил около 10% валютного запаса, но решил отказаться от этой идеи».

По словам Сакакибары, будущий курс йены зависит от тенденций в японской и американской экономике. Экономика США может войти в фазу рецессии. Японская экономика растёт примерно на 2% в год, и это позволяет надеяться на плавное усиление иены. В период с лета по декабрь 2024 года курс йены может вернуться на уровень 130 или даже 120 йен за доллар.

Поймёт ли Япония, что «Сильная йена – это национальный интерес»?

Фотография к заголовку: панель на Токийском валютном рынке, показывающая переход к плавающему курсу иены 14 февраля 1973 г. (© Киодо Цусин)