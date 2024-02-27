Медведи в Японии: жизнь рядом с дикими соседями

Во второй половине 2023 в японских медиа постоянно мелькали сообщения о нападениях медведей. Рост числа инцидентов был вызван главным образом плохим урожаем желудей, которые составляют основную часть рациона медведей. Но за вторжением животных в жилые зоны стоит целый ряд факторов, включая старение населения и депопуляцию районов, где обитают медведи. Многие японцы выступают против идеи неизбирательного отстрела хищников как метода решения проблемы. Мы спросили у специалиста, возможно ли мирное сосуществование людей и медведей?

Профессор Университета Ракуно в Эбецу, Хоккайдо. Родился в Токио в 1971 году. Занимается исследованиями экологии медведей и конфликтов между медведями и людьми более 30 лет, ещё со времён учёбы в Университете Хоккайдо. Будучи директором неправительственной организации Japan Bear Network, он участвует в образовательных мероприятиях, направленных на содействие сосуществованию с медведями, а также работает над спасением сокращающейся популяции медведей на Сикоку. Автор нескольких публикаций, включая книгу «Городские медведи: жизнь бок о бок с бурыми медведями» (А-бан беа: тонари-но хигума то мукиау).

Нехватка желудей провоцирует рост атак

Из восьми существующих видов медведей, два эндемичны для Японии: бурый медведь на Хоккайдо, и азиатский чёрный медведь, который обитает на севере Хонсю и (в небольшом количестве) на острове Сикоку.

Близкие родственники североамериканских гризли, бурые медведи Хоккайдо, являются одним из самых крупных подвидов медведей. Их самцы часто достигают 2 метров от носа до хвоста. Чёрные медведи несколько меньше, их средний размер составляет около 1,2 метра. Хотя чёрные медведи вымерли на Кюсю и находятся на грани исчезновения на Сикоку, общая численность медведей по всей стране в последние десятилетия растёт.

«В долгосрочной перспективе дикие медведи неуклонно приближаются к районам обитания человека», – говорит Сато Ёсикадзу, исследователь медведей из Университета Ракуно на Хоккайдо. «С 2000 года зарегистрированы многочисленные случаи проникновения медведей в городские районы, поблизости от человеческого жилья. Жёлуди и другие орехи составляют важную часть рациона медведей в осенние месяцы. Их доступность зависит от естественного цикла чередования хороших и неурожайных лет. Иногда в один и тот же год случается неурожай сразу нескольких видов желудей и орехов. Когда это происходит, медведи с большей вероятностью забредают в деревни и города в поисках пищи. В этом году зарегистрировано больше таких инцидентов, чем когда-либо прежде».

Согласно предварительным данным, опубликованным Министерством окружающей среды, с апреля 2023 года по конец ноября в Японии произошло 212 нападений медведей на людей, в том числе шесть со смертельным исходом. Это было самое большое число нападений с начала ведения статистики в 2006 году.

«В прошлом резкие пики числа наблюдений медведей в населённых районах, как правило, происходили на Хоккайдо и Хонсю в разное время. В этом году они совпали в обоих регионах, что необычно. Однако, если сейчас не будут приняты надлежащие меры для решения проблемы, вполне вероятно, что через несколько лет мы увидим аналогичную волну атак», – отмечает Сато.

Битва с бурым медведем

Япония – не единственная страна, которая сталкивается с проблемой «городских медведей» – животных, которые живут в лесах вблизи городов и совершают набеги на населённые пункты, когда не хватает продовольствия.

«Например, американские чёрные медведи, похожие на вид, обитающий у нас на Хонсю, проникали в населённые пункты в поисках пищевых отходов и даже были замечены в плавательных бассейнах, – объясняет Сато. – Ближайшим родственником японского бурого медведя является североамериканский бурый медведь, или гризли. В предыдущие десятилетия проводились активные кампании по отстрелу гризли, что резко сократило численность вида. Сегодня популяция гризли к югу от Канады в основном обитает в Йеллоустонском национальном парке и других заповедных зонах. Они живут вдалеке от городов и густонаселённых районов. В Европе численность медведей гораздо ниже. На Хоккайдо сложилась ситуация, когда бурые медведи живут в окрестностях Саппоро, города с населением в 2 миллиона человек. Япония, вероятно, единственная страна в мире, где медведи обитают так близко к крупному городу».

Хоккайдо имеет долгую историю конфликтов между медведями и людьми, восходящую, по крайней мере, к началу застройки острова и основания крупных поселений во второй половине XIX в. Одно из самых жестоких нападений произошло в Санкэбэцу в северной части острова в декабре 1915 года, когда бурый медведь проник в два дома, убив семь человек, включая детей и беременную женщину, и ранив ещё троих в течение трёх дней. Этот инцидент стал темой нескольких романов и драм, в частности романа Ёсимуры Акиры «Кума араси» («Медвежья буря»), который стал бестселлером в 1977 году. Позже по нему был снят телевизионный фильм. Отчасти в результате этой дурной славы бурый медведь стал символом страха и опасности. Они начали восприниматься как непримиримые враги, которых необходимо уничтожать.

По мере роста численности населения в течение десятилетий после Второй мировой войны возросший спрос на жилье привёл к тому, что обширные площади лесов Хоккайдо были вырублены на древесину. В 1966 году началась кампания систематического весеннего истребления медведей, в рамках которой на бурых медведей, пробуждающихся от спячки, охотились с помощью капканов и ружей.

От истребления к сохранению

В 1970-х и 1980-х годах численность многих диких животных, в том числе бурых медведей, резко сократилась. Ситуация начала меняться в 1990-х годах, когда по всему миру распространились экологические движения и идеи гармоничного сосуществования с окружающей средой. Япония ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии и стала внедрять политику сохранения диких животных и природной среды.

Сато отмечает: «Долгое время бурый медведь считался опасным хищником, и не существовало никаких ограничений на отстрел медведей. Это практически уничтожило популяцию, а также сократило ареал обитания медведей на Хоккайдо. Ситуация начала улучшаться в 1990 году, когда программа весеннего истребления была свёрнута и правительство перешло от отстрела медведей к политике сохранения популяции. Численность вида начала восстанавливаться, и как следствие со второй половины 1990-х годов выросло количество случаев вторжения медведей на сельскохозяйственные угодья и нанесения ущерба посевам».

Увеличение численности пятнистых оленей также оказало значительное влияние на бурых медведей.

«У людей сложилось представление что медведи обитают у рек и питаются лососем. На самом деле, лишь небольшая часть медведей Хоккайдо живёт подобным образом на полуострове Сирэтоко и в других отдалённых районах. И даже эти популяции в последние годы пострадали от резкого сокращения численности возвращающихся на нерест лосося и форели. Вместо этого медведи стали охотиться на пятнистых оленей».

Олени питаются теми же травами, которые являются одним из любимых блюд медведей. В последние годы медведи всё чаще стали включать в свой рацион и оленей – часто питаясь тушами животных, отстреленных вблизи сельскохозяйственных угодий, а также нападая на новорожденных или беззащитных молодых оленят.

«Я подозреваю, что чёрные медведи на Хонсю, вероятно, тоже охотятся на оленей. В такие годы, как этот, когда урожай желудей невелик, весьма вероятно, что дикие кабаны доберутся до желудей первыми и уничтожат большую часть ограниченного запаса прежде, чем медведи смогут обеспечить себя пищей».



Плакат предупреждает о недавнем появлении медведя в Саппоро, Хоккайдо (© Pixta)

Стратегия правительства по сохранению биологического разнообразия стала ещё одним фактором, повлиявшим на рост присутствия медведей в городских районах с 2000 года. Местные органы власти по всей стране неустанно высаживают деревья и растительность, развивая зелёные пояса вдоль основных дорог и рек. Это привело к созданию зелёной сети, соединяющей леса и городскую застройку. Неожиданным последствием развития этой сети оказалось то, что дикие животные стали чаще появляться в городских районах. В Саппоро за последнее десятилетие были зафиксированы случаи, когда бурые медведи забредали в жилые кварталы города.

«В горах, – говорит Сато, – медведи убегают, как только видят людей. Но медведи, родившиеся вблизи населённых пунктов, вырастают, слыша шум машин, и вполне привыкают к присутствию людей. У них нет опыта преследования охотниками, поэтому они не боятся человека».

Последствия сокращения численности населения

Как и во многих преимущественно сельских районах Японии, население Хоккайдо сокращается и становится всё более пожилым, отмечает Сато. «За последние полвека число фермерских семей сократилось примерно до шестой части от того, что было раньше. Поскольку общая площадь сельскохозяйственных угодий практически не изменилась, это означает, что среднестатистическая семья обрабатывает площадь примерно в шесть раз большую, чем пятьдесят лет назад. Этот процесс неразрывно связан с масштабной механизацией сельского хозяйства».

Это создало идеальные условия для доступа медведей к посевам, поскольку на фермах больше нет большого количества работников, которые могли бы отгонять их. В районах, где доминирует молочное животноводство, национальное правительство предоставило фермерам субсидии для повышения самообеспеченности кормами, и это привело к резкому увеличению посевных площадей кукурузы. Свёкла и сладкая кукуруза – две популярные сельскохозяйственные культуры, которые представляют собой заманчивое угощение для бурых медведей и удобно расположены на легкодоступных для животных полях.

«Аппетит медведей достигает пика в течение нескольких месяцев с конца августа до тех пор, пока они не впадают в зимнюю спячку в декабре. С весны до конца лета растительная пища составляет основную часть их рациона, осенью её заменяют жёлуди и фрукты. Август и сентябрь представляют собой переходный период между этими двумя сезонами. В эти месяцы в горах медведям доступно меньше пищи. Но в сельскохозяйственных районах в изобилии растёт кукуруза, которая созревает для сбора урожая как раз в это время года.

«Проблема нападений медведей в последние годы тесно связана с проблемой старения населения Японии, – говорит Сато. – С уменьшением количества людей, живущих в фермерских хозяйствах и горных деревнях, влияние человека на границе между дикой природой и людьми ослабевает».

Проблема, объясняет учёный, заключается в том, что национальная политика не изменилась и не отражает эту новую реальность. «Мы всё ещё полагаемся на инструменты тех времён, когда люди были относительно сильнее, в том смысле, что мы могли доминировать в этих районах и держать диких животных на расстоянии просто за счёт численности. В последние годы политики начали придумывать новые механизмы для поддержания нынешнего уровня социального процветания при меньшем населении – такие инициативы, как «умные города», компактные посёлки, «умное фермерское хозяйство» и так далее. Но ни один из этих проектов не учитывает медведей и других диких животных, которые вновь обрели свою силу, и наши ответные меры оказываются запоздалыми. Нам остаётся играть в догонялки».

Потребность в специалистах

Сато больше всего беспокоит то, что сопротивление общественного мнения самой идее попытаться сосуществовать с медведями может привести к хаотичным мерам.

«С тех пор как медведи начали расширять свой ареал около десяти лет назад, ведутся споры о том, безопасно ли позволять продолжать расти их численности. Как учёные, мы предложили подготовить специалистов и направить их в эти районы для мониторинга и контроля популяции медведей, оленей, кабанов и других диких животных. Но для реализации этой идеи почти ничего не было сделано».

Сато говорит, что лишь в некоторых районах местные власти предприняли новаторские шаги по созданию сообществ, более устойчивых к опасностям, которые представляют медведи и другие дикие животные. Например, в префектуре Симанэ департамент лесного хозяйства осуществляет надзор за комплексной программой управления дикой природой, которая включает политику охраны природы наряду с мерами по противодействию ущербу, наносимому дикой природой людям и имуществу. Соответствующие организации следят за местной дикой природой, проводят опросы населения и другие исследования. Эти районы добились существенного прогресса, направляя на места специалистов по дикой природе, которые играют важную связующую роль между жителями и местными органами власти, а также между местными муниципалитетами и правительством префектуры.

«Но это исключения. В большинстве случаев префектуры оставляют всё на усмотрение муниципалитетов, а муниципалитеты делегируют задачу охотничьим ассоциациям. Но это группы охотников-любителей. Для большинства участников это хобби: у них нет никакой подготовки или опыта в области охраны природы или контроля над дикой природой. Хотя эти группы делают всё возможное для решения проблемы медведей из чувства ответственности перед своими сообществами, но население стареет, и в некоторых районах ощущается нехватка охотников».

«Единственное, что нам нужно, – считает Сато, – это механизм, который облегчит местным органам власти подготовку и трудоустройство охотников. Нет никаких оснований думать, что масштабный ущерб, который мы наблюдали в результате нападений медведей в этом году, был и останется чем-то уникальным. Если местные органы власти не разработают надлежащую политику, включая обучение и развёртывание специализированного персонала, и не включат финансирование для обеспечения этих мер в свои бюджеты, рано или поздно то же самое произойдёт снова».

Прозрачный комплекс мер противостояния

До недавнего времени бурый медведь с кодовым номером OSO18 терроризировал жителей Сибэтя, Аккэси и других небольших городов Хоккайдо. В течение четырёх лет, начиная с 2019 года, он нападал на крупный рогатый скот, всего атаковав 66 животных. Но когда выяснилось, что медведь, убитый охотниками в июле этого года, был идентифицирован как OSO18, местные власти получили массу жалоб и критики по поводу его уничтожения. В префектуру Акита также поступили жалобы от защитников природы, которые возражают против политики уничтожения медведей после нападений на людей или домашний скот.



Медведь OSO18, который был отстрелен в июле 2023 года после серии нападений на крупный рогатый скот на Хоккайдо (предоставлено муниципалитетом Сибэтя; Jiji)

«Я думаю, нам нужна система реагирования на кризис, которую люди могли бы принять независимо от их позиции по данному вопросу. Если вы устанавливаете электрические ограждения, чтобы отпугивать медведей, и следите за тем, чтобы снаружи не оставалось еды или другого мусора, который мог бы их привлечь, и даже после того, как все эти шаги были предприняты, медведь вторгается в районы, где живут и работают люди… Вероятно, большинство людей были бы готовы принять необходимость уничтожения животного в таких обстоятельствах».

Сато говорит, что хотел бы, чтобы специалисты были направлены в районы с большими популяциями медведей для ежедневного мониторинга популяции и сбора данных. Кроме того, он отмечает, что при разработке конкретных мер по решению проблемы программы должны согласовываться с местным мнением, принимая во внимание как мнения людей, пострадавших от нападений, так и тех, кого атаки не коснулись напрямую.

«Во многих случаях, когда медведи ответственны за ущерб, причинённый имуществу или домашнему скоту, можно идентифицировать конкретного виновника. Я думаю, что нужно больше работать над тем, чтобы сделать работу по противодействию атакам прозрачной. Мы должны облегчить людям понимание того, какой конкретный медведь несёт ответственность за какой ущерб, какие медведи были уничтожены и как в результате улучшилась ситуация».

Перенимая опыт айнов

Для айнов, коренного населения Хоккайдо, медведь был не просто врагом или добычей. В традиционной культуре айнов бурый медведь представлял одного из двух взаимно противоположных духов. Айны считали бурых медведей, которые были источником мяса и меха, киму камуй (богами гор). После успешной охоты айны в благодарность совершали церемонию жертвоприношения, провожая дух медведя в царство богов и молясь о его возвращении.

Но бурые медведи, причинявшие вред людям или домашнему скоту, считались вэнь камуй (злыми духами). Охотники айну не испытывали ни малейших колебаний при конфликте с таким хищником и прикладывали все усилия к тому, чтобы поймать и убить агрессивного медведя. Но строгое табу запрещало употреблять в пищу мясо медведя «злого духа».

«В случае с ‘городскими медведями’ выбраковка конкретного вэнь камуй, который был ответственен за нападения, часто уменьшает количество нежелательных встреч в других местах на некотором расстоянии от первоначального инцидента. Вместо случайного сокращения общей численности медведей, когда она превышает определённый уровень, быстрые действия по уничтожению отдельной особи вэнь камуй как защищают сообщество, так и помогают сохранять популяцию медведей в долгосрочной перспективе. Это полезный урок, который мы должны усвоить».

Сато впервые столкнулся с дикими медведями в 1991 году, когда получить информацию о встречах с ними было гораздо труднее, чем сейчас. Он принимал участие в поисковой экспедиции в качестве члена исследовательской группы Университета Хоккайдо. Он помнит, как увидел медведицу-мать и её детёнышей, кормящихся в поле у реки, их золотистый мех сиял в лучах заходящего солнца, взъерошенный лёгким ветром. Он никогда не забудет всплеск чувств, вызванный первой встречей с медведями в дикой природе.

«Нам повезло, что в нашей стране есть здоровая популяция медведей, живущих естественной жизнью в лесах Хоккайдо и северного Хонсю. Я хочу сохранить это для наших детей и внуков. Жизненно важно, чтобы мы защитили местную популяцию медведей. Я надеюсь, что люди смогут наслаждаться всем богатством окружающей нас природной среды и узнают больше о медведях и их образе жизни. И что в конечном итоге мы найдём новый способ сосуществования в гармонии с природой и дикими животными».

Фотография к заголовку: Чёрный медведь, снятый дорожной камерой в Кадзуно, префектура Акита, в июле 2023 года. Фото предоставлено Департаментом охраны природы префектуры Акита (© Jiji)