Экономика Японии в 2024 году: будет ли рост в 1% после восстановления от пандемии – зависит от зарплат и цен

С тех пор, как в мае 2023 года коронавирусная инфекция нового типа была отнесена к пятой категории по классификации, предусмотренной Законом об инфекционных заболеваниях, социально-экономическая жизнь в Японии идет путем восстановления. В реальном исчислении валовой внутренний продукт в квартале с апреля по июнь 2023 года наконец превысил пиковый показатель периода, предшествовавшего пандемии коронавируса (квартал с июля по сентябрь 2019 года). Тем не менее ряд показателей, и в первую очередь внутренний частный спрос и личное потребление, остаются значительно ниже пиковых показателей периода до пандемии, что не позволяет решительно заявить о полной нормализации состояния экономики.

Рост реальных зарплат может стать положительным во втором полугодии

При рассмотрении перспектив японской экономики в 2024 году важное значение имеет вопрос о том, воплотится ли в жизнь благотворный цикл повышения зарплат и цен. По результатам «весенних наступлений» (переговоров труда и капитала) в 2023 году фактическое повышение зарплат составило 3,6% (с ростом базовых ставок около 2%), что является самым высоким уровнем за последние 30 лет. Но поскольку продолжается рост потребительских цен, значительно превышающий установленный Банком Японии целевой двухпроцентный уровень, реальный рост зарплат, то есть рост зарплат с корректировкой на динамику потребительских цен, на протяжении более полутора лет с апреля 2022 года продолжает оставаться отрицательным в сравнении с величинами годом ранее.

Если рассматривать условия, в которых будут проходить «весенние наступления» в 2024 году, то уровень безработицы продолжает оставаться примерно между двумя и тремя процентами, а ситуация с предложением рабочих рук остается напряженной. К тому же прибыль предприятий от обычных операций находится на исторически высоком уровне, высоким остается и рост потребительских цен. Из этого следует, что условия для повышения зарплат по-прежнему благоприятны.

Японская конфедерация профсоюзов в своей базовой концепции «весенних наступлений» 2024 года предполагает немного повысить уровень требований – если в предыдущем году стандартным требованием предполагалось повышение величиной «около 5%», то в 2024-м – «не менее 5%» (включая регулярные плановые повышения). При этом стандартное базовое требование объединения профсоюзов металлопотребляющего сектора (которое формируют профсоюзы автомобилестроительной, электроэнергетической и других отраслей) повышено более существенно – с «не менее 6 тыс. йен» в 2023 году до «не менее 10 тыс. йен» в 2024-м. С учетом всех этих обстоятельств можно ожидать, что повышение зарплат по итогам «весенних наступлений» 2024 года составит 4,0%, улучшив прошлогодний результат на 0,4 п/п и впервые с 1992 года преодолеет 4-процентную отметку.

С другой стороны, после того как потребительские цены (в целом за исключением свежих продуктов питания) продемонстрировали в январе 2023 года самый высокий рост – на 4,2% относительно того же периода годом ранее, возымели действие принятые правительством меры по борьбе с удорожанием цен, и с февраля по август рост замедлился до немногим более 3%, а с сентября стал составлять два процента с небольшим.

Что касается дальнейшего состояния цен, то из-за перекладывания предприятиями на потребителей возросших издержек на сырье в связи с удорожанием сырой нефти особенность состоит в том, что сильно выросли цены на товары, и в первую очередь на продовольствие. Однако удорожание стоимости импорта, служившее фактором дороговизны цен, замедляется, и с высокой долей вероятности прирост товарных цен постепенно сойдет на нет.

Цены на услуги, сильно завязанные на величину зарплат, в сравнении с ценами на товары запаздывают в своем росте, но в связи с ростом величины повышения зарплат в октябре 2023 года их рост в сравнении с величиной годом ранее увеличился до 2,1%, то есть, примерно до уровня, соответствующего прибавке базовых окладов. Посольку ожидается, что процент увеличения зарплат по итогам «весенних наступлений» 2024 года превысит прошлогодний, с большой долей уверенности можно рассчитывать на то, что цены на услуги и в дальнейшем продолжат стабильно расти.

Личное потребление в настоящее время находится на низком уровне, в основном это связано со снижением реальной заработной платы из-за роста цен, но ожидается, что оно начнет восстанавливаться во второй половине 2024 года в условиях снижения налогов и роста реальной заработной платы.

Ограниченный характер воздействия мер стимулирования экономики

В ноябре 2023 года правительство Японии выработало пакет экономических мер под названием «Всеобъемлющие экономические меры для полного и окончательного выхода из дефляции», предусматривающий дополнительные расходы на сумму 3,1 трлн йен. Согласно расчетам, поддерживающий эффект для реального ВВП составит около 1,2% в год (на протяжении примерно трех следующих лет). Но с учетом того, что размеры дополнительных бюджетов с 2021 финансового года продолжают ежегодно сокращаться относительно величины в предшествовавшем году, а также высокой вероятности того, что средства дополнительного бюджета не будет израсходован полностью, эти расчетные показатели представляются чересчур завышенными. Фактически, сумма неизрасходованных бюджетных средств в 2022 финансовом году была крайне велика – она составила 29,3 трлн йен (из них сумма, переходящая в следующий финансовый год составила 18,0 трлн йен, а сумма неизрасходованных средств – 11,3 трлн йен).

Вместе с тем ожидается, что предусмотренные в качестве мер поддержки бюджетов домохозяйств вычеты из подоходного налога и налога на проживание, пособия домохозяйствам с низким уровнем доходов, а также ответные меры на рост цен, в частности, на электроэнергию, газ, бензин и отопительный керосин, окажут повышающее воздействие на величину реального располагаемого дохода домохозяйств. По подсчетам автора, повышающее воздействие от мер поддержки бюджетов домохозяйств на реальный располагаемый доход составит в 2023 финансовом году 5,2 трлн йен (из них налоговые вычеты и пособия 2,2 трлн йен, а ответные меры на рост цен 3,0 трлн йен), а в 2024 финансовом году 6,0 трлн йен (из них налоговые вычеты и пособия 4,4 трлн йен, а ответные меры на рост цен 1,6 трлн йен).

Между тем в сравнении с факторами роста доходов, которые считаются более постоянными, – такими, как повышение зарплат, – повышающее воздействие на потребление таких временных шагов как налоговые вычеты и выплата пособий не столь уж велико. Согласно исследованиям, проведенным канцелярией кабинета министров, в прошлом повышающее воздействие на потребление таких мер как выплата единовременных пособий, или выплаты региональными властями в форме стимулирующих купонов, составили порядка 20-30 процентов от общей суммы выплаченных пособий. Поскольку на этот раз, если сложить вместе налоговые вычеты из подоходного налога и налога на проживание, а также пособия домохозяйствам с низким уровнем доходов, масштаб принимаемых мер составляет порядка 5 трлн йен, по всей вероятности, повышающее воздействие на личное потребление ограничится приблизительно 0,4%, а относительно ВВП 0,2%.

Слабые надежды на экспорт и перспективы роста в основном за счет внутреннего спроса

Высока вероятность того, что продолжится тенденция к замедлению экономик зарубежных стран, от которых зависит увеличение или снижение японского экспорта. Хотя состояние экономики Соединенных Штатов Америки оставалось крепким, под влиянием накопленного эффекта от ужесточения монетарной политики в первой половине 2024 года следует ожидать неизбежного крупномасштабного сжатия экономической конъюнктуры. При этом в отношении экономики Китая в связи с окончанием действия политики «нулевой терпимости» к коронавирусу имеются ожидания того, что показатель роста реального ВВП, составивший в 2023 году 3% в сравнении с предшествовавшим годом, увеличится до пяти с лишним процентов, но поскольку рынок недвижимости пребывает в застое, в 2024 году реальный рост, вероятно, составит немногим более 4%. Это не позволяет японской экономике рассчитывать на то, что экспорт сможет послужить драйвером расширения конъюнктуры.

С другой стороны, за счет нормализации социально-экономической активности, личных потребительских расходов, а также ситуации с трудовой занятостью населения, по всей вероятности, восстановится общественное питание, туризм и прочее потребление услуг, а высокий уровень капиталовложений на фоне прибыльности предприятий продолжит увеличиваться. Следует ожидать, что рост в японской экономике продолжится главным образом за счет внутреннего спроса.

Дестабилизирующим фактором выступают кадровые изменения в органах власти, ускорившиеся с конца 2023 года из-за вскрывшихся фактов злоупотреблений средствами политических фондов в Либерально-демократической партии. Ожидается, что эти факты приведут к раздорам в ходе работы очередной сессии парламента, которая откроется в начале года, и есть опасения, что это повлияет на дебаты по таким вопросам как утверждение проекта бюджета и внесение поправок в налоговую систему, а в случае ослабления поизиций политической власти есть опасения, что это скажется и на реализации мер ее экономической политики.

Ожидается, что рост реального ВВП в 2024 году составит 1,0%. Решительно нельзя утверждать, что в период после стремительного падения, вызванного пандемией коронавируса данный показатель безусловно высок, и тем не менее в случае, если удастся добиться, чтобы увеличение доходов сопровождалось ростом личного потребления, то, по всей вероятности, мы сможем ощутить восстановление экономической конъюнктуры более отчетливо. Непременным условием для этого является переход к положительному росту реальной заработной платы, и очевидно, что главным предметом внимания в 2024 году станут изменения цен и зарплат.

Фотография к заголовку: Председатель Японской конфедерации профсоюзов (РЭНГО) Ёсино Томоко (слева) и председатель Федерации бизнеса Японии (КЭЙДАНРЭН) Токура Масакадзу (справа) (оба снимка © Jiji Press)