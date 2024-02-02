Политические перспективы-2024: неизбежна ли отставка правительства Кисиды еще до осени? Планы ЛДП сохранить власть путем «замены лица»Политика Экономика
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Скандал, который, как утверждают, стал самым громким со времени событий вокруг компании Recruit в 1988 году, наносит удар непосредственно по премьер-министру Кисиде Фумио, уровень поддержки которого словно катится в бездонную пропасть. В декабре прошлого года стало известно о том, что партийцы, главным образом, из крупнейшей в Либерально-демократической партии фракции Абэ, использовали в качестве «черных касс» часть поступлений от мероприятий по сбору пожертвований в политические фонды. Недоверие общества к политике достигло пика, и в сложившейся ситуации вынужденный уход Кисиды еще до того, как в сентябре истечет срок его полномочий, представляется совершенно неизбежным. Ожидается, что Либерально-демократическая партия, которая сталкивается с неминуемой перспективой тяжелой борьбы на следующих всеобщих выборах, быстро сменит служащего «лицом партии» премьер-министра и не мешкая распустит Палату представителей с тем, чтобы на выборах удержать власть в своих руках. Однако произошедшее в первый день нового года землетрясение на полуострове Ното ограничивает возможные сроки роспуска, что делает еще более неопределенным дальнейшее развитие ситуации с политическими институтами страны.
Чистка фракции Абэ как утрата главной опоры
Скандал вышел на поверхность в последней декаде ноября прошлого года. Фракцию Абэ заподозрили в том, что ее депутаты систематически используют в качестве «черных касс» средства, которые получают в качестве «откатов» с поступлений от мероприятий по сбору пожертвований в политические фонды. За пять лет с 2018 по 2022 год – период, на который не распространяется положение о невозможности привлекать за давностью лет к ответственности за невнесение в отчетность или фальсификацию сведений в нарушение Закона о контроле над политическими фондами, общая сумма «черных касс» достигает 600 млн йен.
В частности, стало известно, что руководители фракции Абэ и такие центральные фигуры в правительстве и партийном руководстве как генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу, министр экономики, торговли и промышленности Нисимура Ясутоси, а также председатель политсовета ЛДП Хагиуда Коити получили в качестве «откатов» миллионы йен, и Кисиде как премьер-министру пришлось заменить этих руководителей. Четырнадцатого декабря, после завершения работы внеочередной парламентской сессии, была отстранена так называемая «пятерка из палаты представителей» из состава фракции Абэ, в том числе председатель партийного комитета по парламентским делам Такаги Цуёси и руководитель депутатов от ЛДП в Палате советников Сэко Хиросигэ. Также были отстранены пятеро заместителей министров из состава той же фракции.
Для премьер-министра Кисиды, которому фракция Абэ служила главной опорой, это стало неизмеримо сильным ударом. По обнародованным в тот день результатам опроса общественного мнения, проведенного Jiji Press, уровень поддержки кабинета Кисиды впервые упал ниже 20-процентной отметки, составив 17.1%. События были встречены резким неприятием со стороны отвергаемой фракции Абэ и отнюдь не способствовали желанию поддерживать премьер-министра среди членов других партийных фракций.
Между тем в самом правительстве Кисиды (по признанию одного из партийных ветеранов), распространяется мнение о том, что «теперь уже ничего не исправить».
Тупик для правительства
Между тем правительство Кисиды заходило в тупик еще до того, как стало известно о подозрениях, вызвавших нынешний скандал. После того, как в мае прошлого года уровень поддержки премьер-министра достиг своего пика, составив 38,2%, она стала быстро ослабевать в связи с критикой, которой премьер-министр подвергся из-за ненадлежащего поведения старшего сына, которого премьер назначил своим политическим секретарем, а также из-за сумятицы, связанной с системой идентификационных карт «Май намба», которая должна была обеспечить упразднение карт системы медицинского страхования. Предпринятые в сентябре с целью возродить популярность перестановки в составе кабинета министров и руководства ЛДП завершились неудачей, а инициативу премьер-министра по предоставлению налогового вычета в размере 40 тыс. йен на человека – шаг, очевидно не согласующийся с утвержденной политикой повышения налогов для покрытия налогов на финансирование национальной обороны, общество восприняло как попытку политической власти удержаться на плаву, и стало ясно, что симпатии народа «больше не с Кисидой».
Реакция премьер-министра после того, как разразился скандал, также была крайне небрежной. День за днем средства массовой информации показывали, как подозреваемый в противоправных действиях генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу проводит пресс-конференции и отвечает на вопросы в Парламенте, решительно отказываясь давать какие-либо разъяснения. Другие члены кабинета министров и высокопоставленные чиновники и функционеры из фракции Абэ тоже не скрывали намерений «продолжать исполнять обязанности» как ни в чем ни бывало. Премьер-министр Кисида пустил ситуацию на самотек почти на неделю, прежде чем сменить Мацуно и других членов фракции Абэ, и трудно представить, насколько это усилило недоверие масс к политике и политикам. В связи с отставками премьер-министр выступал с очень громкими заявлениями о том, как он намерен «жечь шаровой молнией и возглавлять усилия Либерально-демократической партии с тем, чтобы восстановить народное доверие», но не предлагал никаких конкретных мер.
Только с наступлением нового года Кисида наконец учредил в качестве новой партийной структуры, призванной рассмотреть меры с целью не допустить повторения случившегося, так называемый «штаб политического обновления» (временное название), дав лишь понять, что намерен подвести промежуточные итоги его работы где-то в январе, что отнюдь не послужило демонстрацией чувства скорости или силы политического лидерства.
Скандал с «черными кассами» не ограничился фракцией Абэ, и совершенно неизвестно, насколько широким окажется охват работы по данному делу, которую продолжает вести Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры. Между тем декабрьские кадровые решения – всего лишь «экстренная остановка», и нет никаких гарантий того, что удастся избежать новых потерь после созыва очередной сессии парламента, который ожидается уже в третьей декаде января. Когда на очередной парламентской сессии начнется обсуждение проекта бюджета на 2024 финансовый год, оппозиционные партии продолжат наседать на премьер- министра. Если он не предложит убедительных мер с тем, чтобы положить конец нынешнему скандалу, причиной которого послужила фракционность Либерально-демократической партии, то политическая власть в стране окажется парализованной.
В ожидании «парламента политических реформ»
Важной задачей становится предложить поправки в закон о политических фондах с целью повысить прозрачность политических финансов, а также выработать новую политическую этику, в том числе пересмотреть фракционное устройство ЛДП. Но, как показывают события прошлого, Либерально-демократическая партия склонна задвигать политические реформы в самый хвост своих приоритетов. Когда вслед за событиями вокруг компании Recruit на очередной парламентской сессии 1991 года центральной темой дебатов стали три законопроекта, связанные с реформированием политической системы, введение системы пропорционального представителя в малых (одномандатных) избирательных округах, которое являлось их стержневым положением, встретило упорное сопротивление в партийных рядах, и от него пришлось отказаться. Нынешняя система малых избирательных округов пробила себе путь тогда, когда Либерально-демократическая партия оказалась в роли оппозиции.
Каждый раз, когда вредоносный характер фракционной системы оказывается в центре общественного внимания, звучат призывы от нее избавиться, и практически все премьер-министры предпочитали от нее дистанцироваться, выходя из состава фракции, пусть даже и формально. Но премьер-министр Кисида со вступления в должность игнорировал данную практику. Не ограничиваясь пребыванием в должности председателя фракции Кисиды, он раз за разом лично участвовал во фракционных собраниях. Намерение выйти из состава фракции он продемонстрировал только после того, как разразился нынешний скандал, и остается лишь констатировать: слишком поздно.
Кто станет слушать такого премьер-министра, когда на очередной парламентской сессии, в центре внимания которой предстанет нынешний скандал и вопрос о политическом реформировании, он станет призывать покончить с вредоносностью партийных фракций? Он вряд ли сможет в должной мере продемонстрировать влияние даже тогда, когда попытается представить содержание проекта поправок в Закон о контроле над политическими фондами на рассмотрение собственной Либерально- демократической партии. «Премьер-министр окончательно выходит из доверия», – решительно заключил один из ветеранов ЛДП. В партийных рядах считают, что вести предвыборную борьбу под руководством премьер- министра Кисиды нет никакой возможности. Бывший генсек ЛДП Исиба Сигэру, которого считают одним из наиболее влиятельных кандидатов «вместо Кисиды», призывает к отставке премьер-министра сразу же после того, как будет утвержден бюджет на 2024 финансовый год. Но поскольку речь идет о самом устройстве Либерально-демократической партии как таковой, вряд ли стоит рассчитывать, что с заменой премьер- министра доверие будет восстановлено. Чтобы заручиться пониманием со стороны общества, неизбежно следует внести поправки в Закон о контроле над политическими фондами, а формирование внутрипартийного консенсуса, необходимого для реализации действенной реформы, неминуемо столкнется с трудностями. Даже если каким-то образом проект поправок удастся предложить, его рассмотрение неизбежно перенесется на вторую половину парламентской сессии – после утверждения бюджета.
Неосторожная поспешность в стремлении сместить Кисиду со стороны кандидата-«сменщика» неминуемо обернется «тасканием каштанов из огня». Более разумным представляется дать израненному и истекающему кровью правительству Кисиды принять удар на себя.
Первоочередная политическая повестка
|Последняя декада января
|Созыв очередной сессии Парламента Японии
|(Предположительно) последняя декада марта
|Утверждение бюджета на 2024 финансовый год
|13 июня
|Саммит «Большой семерки» (в Италии, продлится до 15 июня)
|20 июня
|Объявление о проведнии выборов губернатора Токио (голосование 7 июля)
|(Предположительно) последняя декада июня
|Завершение очередной сессии парламента
|Сентябрь
|Истечение срока полномочий председателя Либерально-демократической партии
Следующим переломным моментом станет июньское завершение работы очередной парламентской сессии. Поговаривают, что есть план объявить об отставке премьер-министра с закрытием парламентской сессии, тем самым приблизив выборы председателя ЛДП, срок полномочий которого истекает осенью. Тогда же 13 июня в Италии откроется саммит «Большой семерки» (G7), который станет своего рода «прощальным выходом» нынешней власти (так называемая «теория прощального саммита»). Между тем уже принято решение о том, что 20 июня будет объявлено о выборах губернатора Токио, а на 7 июля намечено проведение голосования. Либерально-демократическая партия обычно преподносит выборы своего председателя как важное событие, равнозначное выбору главы государства, и партии, вероятно, не захочется рассеивать интерес общества их проведением одновременно с выборами губернатора Токио, которые также привлекают повышенное внимание населения страны.
Прогнозирование политических перспектив осложнило мощное землетрясение на япономорской стороне с эпицентром в районе полуострова Ното. В префектуре Исикава, которой стихия нанесла колоссальный ущерб, в убежищах вынуждены жить более 30 тыс. человек. Это затрудняет не только досрочный роспуск Палаты представителей, но и действия по свержению Кисиды в рядах ЛДП, а равно и реализацию оппозиционными партиями стратегий, связанных с препятствованием утверждению в парламенте проекта госбюджета, поскольку общество неминуемо сурово отнесется ко всему, что будет восприниматься как зарабатывание политических дивидендов за счет восстановления и реконструкции после стихийного бедствия. Эта ситуация дает спонтанную возможность продлить политическую жизнь правительству Кисиды.
Вероятно ли выдвижение на новый срок на посту председателя ЛДП?
Если не будет объявлено о досрочном проведении, то выборы председателя ЛДП состоятся осенью с истечением в конце сентября официального срока его полномочий. С большой долей вероятности премьер-министр Кисида оставит этот пост и не станет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание – точно так же, как это сделал осенью 2021 года премьер-министр Суга Ёсихидэ. Партийные фракции не могут выйти на передний план на этих выборах, и борьба за пост председателя ЛДП, по всей видимости, будет происходить между внефракционными депутатами, такими как Исиба или бывший министр по делам окружающей среды Коидзуми Синдзиро, а также такими именитыми фигурами, как министр по делам цифровизации Коно Таро, хотя и входящий во фракцию Асо, но пользующийся при этом широкой межфракционной поддержкой.
Сразу после избрания нового председателя ЛДП будет созвана внеочередная парламентская сессия, и после номинального утверждения нового премьер-министра незамедлительно начнет работу новый кабинет министров. Новая власть, по всей вероятности, произведет роспуск парламента, пока не утратила своей свежести, и постарается обеспечить себе парламентское большинство по итогам всеобщих выборов в союзе с партией Комэй. Неблагоприятным фактором для ЛДП выступает то, что как ЛДП, так и Комэй сталкиваются с заметным снижением своих возможностей консолидировать избирателей, и тяжелой предвыборной битвы им не избежать.
С другой стороны, ожидания, возлагаемые на оппозиционные партии, тоже невелики. Конституционно-демократическая партия никак не может перестроиться, а Общество возрождения Японии («Ниппон исин») утратило импульс из-за с череды скандалов. При всем при том как курс, так и характер обеих этих партий не сочетаются, подобно воде и маслу. Они даже не обсуждают вопрос о выдвижении единых кандидатов в малых избирательных округах, и, по всей вероятности, станут бороться между собой за отвоевание голосов у Либерально-демократической партии, что в конечном счете обернется лишь к выгоде ЛДП.
Между тем срок полномочий депутатов Палаты представителей истекает в октябре 2025 года. С юридической точки зрения вполне возможно отложить выборы до следующего года. Но летом будущего года предстоят выборы в Палату советников, и если отказаться от роспуска Палаты представителей в текущем году, то в будущем году представляется вполне естественным проведение выборов в Палату представителей в один день с избранием депутатов Палаты советников. Тем же летом ожидаются выборы депутатов Законодательного собрания Токио, и видится совершенно определенным, что партия Комэй, которая уделяет очень большое значение выборам в токийское заксобрание, будет решительно против их проведения в один и тот же срок с парламентскими выборами. Для Либерально-демократической партии также представляются слишком большим риском двойные выборы, сопряженные с угрозой неминуемого сокращения представительства в обеих палатах, поэтому представители этой партии решительно отвергают вариант с проведением сдвоенных выборов.
Либерально-демократическая партия при всем усилении чувства опасности в связи с расширением нынешнего скандала, по мнению некоторых, учитывая разброд в лагере оппозиции, довольно уверена в том, что даже при сокращении представительства в парламенте утрата власти ей не грозит. Это подтверждает и один из партийных ветеранов: «Поскольку оппозиционные партии слабы, в рядах ЛДП ситуацию не воспринимают как напряженную». Если в Либерально-демократической партии не отрефлексируют должным образом, то с высокой долей вероятности политические реформы, ставшие одной из наиболее злободневных политических тем этого года, останутся призывом без ответа, а в этом случае общественное мнение взглянет на нее куда как строже.
Фотография к заголовку: Премьер-министр Кисида Фумио после ответа на вопросы журналистов на пресс-конференции. В этот день в отставку отправились генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу и еще четыре члена кабинета министров, 14 декабря 2023 г., резиденция премьер-министра (© Jiji Press)