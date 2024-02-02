Политические перспективы-2024: неизбежна ли отставка правительства Кисиды еще до осени? Планы ЛДП сохранить власть путем «замены лица»

Скандал по поводу «черных касс» из средств, полученных от мероприятий по сборупожертвований в политические фонды, затрагивающий в основном фракцию Абэ правящейЛиберально-демократической партии, бьет непосредственно по правительству премьер-министра Кисиды Фумио. Поскольку уровень его поддержки не прекращает снижаться, уход премьер-министра в 2024 году представляется неизбежным.

Скандал, который, как утверждают, стал самым громким со времени событий вокруг компании Recruit в 1988 году, наносит удар непосредственно по премьер-министру Кисиде Фумио, уровень поддержки которого словно катится в бездонную пропасть. В декабре прошлого года стало известно о том, что партийцы, главным образом, из крупнейшей в Либерально-демократической партии фракции Абэ, использовали в качестве «черных касс» часть поступлений от мероприятий по сбору пожертвований в политические фонды. Недоверие общества к политике достигло пика, и в сложившейся ситуации вынужденный уход Кисиды еще до того, как в сентябре истечет срок его полномочий, представляется совершенно неизбежным. Ожидается, что Либерально-демократическая партия, которая сталкивается с неминуемой перспективой тяжелой борьбы на следующих всеобщих выборах, быстро сменит служащего «лицом партии» премьер-министра и не мешкая распустит Палату представителей с тем, чтобы на выборах удержать власть в своих руках. Однако произошедшее в первый день нового года землетрясение на полуострове Ното ограничивает возможные сроки роспуска, что делает еще более неопределенным дальнейшее развитие ситуации с политическими институтами страны.

Чистка фракции Абэ как утрата главной опоры

Скандал вышел на поверхность в последней декаде ноября прошлого года. Фракцию Абэ заподозрили в том, что ее депутаты систематически используют в качестве «черных касс» средства, которые получают в качестве «откатов» с поступлений от мероприятий по сбору пожертвований в политические фонды. За пять лет с 2018 по 2022 год – период, на который не распространяется положение о невозможности привлекать за давностью лет к ответственности за невнесение в отчетность или фальсификацию сведений в нарушение Закона о контроле над политическими фондами, общая сумма «черных касс» достигает 600 млн йен.

В частности, стало известно, что руководители фракции Абэ и такие центральные фигуры в правительстве и партийном руководстве как генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу, министр экономики, торговли и промышленности Нисимура Ясутоси, а также председатель политсовета ЛДП Хагиуда Коити получили в качестве «откатов» миллионы йен, и Кисиде как премьер-министру пришлось заменить этих руководителей. Четырнадцатого декабря, после завершения работы внеочередной парламентской сессии, была отстранена так называемая «пятерка из палаты представителей» из состава фракции Абэ, в том числе председатель партийного комитета по парламентским делам Такаги Цуёси и руководитель депутатов от ЛДП в Палате советников Сэко Хиросигэ. Также были отстранены пятеро заместителей министров из состава той же фракции.

Для премьер-министра Кисиды, которому фракция Абэ служила главной опорой, это стало неизмеримо сильным ударом. По обнародованным в тот день результатам опроса общественного мнения, проведенного Jiji Press, уровень поддержки кабинета Кисиды впервые упал ниже 20-процентной отметки, составив 17.1%. События были встречены резким неприятием со стороны отвергаемой фракции Абэ и отнюдь не способствовали желанию поддерживать премьер-министра среди членов других партийных фракций.

Между тем в самом правительстве Кисиды (по признанию одного из партийных ветеранов), распространяется мнение о том, что «теперь уже ничего не исправить».

Тупик для правительства

Между тем правительство Кисиды заходило в тупик еще до того, как стало известно о подозрениях, вызвавших нынешний скандал. После того, как в мае прошлого года уровень поддержки премьер-министра достиг своего пика, составив 38,2%, она стала быстро ослабевать в связи с критикой, которой премьер-министр подвергся из-за ненадлежащего поведения старшего сына, которого премьер назначил своим политическим секретарем, а также из-за сумятицы, связанной с системой идентификационных карт «Май намба», которая должна была обеспечить упразднение карт системы медицинского страхования. Предпринятые в сентябре с целью возродить популярность перестановки в составе кабинета министров и руководства ЛДП завершились неудачей, а инициативу премьер-министра по предоставлению налогового вычета в размере 40 тыс. йен на человека – шаг, очевидно не согласующийся с утвержденной политикой повышения налогов для покрытия налогов на финансирование национальной обороны, общество восприняло как попытку политической власти удержаться на плаву, и стало ясно, что симпатии народа «больше не с Кисидой».

Реакция премьер-министра после того, как разразился скандал, также была крайне небрежной. День за днем средства массовой информации показывали, как подозреваемый в противоправных действиях генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу проводит пресс-конференции и отвечает на вопросы в Парламенте, решительно отказываясь давать какие-либо разъяснения. Другие члены кабинета министров и высокопоставленные чиновники и функционеры из фракции Абэ тоже не скрывали намерений «продолжать исполнять обязанности» как ни в чем ни бывало. Премьер-министр Кисида пустил ситуацию на самотек почти на неделю, прежде чем сменить Мацуно и других членов фракции Абэ, и трудно представить, насколько это усилило недоверие масс к политике и политикам. В связи с отставками премьер-министр выступал с очень громкими заявлениями о том, как он намерен «жечь шаровой молнией и возглавлять усилия Либерально-демократической партии с тем, чтобы восстановить народное доверие», но не предлагал никаких конкретных мер.

Только с наступлением нового года Кисида наконец учредил в качестве новой партийной структуры, призванной рассмотреть меры с целью не допустить повторения случившегося, так называемый «штаб политического обновления» (временное название), дав лишь понять, что намерен подвести промежуточные итоги его работы где-то в январе, что отнюдь не послужило демонстрацией чувства скорости или силы политического лидерства.

Скандал с «черными кассами» не ограничился фракцией Абэ, и совершенно неизвестно, насколько широким окажется охват работы по данному делу, которую продолжает вести Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры. Между тем декабрьские кадровые решения – всего лишь «экстренная остановка», и нет никаких гарантий того, что удастся избежать новых потерь после созыва очередной сессии парламента, который ожидается уже в третьей декаде января. Когда на очередной парламентской сессии начнется обсуждение проекта бюджета на 2024 финансовый год, оппозиционные партии продолжат наседать на премьер- министра. Если он не предложит убедительных мер с тем, чтобы положить конец нынешнему скандалу, причиной которого послужила фракционность Либерально-демократической партии, то политическая власть в стране окажется парализованной.

В ожидании «парламента политических реформ»

Важной задачей становится предложить поправки в закон о политических фондах с целью повысить прозрачность политических финансов, а также выработать новую политическую этику, в том числе пересмотреть фракционное устройство ЛДП. Но, как показывают события прошлого, Либерально-демократическая партия склонна задвигать политические реформы в самый хвост своих приоритетов. Когда вслед за событиями вокруг компании Recruit на очередной парламентской сессии 1991 года центральной темой дебатов стали три законопроекта, связанные с реформированием политической системы, введение системы пропорционального представителя в малых (одномандатных) избирательных округах, которое являлось их стержневым положением, встретило упорное сопротивление в партийных рядах, и от него пришлось отказаться. Нынешняя система малых избирательных округов пробила себе путь тогда, когда Либерально-демократическая партия оказалась в роли оппозиции.

Каждый раз, когда вредоносный характер фракционной системы оказывается в центре общественного внимания, звучат призывы от нее избавиться, и практически все премьер-министры предпочитали от нее дистанцироваться, выходя из состава фракции, пусть даже и формально. Но премьер-министр Кисида со вступления в должность игнорировал данную практику. Не ограничиваясь пребыванием в должности председателя фракции Кисиды, он раз за разом лично участвовал во фракционных собраниях. Намерение выйти из состава фракции он продемонстрировал только после того, как разразился нынешний скандал, и остается лишь констатировать: слишком поздно.

Кто станет слушать такого премьер-министра, когда на очередной парламентской сессии, в центре внимания которой предстанет нынешний скандал и вопрос о политическом реформировании, он станет призывать покончить с вредоносностью партийных фракций? Он вряд ли сможет в должной мере продемонстрировать влияние даже тогда, когда попытается представить содержание проекта поправок в Закон о контроле над политическими фондами на рассмотрение собственной Либерально- демократической партии. «Премьер-министр окончательно выходит из доверия», – решительно заключил один из ветеранов ЛДП. В партийных рядах считают, что вести предвыборную борьбу под руководством премьер- министра Кисиды нет никакой возможности. Бывший генсек ЛДП Исиба Сигэру, которого считают одним из наиболее влиятельных кандидатов «вместо Кисиды», призывает к отставке премьер-министра сразу же после того, как будет утвержден бюджет на 2024 финансовый год. Но поскольку речь идет о самом устройстве Либерально-демократической партии как таковой, вряд ли стоит рассчитывать, что с заменой премьер- министра доверие будет восстановлено. Чтобы заручиться пониманием со стороны общества, неизбежно следует внести поправки в Закон о контроле над политическими фондами, а формирование внутрипартийного консенсуса, необходимого для реализации действенной реформы, неминуемо столкнется с трудностями. Даже если каким-то образом проект поправок удастся предложить, его рассмотрение неизбежно перенесется на вторую половину парламентской сессии – после утверждения бюджета.

Неосторожная поспешность в стремлении сместить Кисиду со стороны кандидата-«сменщика» неминуемо обернется «тасканием каштанов из огня». Более разумным представляется дать израненному и истекающему кровью правительству Кисиды принять удар на себя.

Первоочередная политическая повестка

Последняя декада января Созыв очередной сессии Парламента Японии (Предположительно) последняя декада марта Утверждение бюджета на 2024 финансовый год 13 июня Саммит «Большой семерки» (в Италии, продлится до 15 июня) 20 июня Объявление о проведнии выборов губернатора Токио (голосование 7 июля) (Предположительно) последняя декада июня Завершение очередной сессии парламента Сентябрь Истечение срока полномочий председателя Либерально-демократической партии

Следующим переломным моментом станет июньское завершение работы очередной парламентской сессии. Поговаривают, что есть план объявить об отставке премьер-министра с закрытием парламентской сессии, тем самым приблизив выборы председателя ЛДП, срок полномочий которого истекает осенью. Тогда же 13 июня в Италии откроется саммит «Большой семерки» (G7), который станет своего рода «прощальным выходом» нынешней власти (так называемая «теория прощального саммита»). Между тем уже принято решение о том, что 20 июня будет объявлено о выборах губернатора Токио, а на 7 июля намечено проведение голосования. Либерально-демократическая партия обычно преподносит выборы своего председателя как важное событие, равнозначное выбору главы государства, и партии, вероятно, не захочется рассеивать интерес общества их проведением одновременно с выборами губернатора Токио, которые также привлекают повышенное внимание населения страны.

Прогнозирование политических перспектив осложнило мощное землетрясение на япономорской стороне с эпицентром в районе полуострова Ното. В префектуре Исикава, которой стихия нанесла колоссальный ущерб, в убежищах вынуждены жить более 30 тыс. человек. Это затрудняет не только досрочный роспуск Палаты представителей, но и действия по свержению Кисиды в рядах ЛДП, а равно и реализацию оппозиционными партиями стратегий, связанных с препятствованием утверждению в парламенте проекта госбюджета, поскольку общество неминуемо сурово отнесется ко всему, что будет восприниматься как зарабатывание политических дивидендов за счет восстановления и реконструкции после стихийного бедствия. Эта ситуация дает спонтанную возможность продлить политическую жизнь правительству Кисиды.

Вероятно ли выдвижение на новый срок на посту председателя ЛДП?

Если не будет объявлено о досрочном проведении, то выборы председателя ЛДП состоятся осенью с истечением в конце сентября официального срока его полномочий. С большой долей вероятности премьер-министр Кисида оставит этот пост и не станет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание – точно так же, как это сделал осенью 2021 года премьер-министр Суга Ёсихидэ. Партийные фракции не могут выйти на передний план на этих выборах, и борьба за пост председателя ЛДП, по всей видимости, будет происходить между внефракционными депутатами, такими как Исиба или бывший министр по делам окружающей среды Коидзуми Синдзиро, а также такими именитыми фигурами, как министр по делам цифровизации Коно Таро, хотя и входящий во фракцию Асо, но пользующийся при этом широкой межфракционной поддержкой.

Сразу после избрания нового председателя ЛДП будет созвана внеочередная парламентская сессия, и после номинального утверждения нового премьер-министра незамедлительно начнет работу новый кабинет министров. Новая власть, по всей вероятности, произведет роспуск парламента, пока не утратила своей свежести, и постарается обеспечить себе парламентское большинство по итогам всеобщих выборов в союзе с партией Комэй. Неблагоприятным фактором для ЛДП выступает то, что как ЛДП, так и Комэй сталкиваются с заметным снижением своих возможностей консолидировать избирателей, и тяжелой предвыборной битвы им не избежать.

С другой стороны, ожидания, возлагаемые на оппозиционные партии, тоже невелики. Конституционно-демократическая партия никак не может перестроиться, а Общество возрождения Японии («Ниппон исин») утратило импульс из-за с череды скандалов. При всем при том как курс, так и характер обеих этих партий не сочетаются, подобно воде и маслу. Они даже не обсуждают вопрос о выдвижении единых кандидатов в малых избирательных округах, и, по всей вероятности, станут бороться между собой за отвоевание голосов у Либерально-демократической партии, что в конечном счете обернется лишь к выгоде ЛДП.

Между тем срок полномочий депутатов Палаты представителей истекает в октябре 2025 года. С юридической точки зрения вполне возможно отложить выборы до следующего года. Но летом будущего года предстоят выборы в Палату советников, и если отказаться от роспуска Палаты представителей в текущем году, то в будущем году представляется вполне естественным проведение выборов в Палату представителей в один день с избранием депутатов Палаты советников. Тем же летом ожидаются выборы депутатов Законодательного собрания Токио, и видится совершенно определенным, что партия Комэй, которая уделяет очень большое значение выборам в токийское заксобрание, будет решительно против их проведения в один и тот же срок с парламентскими выборами. Для Либерально-демократической партии также представляются слишком большим риском двойные выборы, сопряженные с угрозой неминуемого сокращения представительства в обеих палатах, поэтому представители этой партии решительно отвергают вариант с проведением сдвоенных выборов.

Либерально-демократическая партия при всем усилении чувства опасности в связи с расширением нынешнего скандала, по мнению некоторых, учитывая разброд в лагере оппозиции, довольно уверена в том, что даже при сокращении представительства в парламенте утрата власти ей не грозит. Это подтверждает и один из партийных ветеранов: «Поскольку оппозиционные партии слабы, в рядах ЛДП ситуацию не воспринимают как напряженную». Если в Либерально-демократической партии не отрефлексируют должным образом, то с высокой долей вероятности политические реформы, ставшие одной из наиболее злободневных политических тем этого года, останутся призывом без ответа, а в этом случае общественное мнение взглянет на нее куда как строже.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Кисида Фумио после ответа на вопросы журналистов на пресс-конференции. В этот день в отставку отправились генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу и еще четыре члена кабинета министров, 14 декабря 2023 г., резиденция премьер-министра (© Jiji Press)