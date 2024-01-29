Общемировой год выборов: главное перепутье – ноябрьские выборы президента США

Наступивший 2024 год – несомненный «год выборов», которые определят новое политическое руководство во многих ведущих странах. Наиболее важными станут ноябрьские выборы президента Соединенных Штатов Америки, итог которых окажет серьезное влияние на обеспечение безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском и других регионах мира. Кого предпочтет народ Соединенных Штатов – Байдена или Трампа? Этот вопрос вызывает по-настоящему острый интерес.

Большая значимость для ситуации в Украине

Только в первом полугодии наступившего года мир ждут, начиная с избрания законодательного собрания и главы администрации Тайваня 13 января, выборы президента Индонезии в феврале, выборы президента России в марте, всеобщие парламентские выборы в Южной Корее в апреле, всеобщие выборы в Индии в апреле-мае, выборы депутатов Европейского парламента в июне.

В феврале пойдет третий год с начала российского вторжения в Украину, а в мае истекает срок полномочий президента Владимира Зеленского. Однако в связи с военным положением президентские выборы, вероятно, будут отложены. Между тем российский президент Владимир Путин вновь восстанавливает уверенность в своих силах, поскольку крупномасштабное контрнаступление украинской армии во второй половине прошлого года потерпело неудачу. В настоящее время на оккупированных Россией территориях находятся около 400 тыс. российских солдат, а президент Путин проявляет намерение продемонстрировать на выборах «подавляющую поддержку народа» и продолжить прилагать усилия, чтобы изменить статус-кво с помощью силы.

По мере того как вторжение в Украину затягивается, на Западе наблюдается тенденция к «усталости от поддержки» этой страны. При этом в Германии, Франции, Нидерландах и ряде других стран с прошлого года поднимают голову правые силы, выступающие под лозунгами ограничения приема беженцев и мигрантов с Ближнего Востока и других регионов. В связи с этим повышенный интерес вызывает вопрос о том, насколько весомо эта тенденция проявит себя на выборах в Европарламент – законодательный орган ЕС, особенно с учетом развития ситуации на Ближнем Востоке.

Китай: продолжение запугивания или смягчение подхода?

На Тайване результатом развернувшейся на выборах главы администрации борьбы кандидатов трех сторон – правящей Демократической прогрессивной партии, партии Гоминьдан и третьей силы – Народной партии – стала победа 64-летнего Лая Циндэ, кандидата от ДПП, заместителя главы администрации, который сменит на посту ее руководителя Цай Инвэнь. Таким образом нынешняя линия тайваньской дипломатии, направленная на «сохранение статус-кво» в сотрудничестве с Японией, Соединенными Штатами и другими странами, сохранится, а китайская дипломатия прессинга и попыток всеми средствами воспрепятствовать избранию Лая Циндэ потерпела поражение. В этих условиях вызывает особый интерес, продолжит ли правительство Китая под руководством Си Цзиньпина в связи с этими событиями свою политику военного запугивания, или же оно изберет какую-то новую линию поведения.

Много вопросов возникает и в связи с тем, насколько изменится курс в области дипломатии и политики обеспечения безопасности по итогам выборов в Индонезии, утверждающейся в качестве лидера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также в Индии, которая в прошлом году, пользуясь председательством в «Большой двадцатке» (G20) смогла консолидировать так называемый «Глобальный Юг» – ряд новых индустриальных и быстро развивающихся стран.

Усилия Северной Кореи с целью завести в тупик правительство Юн Сок Ёля

Что касается всеобщих выборов в Южной Корее, хотя это и не выборы президента, тем не менее, для вступившего в должность весной 2022 года президента Юн Сок Ёля они станут своего рода промежуточной «оценкой» со стороны населения его работы на посту лидера страны в середине срока президентских полномочий. Юн Сок Ёль резко изменил в сторону конфронтации политику предыдущего правительства по отношению к Китаю и Северной Корее, решительно занявшись укреплением тесного трехстороннего сотрудничества и взаимодействия между Японией, США и Южной Кореей, но в парламенте его партия пока является правящей с малочисленным представительством. В условиях, когда уровень поддержки самого президента среди населения страны продолжает оставаться на низком 30-процентном уровне, во внутренней политике он оказывается в нелегкой ситуации.

В случае серьезного поражения правящей партии на всеобщих выборах вес Юн Сок Ёля как объединяющей центростремительной силы станет еще меньше. Неудача правительства Юн Сок Ёля станет большим минусом как для японо-южнокорейских отношений, быстро улучшившихся с его приходом к власти, так и для трехстороннего единства Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи. Вызывает опасения и дальнейшее ускорение реализации Северной Кореей своих программ ядерного и ракетного развития – новые запуски межконтинентальных баллистических ракет под предлогом запуска спутников, а также очередные ядерные испытания. Воспользовавшись как благоприятным шансом российским вторжением в Украину, Северная Корея укрепила военное сотрудничество с Россией, и с этой точки зрения также не стоит игнорировать влияние итогов всеобщих выборов в Южной Корее на вопросы обеспечения безопасности в Азии.

Как «противостоять на все четыре стороны»?

Но решающе важное значение из всей череды предстоящих выборов, безусловно, будет иметь избрание президента Соединенных Штатов Америки. Под руководством администрации Байдена Соединенные Штаты, уже столкнувшись с серьезными задачами на трех направлениях – в Европе (вторжение в Украину), на Ближнем Востоке (конфликт Израиля с исламистами, противостояние с Ираном) и в Индо-Тихоокеанском регионе (ситуация вокруг Тайваня), оказывается в тяжелом положении еще и на четвертом направлении – в связи с обострением противостояния на Корейском полуострове.

Предвыборная деятельность активизируется уже с середины января с началом предварительного отбора кандидатов, и на данный момент с наибольшей вероятностью в предвыборной гонке сойдутся действующий президент Джо Байден (81 год) и стремящийся вновь занять этот пост бывший президент Дональд Трамп (77 лет).

Помимо необычайно преклонного возраста соперников, схватка будет характеризоваться противостоянием практически прямо противоположных политических курсов – политики «Америка прежде всего» – курса внутренней направленности, выдвинутого под этим лозунгом администрацией Трампа, и курса администрации Байдена, вернувшего страну к политике международного взаимодействия в рамках НАТО, «Большой семерки» и других структур, а также восстановившему Соедиенные Штаты в числе участников Парижского соглашения по борьбе с глобальным потеплением.

Единственным общим местом у обеих кандидатов в области дипломатии является отведение Китаю роли «стратегического соперника» и жесткая стратегия на китайском направлении, но администрация Си Цзиньпина, обеспечившего себе беспрецедентный третий срок пребывания у власти, невзирая на экономические трудности, продолжает питать свои гегемонистские устремления и наращивать военный потенциал.

Возврат к острому кризису при возрождении власти Трампа

Известно, что во время пребывания на посту президента Трамп давал высокую оценку президенту Путину, а в июле прошлого года он заявлял, что «в случае возвращения на президентский пост закончит войну в Украине за 24 часа»(*1). Вызывает опасения то, что в случае возвращения к власти Трампа, не говоря уже о резком изменении политики европейско-американско-японской поддержки Украины, которая осуществлялась под руководством Байдена, снова пошатнутся международное согласие и альянсы, в частности, НАТО, японско-американский союз, японско-южнокорейские отношения и т. д, и решительно невозможно просчитать, насколько сильно это отразится на обеспечении международной безопасности в целом.

С другой стороны, определенные опасения вызывает и кандидатура Байдена. Поскольку при приходе к власти в 2021 году он настоял на поспешном выводе американских войск из Афганистана, это привело к восстановлению власти Талибана и серьезному осложнению афганской ситуации – воздействие этих событий продолжается и поныне. Байдена критикуют за то, что несмотря на колоссальные деньги, выделенные на поддержку Украине, украинские войска не смогли воспользоваться предоставленными ими передовыми вооружениями и упустили благоприятный шанс, а некоторые винят во всем этом личную неприязнь Байдена к военным, усматривая в ней причину непоследовательного и нерешительного поведения. В конце прошлого года в нижней палате конгресса из-за сопротивления сторонников Трампа сложилась ситуация, в результате которой иссякла критически важная финансовая поддержка Украины.

С большой долей вероятности выборы президента в Соединенных Штатах определят, продолжат ли США поддерживать согласованные международные действия или же наоборот совершат разворот, вернутся к изоляционистскому курсу и станут заниматься внутренними делами. Премьер-министр Японии Кисида Фумио, который воспринимает ситуацию как кризис в духе «сегодня Украина – завтра Восточная Азия», пользуясь председательством Японии в «Большой семерке», приложил много усилий к обеспечению национальной и мировой безопасности под знаменами «свободного и открытого международного порядка». Это объясняется тем, что курсом международного согласия жизненно важно следовать в том числе и для обеспечения мира и безопасности Японии. Каким образом международному сообществу следует работать над поддержанием такого порядка? На пути к ноябрьским выборам в Соединенных Штатах заниматься продвижением этой повестки следует не покладая рук.

Фотография к заголовку: Четвертые дебаты кандидатов на выдвижение от Республиканской партии на выборах президента США. Бывший президент Дональд Трамп до этих пор не принимал участия ни в одних предвыборных дебатах. США, штат Алабама, город Таскалуса (© AFP/Jiji Press)