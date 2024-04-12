Истребительный консорциум Япония-Великобритания-Италия набирает обороты: экспорт на повестке дня?

Япония достигла соглашения с Великобританией и Италией о совместной разработке платформы истребителей следующего поколения, которая будет развернута к 2035 году. Это обзор на Глобальную программу боевой авиации, которая может обеспечить более тесную интеграцию Японии в усилия по обороне и безопасности партнëров по НАТО и других стран по всему миру.

История Глобальной программы боевой авиации

В конце 2023 года Министры иностранных дел и обороны Японии подписали историческое оборонное соглашение с Великобританией и Италией о совместной разработке истребителя шестого поколения. Итогом совместного заявления лидеров Италии, Великобритании и Японии в декабре 2022 года стала Глобальная программа боевой авиации, которая быстро обрела форму в течение 2023 года. Это ускорило визит в Токио Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса и его итальянского коллеги Гвидо Крозетто для закрепления партнёрства в форме договора. После подписания Договора 14 декабря 2023 года Министр обороны Японии Кихара Минору выразил уверенность в том, что партнёрство «объединяет лучшие технологии Японии, Великобритании и Италии для укрепления сдерживания перед лицом наиболее сложной и трудной обстановки в области безопасности со времен Второй мировой войны».

В соответствии с Договором учреждается межправительственная организация GIGO (Международная правительственная организация GCAP) для контроля и координации процесса совместных разработок. Конвенция GIGO имеет историческое значение, поскольку впервые Япония взяла на себя обязательства по совместной разработке крупной военной платформы со страной, не являющейся её единственным союзником – Соединёнными Штатами Америки. Многие подобные партнёрства не выходят за рамки исследовательской стадии, поэтому Договор показывает, что программа набирает обороты в направлении официального старта в 2025 году. Цель GCAP – развернуть истребитель шестого поколения к 2035 году.

Будущий основной истребитель НАТО?

Помимо создания GIGO, правительства трёх стран также согласились создать совместное предприятие в качестве коммерческого подразделения проекта. Отражая совместный характер проекта, штаб-квартира GIGO будет находиться в Великобритании, но её возглавит гражданин Японии, а руководителем совместного предприятия будет представитель Италии.

Комментарии вокруг Договора свидетельствуют о больших надеждах на консорциум. Лондон, например, ожидает, что проект будет использовать и интегрировать передовые технологии, что сделает истребитель GCAP «одним из самых передовых, совместимых, адаптируемых и взаимосвязанных истребителей, находящихся на вооружении во всём мире». Это будет сверхзвуковой стелс-истребитель (истребитель-невидимка) с усовершенствованными датчиками, использующими технологию искусственного интеллекта нового поколения. Способный к беспилотному полёту и вооружённый гиперзвуковым оружием, самолёт «будет иметь мощный радар, который сможет предоставить в 10 000 раз больше данных, чем существующие системы, обеспечивая преимущество в бою».

Токио предполагает, что реактивный самолет GCAP станет его вторым истребителем, заменив около 90 самолётов Mitsubishi F-2, первоначально разработанных в 1980-х годах совместно с Соединёнными Штатами и основанных на F-16. F-35 пока останется основным истребителем Японии. Однако Лондон и Рим предполагают, что истребитель GCAP станет их основным самолётом, который заменит их истребители Eurofighter Typhoon, насчитывающие 144 и 94 единицы соответственно.

Для Японии значение GCAP выходит за рамки обновления собственных устаревших платформ сил обороны и экономии бюджетных средств. Великобритания и Италия являются основополагающими и влиятельными членами НАТО, которые вместе работали над разработкой истребителя Eurofighter Typhoon. Члены НАТО закупили более 500 единиц Eurofighter с 1994 года. Таким образом, решение Лондона и Рима может открыть путь к ещё большим закупкам и продажам истребителей GCAP.

В то время как другой консорциум, состоящий из Франции, Германии и Испании, также работает над истребителем следующего поколения в рамках проекта Future Combat Air System. Лондонская газета «Таймз» недавно сообщила, что Германия выразила интерес к прогрессу GCAP после трудностей, связанных с различными франко-германскими требованиями к истребителю FCAS. Существует также вероятность того, что новые члены НАТО, такие как Швеция, или даже страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, рассмотрят возможность закупки истребителя GCAP, если программа достигнет своих целей.



Министр обороны Японии Кихара Минору (в центре) пожимает руки Министру обороны Великобритании Гранту Шаппсу (справа) и Министру обороны Италии Гвидо Крозетто (слева) в Министерстве обороны в Токио 14 декабря 2023 года (© Jiji)

Экономические выгоды также выходят за рамки экспортных продаж. Крупнейшие промышленные игроки в каждой стране, в том числе участники совместного предприятия Leonardo (Италия), Mitsubishi Heavy Industries (Япония) и BAE Systems (Великобритания), приветствовали заключение Договора. Ожидается, что партнёрство GCAP принесет более глубокие промышленные выгоды для всех трёх участвующих стран за счёт привлечения инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и создания возможностей для воспитания следующего поколения квалифицированных инженеров и техников. Ожидается, что около 9000 человек по всему миру будут непосредственно участвовать в разработке, а более 1000 японских компаний могут участвовать как в разработке, так и в поставке деталей и компонентов. Поддерживая и укрепляя специализированные кадровые ресурсы, GCAP может повысить коммерческую мощь Японии и потенциал технологических инноваций, а также обеспечить спасательный круг для испытывающей трудности отечественной оборонной промышленности.

Расширение продаж за пределы консорциума GCAP принесёт не только экономические и промышленные выгоды. Япония, Италия и Великобритания стремятся к тому, чтобы конечный самолёт был совместим с другими союзниками по НАТО, особенно с Соединёнными Штатами. Участие Японии в разработке, совершенствовании и производстве основного истребителя более прочно, чем когда-либо, включит Японию в глобальные оборонные отношения с НАТО, с которым страна укрепила связи в последние годы, усилив свои собственные возможности сдерживания и дипломатического влияния. Участие Японии в разработке и экспорте по программе GCAP укрепит сотрудничество Токио в сфере безопасности с Великобританией, Италией и другими членами НАТО, способствуя глобальному миру и стабильности, при этом препятствуя односторонним изменениям статус-кво по обе стороны Евразии со стороны авторитарных государств, таких как Китай и Россия.

«Никаких разводов в ближайшие 40 лет»

В марте 2023 года тогдашний Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей программной речи на выставке DSEI в Японии говорил о том, что означает приверженность GCAP: «GCAP не будет коротким любовным романом. Это будет брак», и поэтому «пути назад не будет. Три партнёра должны поддерживать друг друга, двигаясь вперёд. Мы не можем передумать в конце десятилетия или на полпути, потому что сделать это – значит подвести друг друга». Всего за несколько месяцев до этого Токио и Лондон подписали Соглашение о взаимном доступе, которое устанавливает порядок действий прибывающих сил при заходах в порты и проведении совместных учений в стране друг друга. Это было всего лишь второе Соглашение о взаимном доступе Японии после соглашения, подписанного с Австралией в 2022 году. Договор GIGO и Соглашение о взаимном доступе (RAA), а также совместная разработка истребителей фактически делают Великобританию «квазисоюзником» Японии, как и Австралию.

Для Великобритании RAA и Договор GIGO являются логическим продолжением её индо-тихоокеанского стратегического «уклона» и растущего осознания Лондоном необходимости сбалансировать растущие региональные и глобальные амбиции Китая. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что партнёрство с Японией и Италией подчеркивает, что «безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима». После подписания Пакта GIGO Министр обороны Шаппс выразил уверенность в том, что «он укрепит нашу коллективную безопасность» в то время, когда «риски и проблемы от Европы до Индо-Тихоокеанского региона очевидны для всех».

Для Лондона разработка истребителей является основой нового «альянса» с Японией, который будет способствовать выходу Британии в Индо-Тихоокеанский регион. Договор GIGO является следствием радикальных изменений в сфере глобальной безопасности, произошедших за последние несколько лет. Вторжение России и оккупация украинской территории продолжается, а Китай, несмотря на замедление экономического роста, продолжает стремительную военную модернизацию и наращивание военной мощи. Более того, нет никаких признаков того, что снижающееся глобальное влияние Соединённых Штатов обратится вспять. Таким образом, совместная разработка истребителя следующего поколения показывает стратегическое значение перекрестного сотрудничества между развитыми странами, которые разделяют общие ценности демократии, прав человека и верховенства закона.

Важно отметить, что трёхстороннее партнёрство было положительно воспринято Соединёнными Штатами. В 2022 году Министерство обороны США и Министерство обороны Японии опубликовали совместное заявление, в котором ясно сказано, что «Соединённые Штаты поддерживают сотрудничество Японии в области безопасности и обороны с ... Великобританией и Италией – двумя близкими партнёрами обеих наших стран». В совместном заявлении также говорится, что американо-японское сотрудничество в области оборонного оборудования дополняет GCAP и выражается оптимизм в отношении того, что «сотрудничество с партнёрами-единомышленниками» позволит «совместно реагировать на будущие угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами».

Нежелание Комэйто

Однако реализацию разработки истребителя GCAP нельзя считать чем-то само собой разумеющимся. Конвенция GIGO ясно указывает на возможность экспорта истребителя GCAP в третьи страны – безусловно, это намерение как Великобритании, так и Италии. Разработка подобных военных платформ обходится в триллионы йен, а экспорт истребителей в Европу, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию стоит на повестке дня, чтобы воспользоваться эффектом масштаба и компенсировать затраты на разработку за счёт экспортных продаж. Экспорт этой платформы также укрепит отношения в области безопасности со странами-импортёрами.

Токио, однако, долгое время официально закрывал двери для собственного экспорта самолётов и комплектующих в третьи страны. В правящую коалицию входит не только консервативная Либерально-демократическая партия, но и якобы «пацифистский» младший партнёр Комэйто. Хотя партия Комэйто ранее заявляла о своей готовности ослабить ограничения на экспорт оборонного оборудования, в конце 2023 года, как раз во время подписания Пакта GIGO, она вдруг начала тянуть время.

Согласие всех трёх членов консорциума на экспорт готового продукта и совместно разработанных компонентов в третьи страны будет желательным, если не необходимым. Если Япония будет проявлять сдержанность, это может нанести ущерб не только японским, но и британским и итальянским национальным интересам, вызвав сомнения в широкой доступности истребителя GCAP в будущем. Действительно, на пресс-конференции в посольстве Великобритании в Токио сразу после подписания Пакта GIGO Министр обороны Шаппс выразил надежду, что Япония пересмотрит свои принципы военного экспорта с учётом своей «глобальной позиции» и для того, чтобы гарантировать, что совместный проект развития будет двигаться вперед.

Правительство попросило правящие партии завершить переговоры к концу февраля, чтобы хотя бы разрешить экспорт оборудования, разработанного с международными партнёрами, в третьи страны. Однако Комэйто, считающаяся одной из наиболее дружественных к Китаю партий в Парламенте, оставалась непоколебимой в своём нежелании до середины марта, когда она достигла соглашения со своим партнёром по коалиции, Либерально-демократической партией об одобрении экспорта (26 марта Кабинет министров принял решение ослабить ограничения на экспорт вооружений в страны, с которыми Япония заключила оборонные пакты. – Ред.).

Некоторые наблюдатели полагают, что ужесточение позиции Комэйто могло быть связано с ноябрьским визитом в Китай лидера партии Ямагути Нацуо. Если Комэйто останется барьером для экспорта истребителей GCAP в будущем, это может привести к остановке проекта, запятнав международную репутацию Японии и создав серьёзную дипломатическую проблему. Комэйто должна обратиться к прагматичному пацифизму, основанному на глобальной перспективе, и согласиться на облегчение экспорта для защиты национальных интересов Японии.

Фотография к заголовку: Визуальное представление истребителя, который будет совместно разработан Японией, Великобританией и Италией (© AFP/Jiji)