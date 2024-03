К верному пониманию сброса в океан с АЭС «Фукусима-1» воды, обработанной системой ALPS

После того, как в августе 2023 года начался сброс в океан с атомной электростанции «Фукусима-1» воды, прошедшей обработку системой ALPS, Китай принял ответные меры, в числе которых полный запрет на импорт японских морепродуктов, и усиливает критику в адрес Японии. На третью декаду февраля запланирован уже четвертый раунд сброса воды, а в 2024 финансовом году (начинается с апреля) за семь раундов в океан планируется сбросить в общей сложности около 54 600 тонн обработанной воды. Пока осуществляется сброс обработанной воды, он будет неизбежно сопровождаться критикой со стороны ряда стран и регионов. Поэтому крайне важно продолжать предпринимать настойчивые дипломатические усилия.

Представляет ли вообще проблему сброс в океан воды, обработанной системой ALPS?

С 24 августа 2023 года в течение 18 дней был выполнен первый раунд сброса в океан с атомной электростанции «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) воды, прошедшей очистку оборудованием по удалению большинства радионуклидов (системой очистки ALPS). Далее аналогичным образом сброс обработанной системой ALPS воды производился в течение 18 дней с 5 октября и 18 дней со 2 ноября.

Вода, которая проходит очищение в системе ALPS, образовалась при ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1», а также образуется при работах по ликвидации данной АЭС. Эту воду приходится хранить в цистернах на территории АЭС, но поскольку загрязненная вода продолжает образовываться и сейчас, возможность ее хранения в цистернах приближается к пределу, в связи с чем 13 апреля 2021 года правительство Японии приняло решение о сбросе прошедшей обработку воды в океан.



Территория АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO с правой стороны полностью покрыта цистернами для обработанной воды, 24 августа 2023 г. (© Jiji Press)

Система обработки ALPS при помощи оборудования для поглощения цезия и оборудования по удалению большинства радионуклидов (ALPS) очищает загрязненную воду от 62 видов радиоактивных веществ – за исключением трития – до уровня, установленного действующим законодательством. При сбросе воды в океан не только соблюдаются все действующие нормы и стандарты – в целях сведения к минимуму репутационного ущерба вторичную очистку эта вода проходит до тех пор, пока совокупное заявленное содержание радионуклидов за исключением трития не составит менее 1 (1 миллизиверта), после чего такую воду разбавляют более чем в сотню раз огромными объемами морской воды.

Это составляет одну сороковую часть стандартных ограничений и одну седьмую величины, предусмотренной Всемирной организацией здравоохранения в качестве стандарта для питьевой воды. А тритий широко присутствует и в естественной окружающей среде, при этом, даже попадая в человеческий организм с питьем и едой, он выводится из организма – данное вещество не накапливается в каких-либо органах или в каких-то живых организмах.

Перед началом сброса воды в океан Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – специализированный надзорный орган в ядерной сфере – провел в 2022 году полную проверку безопасности обработки воды, а также регулирующих норм, и опубликовал доклад, который был посвящен безопасности воды, прошедшей обработку системой ALPS, соответствию режима регулирования, а также результатам анализа образцов обработанной воды.

Этот доклад свидетельствует о том, что проектировка оборудования для сброса воды, прошедшей обработку системой ALPS, а также порядок операций при сбросе воды предусматривает надлежащие меры защиты, а в отношении анализа содержания радиоактивных веществ в воде, прошедшей обработку системой ALPS, в докладе говорится, что Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) располагает техническими возможностями для проведения надлежащих измерений.

При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси тоже ясно заявил о том, что сброс воды выплоняется в полном соответствии с международными стандартами и позволяет подтверждать, что никакого вреда окружающей среде не наносится.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вручает премьер-министру Японии Кисиде Фумио всесторонний отчет с заключением о том, что план сброса в океан прошедшей обработку воды, содержащей радиоактивный тритий, которая скопилась на территории АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO, соответствует международным стандартам безопасности, 4 июля 2023 года, резиденция премьер-министра Японии (© Reuters)

Как во время, так и после сброса воды на регулярной основе ведется мониторинг, и на данный момент концетрация трития находится ниже минимального выявляемого уровня (менее 7-8 беккерелей на литр), что подтверждает отсутствие воздействия на человека и окружающую среду.



Инспекторы МАГАТЭ присутствуют при доставке на берег улова в рыбацком порту Хисанохама в городе Иваки префектуры Фукусима 19 октября 2023 г. (© Reuters)

К тому же, в первом после начала сброса воды докладе инспекции МАГАТЭ, опубликованном 30 января 2024 года, в отношении безопасности отмечается, что не было выявлено никаких несоответствий обязательным международным стандартам безопасности. Следует отметить, что в состав инспекции МАГАТЭ, побывавшей непосредственно в Японии, входили международные специалисты, в том числе из Китая и Южной Кореи.

Между тем после начала сброса воды Китай полностью прекратил импортировать морепродукты японского производства. Более того, по всей Японии стали поступать многочисленные телефонные звонки из-за рубежа – предположительно, из Китая, с жалобами и оскорблениями. При этом Гонконг и Макао также ввели запрет на импорт морепродуктов либо свежих продуктов из 10 японских префектур. В ответ на вышеизложенные меры, принимаемые в связи со сбросом воды который не представляет собой никакой проблемы ни формально, ни по существу, наша страна направляет соответствующим сторонам свои возражения.

Дискуссии в надзорной группе по соблюдению Лондонского протокола и на заседаниях сторон Лондонской конвенции

Отметим, что уже примерно с 2019 года, когда правительство нашей страны только начало упоминать возможность сброса воды в океан, обеспокоенность по данному вопросу и возражения со стороны Южной Кореи, международной организации Greenpeace International и других были высказаны на заседаниях надзорной Группы по соблюдению Лондонского протокола (в которую входит автор данной статьи), а также встречах сторон Лондонской конвенции. Как сообщалось, Южная Корея какое-то время даже рассматривала возможность обращения в Международный трибунал по морскому праву. А когда было принято принципиальное решение о сбросе воды в океан, дискуссии стали еще горячее.

Поскольку сам по себе Лондонский протокол был заключен для подкрепления Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (далее в тексте Лондонская конвенция), это международное соглашение, достигнутое в целях предотвращения загрязнения моря сбросами отходов, в принципе запрещает сброс в моря и океаны отходов с кораблей, воздушных судов и искусственных морских сооружений наряду со сжиганием мусора на море. На встречах Группы по соблюдению, а также сторон Конвенции, Южная Корея, Китай и международная организация Greenpeace заявляли, что, во-первых, Статья 2 Протокола определяет, что страны-участницы защищают и охраняют морскую среду от сброса из всех источников загрязнения (выделено автором; from all sources of pollution), а значит, сброс в океан воды, обработанной системой ALPS, нарушает данное положение, а во-вторых, тритий, содержащийся в воде после обработки системой ALPS, не появляется в ней вследствие обычной деятельности, а образовался вследствие аварии. Вопрос состоит в том, насколько резонны эти утверждения.

Если говорить о первом возражении, то протокол, будучи документом, ограничивающим выбросы таких отраслей, как судоходство, не регулирует выбросы, которые производятся с суши по трубопроводу. В ответ на споры по данному вопросу секретариат Лондонской конвенции и Лондонского протокола (находится в Международной морской организации) в 2022 году даже выпустил «юридическую рекомендацию» о юридическом статусе данного сброса воды по Лондонскому протоколу, где тоже указывается, что трубопроводы не подпадают под определение «искусственное морское сооружение», и сброс отходов с суши через трубопровод не является предметом регулирования в рамках данного протокола.

Если же говорить о втором возражении – по поводу обращения с содержащими тритий жидкими радиоактивными отходами, то данный вопрос затрагивает не только Японию – он является общим для всех стран, обладающих атомными электростанциями и другими объектами: операторы атомных электростанций во всех этих странах осуществляют сброс содержащей тритий воды в соответствии с действующими нормами для отходов, которые определяются на основании стандартов Международной комиссии по радиологической защите, а заявления о нарушении Конвенции в отношении одного лишь данного сброса юридически безосновательны.

В чем состоит долг Японии перед международным сообществом?

Не вызывает никаких возражений то, что на каждой стране лежит обязанность охранять морскую окружающую среду.

В отношении сброса в океан воды, обработанной системой ALPS, тоже существует регулирующее международное законодательство. В первую очередь различные общие обязательства в отношении охраны морской окружающей среды определяет Международная конвенция по морскому праву (Статья 192). Закон предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению, снижению и регулированию загрязнения морской окружающей среды, а также определяет обязанность проводить оценку воздействия на окружающую среду, но при этом в нем не указываются конкретные меры, которые стороны должны для этого принимать, оставляя введение соответствующих стандартов на усмотрение каждой страны.

Вместе с тем данное усмотрение каждой страны отнюдь не является ничем не ограниченным – для того, чтобы не подвернуться международной критике, задаваемые странами стандарты должны соответствовать нормам, определяемым соответствующими полномочными международными институтами, а для выбросов, подобных тем, о которых идет речь, стандартом выступают нормы безопасности и инструкции, введенные МАГАТЭ. Поскольку в отношении воды, прошедшей обработку системой ALPS, имеется заключение МАГАТЭ о том, что она соответствует стандартам этой организации, а порядок сброса обеспечивает безопасность, никаких вопросов возникать не должно.

О важности неуклонных дипломатических усилий

На встречах подписантов Лондонского протокола, которые проходили в конце сентября - начале октября 2023 года – после первого раунда сброса воды, Южная Корея, Китай и международная организация Greenpeace, как и следовало ожидать, вновь выступили с возражениями прежнего содержания.

В этих условиях секретариат Лондонского протокола создал для МАГАТЭ условия, позволившие неформальным образом доложить участникам об итогах проведенной инспекции. Этот доклад, а также отчет Японии поддержали многие страны, и представители многих правительств отметили, что всецело доверяют прозрачности японских отчетов, а также результатам инспекции МАГАТЭ, и в конечном счете даже те страны, которые до предшествовавшего года выражали согласие с возражениями Южной Кореи и прочих, одна за другой пришли к тому, что поддержали Японию.

Правительство Соединенных Штатов, в частности, решительно заявило, что данный вопрос следует рассматривать с научной точки зрения, а с учетом результатов инспекции МАГАТЭ представляется вполне естественным в полной мере доверять докладам Японии.

Эти споры, по всей вероятности, будут возникать снова и снова – столько, сколько продолжается сброс. Тем не менее автор, наблюдая за событиями, своими глазами видела, как неуклонные дипломатические усилия Японии позволяют заручиться поддержкой международного сообщества.



Посол США в Японии Рам Эмануэль посетил город Сома префектуры Фукусима во время первого раунда сброса воды. Он продегустировал фрукты в центре придорожной торговли Мацукаваура, предлагающем местную продукцию, а также приобрел морепродукты. 31 августа 2023 г. (© Reuters)

Фотография к заголовку: Насосы, закачивающие морскую воду для разбавления прошедшей обработку воды с АЭС «Фукусима-1», 27 августа 2023 г. (© Jiji Press)