Третий год российско-украинской войны: почему Японии не стоит торопиться

Война России с Украиной продолжается уже третий год, а мир готовится к возможному повторному избранию Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. Японский дипломат-ветеран изучает сложившуюся ситуацию, а также комментирует выбор, который придется сделать Японии.

Демографический состав США стремительно меняется. Процент белых американцев европейского происхождения постоянно снижается, в то время как количество мигрантов быстро растет. Одновременно многие белые представители нижнего и среднего классов, в основном рабочие, теряют работу.

Эти слои населения США особенно восприимчивы к политической риторике бывшего президента Дональда Трампа. Трамп утверждал, что американцы теряют деньги и рабочие места из-за иностранных конкурентов, и что только ему под силу исправить сложившуюся ситуацию. Трамп пообещал вернуть американцам их рабочие места, заставив компании инвестировать внутри страны.

На президентских выборах 2020 года Байден набрал значительно больше голосов на национальном уровне. Однако Байден чуть не проиграл Трампу в Джорджии, Аризоне, Висконсине и Неваде. Если бы результаты выборов в этих четырех штатах были пересмотрены в пользу Трампа, он был бы переизбран. При принятии решения о результатах выборов 2024 года эти штаты снова будут играть ключевую роль.

В настоящее время вероятность прихода к власти в США трампистской администрации 2.0 после всеобщего голосования в ноябре этого года составляет примерно 50/50. Итоги президентских выборов, скорее всего, не будут известны до самого конца.

Предложение о «раннем прекращении огня», чтобы не допустить прихода к власти Трампа

В сравнении с первой администрацией Трампа, действия администрации Байдена продемонстрировали разворот на 180 градусов в международной политике США. В то время как Трамп преуменьшал ценность демократии в геополитике, Байден дважды проводил Саммит за демократию. Трамп критиковал Японию и европейских союзников за то, что они используют Соединенные Штаты, а также за «фрирайдинг» в вопросах безопасности, в то время как Байден постоянно подчеркивал ценность альянсов США с другими странами. Байден подписал документ о возвращении США в Парижское соглашение по изменению климата, после того как Трамп вышел из него в 2017 году. Он также инициировал создание Индо-Тихоокеанской экономической рамочной программы в качестве замены Транстихоокеанскому партнерству, которое США покинули в период президентства Трампа в том же 2017 году.

Вторая администрация Трампа попытается откатить назад все инициативы Байдена. Кроме того, Украина, которая полагается на поддержку Запада в своей борьбе против российской агрессии, окажется в особенно сложной ситуации. Соединенные Штаты во главе с Трампом, скорее всего, прекратят поддержку Киева, и Европа в конечном итоге может быть вынуждена последовать этому примеру, оставив Украине мало возможностей для продолжения войны и заставив ее согласиться на прекращение огня. Это оставит Донбасс и Крым в руках России, а Украину – за пределами досягаемости членства в НАТО.



Российская атака на Запорожье (юг Украины) (© Reuters)

Поскольку после победы Трампа Украина может пострадать еще больше, чем сейчас, некоторые предложили призвать Киев согласиться на прекращение огня и даже прекратить войну, пойдя на территориальные уступки, прежде чем Россия захватит еще больше территорий.

Однако администрация Байдена, похоже, отвергает такой вариант развития событий. Байден продолжает поддерживать Киев, несмотря на то что республиканцы в Конгрессе активно препятствуют оказанию дальнейшей военной помощи.

Таким образом, если из Японии поступит предложение в адрес Соединенных Штатов, что «сейчас самое время начать обсуждать условия прекращения огня», это может быть воспринято как попытка сорвать внешнеполитическую повестку Белого дома в ожидании прихода администрации Трампа.

Вторжение России в Украину является прямым нарушением статьи 2 Устава ООН (принцип неприменения силы). Более того, если Япония будет настаивать на таких шагах, чтобы избежать эскалации проблемной ситуации в будущем, это может послать ложный сигнал Китаю, что, если ситуация осложнится, Япония без проблем согласится на простое решение. Это нанесло бы ущерб национальным интересам Японии.

Конечно, эксперты должны всесторонне анализировать различные сценарии и рассматривать все возможные результаты и то, как они могут повлиять на национальные интересы. Однако делать это публично вряд ли целесообразно. В мае 2022 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер утверждал, что для достижения мирного соглашения Украине необходимо отдать часть своей территории. Однако это лишь породило волну решительного протеста со стороны президента Владимира Зеленского и украинского народа.

Япония доверяет свою безопасность США. При этом только американцы могут решить, кто будет их президентом. Мы не можем выбирать за них. У нас нет другого выбора, кроме как подождать до ноября 2024 года, прежде чем предпринимать какие-либо значительные инициативы в отношении Украины. Если новая администрация будет сформирована Трампом, мы просто скажем: «Давайте снова работать вместе». Если Байден выйдет на второй срок, мы скажем то же самое. На текущий момент нам нужно с полной беспристрастностью рассматривать вопрос о том, как нам сотрудничать с Соединенными Штатами и их президентами. Мы не должны поддаваться искушению помочь Европе в разработке стратегии противодействия новой администрации Трампа.

Нельзя позволить, чтобы Путину сошло с рук то, что он делает

Прямо сейчас, похоже, нынешняя ситуация является беспроигрышной для России, поскольку Москва выигрывает как от соглашения о прекращении огня, так и от продолжения военных действий. Важно не допустить, чтобы эта краткосрочная ситуация превратилась в долгосрочную перспективу. Вступление в НАТО ранее нейтральных Финляндии и Швеции станет одним из таких негативных факторов для России в будущем. Запад и его союзники также должны полностью закрыть России доступ к новейшим технологиям и приостановить обмен персоналом. Важно, чтобы россияне поняли, что проигрывают из-за «путинской войны».

Если когда-нибудь в будущем начнутся переговоры о прекращении огня, нужно помнить, что они не должны превратиться в «мирное соглашение после осады Осаки», которое Токугава Иэясу заключил с Тоётоми Хидэёри во время осады его крепости. Одно из условий, которое Иэясу установил для прекращения огня, заключалось в том, чтобы внешний ров замка был засыпан; после чего люди Иэясу забросали землей и внутренний ров. И когда в апреле 1615 года военные действия возобновились, замок Осака пал, несмотря на то что ранее считался неприступным.

Это пример того, что прекращение огня может стать возможностью для агрессора укрепить свои позиции и впоследствии поставить всех перед свершившимся фактом. В прошлом посредником в переговорах между Россией и Украиной выступала Турция, однако, чтобы надежно гарантировать, что Россия не получит свою извращенную выгоду от этого мирного соглашения, необходимо будет привлечь к мирному процессу Организацию Объединенных Наций и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Роль Японии в этот момент должна быть сосредоточена на поддержке восстановления Украины. В конце концов, Япония приобрела хороший опыт в этой области после войн в Ираке и Афганистане.

Однако Токио не стоит переоценивать свое геополитическое влияние. Япония не поставляет оружие Украине, и, в отличие от Европы, не является крупным игроком в регионе. Кроме того, если будущая администрация Трампа в одностороннем порядке прекратит оказание военной помощи Украине, некоторые могут начать настаивать, что Япония, как союзник, должна попытаться убедить Соединенные Штаты продолжать свою поддержку. Однако удастся ли убедить в этом администрацию Трампа, учитывая, что сама Япония оказывает мало существенной военной помощи Киеву?

Японии важно тщательно оценить ситуацию и действовать максимально эффективно, не предпринимая никаких неосторожных преждевременных действий и не переоценивая свою значимость. Поэтому, на мой взгляд, Конференция по содействию восстановлению Украины с участием гражданских лиц, состоявшаяся в Токио 19 января, была прекрасной инициативой, на которой Японии и следует сосредоточиться.

Создано на основе интервью, взятого Nippon.com

Фотография к заголовку: президент США Джо Байден (слева) и бывший президент Дональд Трамп (© AFP/Jiji)