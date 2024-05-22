Землетрясение на полуострове Ното и быстрый приход цунами: возымели ли действие уроки Великого восточно-японского землетрясения?

В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошло землетрясение с максимальной интенсивностью 7 по японской шкале от нуля до семи. Давайте рассмотрим, насколько в пострадавшем районе воспользовались уроками Великого восточно-японского землетрясения, и зададимся вопросами готовности к стихийным бедствиям, которые прогнозируются в будущем.

Картина беды, созвучной большому стихийному бедствию на востоке страны

Новый 2024 год в Японии начался с большого бедствия – Землетрясения 6 года Рэйва на полуострове Ното. Во многих аспектах оно напомнило то, что происходило при Великом восточно-японском землетрясении – крайне скорбное и тяжелое зрелище. Мне очень хочется выразить самые глубокие соболезнования всем жителям пострадавшего региона и постараться сделать все возможное для того, чтобы их поддержать. Стихийное бедствие всегда приходит внезапно. Более того, оно всегда предстает в новом виде, и нынешний удар стихии тоже дал целый ряд поводов поразиться. Активный разлом в Японском море породил землетрясение максимальной интенсивности по японской шкале непосредственно под сушей, а из-за того, что разлом захватывает и морское дно, возникли волны цунами, и на какое-то время даже объявлялось предупреждение об угрозе большого цунами. На суше произошел сход целого ряда оползней, возникли разжижения почвы, а кроме того вспыхнули пожары. Размах нанесенного ущерба и воздействия еще не просматривается полностью, но уже встает вопрос: насколько мы усвоили опыт и уроки Великого восточно-японского землетрясения? Какие сведения и помощь возможно обеспечить на будущее? Мне хотелось бы задаться этими вопросами в том числе и для того, чтобы своими действиями мы повысили готовность на случай землетрясения в разломе Нанкай или непосредственно под столицей нашей страны.

Землетрясение и цунами: общий обзор

На полуострове Ното, где ряд землетрясений происходил начиная примерно с трех лет назад, очередным событием такого рода стали мощные толчки магнитудой 7.8, которые начались в 4 часа 10 минут пополудни 1 января 2024 года. При этом в городе Сика префектуры Исикава наблюдались толчки максимальной интенсивности по японской шкале от нуля до семи, впоследствии в результате корректировки данных было признано, что интенсивность достигала 7 баллов и в городе Вадзима. Самый высокий класс интенсивности данного сейсмического события означает, что земля колебалась максимально сильно. То, что землетрясения в данном районе следуют чередой, тоже оказало свое влияние: немало домов, уже подвергшихся воздействию и получивших ущерб при прошлых толчках, оказались застигнуты нынешним землетрясением в момент ремонта и разрушились. Иными словами, помимо запаздывания мер повышения сейсмостойкости, полагаю, что невозможно отрицать и кумулятивный эффект от воздействия ряда землетрясений ранее.

Две минуты спустя после того, как случилось данное землетрясение, Метеорологическое управление Японии выпустило предупреждения о цунами для всех районов наличия потенциальной угрозы в префектуре Ямагата, на побережьях префектуры Ниигата и острове Садо, префектуре Тояма, регионах Ното и Кага префектуры Исикава, префектуре Фукуи, северной части префектуры Хёго, а также предостережение о возможности цунами для других прибрежных районов япономорского побережья, где имелась потенциальная угроза цунами. Через десять минут после этого для полуострова Ното префектуры Исикава предупреждение о цунами заменили на предупреждение об угрозе большого цунами. Предупреждение об угрозе сильного цунами стало первым с тех пор, как 11 марта 2011 года произошло землетрясение у тихоокеанского побережья северо-восточной части страны (мега-толчки, вызвавшие Великое восточно-японское землетрясение). Мощным землетрясениям, вызывающим сильные цунами, свойственно происходить на тихоокеанской стороне Японского архипелага, но фактически, с учетом нынешнего землетрясения, половина случаев, когда выпускались предупреждения об угрозе большого цунами, приходится на япономорскую сторону, в том числе цунами в результате землетрясения в центральной части Японского моря в 1983 году, а также цунами в результате землетрясения юго-западнее острова Хоккайдо в 1993 году.

Что происходило в районе полуострова Ното? Комплексный характер бедствия

Наряду с сильными сейсмическими толчками (семибалльными по японской шкале), вблизи разломов имели место подвижки земной коры с опусканием и подъемом уровня, разжижения почвы на прибрежных равнинах, сход оползней в межгорьях (фото 1), в связи с чем, помимо обрушения зданий (фото 2) возникли пожары, оказались перекрыты русла рек в межгорьях, а в результате ущерб получили электросети, водопроводы и другие линии жизнеобеспечения, пострадала инфраструктура – дороги, мосты, морские порты и многое другое.



Фото 1. Сход оползня, перекрывший русло реки Каварада, префектура Исикава, город Вадзима, район Кумано (снимок сделан автором статьи)



Фото 2. Пострадавшие от удара стихии кварталы района Каваи города Вадзима префектуры Исикава (снимок сделан автором статьи)

Через несколько минут, то есть практически сразу же, по полуострову Ното и его окрестностям нанесли удар возникшие волны цунами (фото 3). Таким образом, землетрясение причинило так называемый комплексный ущерб. Особенно следует отметить то, что пока действует предупреждение об угрозе сильного цунами, приоритетной задачей определяется срочная эвакуация на возвышенности и в убежища, а в таких условиях крайне затруднительно заниматься тушением пожаров и спасением людей из-под обломков зданий. Именно это делает череду побочного ущерба особенно ужасной и вновь заставляет осознать, насколько важно заблаговременно заботиться о повышении сейсмостойкости зданий, принимать меры защиты на случай пожаров.



Фото 3. Положение дел в районе Хорицу города Судзу префектуры Исикава (снимок сделан автором статьи)

Особенно сильно пострадавшая оконечность полуострова – это территория, где почти нет равнинных участков, а из-за камнепадов дороги и линии жизнеобеспечения в межгорьях оказались перерезаны, вследствие чего многие поселения оказались отрезаны от внешнего мира. Сильно пострадала главная местная дорога, которая должна была служить главной артерией оказания экстренной помощи и дальнейшего восстановления. В возникшей ситуации оказывать первичную помощь пострадавшим районам оказалось затруднительно.

Особенности цунами со стороны Японского моря: быстрый приход и большая продолжительность

В отличие от так называемых «землетрясений на границах тектонических плит», возникающих в местах их трения друг о друга – таких, как, в частности. Великое восточно-японское землетрясение, землетрясения так называемого «непосредственно подлежащего» типа происходят в тектонической плите, на которой стоит Японский архипелаг. С одной стороны, масштабы ущерба от землетрясений такого типа имеют ограниченный характер, но другой их особенностью является то, что (в зависимости от расположения разломов) время, за которое приходят волны цунами, очень непродолжительно, а сейсмические толчки в месте, где происходит бедствие, оказываются значительно сильнее (см. схему).

Сложилось представление, что до сих пор большие волны цунами при землетрясениях на япономорской стороне возникали редко, но это не вполне соответствует действительности. При землетрясении в акватории юго-западнее Хоккайдо в 1993 году (магнитуда 7.8) буквально через несколько минут после толчков волны цунами обрушились на остров Окуносири префектуры Хоккайдо, расположенный рядом с очагом землетрясения. Их высота составляла до 29 метров, в результате этого бедствия погибли более 200 человек. При землетрясении в центральной части Японского моря в 1983 году на побережьях префектур Аомори и Акита через 8-9 минут после толчков пришли волны цунами. Их высота достигала 14 метров, а количество погибших превысило 100 человек. Предупреждение о больших цунами публиковалось в прошлом в общей сложности 6 раз, но малоизвестно то, что с учетом нынешнего уже трижды такое предупреждение власти выпускали в связи с Японским морем.

Известно, что и в окрестностях полуострова Ното от его северной части в северо-восточном направлении на морском дне протянулся разлом. На этот раз, по всей видимости, подвижки происходиили в разломах со стороны Японского архипелага на протяжении более 150 километров, включая упомянутый разлом. К тому же, волны цунами, возникшие в результате подъёма и опускания морского дна вдоль побережья, моментально достигли берега.

При Великом восточно-японском землетрясении, возникшем в связи с субдукцией Тихоокеанской тектонической плиты под материковую Североамериканскую плиту, на которой стоит Японский архипелаг, очаг находился вдали от суши, и волнам цунами потребовалось какое-то время, прежде чем они достигли берега. В случае предполагаемого мега-землетрясения в разломе Нанкай оно также будет иметь характер трения тектонических плит. Что же касается землетрясений со стороны Японского моря, то поскольку они происходят по большей части в активных разломах на морском дне, расположенных вблизи суши или даже на суше, а очаг при этом располагается сравнительно неглубоко, в случае возникновения волн цунами они достигают берега практически сразу. Фактически, в городах Судзу, Вадзима, Ното, Нанао и других населенных пунктах первое движение волн цунами, как показывают результаты моделирования, началось не позднее чем через 1-2 минуты. Поскольку предупреждение о цунами поступило через 2-3 минуты, в момент, когда было сделано это предупреждение, первые волны цунами уже достигли прибрежных районов.

Вдобавок, волны цунами наблюдаются на протяжении продолжительного времени. Вот и на этот раз предупреждение о цунами было отменено только по прошествии 18 часов. Как видно на приведенной ниже схеме, Японское море имеет закрытую акваторию, будучи окружено Россией, Корейским полуостровом и т. д., и при возникновении волн цунами они по нескольку раз достигают берегов и отражаются от них, лишь незначительно теряя силу. Фактически, исходя из данных регистрации уровня приливов и отливов, изменение уровней морской поверхности происходило на протяжении примерно 24 часов. Более того, поскольку со стороны Японского архипелага тянутся мелководья, в этом районе также возникает сложная картина волн, вызываемая их приходом и отражением с изменением направления. Сочетание всех этих факторов приводит к тому, что в некоторых случаях последующие волны цунами оказываются сильнее первых. Можно сказать, что цунами многократно достигали берегов, главным образом, полуострова Ното, оказывая свое воздействие на протяжении длительного времени.

Ситуация с ущербом от цунами

По данным Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, в ближайших к очагу землетрясения городах Судзу, Ното, Сика в префектуре Исикава площадь территорий, которых накрыли волны цунами, составила в общей сложности не менее 190 гектаров. При этом по данным обследования, проведенного Береговым комитетом Научного общества инженерно-строительных работ, в районах Акасаки-Кагами города Сика высота пришедших волн цунами достигала 5,1 метра. На побережье в городе Судзу (район Хорю) имеются следы эрозии, говорящие о том, что цунами размыли часть береговой линии. Это является свидетельством большой мощи волн цунами, обрушившихся на эти берега. К тому же, произошел выброс судов и автомобилей, разрушение малопрочных построек, смытие черепицы с крыш. Одним из свидетельств того, насколько сильным был напор воды, выступает ущерб асфальту – поток был настолько сильным, что разрушил дороги, смыв асфальтовое покрытие.

Слабые в сейсмическом отношении постройки обрушились, но многие здания и сооружения остались стоять. При Великом восточно-японском землетрясении мощный вал воды накатывал на сушу продолжительное время, смывая здания «с корнем». Поскольку на этот раз частота прихода волн была невысокой – волны набегали со сравнительно короткими промежутками, их удары обрушивались на берег, смывая песок, но вместе с тем, по-видимому, городских кварталов волны достигали, уже лишившись какой-то части своей силы.

Это сложно определить наверняка без проведения более тщательных обследований непосредственно на месте, но если рассмотреть нанесенный зданиям ущерб по материалам аэрофотосъемки, то волны, по-видимому, затопили первые этажи. По всей вероятности, это говорит о том, что в тех местах, где земля возвышается над морем на 2-3 метра, высота волн цунами превышала 4 метра. Волны затопили сушу на несколько сотен метров от береговой линии, но есть вероятность того, что площадь затопленных территорий могла бы оказаться еще больше, не будь волны в какой-то мере нивелированы подвижками земной коры. Согласно результатам анализа, проведенного Японской палатой геопространственной информации, в городе Судзу префектуры Исикава, по-видимому, происходило приподнятие суши. Если бы она, напротив, проседала, то размах затопления, по видимому, оказался бы гораздо обширнее. Поскольку в городе Вадзима приподнятие еще больше, чем в Судзу, следует предположить, что именно по этой причине волны цунами практически не оказали там воздействия.

Что с бегством от цунами? Подействовали ли уроки Великого восточно-японского землетрясения?

Как обстояли дела с бегством жителей от цунами? Прежде всего отметим, что сразу же после Великого восточно-японского землетрясения был принят закон о создании зон предотвращения ущерба от цунами, и во всех префектурах были подготовлены так называемые «карты угроз», исходящие из того, что бедствие происходит по самому худшему сценарию. В префектуре Исикава в марте 2012 года велась работа по пересмотру этих карт, после чего карты были разосланы на места.

Как свидетельствуют местные жители, во многих районах полуострова Ното проводились учения по эвакуации, которые опирались на опыт Великого восточно-японского землетрясения, и поэтому население стало не мешкая действовать должным образом. По-видимому, урок о том, что при землетрясении следует считать, что за ним, вероятно, придут волны цунами, возымел действие в плане призывов к населению о необходимости спасаться бегством.

С другой стороны, в районах помимо полуострова Ното, хотя там и проводились учения на основе опыта Великого восточно-японского землетрясения, в некоторых случаях проведение таких мероприятий не вошло в традицию, и при стихийном бедствии, по-видимому, возникла сумятица. Вместе с тем отмечается, что ряд задач так и не был решен, в частности, автомобили, которыми люди попытались воспользоваться при эвакуации, создали дорожные заторы, пункты эвакуации от цунами оказывались заперты и т. д.

Подход к эвакуации: «Начались толчки – спасаться без промедления»

А каким образом следует спасаться в условиях ограниченного времени на эвакуацию? Ориентир по времени, за которое Метеорологическое управление Японии выпускает предупредждения, составляет примерно 3 минуты с возникновения толчков. При самом быстром сценарии развития событий есть вероятность, что за эти три минуты волны цунами уже достигнут берега. Исходя из ширины, протяженности и других характеристик многих разломов с япономорской стороны, площадь затапливаемых цунами территорий оказывается относительно более ограниченной, нежели с тихоокеанской стороны. Хотелось бы, чтобы жители хорошенько придерживались принципа: при возникновении толчков спасаться нужно сразу же. Тем, кто находится на побережье – работает, ловит рыбу, занимается сёрфингоом, купается и т. п., почувствовав сейсмические толчки, следует прежде всего удалиться от берега. Кроме того, поскольку приход цунами оказывается необычайно скорым и сильным в районах устья и течения рек, такие места тоже следует покинуть как можно скорее. В дальнейшем землетрясение с возникновением цунами с большой вероятностью может случиться в разломе Нанкай. На случай, если это произойдет, следует помнить, как следует о ситуации, возникшей при нынешнем ударе стихии, и воспользоваться опытом и полученными уроками для того, чтобы заблаговременно подготовиться к следующему удару, повышая осведомленность в вопросах, связанных с эвакуацией. Именно необходимость избегать повторения трагедий, случившихся в прошлом, является главным уроком Великого восточно-японского землетрясения и отправной точкой японской культуры предотвращения ущерба от стихийных бедствий.

В результате нынешнего землетрясения возникли волны цунами, и публикация карт угроз, составленных с учетом предполагаемых зон затопления, а также проведение учений и тренировок с учетом опыта прошлых стихийных бедствий в нашей стране – таких, как Великое восточно-японское землетрясение, как представляется, внесло большой вклад в решение задач по сведению к минимуму ущерба от удара стихии. Вместе с тем ущерб от разжижения почвы в префектуре Ниигата произошел в том месте, где это уже происходило прежде, что вновь подчеркивает важность прогнозирования рисков возникновения ущерба, исходя из данных, накопленных в прошлом. С учетом всего этого, очень важной задачей является распространение уроков стихийных бедствий прошлого и доведение сведений до всех заинтересованных, а также сбор и подготовка данных, которые могут пригодиться в будущем, а в дополнение – создание соответствующей системы их архивации для передачи будущим поколениям.

Фотография к заголовку: кварталы города Вадзима в дыму от пожара, возникшего из-за землетрясения на полуострове Ното, 2 января 2024 г., первая половина дня [снимок сделан с борта воздушного судна, зафрахтованного Jiji Press] (© Jiji Press)