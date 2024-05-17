Выдохнуть и проверить: о распространении фейков при стихийном бедствии на примере землетрясения на Ното

Ложные сообщения в связи с землетрясением на полуострове Ното обильно и широко разошлись в социальных сетях. Как пользователю отличить достоверные сведения от фальшивок и не способствовать распространению фейков?

При землетрясении с эпицентром у побережья полуострова Ното, которое случилось 1 января 2024 года, острой проблемой стало распространение фейков в интернете. Особенно много недостоверных сообщений текло через соцсеть X (бывший «Твиттер»), что вынудило премьер-министра Фумио Кисиду уже на следующий день, 2 января, выступить с заявлением о решительной недопустимости зловредного распространения ложных сведений, в частности, о нанесенном ущербе. Эта статья посвящена распространению фальшивок при стихийных бедствиях – их характерным особенностям, влиянию, а также вопросу о том, как реагировать на всю эту «информацию».

Фальшивки при стихийном бедствии: типичная картина

Фоном, облегчающим распространение ложных сведений при стихийном бедствии, служит прежде всего тревога, в которой пребывает все общество. По опыту истории, аналогичная картина наблюдалась, к примеру, и после Великого землетрясения Канто (1923 года). В человеческом обществе стихийные бедствия и ложные слухи неразрывно связаны между собой. А с развитием интернета и социальных сетей скорость и широта их распространения достигли небывалых масштабов.

Типичные фальшивки при стихийном бедствии можно разделить на пять категорий. Давайте разберем фейки, которые разлетаются на этот раз, на конкретных примерах.

Фейки о масштабах бедствия и величине ущерба

Имеются сообщения о случаях, когда материалы видеосъемки цунами после Большого землетрясения восточной Японии, ложно выдаются за цунами в результате нынешнего удара стихии, причем некоторые такие фальшивки набрали по нескольку миллионов просмотров. Вместе с тем распространяются безосновательные сообщения о причинах землетрясения, пожарах, а также состоянии атомной электростанции «Сика» электроэнергетической компании «Хокурику дэнрёку».

Фейки о разгуле преступности

Распространяются безосновательные сообщения о «большом сборе на полуострове Ното воровских шаек иностранцев со всей страны». Расходится много фейков о мародерстве в центрах эвакуации, причем это касается не только нынешнего стихийного бедствия, и полиции приходится то и дело призывать население быть бдительнее.

Фальшивые обращения за помощью

Безо всякой проверки на соответствие действительности разлетаются призывы о помощи в духе «Из-за землетрясения я оказался в ловушке в своей машине» или «У лучшего друга разрушена дверь дома, и наружу не выбраться». Распространение облегчает использование таких хэштэгов как «#SOS», «#Прошу распространить», «#Спасите», и в итоге сведения, не соответствующие реальному положению дел, расходятся очень широко.

Ненадлежащий сбор пожертвований

Подтверждено наличие аккаунтов, призывающих делать взносы электронными деньгами или иными средствами со словами в духе: «Будем просто счастливы, если Вы сможете пожертвовать денежные средства во имя будущего» и т. п.

«Теории заговора»

Помимо прочего, происходит распространение безосновательных утверждений о том, что на этот раз землетрясение было вызвано искусственно. По данным анализа, проведенного общественной службой вещания NHK, до 17:30 2 января, то есть в течение суток после того, как произошло землетрясение, число постов с утверждениями об «искусственном землетрясении» достигло 250 тыс., а число их просмотров составило почти 8,5 млн.

Сила воздействия фейков при стихийном бедствии

Большинство фейков апеллирует к эмоциям или побуждает желание «рассказать другим». Сильные эмоции, такие как беспокойство и гнев, а также альтруистические побуждения делают людей более склонными к распространению пустых слухов. В ходе опроса, проведенного группой, в которую входит автор этих строк, многие из распространивших фейки в качестве причины отметили, что они «были встревожены» или «сочли, что распространить – в интересах других людей и общества».

Проблемы, которые создают ложные сведения при стихийных бедствиях, просто колоссальны. Они приводят к панике и неразберихе из-за несоответствующих сведений, неверным действиям при эвакуации и ненадлежащему обращению с материальными ресурсами, а также некорректному реагированию, резко усугубляя положение в зоне бедствия. Нельзя отрицать и то, что они пагубно сказываются на проведении поисково-спасательных операций. В каких-то случаях они приводят к ненужной отправке спасателей, в других перегружают лишней работой органы местного самоуправления.

Фейки раскалывают общество, вбивая клин между теми, кто поверил и теми, кто не поверил ложным сведениям, что, в свою очередь, способствует дискриминации и остракизму в отношении отдельных групп населения. В некоторых случаях меры, ошибочно принимаемые с целью защититься, приводят к прямо противоположному результату – люди еще больше рискуют оказаться в опасности.

Самая острая проблема состоит в том, что фейки затрудняют получение достоверных сведений. Достоверная информация во время стихийных бедствий служит опорой для действий по защите человеческих жизней и выступает предпосылкой для принятия сознательных волевых решений всеми органами, имеющими отношение к реагированию на бедствие, ее наличие способствует психологической стабильности пострадавших. А распространение фейков снижает доверие ко всей предоставляемой информации в целом. В результате сомнения людей по поводу имеющихся сведений усиливаются, а принятие надлежащих решений осложняется.

Борьба за внимание аудитории ускоряет распространение фейков

В качестве причины обильного распространения фейков в связи с землетрясением у побережья полуострова Ното называют так называемую «экономику внимания» (attention economy)

Пусть сами эти слова еще не вполне привычны, теперь, когда объем информации в интернете экспотенциально превышает наши способности ее переварить, все больше внимания уделяется не качеству предлагаемой информации, а тому, как завладеть вниманием людей. Согласно этой концепции, способность обращать внимание и вызывать интерес становится экономическим ресурсом, имеющим ценность для купли-продажи.

В наиболее понятной форме это проявляется в интернет-рекламе и стремлении превзойти всех прочих по числу просмотров. Для веб-сайта, существующего за счет поступлений от рекламы, хоть ненамного повысить число просмотров, чтобы побольше заработать на рекламе – вопрос выживания, а как следствие такой веб-сайт старается выделиться среди прочих не за счет качества предлагаемой информации, а привлекая внимание как можно большего числа людей.

В последние несколько лет «экономика внимания» расширяется стремительными темпами. Если в прошлом конкурентную борьбу за внимание вели классические средства массовой информации и сетевые СМИ, то с приходом всеобщей медийной эры, когда распространением информации может заниматься любой желающий, каждый получил возможность зарабатывать за счет привлечения внимания к создаваемым веб-ресурсам или видеороликам. А поскольку чем экстремальнее контент, тем больше он набирает просмотров, ютюберы и прочие активно прибегают к этому приему, размещая экстремальные материалы с целью завладеть вниманием людей.

С августа 2023 года в соцсети X (бывший «Твиттер) началась реализация программы оплаты распространения рекламы через пользователей, которые соответствуют определенным критериям. К примеру, таким условием являтся наличие не менее 500 фолловеров или не менее 5 млн просмотров за последние три месяца.

Размещать сообщения в соцсети X гораздо проще, нежели в YouTube, а потенциал распространения очевидно выше. Это позволило еще большему кругу людей стать частью «экономики внимания». В результате фейки вбрасываются в больших количествах в первую очередь для того, чтобы привлекать к себе внимание. Таким образом «экономика внимания» просочилась на уровень физических лиц, а те, кто ее используют, получили стимул размещать экстремальный контент и распространять фейки для того, чтобы заполучить больше фолловеров и показов.

В связи с землетрясением на Ното в сети не просто размещалось большое количество фейков – единожды размещенные недостоверные сведения копировались из одного фейка в другой, и размещались снова и снова. Были и простые ретвиты, но в немалом числе случаев фейки размещались на аккаунтах, обычно вовсе не пользующихся японским языком. Люди включаются в гонку за число просмотров вне зависимости от того, находятся они в Японии или за рубежом, каждый раз, когда случается какое-нибудь крупное событие – либо сочиняя фейки самостоятельно, либо копируя их у кого-нибудь другого.

Искусственный интеллект добавляет обществу замешательства

Распространение генеративного искусственного интеллекта создало условия, позволяющие любому пользователю запросто создавать изображения или видеоматериалы, породив массовый выпуск так называемых дип-фейков. Следствием стал стремительный рост распространения фальшивых и неверных сведений, ознаменовавший наступление новой эпохи, которую можно назвать «Жизнь с фейками 2.0».

К примеру, в конфликте между Израилем и группировкой ХАМАС создаваемые с помощью искусственного интеллекта фальшивые изображения и видео то и дело вбрасываются для того, чтобы склонить на свою сторону международное общественное мнение.

Распространение фейков стало оказывать влияние и на информационный обмен во время стихийных бедствий. В 2022 году, когда префектура Сидзуока пострадала от сильных ливней, в социальных сетях распрострянялись снимки ущерба, нанесенного водой, якобы сделанные с дрона, которые на самом деле были фальшивками, полученными благодаря использованию искусственного интеллекта. Эти фальшивые изображения изготовил вовсе не специалист, обладающий какими-то особыми техническими навыками. Обычный горожанин воспользовался сервисом искусственного интелелекта Stable Diffusion, доступ к которому может получить каждый. По его собственным утверждениям, он размещал эти снимки, не вылезая из под одеяла – ему достаточно было пользоваться смартфоном.

На данный момент для создания таких материалов, как правило, используются изображения или видео, снятые в прошлом, но благодаря дальнейшему развитию технологии искусственного интеллекта наверняка появится еще более простая возможность создавать такие изображения и видео, которые будет трудно отличить от настоящих. Прогресс данной технологии вызовет стремительный взлет количества публикуемых фейков, и не исключено, что это приведет к еще большим непорядкам в обществе. При этом генеративный искусственный интеллект необычайно хорошо сочетается с «экономикой внимания».

Как быть с фейками?

Отвечая на вопрос о том, как реагировать на фейки, хочется прежде всего подчеркнуть важность самоконтроля. Под этим я подразумеваю необходимость сознавать, насколько нас легко ввести в заблуждение фейками, в связи с чем неизменно обращаться с информацией с должной осторожностью.

По итогам опроса, проведенного нашей группой, из тех, кто столкнулся с фейками, 77.5% не замечали, что их обманывают. Эта тенденция особенно сильно проявляется среди людей в возрасте от 50 до 70 лет при сравнении с молодежью. Фейки не являются проблемой, с которой сталкивается молодежь – необходимо, чтобы люди всех поколений сознавали наличие вероятности того, что их обманывают. К тому же, исследования в США показали, что большинство людей оценивают свою способность отличать правдивую информацию от фальшивой гораздо выше, чем они это могут в действительности, и чем больше этот разрыв, тем проще человека обмануть.

Внимательное изучение информации – тоже абсолютная необходимость. Возможностей для этого имеется множество – следить за поведением других людей и масс-медиа, выяснять источник, причем даже в случае изображения (через поиск по изображениям), проверять, откуда поступают сведения и насколько этот источник заслуживает доверия. Конечно, в современном обществе с его морем информации затруднительно постоянно подвергать взыскательной проверке все поступающие сообщения, но важно остановиться, выдохнуть и еще раз хорошенько подумать хотя бы в тех случаях, когда собираешься поделиться какой-то информацией с другими людьми.

В соцсети X реализована функция community note, позволяющая пользователям добавлять дополнительные сведения к тем сообщениям, которые вводят в заблуждение. Поскольку эта функция добавляет информацию, опираясь на голосование, часто оказывается, что коллективные знания обеспечивают высокую достоверность сведений. Проверка таких пометок тоже выступает действенным способом верификации информации.

Между тем проблема фейков не ограничивается интернетом: одним из основных методов распространения фейков выступает непосредственное общение с родственникамии, друзьями и знакомыми, что также явственно следует из итогов опроса, проведенного с участием автора этой статьи. Результаты исследований говорят о том, что люди больше склонны верить сведениям от близких, нежели специалистам, в связи с чем необходимо сознавать, что рискованно верить на слово, без проверки, той информации, что поступает нам от родных и близких. Следует полагать, что в некоторых случаях фейки, широко распространившиеся в соцсетях при стихийном бедствии, получают дальнейшее распространение еще и через непосредственное общение людей.

Важное значение имеют и усилия со стороны платформ социальных сетей, в связи с чем отмечают то, что функции контроля контента ослабевают после того, как социальную сеть X приобрел Илон Маск. Даже исходя из предпосылки о важности свободы выражения, в том, что касается фальшивок, вызывающих сумятицу в обществе, требуется руководствоватся жесткими стандартами. А еще одна из важных ответных мер состоит в том, чтобы лишать возможности извлекать прибыль за счет распространения ложной информации.

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