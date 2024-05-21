Переподготовка кадров и свободное перетекание трудовых ресурсов: каковы цели премьер-министра Кисиды?

Какие вопросы актуальны в связи с планами реализации продвигаемых премьер-министром Кисидой Фумио реформ рынка труда и построения «капитализма новой формации»?

Поддержка перемен в японской экономике

Правительство под руководством премьер-министра Японии Кисиды Фумио планирует за пять лет направить 1 трлн йен бюджетных средств на поддержку индивидуальной переквалификации и ряд других мер. Этот политический курс имеет важное значение в плане реализации экономического роста Японии за счет обеспечения беспрепятственного перетекания рабочей силы в развивающиеся отрасли и устойчивого роста зарплат, долгое время пребывавших в стагнации. Но в этой области еще остается целый ворох задач, и данная статья посвящена содержанию и актуальным вопросам реформ рынка труда, над которыми идет работа в настоящее время, а также условиям, в которой она ведется.

Почему необходимо реформировать рынок труда и инвестировать в человеческие ресурсы?

Для начала давайте рассмотрим, какое место отводится реформированию рынка труда в стратегии роста, провозглашенной правительством под руководством премьер-министра Кисиды Фумио. Японская стратегия роста исходит из концепции построения «капитализма новой формации», оперирующей двумя ключевыми понятиями. Первое – «стратегия роста, настигающая «двух зайцев»», из которых первый – это решение социальных задач, а второй – рост рыночной ценности предприятий. Начиная с 2010-х годов в странах Запада усилилось внимание к вопросам глобальной окружающей среды и диспаритета доходов, что значительно изменило инвестиционное поведение глобальных долгосрочных инвесторов. Чтобы представлять собой долгосрочную ценность для держателей акций, предприятиям важно генерировать ценность для всех заинтересованных в его деятельности сторон, а руководству важно заботиться о глобальной окружающей среде и трудиться над созданием инновационных условий для работы персонала. В частности, с увеличением разрыва доходов в ведущих промышленно развитых странах резко возрастает важность того, насколько руководство предприятия заботится о своих работниках.

Вторая ключевая идея – «реализация благотворного круга экономического роста и распределения благ, которые он несет». Это особенно важно в свете текущего положения дел в Японии. Начиная с 1990-х годов экономика Японии вынуждена довольствоваться скромными показателями роста вследствие застоя в повышении производительности, а рост заработных плат в реальном выражении ограничивался незначительными величинами. Иными словами, ввиду недостаточного экономического роста не было и благотворного цикла, при котором рост экономики сопровождается распределением его плодов. Более того, стагнация оплаты труда в Японии стала приводить к утечке человеческих ресурсов за рубеж, что породило порочный круг ослабления международной конкурентоспособности страны.

Соответственно, «капитализм новой формации» подразумевает, что важное значение отводится «инвестициям в человека». Для того, чтобы этого достичь, ключом, особенно в Японии, выступает реформирование практики трудоустройства и рынка труда.

Причины стагнации оплаты труда в Японии

Для того, чтобы понять, почему ключевой задачей выступает именно реформирование рынка труда, следует рассмотреть причины стагнации зарплат в Японии. Численность японского населения в достигла пика в 2000 году, после чего начала снижаться, что, в числе прочего, способствовало снижению оценки предприятиями перспектив роста, и в результате многие из них стали отдавать предпочтение сокращению издержек и капиталовложениям за рубежом, а это, в свою очередь, оказало подавляющее воздействие на инвестиции в собственной стране, в частности, в человеческий капитал и другие нематериальные активы, а кроме того – на вложение средств в цифровую трансформацию. В особенности заметен низкий уровень инвестиций в человеческий капитал при сравнении доли японских капиталовложений в нематериальные активы в валовом национальном продукте с показателями развитых стран Европы и США, из чего следует полагать, что столь низкие инвестиции в кадровые ресурсы привели к снижению качества кадров и производительности.

В качестве причины низкого уровня вложений в человеческий капитал следует отметить ряд структурных факторов. Во-первых, примерно с 2000 года происходил рост внештатной занятости. В 2022 году численность внештатных работников превысила 21 млн, а их доля в общем числе наемного персонала (за исключением руководящего состава) возросла до 36,9%. Среди работающих женщин на внештатных условиях трудятся более половины, при этом разница в уровне оплаты труда мужчин и женщин в Японии выделяется даже среди всех стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Во-вторых, многие японские предприятия практикуют систему оплаты труда, неразрывно связанную с выслугой лет, а предприятия, применяющие наём по характеру работы, весьма немногочисленны. Из-за этого, в особенности, в вопросах кадров, связанных с цифровыми технологиями и рядом других областей, в сравнении с зарубежными предприятиями, которые завлекают необходимые кадры высокими зарплатами соответственно характеру работы, происходит деградация международной конкурентоспособности в вопросах кадрового обеспечения.

В-третьих, японский рынок труда характеризовался низкой межотраслевой мобильностью. Предприятия занимались лишь внутрикорпоративной подготовкой кадров, а удерживать многих сотрудников даже при невысокой оплате труда им удавалось за счет системы пожизненного найма. К тому же поскольку в государственной трудовой политике упор также делался на поддержку предприятий и найма, не осуществлялась политика стимулирования увеличения оплаты труда в макроэкономическом плане за счет стимулирования перетекания трудовых ресурсов в развивающиеся предприятия и отрасли – так называемая «политика активного рынка труда».

Будущий путь реформ рынка труда

Однако из-за сокращения численности населения продуктивного возраста Япония сталкивается с обострением нехватки рабочих рук. Теперь ей необходимо перейти к экономике устойчивого повышения оплаты труда за счет реализации резкого повышения производительности за счет инновационности при высокой добавленной стоимости, дав проявиться способностям самых разных жителей страны – молодежи, женщин, пожилых людей и т. д. В связи с таким осознанием стоящей перед страной проблемы в Плане реализации капитализма новой формации 2022 года, а также исправленной версии этого плана 2023 года была поставлена задача скорректировать систему через инвестиции в человеческий капитал, реформирование рынка труда, поддержку стартапов и т. п.

Прежде всего, в плане 2022 года, в дополнение к инвестициям в человеческий капитал и реализации роста оплаты труда, было принято решение поддерживать стартапы, научно-технические средства решения социальных задач, а также инвестиции в цифровую и зеленую трансформацию. Затем для реализации этой цели был выработан «Пятилетний план взращивания стартапов». В опубликованном в июне 2023 года скорректированном Плане реализации капитализма новой формации основная роль отведена реформированию рынка труда, нацеленному на обеспечение устойчивого роста зарплат, по трем главным направлениям: расширение найма соответственно характеру работы, квалификационная переподготовка и обеспечение беспрепятственной межотраслевой мобильности. Наём соответственно характеру работы уже начинают практиковать крупные предприятия производственного сектора, а также компании сферы информационных технологий, и ожидается, что системы работы с кадрами, предусматривающие и трудоустройство соответственно характеру работы, распространятся на большее количество предприятий. Правительство оказывает непосредственную поддержку индивидуальной переквалификации, а кроме того, стимулы к усилению работы по переквалификации предусмотрены и в рамках субсидий предприятиям по коррекции трудоустройства. К тому же, для обеспечения беспрепятственного перетекания трудовых ресурсов в растущие отрасли, принимаются меры по пересмотру системы пособий по безработице, налаживанию информационного обмена между государственными органами и частными предприятиями, связанного с обеспечением роста карьерных возможностей и т. д.

Три задачи на пути реформ

Реализация переподготовки кадров и беспрепятственной межотраслевой мобильности позволяет обеспечить гладкость процесса колоссальных изменений структуры производства, ожидаемых в связи с цифровой трансформацией. К тому же, по мере обновления предприятий, реализация перетекания рабочих рук соответственно структурным изменениям производства и в макроэкономическом плане должна привести к повышению производительности, а равно и к устойчивому росту оплаты труда. Но на этом пути в Японии остаются три следующие задачи.

Во-первых, необходимо обеспечить образование и возможности развития карьеры для тех соискателей работы, которые трудятся на условиях внештатной занятости – их доля в общем числе трудоустроенных составляет немногим менее 40%. При нынешнем положении дел препятствия на пути перехода от внештатной занятости к штатному трудоустройству чересчур высоки. В дальнейшем мы должны сделать так, чтобы и у тех, кто трудится на условиях внештатной занятости, была возможность за счет переподготовки переходить к штатному трудоустройству или на желанную работу. К тому же, поскольку на многих из работающих внештатно не распространяется страхование трудоустройства, они не могут обеспечивать себе стабильную жизнь. Нам неизбежно придется усилить для этих людей возможности переквалификации, образования и социальных гарантий на время его получения, поддержку в поиске работы и т. д. Реализация такой политики приведет к ослаблению тревоги о будущем среди молодежи, послужив в том числе и мерой борьбы со снижением рождаемости.

Во-вторых, необходимо обеспечить надлежащее образование тем, кто желает пройти профессиональное переобучение, а также позаботиться о том, чтобы они успешно находили себе работу. Процесс технических инноваций идет все быстрее, и требуется повышать производительность за счет обеспечения надлежащего образования для «белых воротничков» с тем, чтобы они могли активно использовать искусственный интеллект и другие передовые технологии. В наше время цифровой переход и использование искусственного интеллекта, с одной стороны, приводит к избытку «белых воротничков», а с другой стороны, мы сталкиваемся с острой нехваткой рабочих рук там, где требуются «воротнички» других цветов – во многих специализированных и технических профессиях, начиная с водителей общественного транспорта. Ключевым средством от такого несоответствия характера труда, безусловно, выступает надлежащий подход к переквалификации. Для него не обойтись без налаживания системы взаимодействия частного и общественного сектора с тем, чтобы ясно выявлять, какие навыки требуются от трудовых ресурсов предприятиям и предпринимателям, и обеспечивать возможность надлежащего обучения для смены квалификации в соответствии с потребностями конкретного лица.

В-третьих, необходимо изменить общепринятую практику найма персонала предприятиями. В Японии все еще заметна слабость связи между работой и образованием. Хотя сейчас и происходит активизация рынка вторичного трудоустройства, многие предприятия продолжают единовременно нанимать свежих выпускников и практиковать систему выслуги лет. Поскольку такой подход укоренился очень глубоко, во многих случаях знания, полученные в студенчестве, как и при получении повторного образования, так и не находят применения. С другой стороны, очень многие отмечают и то, что вследствие долгого существования системы пожизненного найма японцы слишком склонны стремиться к стабильности, а воля к инициативному выстраиванию собственной карьеры сильна далеко не у всех.

Обратить нехватку рабочих рук в благоприятный шанс изменить жизнь

Реальность такова, что нехватка рабочих рук продолжит обостряться, а японский рынок труда серьезно изменяется. Для того, чтобы реализовать благотворный цикл экономического роста и распределения его плодов за счет устойчивого роста оплаты труда, наряду с реализацией правительством тщательно продуманной активной политики на рынке труда, не обойтись без пересмотра системы работы с кадрами со стороны руководства предприятий. Нехватка рабочих рук приближает переломный момент в управлении предприятиями. Не следует ли отнестись к этому как к удобной возможности для дальнейшего реформирования японской экономики?

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