Разлагающая ловушка «ставок на спорт»: опасность распространения лудомании в цифровом обществе

Мидзухара Иппэй, работавший переводчиком у Отани Сёхэя – профессионального бейсболиста, играющего в команде «Лос-Анджелес доджерс» Главной лиги бейсбола США, уволен из лиги за незаконные ставки крупных сумм на спорт. Смартфоны и другие популярные технологические новинки сильно упростили задачу желающим делать ставки на состязания в популярных видах спорта, при этом все больше штатов в США решаются легализовать такие ставки. В это же время в Европе профессиональные футболисты подвергаются наказанию в связи с сильной зависимостью от азартных игр – их отстранили от участия в матчах. В Японии тоже предпринимаются попытки нащупать подходы к снятию запрета на ставки, но с учетом опасности, которую несет такой шаг, данный вопрос требуется вновь тщательно обсудить.

Аномальное разбухание долгов до 680 млн йен

Сумма долгов Мидзухары достигает 4,5 млн долларов (около 680 млн йен). В интервью специализированному американскому спортивному изданию ESPN он пролил свет на то, как они появлялись, утверждая, что поначалу Отани его выручал, несколько раз взяв оплату долгов на себя.

В конце концов на следующий день после интервью Мидзухара взял назад все свои слова о причастности Отани. Перед лицом своих товарищей по коллективу он признался в зависимости от азартных игр. В свою очередь сам Отани тоже несколько раз решительно заявил о непричастности, отметив, что «(Мидзухара) самовольно воспользовался банковским счетом для того, чтобы переводить деньги букмекеру», и неоднократно повторил, что Мидзухара сказал неправду.

В Главной лиге бейсбола США действует полный запрет делать ставки на бейсбол для всех спортсменов, судей и обслуживающего персонала бейсбольных команд, а в случае нарушения этого запрета предусмотрено наказание в виде дисквалификации на один год. В случае же ставки на матч с собственным участием наказанием является пожизненное изгнание из лиги. Хотя ставить на другие виды спорта – помимо бейсбола – допускается при том условии, что это делается через лицензированные организации, в случае, если букмекер действует незаконно, такие ставки тоже могут повлечь наказание.

В решении вопроса о Мидзухаре остается только ждать итогов расследования следственных органов США, Главной бейсбольной лиги и Налогового управления США – аналога японского Национального налогового управления. Как он получил доступ к банковскому счету Отани, почему ему удалось перевести столь крупную сумму? Пока в этом деле многое непонятно, и все выяснится только через какое-то время.

В NBA тоже есть подозрения в нарушении запретов

Подозрения по поводу нарушений, связанных со ставками на спорт, всплыли и в североамериканской ассоциации профессионального баскетбола NBA. Как сообщило издание ESPN, идет расследование предполагаемой причастности к этим нарушениям Джонтэя Портера из клуба «Торонто рэпторс». По данным СМИ, проблемы связаны с двумя матчами, которые состоялись 26 января и 20 марта. В ставках на уникальные события, связанные с отдельными игроками, были замечены неестественные движения денег в позициях, связанных с Портером.



Игрок «Торонто рэпторс» Джонтэй Портер, в отношении которого ведет расследование NBA, 24 марта 2024 года (© Reuters)

К числу таких уникальных событий относятся заработанные очки, подборы мяча, пасы забивающему, трехочковые броски и т. п., на количество которых и предлагается делать ставки. В двух матчах, по которым возникли подозрения, Портер выходил на площадку всего лишь на несколько минут по причине болезни, а также ухудшения состояния травмированного глаза. При этом ставки на то, что результаты Портера окажутся ниже прогнозов, оказались необычайно высоки.

В NBA тоже действует запрет всем членам этой спортивной лиги делать ставки, связанные с матчами NBA, а в случае с Портером невозможно просто отмахнуться от подозрений в том, что результаты были подстроены. Сейчас, непосредственно после истории с переводчиком бейсболиста Отани, нашумевшей в американских масс-медиа, ставки на спорт вновь обращают на себя пристальное внимание общества.

Данные все подробнее, а ставки можно делать хоть со смартфона

Как явствует в том числе и из приведенного примера с NBA, когда речь идет о спортивных тотализаторах, под этим подразумеваются отнюдь не только ставки на выигрыш или поражение. Когда же дело доходит до ставок на результаты отдельных игроков, давление, которое это на них оказывает, просто неизмеримо.

В мировом спорте активно происходит так называемая «цифровая трансформация». Серьезное развитие получили измерительные устройства с использованием камер высокого разрешения и искусственного интеллекта, позволяющие в режиме реального времени отслеживать технику исполнения в самых мельчайших подробностях. Жесточайшая борьба за индивидуальные результаты в командных дисциплинах, таких, как бейсбол или баскетбол, а также наличие титулов, присваиваемых на основе регистрируемых данных об игроках, безусловно, доставляют зрителям массу дополнительных удовольствий от игры.

Эта техническая революция, несомненно, оказывает огромное влияние и в мире ставок на спорт. У зрителей теперь есть возможность зайти на веб-сайт через смартфон или другое устройство и одним движением делать ставки. Все происходит так, будто все это – увлекательная компьютерная игра. И отправляться в казино нет никакой необходимости. А поскольку оплата производится не наличными букмекеру, а просто посредством регистрации банковского счета или кредитной карты, в отношении ставок перестают действовать какие-либо ограничители. В стремлении отыграться делаются все новые и новые ставки, а в результате сильно разбухают суммы, затрачиваемые в азарте. Если же речь идет о нелегальных букмекерах, то они и вовсе дают возможность ставить суммы, превышающие финансовые возможности играющего – за счет механизма маржинальных ставок.

Рост числа легализовавших тотализаторы штатов США с 2018 года

В Соединенных Штатах Америки принятый в 1992 году федеральный закон под названием «Акт о защите профессионального и любительского спорта» (PASPA) запрещает ставки на спорт, за исключением отдельных частей страны, в частности, штата Невада, где расположен Лас-Вегас.

Но все больше американских штатов выступают за легализацию ставок на спорт, мотивируя это, в числе прочего, такой важной выгодой, как увеличение налоговых поступлений. В Нью-Джерси на основании итогов референдума было решено провести легализацию, и в 2012 году это штат принял соответствующий местный закон. В ответ Национальная ассоциация университетской физической культуры (NCAA) а также профессиональные спортивные объединения обратились в суд с иском о нарушении закона PASPA. Окончательное решение вынес в 2018 году Верховный суд США.

Уважая право штатов на самоуправление, Верховный суд постановил, что ограничение штатов со стороны федерального правительства в том, что касается ставок на спорт, нарушает Конституцию США. Соответственно, у штатов появилась возможность принимать самостоятельные решения о легализации таких ставок. Тем самым федеральный запрет ставок на спорт был фактически снят, и на данный момент из всех 50 штатов США спортивные тотализаторы легализованы в 38-ми.

В спортивном мире согласие с наличием ставок на спорт тоже становится все более широким, поскольку это дает возможность получать доход от продажи прав на трансляцию, а также от предоставления соответствующих данных. Не стала исключением и Главная лига бейсбола, которая в 2023 году заключила официальный спонсорский контракт с крупной букмекерской фирмой FanDuel и предпочла завести партнерские отношения, а не дистанцироваться от ставок на спорт.

С другой стороны, в 12 штатах страны, включая Калифорнию, которая является домашним штатом команды «Лос-Анджелес доджерс», запрет все еще сохраняется, но за его завесой набирает силу нелегальный букмекерский бизнес. По данным издания ESPN, причастность Мидзухары к ставкам на спорт всплыла как раз при расследовании деятельности нелегального букмекера.

Европа: отстранения от матчей в профессиональном футболе

Во многих из ведущих европейских стран, начиная с Великобритании, деятельность букмекеров признается официально, и они являются частными предпринимателями. Но и эти страны сталкиваются с опасностью лудомании.

В октябре прошлого года всплыли подозрения в причастности к незаконным ставкам целого ряда членов национальной футбольной сборной Италии. Под расследование попали полузащитник клуба «Ювентус» престижной А-лиги Николо Фаджоли, перешедший из клуба «Милан» в английский «Ньюкасл юнайтед» полузащитник Сандро Тонали, а также игравший в прошлом за «Рому» член английского клуба «Астон вилла» – полузащитник Николо Дзаньоло.



Николо Фаджоли – футболист итальянской национальной сборной, отстраненный от матчей на 7 месяцев за нарушения, связанные со ставками (© Reuters)

Как выяснилось, Фаджоли и Тонали делали ставки на футбол, за что были наказаны отстранением от матчей соответственно на 7 и 10 месяцев. Дзаньоло удалось избежать наказания по линии футбола на том основании, что он, хотя и признал, что пользовался услугами нелегального вебсайта, ставил при этом деньги, играя в покер и блэкджек. Но все трое признали наличие зависимости от азартных игр, и футбольная федерация Италии обязала их пройти курс лечения от лудомании.

В интервью итальянскому изданию «Гадзетта делло спорт» Дзаньоло заявил: «Я совершил ошибку. Но многие футболисты очень одиноки. И мы от этого сильно страдаем».

Профессиональные спортсмены привлекают внимание всего общества, в их руках оказываются колоссальные денежные суммы. При выходе в город они лишены приватности, преследуемые повсюду множеством фанатов. Их неосторожные слова и поступки тиражируются в интернете и могут навлечь суровое осуждение общества. Все это делает их склонными к затворничеству в стремлении избежать неприятностей, отчего они проводят много времени за развлечениями в смартфонах или планшетах, втягиваясь в том числе и в азартные игры. Дзаньоло признался, что ведет именно такую жизнь.

Нападающий сборной Англии из клуба премьер-лиги «Брентфорд» Иван Тони за неоднократное нарушение правил в отношении азартных игр тоже был отстранен от участия в матчах на 8 месяцев. Тони, который за четыре года был причастен к 232 эпизодам со ставками, признал, что страдает лудоманией.

Скандалы по поводу ставок в европейском футбольном мире показывают, что опасности попасть в зависимость от азартных игр все более подвержены даже самые лучшие спортсмены. Все сильнее поглощая таких спортсменов, эта страсть влияет на их способность принимать решения даже несмотря на то, что они знают, что ставят тем самым на карту собственную спортивную карьеру.

Вопрос «чистоты» спорта

Проблема не только в самой лудомании. Вопрос еще и в том, что в результате образ профессиональных спортсменов тускнеет в глазах поклонников спорта.

При наблюдении за реакцией американских СМИ заметно, что многие масс-медиа задаются вопросами по поводу Отани, в том числе обсуждают, как держится во время интервью. Отани – великолепный «обоюдоострый» спортсмен, выступающий в роли как подающего, так и отбивающего, который доставляет болельщикам огромную радость своими победными пробежками по бейсбольному полю. В межсезонье он пожертвовал бейсбольные перчатки всем начальным школам Японии, его вклад в общество посредством популяризации своего спорта безусловно огромен. Тем сильнее расстраивает череда неприятных событий.

В последние годы в мире спорта все чаще произносят слово integrity, которое, как правило, переводят как «чистота». В Соединенных Штатах Америки в 2018 году с легализацией ставок на спорт была учреждена организация под названием U.S. Integrity, призванная обеспечивать чистоту и справедливость спортивных состязаний. Она осуществляет надзор и за ставками на спорт, чтобы не допускать махинаций, а если возникают сомнения, то ее специалисты проводят квалифицированное расследование. Главная лига бейсбола, баскетбольная лига NBA и другие профессиональные спортивные объединения тоже заключили контракт с U.S. Integrity и постоянно следят за тем, чтобы не допускалось нарушений.

Между тем и в Японии на рассмотрение таких структур как Комитет по формированию спортивной нации Либерально-демократической партии и Исследовательская группа Министерства экономики, торговли и промышленности выносится предложение снять запрет ставок на спорт в целях покрытия расходов на его популяризацию. Власти Осаки приняли решение о привлечении интегрированного курортного комлекса, в состав которого будет входить казино. Иначе говоря, азартные игры подбираются ближе и к нам. Самое время извлечь уроки из негативного опыта США и Европы и крепко задуматься о пути, которым мы хотим идти. Если наш взор будет прикован только к огромным деньгам, то мы рискуем лишиться того, что должно быть в спорте превыше всего – его чистоты и здорового характера. Это ловушка, которой следует поостеречься.

Фотография к заголовку: бейсболист клуба «Лос-Анджелес доджерс» Отани Сёхэй (слева) и переводчик Мидзухара Иппэй следят за данными в планшете во время шестого иннинга предсезонного матча с клубом «Аризона даймондбэкс». Мидзухара поддерживал игру Отани не только в качестве переводчика, 10 октября 2024 г., США, штат Аризона, город Глендейл (© Jiji Press)