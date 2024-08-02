Что будет с альянсом Японии и США в случае второго прихода Трампа? Поводов для беспокойства не просматривается

Что станет с отношениями Японии и США в случае, если после осенних президентских выборов Соединенные Штаты вновь возглавит Дональд Трамп? По мнению автора, в условиях конфронтации между США и Китаем важность Японии возрастает, и в нынешней ситуации не просматривается никаких оснований рассуждать о том, что стабильность японо-американского альянса может пошатнуться.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки 2024 года предвещают настолько напряженную борьбу, что предсказать ее исход в настоящее время весьма затруднительно. В тех штатах, от которых зависит победа выборов, бывший президент Дональд Трамп, по данным опросов, лидирует с небольшим отрывом, что придает энергии дискуссиям в духе «а что, если будет вновь избран Трамп?» В автор статьи размышляет о том, что будет происходить с отношениями Японии и США в случае, если мы действительно увидим вторую версию администрации, возглавляемой Трампом.

Стабильность японско-американского альянса на фоне конфронтации США и КНР

С геополитической точки зрения альянс Японии и США исключительно стабилен. Это объясняется тем, что для Соединенных Штатов, которые позиционируют Китай как своего главного геополитического соперника, Японии отводится роль первой цепи островов, препятствующих выдвижению Китая в Тихий океан, и значимость Японии, связанной с Соединенными Штатами союзническими отношениями и принимающей на своей территории американские военные базы, крайне велика.

Именно администрация Трампа впервые позиционировала Китай как главного геополитического соперника США. В Стратегии национальной безопасности 2017 года проявляется понимание того, что «Китай и Россия, подтачивая безопасность и процветание Соединенных Штатов, бросают вызов американской силе, влиятельности и национальным интересам», и отмечается: «Для поддержания баланса сил в пользу Соединенных Штатов необходима сильная приверженность и тесное сотрудничество со странами-союзниками и партнерами»(*1). Однако таким образом изложено понимание ситуации членами Совета национальной безопасности США, а не позиция Трампа.

Сам Трамп склонен более строго относиться к странам-союзницам, которые, по его мнению, пользуются военной мощью Соединенных Штатов, ничего не отдавая взамен. При этом он, как и подобает бизнесмену, не столь суров к тем союзникам, которые берут на себя соответствующую долю общего бремени. В вызвавшем большой резонанс в Европе выступлении в штате Каролина в феврале текущего года на вопрос лидера одной из стран-членов НАТО о том, будут ли Соединенные Штаты защищать союзников, которые не оплачивают свою часть расходов, если те подвернутся нападению России, Трамп ответил: «Я вас (ваши страны) защищать не стану. Напротив, я скажу, сами делайте, что хотите. Свою часть расходов нужно оплачивать»(*2). Здесь важно то, что особое внимание уделяется несению расходов. Одним из оснований для стабильности японо-американского альянса выступает то, что премьер-министр Японии Кисида Фумио уже запланировал стремительное увеличение расходов на национальную оборону, поставив целью довести их долю к 2027 финансовому году до 2% ВВП, тогда как до сих пор она составляла около 1%(*3).

Гадая о судьбе японо-американского альянса в случае прихода администрации Трампа 2.0, следует обратить особое внимание на то, кто именно будет отвечать в его администрации за вопросы политики обеспечения безопасности. В этой связи упоминаются имена Роберта О’Брайена – бывшего помощника президента по вопросам национальной безопасности, Элбриджа Колби - бывшего заместителя помощника министра национальной обороны, ведущего специалиста Гудзоновского исследовательского института Майкла Пилсбери и других сторонников жесткой антикитайской линии, настроенных решительно дружески по отношению к Тайваню. Это тоже выступает фактором в пользу стабильности японо-американского альянса(*4).

В чем будут состоять наиболее приоритетные задачи Трампа?

Не менее важное значение имеет и то, каковы будут наиболее приоритетные задачи Трампа в случае, если его вновь изберут президентом США. Грустно об этом говорить, со всей очевидностью, одна из таких задач будет состоять в том, чтобы воспользоваться президентскими полномочиями и по возможности ослабить натиск судебных преследований – четыре уголовных дела против самого Трампа, а также гражданский иск против возглавляемой Трампом девелоперской компании Trump Organization и т. д. Иначе по окончании четырех лет на посту президента ему неминуемо будет грозить потеря созданного собственными руками бизнеса и состояния в борьбе против многочисленных исков.

Во время прошлого президентства Трамп не раз заявлял о том, что у него есть полномочия амнистировать самого себя(*5). Но опыт преследования одного из предшественников Трампа на посту президента – Ричарда Никсона – во время Уотергейтского скандала показал, что Министерство юстиции отнюдь не считает, что президент обладает полномочиями, позволяющими ему амнистировать самого себя(*6).

Президент Никсон ушел с поста президента прежде, чем подвергнуться импичменту, а в сентябре 1974 года Джеральд Форд, который находился на посту вице-президента перед тем, как переехать в Овальный кабинет, амнистировал Никсона прежде, чем ему были предъявлены обвинения, мотивировав это решение необходимостью «сплотить страну и уберечь ее от раскола»(*7). Амнистия вызвала в то время шквал критики, но по мере того, как эти события становились достоянием истории, стали слышнее голоса тех, кто высоко оценивает дипломатические успехи Соединенных Штатов под руководством Никсона и выступает в его защиту. Объясняется это тем, что Никсону вместе с советником президента по национальной безопасности Генри Киссинджером удалось вытащить Америку из трясины Вьетнамской войны. В качестве специального посланника администрации Никсона 23 января 1973 года Киссинджер привел страну к Парижскому мирному соглашению с правительством Северного Вьетнама. За этот успех он был удостоен Нобелевской премии мира. Не разразись Уотергейт, не было бы ничего удивительного, если бы Никсон получил ее вместе с Киссинджером.

Сам Трамп очень хотел бы получить Нобелевскую премию, и, похоже, даже рассчитывал на это(*8). Если же говорить о порядке внешнеполитических приоритетов администрации Трампа 2.0, то сам Трамп заявляет, что прекратит войну в Украине в течение 24 часов, а такое дипломатическое достижение вполне потянуло бы на Нобелевскую премию. Если он явит такое достижение, которое будет приветствовать весь мир, то, к примеру, будет значительно менее сложно амнистировать Трампа – если, скажем, произойдет замена путем повышения в должности вице-президента из состава его администрации.

Следовательно, в приоритете у администрации Трампа должны находиться дипломатические результаты, которых можно уверенно добиться за четыре года. Приоритетными будут прекращение войны в Украине, достижение договоренности по северокорейской ядерной программе, тогда как заключение сделки с Китаем по поводу статуса Тайваня, по-видимому, требующее больше времени из-за сильного внутреннего сопротивления, и другие задачи такого рода, скорее всего, будут иметь более низкий приоритет.

Японско-американский альянс с его важным значением для оказания давления на Китай, безусловно, будет важным инструментом президента Трампа в связи с его стремлением победить Китай и в экономической конкуренции. У власти Трампа, который уже провел один срок на посту президента, срок полномочий составит четыре года – иными словами, остающийся в его распоряжении срок будет невелик. В такой ситуации нет иного выбора, кроме как делать упор на решении задач, имеющих первоочередной приоритет.

Возможно ли снова наладить личные контакты?

Премьер-министру Японии Абэ Синдзо удалось добиться большого успеха в налаживании личных контактов с Трампом. Способно ли японское руководство сделать это вновь? Премьер-министр Абэ сформировал у себя в стране стабильную долгосрочную власть, опираясь на сторонников консерватизма и в то же время пользуясь популярностью у простых людей. При этом сам Абэ считал твердую поддержку союзнических связей с США самым главным национальным интересом, в связи с чем был полон решимости выстраивать хорошие межличностные отношения с любым лидером Соединенных Штатов.

Во времена администрации Абэ мой приятель в Министерстве иностранных дел рассказывал, что премьер-министру Абэ удалось выстроить хорошие отношения благодаря тому он относился к президенту Трампу с уважением. Иначе говоря, вполне можно утверждать, что поскольку европейские лидеры поголовно не проявляли уважения в общении с Трампом, когда тот стал президентом, им не удалось выстроить с ним близких межличностных отношений.

К примеру, на декабрьском саммите НАТО 2019 года произошла утечка записи беседы, в которой премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон острят по поводу продолжительной пресс-конференции президента Трампа. По окончании саммита Трамп сразу же отправился на родину, отменив запланированную пресс-конференцию, и критически высказался о Трюдо как о «двуличном человеке»(*9).

Нетрудно представить, как Трамп, который не только не разделял с союзниками по НАТО значимость этого альянса и демократические ценности, но и не вписывался в атмосферу элитарности, царившую среди лидеров Запада, был «не в своей тарелке» в кругу участников саммита.

Между тем еще примерно за два года до этих событий, 5 ноября 2017 года премьер-министр Абэ дружески играл с Трампом в гольф во время его визита в Японию(*10). Еще один мой приятель в МИДе рассказывал, что опыт участия в международных конференциях на тот момент у Трампа был невелик, и он подробно расспрашивал Абэ об атмосфере и других особенностях саммитов «Большой семерки». Трамп вряд ли мог бы расспросить об этом кого-нибудь из лидеров западных стран, считающих себя элитой.

Премьер-министру Кисиде Фумио и следующим премьер-министрам страны следует многому поучиться на опыте Абэ. В уважительном подходе при общении с Трампом нет ничего сложного для японских консервативных политиков. Но достаточно ли будет только уважительного отношения для того, чтобы выстроить межличностные отношения с Трампом? Для этого необходим еще и внутриполитический капитал.

Администрация Трампа появилась в январе 2017 года, и к тому времени со времени второго прихода к власти премьер-министра Абэ Синдзо минуло уже четыре года, а уровень его поддержки был высок. Стабильный базис поддержки принес Абэ политический капитал, достаточный для того, чтобы отразить критику оппозиционных партий и либеральных масс-медиа за его общение с Трампом.

Если в 2025 году Трамп вновь вернется к власти, Японию тогда вряд ли будет возглавлять премьер-министр, чей политический капитал окажется сопоставим с тем, которым располагал Абэ. Кисида Фумио, возглавлявший в правительстве Абэ внешнеполитическое ведомство, находится у власти уже довольно долго – с октября 2021 года, однако на данный момент уровень его поддержки низок, и в преддверии предстоящих осенью выборов председателя Либерально-демократической партии на его светофоре горит желтый свет.

Исходя из всего этого, одни лишь боги ведают, удастся ли премьер-министру Японии выстроить личные отношения с Трампом подобно тому, как это смог сделать Абэ. Хорошая же новость для Японии состоит в том, что с геополитической точки зрения важность Японии как союзника велика как никогда, и с высокой долей вероятности в администрации Трампа версии 2.0 вопросами обеспечения безопасности будут заниматься люди, которые это прекрасно понимают.

Фотография к заголовку: бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании в Уэст-Палм-Бич во Флориде поблизости от своего дома в день 78-летия. 14 июня 2024 г. (© AFP/Jiji Press)