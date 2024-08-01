Философия японского дзюдо во Франции: наследие Каваиси Микиноскэ

Каваиси Микиноскэ (1899-1969) известен как «отец французского дзюдо». Перед Второй мировой войной он уехал во Францию и занялся преподаванием дзюдо. Каваиси разработал уникальную методику на основе семи видов поясов оби. В преддверии открытия Олимпиады в Париже 26 июля предлагаем познакомиться с делом его жизни, ставшим связующим мостиком между Японией и Францией.

«Метод Каваиси» и система поясов

Каваиси Микиноскэ родился в 1899 году в деревне Тэгара округа Сикама префектуры Хиого (в настоящее время – город Химэдзи). Он был пятым сыном в семье сакэвара, поэтому получил имя, для записи которого использовались иероглифы «сакэварение» (酒造).

С раннего детства Микиноскэ увлекался дзюдо. После окончания средней школы Химэдзи и университета Васэда он работал в токийской мэрии (в наши дни – Токийский муниципалитет) и в инженерных войсках, а затем уехал за границу. Сначала он направился в США на учёбу, занялся там преподаванием дзюдо, затем поехал в Южную Америку, а потом в Великобританию, где тоже преподавал дзюдо. В 1935 году он переехал во Францию, открыл в Париже клуб дзюдо и стал в нём преподавать.

Каваиси считал, что в неадаптированном виде дзюдо не сможет завоевать популярность за пределами Японии, поэтому разработал систему семи видов поясов, чтобы мотивировать пришедших в дзюдо новичков. В зависимости от возраста и уровня каждому дзюдоисту присваивается белый, жёлтый, оранжевый, зелёный, синий, коричневый или чёрный пояс. В Японии существовало только два вида поясов – белый и чёрный.

Каваиси изменил названия приёмов, чтобы они были понятны французам. Название приёмам присваивает главная организация дзюдоистов «Кодокан», но Каваиси пошёл другим путём – он классифицировал приёмы и присвоил им номера. Например, приём «Осотогари» стал «ножным приёмом № 1», приём «Сэоинагэ» получил название «плечевой бросок № 2».

Эта методика получила название «Метод Каваиси». Каваиси не стремился сохранять традиции любой ценой и старался менять дзюдо таким образом, чтобы оно было доступно людям из других стран. Он был твёрдо убеждён, что «Дзюдо похоже на рис или пшеницу – его нужно адаптировать к почве».

Конфликт между Каваиси и «Кодоканом»

Война нарушила планы Каваиси по популяризации дзюдо. После начала Второй мировой войны Германия оккупировала Францию. Впоследствии ход войны изменился в результате контрнаступления союзных войск во главе с США и Великобританией. Япония состояла в союзе с Германией, поэтому Каваиси пришлось бежать из Парижа, чтобы не попасть в плен. Он вернулся в Японию через Берлин, Сибирь и Манчжурию, а его воспитанники продолжали преподавать дзюдо во Франции. Некоторое время Каваиси жил в родном Химэдзи, но в 1948 году вернулся в Париж. Так начался второй этап его жизни во Франции.

Преподаватели дзюдо из «Кодокана» тоже приехали во Францию, и между ними и Каваиси начались разногласия. Дело в том, что «метод Каваиси» отличался от традиционной японской методики преподавания дзюдо. Кроме того, в клубе дзюдо Каваиси взимали высокую членскую плату, за счёт которой оплачивался труд преподавателей. В ответ «Кодокан» провозгласил принцип дилетантства. Французская Федерация дзюдо и джиу-джицу, созданная в 1946 году, оказалась на грани раскола.

После основания Международной Федерации дзюдо в 1951 году Франции пришлось реорганизовать структуру управления дзюдо. Школы Каваиси и «Кодокан» подверглись слиянию и вошли в состав новой организации, включающей кэндо, нагината и другие боевые искусства. Через несколько лет Каваиси вышел в отставку. В 1964 году дзюдо включили в официальный перечень Токийской Олимпиады, что повысило его узнаваемость в качестве международного вида спорта.

Философия дзюдо

Философия дзюдо оказалась очень близка французам. Одним из основных принципов дзюдо считается «Оптимальное применение силы и совместное процветание» провозглашённый основателем дзюдо Кано Дзигоро. Кано считал, что эффективное использование силы разума и тела обеспечивает процветание себе и окружающим. Техника самообороны джиу-джицу уже была известна за пределами Японии. Дзюдо, сочетающее технические приёмы с философией, отлично прижилось во Франции.

«Гибкость побеждает силу» - это ещё один известный принцип дзюдо. Гибкий человек благодаря своей пластичности способен одержать победу над превосходящим по силе противником. Например, в сражении с более крупным противником можно победить с помощью такого приёма, как бросок.



Кано Дзигоро. Фото из Национальной Парламентской библиотеки/Киодо Цусин

Однажды Каваиси пригласил на мероприятие своего клуба Посла Японии во Франции Сугимуру Йотаро для совместной демонстрации приёмов дзюдо. Сугимура с 12 лет занимался дзюдо в школе-интернате «Кано-дзюку», а во время учёбы в Токийском университете возглавил клуб дзюдо. Впоследствии он, как и Кано, стал членом Международного Олимпийского Комитета (МОК).

После демонстрации дзюдо Сугимура дал интервью ведущей французской газете «Фигаро», в котором подчеркнул:

«Гибкость намного ценнее силы. Необходимо быть гибким во всём. Именно гибкость является главным условием мира».

Дипломат по профессии, Сугимура считал, что популяризация принципов дзюдо может способствовать миру во всём мире. Даже во время войн, когда между странами происходят вооружённые столкновения, конфликт можно решить с помощью такого гибкого метода, как диалог. Это был один из идеалов, в которые верил Сугимура.

Взаимосвязь с олимпийским духом Кубертена

Философия французского аристократа Пьера де Кубертена (1863-1937), основателя современных Олимпийских Игр, имеет сходство с принципами дзюдо.

Кубертен считал, что спорт – это не вид досуга и не развлечение, а деятельность, имеющая воспитательнй характер. Он убедился в этом после поражения Франции во франко-прусской войне (1870-1871). В лежащей в руинах Франции царила мрачная атмосфера. Поехав в Великобританию, Кубертена до глубины души поразил вид молодёжи, занимающейся спортом в публичных школах. Он решил, что занятия спортом помогут поднять дух французской молодёжи.

Ученики британских публичных школ, считавшихся школами для подготовки элиты, занимались спортом на основе самостоятельно разработанных правил, соблюдали дисциплину и уважали своих противников. Посещение британских школ помогло Кубертену осознать значимость спорта в образовательном процессе. Спорт способствует воспитанию талантливой молодёжи, которая возглавит общество и будет строить мир на нашей планете вместе с людьми из других стран. Именно в этом и заключается смысл «олимпизма» - духа Олимпиады.

Олимпийская хартия гласит: «Олимпизм соединяет спорт с культурой и образованием и направлен на создание образа жизни, основанного на радости от усилий, воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответственности и уважении к всеобщим фундаментальным этическим принципам». Цель олимпизма заключается в «использовании спорта на благо гармоничного развития человечества для формирования мирного общества, основанного на уважении человека».

Кубертен при посредничестве Посла Франции в Японии обратился к Кано Годзиро с просьбой стать членом МОК. Это было в 1909 году. Кано согласился взять на себя ответственную роль первого члена МОК из Азии. В «Выступлении на отборочном первенстве Международных Олимпийских Игр» он подчеркнул: «Подобно тому, как в древности Олимпиада формировала дух народа Греции, в наши дни она гармонизирует идеи народов мира и внесёт вклад в цивилизацию и мир на планете».

Кано, работавший директором Токийской высшей педагогической школы, хорошо понимал образовательную ценность не только дзюдо, но и спорта в целом. В древней Греции существовала традиция останавливать конфликты между городами с помощью ритуала Олимпийских Игр. Философия возродившего эту традицию Кубертена способна обеспечить мир во всём мире. Эта черта объединяет философию Олимпиады с взглядами Кано.

Мы хотим мира

В наши дни число людей, занимающихся дзюдо во Франции, превысило 500 000 человек. Это намного больше, чем в Японии. Франция превратилась в настоящую «державу дзюдо». На официальном Интернет-сайте Федерации дзюдо Франции опубликован «Этический кодекс», состоящий из восьми слов, записанных иероглифами: «Уважение» (敬重), «Этикет» (礼儀), «Дружба» (友情), «Скромность» (謙虚), «Честность» (誠実), «Слава» (名誉), «Самоконтроль» (克己) и «Храбрость» (勇気) .

Уважать противника и других людей, не быть тщеславным, контролировать свои чувства, действовать достойно и справедливо. Это соответствует принципам честной игры в спорте. Пришедшая из Японии философия дзюдо вышла за пределы спорта как вида досуга и прочно поселилась в сердцах французов.



На недавней Олимпиаде в Токио Франция одержала победу над Японией в финале и завоевала золотую медаль в смешанном командном первенстве по дзюдо (фото Jiji Press)

В то время как в Украине и секторе Газа пылает огонь войны, на родине Кубертена в Париже открываются Олимпийские Игры. Именно сейчас, когда мы так сильно хотим мира, нам следует возвратиться к истокам - принципам дзюдо и духу Олимпиады.

Каваиси умер в Париже 30 января 1969 года в возрасте 69 лет. В последние годы жизни он страдал от паралича правой руки и правой ноги и часто лежал в больнице. Через шесть лет после его кончины Федерация дзюдо Франции в знак уважения и благодарности присвоила Каваиси высшее звание в дзюдо – десятый дан.

Источники

«Семицветные пояса вокруг планеты: отец французского дзюдо Каваиси Микиноскэ» (Сэкай ни какэта нанаиро но оби фурансу дзюдо но тити, Ёсида Икуко, издательство «Суругадай»)

«Что такое французское дзюдо: образование, школа, спорт» (Фурансу дзюдо то ва нани ка кёику, гакко, супоцу, Хосино Уцуру, Накадзима Тацуя, Исо Наоки, издательство «Сэйкюся»)

«Кано Дзигоро: международный деятель, привезший Олимпиаду в Японию» (Кано дзигоро: оримпикку о нихон ни ёнда кокусайдзин, Санада Хисаси, издательство «Усио»)

«Японское дзюдо, французское дзюдо» (Нихон-но дзюдо, фурансу- но дзюдо, Мидзогути Норико, издательство «Кобункэн»)

Фотография к заголовку: Каваиси Микиноскэ (в центре) на церемонии награждения победителя Чемпионата Европы по дзюдо Жана де Эрда (Wikimedia Commons)