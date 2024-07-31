Новый договор о военном сотрудничестве России и Северной Кореи: неодинаковый энтузиазм сторон «альянса»

Девятнадцатого июня президент Российской Федерации Владимир Путин впервые за 24 года нанес визит в Северную Корею и заключил с лидером этой страны Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимную военную помощь при возникновении непредвиденных ситуаций. И хотя российская сторона желает избежать восприятия этого договора как «союза» времен Холодной войны, новое соглашение не только нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, но и несет угрозу безопасности как Восточной Азии, так и Европе.

Фактическое возрождение «союзничества»

Во времена Холодной войны в 1961 году предшественник России – Советский Союз и Северная Корея заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, содержавший положение о взаимном автоматическом вступлении в войну на стороне другой стороны соглашения в случае возникновения соответствующих обстоятельств. Этот договор о военном союзе утратил силу с окончанием Холодной войны и крахом Советского Союза в 1996 году – на смену пришел Договор о дружбе и добрососедстве (2000 года), в котором уже не содержалось положения о взаимной военной помощи.

Согласно опубликованному Северной Кореей тексту нового договора, в случае, если одна из его сторон (Россия или Северная Корея) подвергается вооруженному вторжению, другая сторона без промедления предоставит всемерную военную помощь (статья 4). Поскольку Ким Чен Ын с радостью объявил (в совместном выступлении с Путиным для прессы 19 июня), что «двусторонние отношения подняты на новый высокий уровень, именуемый союзом», мир воспринял заключение данного соглашения как фактическое возрождение альянса времен Холодной войны.

В сентябре прошлого года Путин и Ким провели переговоры на новейшем российском космодроме на Дальнем Востоке, после чего активно развивали взаимодействие в военной и смежных областях. Северная Корея направила России, чье вторжение в Украину зашло в тупик, оружие и боеприпасы, и стало очевидно, что в ответ Россия намеревается поставить Пхеньяну нефтепродукты и другие товары, а также предоставить военные технологии.

Все это происходит на фоне усиливающейся международной изоляции, в которой находятся обе стороны. Помимо ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в марте прошлого года по подозрению в совершении военных преступлений, в июне текущего года на саммите «Большой семерки» в Италии достигнуто рамочное соглашение о предоставлении Украине в течение года 50 млрд долларов (около 7 трлн 850 млрд йен) из прибыли, получаемой от замороженных российских активов.

При этом Северная Корея, в отношении которой принято уже 11 резолюций Совета Безопасности ООН о введении санкций, в последнее время сталкивается с угрозой потери престижа из-за неудачных запусков межконтинентальных баллистических ракет, осуществляемых под предлогом «вывода на орбиту спутников военной разведки». Можно утверждать, что новый договор стал результатом идей Путина и Кима, которые оба оказались в затруднительном положении.

Тонкий нюанс: разница энтузиазма Москвы и Пхеньяна

Однако Путин понимает, что новый военный союз, очевидно нарушающий резолюции Совета Безопасности, неминуемо вызовет осуждение в международном сообществе. На совместном выступлении перед прессой Ким Чен Ын с гордостью говорил о заключении «самого сильного договора в истории» и трижды употребил слово «союз», между тем как Путин и в этом выступлении, и в дальнейшем ни разу не употребил слова «союз»(*1). Что же касается Статьи 4, посвященной взаимной помощи в определенных обстоятельствах, в ее текст введено условие «на основании Статьи 51 Устава ООН и законов обеих стран», которого не было в прежнем соглашении о военном союзе (Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи). Это означает, что допускается вариант «не вступить в войну на этот раз» в свете положений национального законодательства, что можно истолковать как расхождение с автоматически действующим положением о вступлении в войну, которое предусматривал прежний договор(*2). Если соотнести это с тем, что российская сторона не опубликовала текст нового договора, то есть вероятность того, что, желая избежать критики со стороны международного сообщества по поводу «возрождения альянса», Путин намеренно дал понять, что между Россией и Северной Кореей имеется место определенная разница в градусе энтузиазма в отношении данного договора.

Предательство по отношению к международному сообществу

Нет необходимости говорить о том, что несмотря на все это новый договор вызвал сильную тревогу о мире и порядке во всем мире, включая Европу, а не только в Восточной Азии. Во-первых, предоставление военных технологий и поставки материального снабжения Северной Корее неоднократно запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако из-за использования Россией своего права вето в апреле был упразднен совет экспертов, следивший за выполнением санкций Совета Безопасности. Вне зависимости от наличия или отсутствия условия автоматического вступления в войну, уже то, что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности, заключила такой договор, нельзя не признать беспрецедентным актом предателства по отношению к странам-членам ООН и всему международному сообществу.

Во-вторых, самое большое сожаление вызывает и то, что в случае, если Россия в ответ на поставки оружия и боеприпасов предоставит Северной Корее передовые ядерные и ракетные технологии, это создаст непосредственную угрозу для обеспечения обороны Японии, Южной Кореи и других соседних стран, а также Соединенных Штатов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с резкой критикой по поводу нового договора, назвав его заключение «анахроничным шагом, идущим против хода истории», и объявил о намерении в качестве ответной меры «рассмотреть вопрос» о предоставлении Украине летальной военной помощи, от чего Южная Корея до сих пор воздерживалась. Это вызвало незамедлительную реакцию Путина, заявившего, что такой шаг станет «большой ошибкой». Это свидетельствует о том, что заключение нового российско-северокорейского договора стало потрясением как в ситуации вокруг Украины, так и для положения на Корейском полуострове.

Большой вопрос: как отнесется Китай?

В ответ на новый договор России и Северной Кореи американский аналитический «Центр стратегических и международных исследований», опубликовал внеочередной доклад, в котором, помимо прочего, предлагается: (1) Японии, США и Южной Корее, а также Филиппинам и ряду других стран рассмотреть возможность создания механизма коллективной обороны типа НАТО, в рамках которого угроза какой-нибудь одной из стран будет рассматриваться как угроза всем участникам соглашения; (2) Аналогично тому, как Япония, США и Европа заморозили российские активы, заморозить активы Северной Кореи за рубежом и использовать их для выплаты компенсаций пострадавшим от подавления прав человека в Северной Корее, а также для оказания помощи Украине; (3) Убедив Китай дипломатическими средствами, побудить его прекратить оказание как прямой, так и непрямой помощи России и Северной Корее(*3).

Из всего перечисленного из-за политических ограничений, которыми связана Япония, а также по ряду других причин наиболее труднореализуемым представляется создание механизма коллективной обороны по образцу НАТО, но есть все основания утверждать, что замораживание и конфискация северокорейских активов за рубежом уже продемонстрировали высокую эффективность. Отыскать тайные активы Ким Чен Ына – отнюдь не просто, и тем не менее, если усилить взаимодействие Японии, Соединенных Штатов и стран Европы, то данная задача не окажется невыполнимой.

С другой стороны, Министерство иностранных дел КНР не высказало ни поддержки, ни критики в адрес нового российско-северокорейского договора, заявив лишь, что «не комментирует вопросы двустороннего сотрудничества между этими странами». Однако для Китая, ведущего тонкую игру по поддержанию дистанции в отношениях с Россией и Северной Кореей, решительно нежелательны дополнительная напряженность и дестабилизация на Корейском полуострове. Поскольку Китай в первую очередь провозглашает себя «ответственной державой», его дипломатия отнюдь не входит в унисон с российско-северокорейским соглашением о военном сотрудничестве.

За день до визита Путина в Северную Корею Южная Корея и Китай провели в Сеуле переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств по вопросам внешней политики и обеспечения безопасности (так называемый «формат 2+2»), обсудив как вопросы улучшения китайско-южнокорейских отношений, так и ситуацию на Корейском полуострове. С учетом этого обстоятельства, Японии, США и Европе необходимо еще раз усилить попытки убедить Китай.

Фотография к заголовку: Ким Чен Ын (справа) и Путин осматривают почетный караул НОАК в ходе черемонии торжественной встречи. 19 июня 2024 г., Пхеньян, площадь Ким Ир Сена) (© ЦТАК / «Кёдо цусин»)