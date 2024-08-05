Церемония открытия Олимпиады в Париже – инновации по-французски

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала великолепным зрелищем, наполненным сценической игрой, и она, несомненно, окажет большое влияние на то, как будут проводиться подобные церемонии в будущем.

Со стадиона – в город

Парад лодок с 6800 спортсменами проплыл под дождём примерно шесть километров на запад по реке Сена от моста Аустерлиц на востоке Парижа до Йенского моста Эйфелевой башни. Вдоль пути их следования подобно живописному свитку разворачивались сценические представления – песни, танцы и другие выступления, освещавшие французскую историю, культурное наследие, искусство, исторических деятелей и моду.

Когда Оргкомитет Игр в Париже 2024 года во главе с Тони Эстанге по окончании Игр в Токио объявил о планах провести церемонию открытия Олимпиады в виде парада на Сене, это вызвало волну протестов и призывов пересмотреть решение.

Одним из соображений был терроризм. Если даже на закрытом стадионе непросто обеспечить безопасность, то на открытых берегах реки это ещё сложнее. Например, считалось, что снайперы могут устроить теракт, стреляя из окон зданий вдоль маршрута следования парада. Ещё одной проблемой было огромное влияние на жизнь жителей Парижа. Учитывая время на подготовку к церемонии, многим кафе, книжным магазинам и другим магазинам пришлось бы закрыться на длительный период. А поскольку мероприятия проходили в исторических зданиях, парках и на городской площади, существовал риск того, что на время Игр город погрузится в хаос.

Однако изначально французский подход – идти вперёд, невзирая на препятствия. Франция не приемлет конформизм, рабское следование прецеденту и подражание, и постоянно стремится к новым способам ведения дел.

В дипломатии, чтобы добиться прорыва, Франция также не прочь пойти против течения, даже если оно обусловлено общим согласием. Приверженность этому «французскому пути» может вызвать насмешки со стороны Америки или Британии, но Францию ​​это не волнует. Иногда им всё удается, но случаются и неудачи.

Вспоминая революцию

В данном случае «французский путь» был реализован в новаторском проведения церемонии открытия по всему городу, хотя церемонии на стадионе были стандартом ещё с момента первой современной Олимпиады. Церемония великолепно удалась, продемонстрировав прекрасную организацию представлений.

Гийом Диоп, первый темнокожий премьер балета Парижской оперы, выступил на крыше исторической ратуши с видом на Сену. Леди Гага появилась в перьевом наряде в стиле кабаре на ступенях правого берега для песенно-танцевального номера, и исполняла песни на французском языке. Дальше вдоль реки под песни американской певицы около 85 танцовщиц канкана «Мулен Руж» синхронно плясали, и приподнимая юбки.



Женщины в платьях, изображающие Марию Антуанетту и держащие в руках собственные отрубленные головы, вызвали много споров. Фотография церемонии открытия от 26 июля 2024 года (© Reuters)

Мария Антуанетта, супруга короля Франции, свергнутого во время Французской революции, провела последние дни перед казнью в тюрьме Консьержери. В окнах этого исторического здания на левом берегу Сены появились многочисленные фигуры, представляющие королеву с отрубленной головой в руках, на фоне символического изображения революции, показанного при помощи огней и конфетти. Оперная певица исполнила песню из оперы французского композитора Жоржа Бизе «Кармен».

Чуть дальше по реке другой оперный певец исполнил «Марсельезу» с крыши Большого дворца, построенного для Парижской выставки 1900 года. В рамках усилий по рассредоточению мероприятий Игр Большой дворец стал также местом проведения соревнований по фехтованию и тхэквондо.

Несмотря на усиливающийся дождь, свет и звуки Парижа в сумерках вызывали всё большее волнение. Франко-малийская певица Ая Накамура, которая столкнулась с клеветой и расистскими комментариями до своего появления, исполнила собственные песни и одну из песен мастера шансона Шарля Азнавура в сопровождении оркестра Республиканской национальной гвардии. Сочетание авангарда Накамуры и выступавшего с достоинством оркестра получило высокую оценку. Такого рода смелые эксперименты очень характерны для французской культуры.



Ая Накамура (в центре) выступает на церемонии открытия Игр в Париже 26 июля 2024 года (© Reuters)

В ходе замечательного представления из реки появились бронзовые статуи женщин, внёсших большой вклад в историю Франции. Среди десяти статуй была и Симона Вейль, которая пережила концентрационный лагерь Освенцим и стала политиком, боровшимся за легализацию абортов. Эти статуи, которые будут установлены по всему Парижу, символизируют усилия по устранению гендерного дисбаланса памятников, поскольку в городе сравнительно мало статуй, представляющих женщин.

Гордость за права человека

Все выступления включали в себя послания, повествующие об истории, традициях, культуре, солидарности, толерантности и разнообразии, а также о всеобъемлющей теме идеалов Французской революции: liberté, égalité и fraternité (свобода, равенство и братство).

Исторически Франция живо ощущала свою миссию по отношению к миру. Со времён абсолютной монархии в семнадцатом веке она стремилась распространить свою великую культуру как можно дальше и шире и принести цивилизацию в «нецивилизованные края». Она основала колонии в Северной Америке, Африке и на Ближнем Востоке, где навязывала свой язык и культуру.

После Французской революции 1789 года, когда к власти в конце концов пришёл Наполеон, он распространял идеалы свободы, равенства и братства на соседние страны. Во многих случаях это способствовало падению феодальной системы и стало шагом к формированию новых государств. Однако история показывает, что это также пробудило их национальное сознание, побудив их восстать против Франции, что привело к падению Наполеона.

Даже сегодня Франция гордится тем, что стала первой страной, которая установила принцип всеобщих прав человека, основанный на её революционных идеалах. Церемония открытия Олимпиады, которую увидели во всём мире, стала прекрасной возможностью вновь подтвердить важность прав человека в современном мире.

Во время лазерного шоу, освещавшего Эйфелеву башню, Тони Эстанге выступил на площади Трокадеро: «Хотя Игры не могут решить все проблемы... сегодня вечером вы напомнили нам, как прекрасно человечество, когда мы объединяемся». Это было послание о силе, обретаемой через единство.

В кульминации канадская певица Селин Дион, которая в настоящее время борется с болезнью – синдромом мышечной скованности, эмоционально исполнила песню La Vie en rose Эдит Пиаф со специальной сцены Эйфелевой башни. Включённые в церемонию иностранные артисты Селин Дион и Леди Гага обеспечили чувство равновесия, благодаря чему удалось избежать ощущения французского триумфализма.

Незначительность роли президента Макрона

Успех церемонии открытия является свидетельством решимости оргкомитета не дрогнуть перед лицом терроризма, сохраняя бдительность и с уверенностью устраивая лучшее шоу, которое они только смогли сделать. Это можно считать настоящим французским подходом.

Среди присутствовавших на церемонии были канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и первая леди США Джилл Байден. При этом присутствие президента Франции Эммануэля Макрона было весьма ограниченным, хотя он и произнёс речь об открытии Игр. В условиях, когда продолжают пылать войны в Украине и на Ближнем Востоке, он призвал к олимпийскому перемирию, но его призыв остался неуслышанным.

Макрон зашёл в тупик как во внутренних, так и в международных делах, что подорвало его влияние. В частности, во внутренней политике его решительный роспуск нижней палаты и назначение всеобщих выборов привели к резкому сокращению мест для его партии. К моменту церемонии открытия три недели спустя он всё ещё не назвал нового премьер-министра. Хотя он снова поднимет этот вопрос после Олимпиады, проведение Игр вряд ли чем-то ему поможет.

И всё же эта Олимпиада будет иметь свои последствия, выходящие за рамки политики. Франция, возможно, перестала быть одной из ведущих стран с точки зрения национального влияния, но она по-прежнему остаётся лидером в сфере «мягкой силы», как это было продемонстрировано на церемонии открытия в Париже. Она стала и напоминанием о глубине французской истории, культуры и искусства. Когда-то Франция считалась частью старой Европы, но социальное разнообразие, инновации и ширина подхода в проведенной церемонии развеяли этот образ.

Свежее очарование страны, воплощённое в церемонии открытия, наверняка заставило многих людей во всем мире задуматься о том, чтобы поехать в Париж, съездить во Францию ​​или попутешествовать по Сене.

Фотография к заголовку: Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, состоявшаяся на Сене 26 июля 2024 года (© Reuters)