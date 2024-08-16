Выход из борьбы за переизбрание: какую «силу воли» проявил Кисида Фумио?

Четырнадцатого августа премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о том, что он не намерен баллотироваться для переизбрания на сентябрьских выборах главы Либерально-демократической партии. Тот самый Кисида, который три года назад, 26 августа 2021 года, бросил вызов в то время премьер-министру Суге Ёсихидэ со словами о том, что «демократия в нашей страны оказалась в кризисе», сам уперся в стену аналогичной критики.

Спокойствие при объявлении об отказе баллотироваться

Открывая пресс-конференцию, спешно созванную в первой половине дня 14 августа, Кисида с необычайно спокойным выражением лица объявил о том, что он принял важное решение: «Первым и самым понятным шагом, указывающим на то, что Либерально-демократическая партия действительно изменилась, станет мой уход. Я не буду выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах председателя Либерально-демократической партии».

Внешне сложилась картина, совершенно аналогичная ситуации, когда премьер-министр Суга был вынужден непосредственно перед выборами председателя ЛДП отказаться от борьбы за этот пост, будучи не в силах дать отпор призывам «высадить премьер-министра», раздававшимся в рядах однопартийцев. Сходство состоит в том, что оба премьер-министра столкнулись с падением до минимума уровня поддержки правительства в обществе: если Суга продемонстрировал беспомощность в борьбе с пандемией коронавируса, то Кисида отвратил от себя симпатии жителей страны из-за половинчатости мер, принятых в ответ на скандал с «черными кассами» фракций ЛДП.

Но когда о своем решении не баллотироваться заявил Суга, этот шаг вызвал недовольство по поводу неуклюжести объяснений о том, что ему трудно одновременно бороться с пандемией и заниматься соперничеством за пост партийного лидера, поскольку и то и другое требует колоссальной энергии. В ситуации с Кисидой отличается то, что он заявляет о стремлении «без малейших колебаний взять на себя ответственность, налагаемую должностью руководителя организации».

Когда именно Кисида утвердился в своем намерении не баллотироваться?

Буквально до последнего времени один из правительственных чиновников из тех, что видятся с Кисидой изо дня в день, утверждал: «Премьер-министр, безусловно, нацелен на переизбрание. Он полон воли, которая так и передается окружающим при встрече». По словам этого чиновника, даже в случае, если соперником окажется бывший генсек ЛДП Исиба Сигэру, у которого самый высокий рейтинг популярности по итогам опросов, Кисида вполне сможет рассчитывать на преимущество за счет голосов парламентариев – достаточно предложить им определенные условия, в частности, пообещать не распускать Палату представителей для проведения досрочных всеобщих выборов.

На пресс-конференции 21 июня в связи с завершением очередной парламентской сессии Кисида неожиданно выступил с предложением новых политических мер, явно ориентированных на победу в борьбе за пост партийного лидера: в качестве ответа на рост потребительских цен он предложил вернуть пособия по оплате счетов за электроэнергию и газ, а также единовременные выплаты пенсионерам и некоторым другим категориям граждан. Несмотря на объявленный роспуск партийной фракции, после окончания парламентской сессии сообщалось, что он часто встречается с членами фракции, выходцем из которой является – фракции Кисиды. Если все это предпринималось с прицелом на переизбрание на посту партийного лидера, то возникает необходимость объяснить, что случилось за последнее время, разбив всецелую волю к переизбранию.

На пресс-конференции 14 августа Кисида уклонился от прямого ответа на вопрос о том, когда именно он принял свое решение, ограничившись лишь пояснением, что он принял данное решение, поскольку уйти необходимо для того, чтобы восстановить доверие к Либерально-демократической партии, явив свою силу воли политика.

Но в своей речи перед тем, как ему был задан этот вопрос, Кисида отметил, что эта идея возникла у него с самого начала нынешнего скандала (по поводу «черных касс» партийных фракций), и в душе он ждал, когда для этого придет время. Если это честное воспоминание, то складывается такая картина: несмотря на то, что Кисида еще на раннем этапе принял решение отказаться от борьбы за переизбрание, он «силой воли политика» решительно продолжал источать энтузиазм.

Решил в начале весны?

Один из близких соратников Кисиды изложил автору этих строк теорию отказа от выдвижения, основанием для которой послужил ответ на вопрос, заданный на пресс-конференции 21 июня, а именно:

(Журналист) «В вашем выражении лица и тоне ощущается крайняя усталость. Вы по-прежнему полны сил и энергии?» (Кисида) «Если я кажусь вам усталым, то это мой моральный изъян. Сил и энергии у меня хоть отбавляй, и я отнюдь не намерен говорить ни о какой усталости».

На первый взгляд может показаться, что Кисида упирает на то, что он «полон сил и энергии», но близкий соратник толкует ответ Кисиды иначе: «Если премьер-министр проявляет слабость, то ему пора уходить. Поэтому, как только он произнес слова «это мой моральный изъян», я сразу понял, что премьер-министр уже утвердился в своем решении – стало ясно, что у него больше нет намерения оставаться на этом посту».

Когда завершилась очередная парламентская сессия, по общему мнению, единственным условием, необходимым для переизбрания Кисиды, было «сохранить политическую власть» для своей партии на следующих выборах Палаты представителей, а следовательно, Кисиде необходимо объявить о ее роспуске даже в том случае, если это сопряжено с перспективой снижения представительства своей партии. Уже после того, как Кисида объявил о своем решении не выдвигаться, на вновь заданный вопрос о том, когда именно премьер-министр принял данное решение, его близкий соратник ответил: «Это было решено уже с начала весны». Похоже, на будущее нам придется несколько скорректировать общее мнение.

Правительство под руководством Кисиды как таковое возникло в качестве антитезы, как альтернатива кабинетам Абэ Синдзо и Суги Ёсихидэ с их налетом авторитарности. На пресс-конференции в связи с выдвижением своей кандидатуры 3 года назад Кисида сделал привлекательной и символичной чертой имиджа «способность услышать» людей, предложив образ политика с записной книжкой, готового учитывать глас народа.

Исчерпание безыдейного «реагирования по ситуации»

В плане политического курса правительство Кисиды также отличалось от администраций под руководством Абэ и Суги «голубиным» подходом и стремлением сбалансировать государственные финансы. Кисида начертал на своих политических знаменах намерение совершить разворот от глобального капитализма, приводящего к расширению экономического неравенства, к «капитализму новой формации» – перераспределить акценты и сделать упор на возрождение среднего класса.

Однако часть экономистов встретила эту идею Кисиды в штыки, сочтя ее «социалистической», что усилило настороженность и со стороны правого крыла, выступавшего в поддержку «абэномики», так что идею пришлось изрядно скорректировать. Теперь вообще неясно, что же, собственно, представляет собой этот «капитализм новой формации».

В вопросах обеспечения национальной безопасности решающее влияние оказало начавшееся в феврале 2022 года вторжение России в Украину. Мир моментально перешел в форму противостояния по образцу Холодной войны, и Кисида, выдвинув лозунг «То, что сегодня происходит в Украине, завтра может случиться в Восточной Азии», реализовал внесение поправок в три главных документа об обеспечении национальной безопасности, предусматривающие крупномасштабное увеличение оборонного бюджета, и новую стратегию национальной обороны с наличием, в числе прочего, потенциала для нанесения ударов по вражеским базам.

В отношении источников финансирования возросших оборонных расходов Кисида продемонстрировал готовность частично покрывать их за счет повышения налогов, отмечая, что «ответственность за это лежит на нас, ныне живущих». Это сдержало фракцию Абэ в стремлении покрывать расходы на оборону за счет дополнительного выпуска государственного долга, и вплоть до конца 2022 года Кисида был склонен придерживаться «финансовой дисциплины».



Вершиной деятельности Кисиды стала работа на саммите «Большой семерки», состоявшемся в городе Хиросима – месте, где находится его избирательный округ. 21 мая 2023 г. (© Jiji Press)

Но настал 2023 год, и в январе Кисида изменил свою позицию, предложив «меры по борьбе с падением рождаемости нового измерения». Несмотря на то, что это порождало колоссальные расходы, рассмотрение вопроса об источниках финансирования отложили на потом. Осенью в том же году неожиданно последовало предложение «фиксированного снижения налогов» как меры по «возврату людям части налоговых поступлений». Это было ничем иным как популистской мерой, обусловленной желанием покончить с прозвищем «очкастое повышение налогов».

По признанию руководящего чиновника одного из влиятельных ведомств, «Вплоть до того, как власть столкнулась с проблемой финансирования возросших оборонных расходов, сохранялось определенное чувство напряженности. Но когда премьер-министр заговорил о борьбе с падением рождаемости в новом измерении, все это стало выглядеть как-то странно». Он припомнил это как поворотный момент в работе правительства Кисиды.

Характерной особенностью власти под руководством Кисиды стало еще и то, что правительству приходилось постоянно разгребать последствия скандалов и инцидентов – в 2022 году это было убийство Абэ Синдзо и вопросы государственных похорон, а вместе с тем проблема бывшей «Церкви единения», а с наступлением 2023-го скандал с «черными кассами» партийных фракций, а также события с крупнейшей в составе ЛДП фракции Абэ.

Все это время Кисиде приходилось раз за разом вмешиваться властью премьер-министра – запрашивать распоряжение о роспуске бывшей «Церкви объединения», распускать внутрипартийные фракции, лично отвечать на вопросы комиссии по партийной этике, идти на значительное снижение суммы, начиная с которой партии должны раскрывать источник финансирования и т. д. Все это, быть может, и приводило к «исправлениям» и «улучшениям» по сравнению с тем, что было прежде, но отнюдь не позволяло добиться восстановления уровня поддержки кабинета.

В конечном результате действия Кисиды постоянно воспринимались как «реагирование по ситуации» и не выглядели в глазах народа как следование политическим убеждениям, подкрепленным наличием твердого мировоззрения. Правительство Кисиды потрудилось над решительными поворотами в ряде очень важных направлений государственной политики: скорректировало «сверхмягкую монетарную политику нового измерения», пошло на исправление отношений Японии с Южной Кореей исторической значимости и т. д., и тем не менее, уже совсем скоро оно сойдет со сцены, так и не избавившись от ярлыка непопулярности.

Фотографии к заголовку: (слева) выставивший свою кандидатуру на пост лидера ЛДП Кисида Фумио обрел популярность, создавая образ «способного услышать людей» политика с записной книжкой в руках, 17 сентября 2021 г. (© Jiji Press); (справа) премьер-министр Кисида объявляет о решении не баллотироватся для переизбрания на посту лидера ЛДП, 14 августа 2024 г. (© «Кёдо цусин»)