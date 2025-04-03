«Нет шансов заработать»: слабая йена снижает привлекательность Японии для молодых вьетнамцев

Япония в условиях старения населения всё чаще ищет рабочую силу, в которой нуждается её экономика, за рубежом. Сегодня четверть иностранных рабочих Японии составляют выходцы из Вьетнама, но слабая йена делает Японию менее привлекательной для молодых вьетнамцев.

По состоянию на октябрь 2023 года в Японии насчитывалось более 2 миллионов иностранных рабочих. Из них вьетнамцы являются самой представленной национальностью – 520 000 человек, но темпы притока новых рабочих из страны начали замедляться. Чтобы узнать почему, в июне 2024 года я отправился в Ханой, столицу Вьетнама.

Наиболее распространённый статус визы среди иностранных рабочих в Японии – «технический стажёр»; программа стажировок была создана для передачи навыков и знаний развивающимся странам. Сравнивая количество вновь прибывших стажёров из Вьетнама до и после пандемии COVID-19, можно увидеть, что в 2019 году их прибыло 99 170 человек, но в 2022 году их число сократилось до 83 403 человек. Напротив, количество новых индонезийских стажёров выросло с 15 746 в 2019 году до 30 348 в 2022 году.

Когда я посетил шесть организаций в Ханое, которые отправляют стажёров в Японию, все менеджеры согласились, что количество вакансий в Японии сократилось примерно на 30%. Почему это так?

«Если мы отправляли людей, мы зарабатывали деньги»

Последствия Великого восточно-японского землетрясения 2011 года спровоцировали резкий рост числа вьетнамских рабочих в Японии. Ранее Китай был основным поставщиком рабочей силы в Японию, но экономическое развитие страны сделало работу в Японии менее привлекательной, и катастрофа привела к отъезду граждан Китая. Крупные антияпонские демонстрации в Китае ускорили эту тенденцию, и Вьетнам стал новым источником иностранной рабочей силы для Японии.

В конце 2012 года в Японии проживало 52 000 вьетнамцев, но к концу 2019 года, как раз перед пандемией, их число выросло до 412 000. Это произошло в основном из-за увеличения числа стажёров. В 2016 году Вьетнам обогнал Китай и стал основным поставщиком рабочей силы в этой категории. По состоянию на конец 2019 года в Японии находилось 219 000 вьетнамских стажёров, что составляет 53% от общего числа стажёров.



Будущие стажёры выполняют утреннюю радио гимнастику в учебном центре, управляемом отправляющей организацией в Ханое, 17 июня 2024 года (© Савада Акихиро)

Отправка стажёров в Японию стала большим бизнесом, а вьетнамские фирмы, занимавшиеся рекрутингом, обеспечивали пышные развлечения и давали откаты контролирующим организациям, которые выступали посредниками для японских фирм. Помимо расходов на доставку японских чиновников во Вьетнам и проживание, они предлагали туристические услуги и походы в ночные клубы, в то время как собеседования с потенциальными стажёрами отходили на второй план. Были случаи, когда компании платили менеджерам курирующих организаций 1000 долларов в виде «отката» за каждого принятого стажёра, чтобы узнать о как можно большем количестве вакансий.

Руководитель одной отправляющей организации, которая отправляла до 1500 стажёров в Японию каждый год, рассказывает: «Мы брали около 7000 или 8000 долларов с каждого стажёра в качестве платы за оформление. Даже после расходов на набор, обучение, развлечения и откаты мы получали прибыль в размере 1500 долларов на стажёра».

Руководитель продолжает рисовать мрачную картину ситуации в то время. «Если мы отправляли людей, мы зарабатывали деньги. Мы не рассказывали стажёрам ничего подробного о том, что будет входить в их обязанности и просто заставляли их практиковаться в самопредставлении перед собеседованиями. Мы не придавали большого значения обучению, и некоторые из наших рекрутов были плохо мотивированными молодыми людьми. Компании, нанимавшие стажёров, говорили нам, что качество работников упало, и ещё до пандемии было движение за отказ от набора во Вьетнаме».

Слабая йена снижает привлекательность Японии

Однако, другие отправляющие организации упорно трудились, чтобы искоренить откаты и развлечения. Одной из них была фирма Lacoli, базирующаяся в Ханое. Один из её руководителей, Миямото Юки, говорит, что это создавало серьёзную нагрузку на стажёров. «Существовала целая социальная проблема, когда вьетнамские стажёры отправлялись в Японию с большими долгами и исчезали или ввязывались в преступную деятельность, поэтому японские компании стали избегать их».

В то время как японские компании стали более нерешительными в отношении вьетнамских стажёров, вьетнамцы стали считать Японию менее привлекательным местом для работы. Это связано с ослаблением йены. До февраля 2022 года 1 йена стоила более 200 донгов, но к июню этого года она упала ниже 160. Многие стажёры отправляют домой около 100 000 йен каждый месяц, но снижение стоимости этой суммы в их родной стране является серьезной проблемой.

Руководитель первой отправляющей организации говорит, что инфляция в Японии является одной из причин снижения интереса к стране. «Рост цен в Японии означает увеличение расходов, и люди во Вьетнаме говорят, что там больше нельзя хорошо заработать. Раньше существовало негласное правило, что кандидатов будет в три раза больше, чем доступных должностей, но теперь трудно получить даже вдвое больше».

По словам этого руководителя, отчасти из-за экономического роста Вьетнама, минимальный размер оплаты, необходимый для привлечения кандидатов, теперь составляет 120 000 йен в месяц после вычета налогов и аренды или 150 000 йен, включая оплату сверхурочных. Между тем, снижение популярности Японии означает, что сборы, взимаемые с кандидатов, снизились на 1000 или 2000 долларов.

Большие долги

Несмотря на это, по данным Департамента зарубежной рабочей силы Вьетнама, самым популярным направлением для вьетнамских рабочих в 2023 году была Япония. Сюда устремились 80 000 человек. Вторым по популярности направлением стал Тайвань, привлекший 59 000 человек; на Японию и Тайвань пришлось 90% от общего оттока вьетнамской рабочей силы. Хотя Япония уже не так популярна, как раньше, она всё ещё остаётся реальным вариантом для вьетнамских рабочих, ищущих работу за рубежом.

Японию удерживают в лидерах относительно надежный уровень спроса на рекрутов и отсутствие жёстких въездных условий, таких как знание языка. Кроме того, на поездку в Японию легко собрать деньги. После того как стажёр получил подтверждённое место и визу от Агентства иммиграционных служб Японии, можно взять кредит в Государственном банке Вьетнама.



В общежитии Учебного центра, где проживают стажёры перед отправкой в Японию. Фото сделано в Ханое 17 июня 2024 года (© Савада Акихиро)

Исследование, проведенное Агентством иммиграционных служб в 2022 году, показало, что 55% стажёров накопили долги до приезда в Японию. По национальному признаку больше всего задолжали вьетнамские стажёры – в среднем 674 480 йен (более 5000 долларов по среднему курсу на тот год). Между тем, согласно исследованию Японской организации внешней торговли, средняя месячная зарплата в обрабатывающей промышленности Вьетнама в 2023 году составляла 273 доллара, что даёт представление о масштабах этих долгов.

Известен ряд случаев, когда стажёры исчезали с рабочих мест в Японии куда их отправляли в поисках более высокой зарплаты, и одной из причин этого назывались крупные долги. Чтобы снизить нагрузку на стажёров, Японское агентство международного сотрудничества совместно с правительством Вьетнама и Международной организацией труда работает над созданием сети по подбору персонала, которую одобряют вьетнамские и японские компании. Цель состоит в том, чтобы компании взяли на себя половину расходов на поездку в Японию. С 2027 года программа обучения станет программой обучения и трудоустройства (икусэи сюро), в рамках которой японские компании будут выплачивать часть оплаты за стажёров направляющим организациям. Хотя это можно только приветствовать, я не думаю, что этого будет достаточно для увеличения числа молодых людей, желающих работать в Японии.

Переход на Корею?

В Ханое я также посетил Thanh Mai Education, организацию, специализирующуюся на обучении за рубежом. Когда я спросил, где популярно учиться, менеджер Вуонг Три Люк сказал мне: «Сумма денег, которую могут собрать студенты, влияет на их место обучения больше, чем их личные желания». В отличие от стажёров, студенты не могут брать кредиты в банках. Они должны финансировать себя сами, даже если занимают у друзей или членов семьи».

В центре есть пять классов, каждый для определённого направления, в общей сложности 150 зарегистрированных студентов. Самый большой класс предназначен для студентов, направляющихся в Южную Корею. По словам Вуонга, «Япония была самой популярной до пандемии, но теперь – это Южная Корея». Одна из причин – очарованность этой страной среди молодых людей, воспитанных на кей-поп и других аспектах корейской культуры. Другая причина в том, что корейская система письма хангыль проста в изучении, так как содержит всего 24 основные буквы по сравнению со сложной комбинацией трёх видов письма в японском языке. Однако, самая главная причина – возможность сэкономить деньги.



Стажёры изучают японский язык в Учебном центре, управляемом отправляющей организацией в Ханое, 17 июня 2024 года. (© Савада Акихиро)

Несмотря на то, что они являются студентами, они нацелены на работу. Как и в Японии, в Южной Корее существуют ограничения на количество работы, которую могут выполнять иностранные студенты, но они не такие строгие. Вуонг говорит: «В Южной Корее их контролируют не так жёстко, как в Японии. Многие иностранные студенты работают и по выходным, и могут зарабатывать от 35 до 40 миллионов донгов (210 000-240 000 йен) в месяц». Хотя обучение в Южной Корее стоит 200 миллионов донгов по сравнению со 100 миллионами (600 000 йен) в Японии, студенты могут быстро компенсировать разницу. Даже если им приходится брать на себя крупные долги, молодые вьетнамцы выбирают страну, где можно заработать.

Общий коэффициент рождаемости в Южной Корее упал до 0,72, и сокращение численности новорожденных подтолкнуло страну к привлечению иностранной рабочей силы из Юго-Восточной Азии и других регионов. Квота на въезд иностранных рабочих была увеличена с 60 000 до 120 000 в 2023 году, а затем до 165 000 в 2024 году. Это примерно соответствует 180 000 новых стажёров, которых приняла Япония в 2023 году.

Иностранные рабочие в Южной Корее получали в 2023 году среднемесячную зарплату в размере 285 000 йен, в основном на производстве, что намного больше, чем 217 000 йен, которые стажёры зарабатывали в Японии. Если Южная Корея станет реальным направлением для вьетнамцев, желающих работать за границей, то они переметнутся из Японии, как это уже сделали студенты. Система снижения расходов, связанных с приездом, очень важна, но прежде всего необходимо решить проблему повышения заработной платы, чтобы Япония стала страной, которую выбирают иностранные рабочие.

Фотография к заголовку: Вьетнамские стажёры изучают японский язык в учебном центре отправляющей организации в Ханое 17 июня 2024 года (© Савада Акихиро)