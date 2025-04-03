«Нет шансов заработать»: слабая йена снижает привлекательность Японии для молодых вьетнамцев

«Нет шансов заработать»: слабая йена снижает привлекательность Японии для молодых вьетнамцевЭкономика Общество
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По состоянию на октябрь 2023 года в Японии насчитывалось более 2 миллионов иностранных рабочих. Из них вьетнамцы являются самой представленной национальностью – 520 000 человек, но темпы притока новых рабочих из страны начали замедляться. Чтобы узнать почему, в июне 2024 года я отправился в Ханой, столицу Вьетнама.
Наиболее распространённый статус визы среди иностранных рабочих в Японии – «технический стажёр»; программа стажировок была создана для передачи навыков и знаний развивающимся странам. Сравнивая количество вновь прибывших стажёров из Вьетнама до и после пандемии COVID-19, можно увидеть, что в 2019 году их прибыло 99 170 человек, но в 2022 году их число сократилось до 83 403 человек. Напротив, количество новых индонезийских стажёров выросло с 15 746 в 2019 году до 30 348 в 2022 году.
Когда я посетил шесть организаций в Ханое, которые отправляют стажёров в Японию, все менеджеры согласились, что количество вакансий в Японии сократилось примерно на 30%. Почему это так?
«Если мы отправляли людей, мы зарабатывали деньги»
Последствия Великого восточно-японского землетрясения 2011 года спровоцировали резкий рост числа вьетнамских рабочих в Японии. Ранее Китай был основным поставщиком рабочей силы в Японию, но экономическое развитие страны сделало работу в Японии менее привлекательной, и катастрофа привела к отъезду граждан Китая. Крупные антияпонские демонстрации в Китае ускорили эту тенденцию, и Вьетнам стал новым источником иностранной рабочей силы для Японии.
В конце 2012 года в Японии проживало 52 000 вьетнамцев, но к концу 2019 года, как раз перед пандемией, их число выросло до 412 000. Это произошло в основном из-за увеличения числа стажёров. В 2016 году Вьетнам обогнал Китай и стал основным поставщиком рабочей силы в этой категории. По состоянию на конец 2019 года в Японии находилось 219 000 вьетнамских стажёров, что составляет 53% от общего числа стажёров.
Отправка стажёров в Японию стала большим бизнесом, а вьетнамские фирмы, занимавшиеся рекрутингом, обеспечивали пышные развлечения и давали откаты контролирующим организациям, которые выступали посредниками для японских фирм. Помимо расходов на доставку японских чиновников во Вьетнам и проживание, они предлагали туристические услуги и походы в ночные клубы, в то время как собеседования с потенциальными стажёрами отходили на второй план. Были случаи, когда компании платили менеджерам курирующих организаций 1000 долларов в виде «отката» за каждого принятого стажёра, чтобы узнать о как можно большем количестве вакансий.
Руководитель одной отправляющей организации, которая отправляла до 1500 стажёров в Японию каждый год, рассказывает: «Мы брали около 7000 или 8000 долларов с каждого стажёра в качестве платы за оформление. Даже после расходов на набор, обучение, развлечения и откаты мы получали прибыль в размере 1500 долларов на стажёра».
Руководитель продолжает рисовать мрачную картину ситуации в то время. «Если мы отправляли людей, мы зарабатывали деньги. Мы не рассказывали стажёрам ничего подробного о том, что будет входить в их обязанности и просто заставляли их практиковаться в самопредставлении перед собеседованиями. Мы не придавали большого значения обучению, и некоторые из наших рекрутов были плохо мотивированными молодыми людьми. Компании, нанимавшие стажёров, говорили нам, что качество работников упало, и ещё до пандемии было движение за отказ от набора во Вьетнаме».
Слабая йена снижает привлекательность Японии
Однако, другие отправляющие организации упорно трудились, чтобы искоренить откаты и развлечения. Одной из них была фирма Lacoli, базирующаяся в Ханое. Один из её руководителей, Миямото Юки, говорит, что это создавало серьёзную нагрузку на стажёров. «Существовала целая социальная проблема, когда вьетнамские стажёры отправлялись в Японию с большими долгами и исчезали или ввязывались в преступную деятельность, поэтому японские компании стали избегать их».
В то время как японские компании стали более нерешительными в отношении вьетнамских стажёров, вьетнамцы стали считать Японию менее привлекательным местом для работы. Это связано с ослаблением йены. До февраля 2022 года 1 йена стоила более 200 донгов, но к июню этого года она упала ниже 160. Многие стажёры отправляют домой около 100 000 йен каждый месяц, но снижение стоимости этой суммы в их родной стране является серьезной проблемой.
Руководитель первой отправляющей организации говорит, что инфляция в Японии является одной из причин снижения интереса к стране. «Рост цен в Японии означает увеличение расходов, и люди во Вьетнаме говорят, что там больше нельзя хорошо заработать. Раньше существовало негласное правило, что кандидатов будет в три раза больше, чем доступных должностей, но теперь трудно получить даже вдвое больше».
По словам этого руководителя, отчасти из-за экономического роста Вьетнама, минимальный размер оплаты, необходимый для привлечения кандидатов, теперь составляет 120 000 йен в месяц после вычета налогов и аренды или 150 000 йен, включая оплату сверхурочных. Между тем, снижение популярности Японии означает, что сборы, взимаемые с кандидатов, снизились на 1000 или 2000 долларов.
Большие долги
Несмотря на это, по данным Департамента зарубежной рабочей силы Вьетнама, самым популярным направлением для вьетнамских рабочих в 2023 году была Япония. Сюда устремились 80 000 человек. Вторым по популярности направлением стал Тайвань, привлекший 59 000 человек; на Японию и Тайвань пришлось 90% от общего оттока вьетнамской рабочей силы. Хотя Япония уже не так популярна, как раньше, она всё ещё остаётся реальным вариантом для вьетнамских рабочих, ищущих работу за рубежом.
Японию удерживают в лидерах относительно надежный уровень спроса на рекрутов и отсутствие жёстких въездных условий, таких как знание языка. Кроме того, на поездку в Японию легко собрать деньги. После того как стажёр получил подтверждённое место и визу от Агентства иммиграционных служб Японии, можно взять кредит в Государственном банке Вьетнама.
Исследование, проведенное Агентством иммиграционных служб в 2022 году, показало, что 55% стажёров накопили долги до приезда в Японию. По национальному признаку больше всего задолжали вьетнамские стажёры – в среднем 674 480 йен (более 5000 долларов по среднему курсу на тот год). Между тем, согласно исследованию Японской организации внешней торговли, средняя месячная зарплата в обрабатывающей промышленности Вьетнама в 2023 году составляла 273 доллара, что даёт представление о масштабах этих долгов.
Известен ряд случаев, когда стажёры исчезали с рабочих мест в Японии куда их отправляли в поисках более высокой зарплаты, и одной из причин этого назывались крупные долги. Чтобы снизить нагрузку на стажёров, Японское агентство международного сотрудничества совместно с правительством Вьетнама и Международной организацией труда работает над созданием сети по подбору персонала, которую одобряют вьетнамские и японские компании. Цель состоит в том, чтобы компании взяли на себя половину расходов на поездку в Японию. С 2027 года программа обучения станет программой обучения и трудоустройства (икусэи сюро), в рамках которой японские компании будут выплачивать часть оплаты за стажёров направляющим организациям. Хотя это можно только приветствовать, я не думаю, что этого будет достаточно для увеличения числа молодых людей, желающих работать в Японии.
Переход на Корею?
В Ханое я также посетил Thanh Mai Education, организацию, специализирующуюся на обучении за рубежом. Когда я спросил, где популярно учиться, менеджер Вуонг Три Люк сказал мне: «Сумма денег, которую могут собрать студенты, влияет на их место обучения больше, чем их личные желания». В отличие от стажёров, студенты не могут брать кредиты в банках. Они должны финансировать себя сами, даже если занимают у друзей или членов семьи».
В центре есть пять классов, каждый для определённого направления, в общей сложности 150 зарегистрированных студентов. Самый большой класс предназначен для студентов, направляющихся в Южную Корею. По словам Вуонга, «Япония была самой популярной до пандемии, но теперь – это Южная Корея». Одна из причин – очарованность этой страной среди молодых людей, воспитанных на кей-поп и других аспектах корейской культуры. Другая причина в том, что корейская система письма хангыль проста в изучении, так как содержит всего 24 основные буквы по сравнению со сложной комбинацией трёх видов письма в японском языке. Однако, самая главная причина – возможность сэкономить деньги.
Несмотря на то, что они являются студентами, они нацелены на работу. Как и в Японии, в Южной Корее существуют ограничения на количество работы, которую могут выполнять иностранные студенты, но они не такие строгие. Вуонг говорит: «В Южной Корее их контролируют не так жёстко, как в Японии. Многие иностранные студенты работают и по выходным, и могут зарабатывать от 35 до 40 миллионов донгов (210 000-240 000 йен) в месяц». Хотя обучение в Южной Корее стоит 200 миллионов донгов по сравнению со 100 миллионами (600 000 йен) в Японии, студенты могут быстро компенсировать разницу. Даже если им приходится брать на себя крупные долги, молодые вьетнамцы выбирают страну, где можно заработать.
Общий коэффициент рождаемости в Южной Корее упал до 0,72, и сокращение численности новорожденных подтолкнуло страну к привлечению иностранной рабочей силы из Юго-Восточной Азии и других регионов. Квота на въезд иностранных рабочих была увеличена с 60 000 до 120 000 в 2023 году, а затем до 165 000 в 2024 году. Это примерно соответствует 180 000 новых стажёров, которых приняла Япония в 2023 году.
Иностранные рабочие в Южной Корее получали в 2023 году среднемесячную зарплату в размере 285 000 йен, в основном на производстве, что намного больше, чем 217 000 йен, которые стажёры зарабатывали в Японии. Если Южная Корея станет реальным направлением для вьетнамцев, желающих работать за границей, то они переметнутся из Японии, как это уже сделали студенты. Система снижения расходов, связанных с приездом, очень важна, но прежде всего необходимо решить проблему повышения заработной платы, чтобы Япония стала страной, которую выбирают иностранные рабочие.
Фотография к заголовку: Вьетнамские стажёры изучают японский язык в учебном центре отправляющей организации в Ханое 17 июня 2024 года (© Савада Акихиро)