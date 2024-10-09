В какой мере новый закон сможет защитить фрилансеров? Главный вопрос – в трудовом характере этого нового рода занятий

Новый закон о фрилансе вступает в силу с 1 ноября 2024 года. Цель нового закона – защитить фрилансеров в отношениях с партнёрами по сделкам – заказчиками. Как следует расценивать этот новый японский закон, самобытный с международной точки зрения? Комментирует один из наиболее видных исследователей трудового права.

На основании инструкций 2021 года Комиссии по честным и справедливым сделкам, Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения и других органов власти, фрилансер определяется как «лицо, получающее доход за счёт применения собственного опыта, знаний и навыков, будучи единоличным владельцем собственного дела или президентом компании из одного человека, не имея собственного офиса или мастерской и не используя труд наёмных работников». Данное определение охватывает и «особых предпринимателей, выполняющих поручения других лиц», которые и являются предметом нового «закона о фрилансе» (Закона о мерах по обеспечению надлежащих условий сделок с особыми предпринимателями, выполняющими поручения других лиц).

В Исследовании структуры трудовой занятости 2022 года (проводимом Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи) на основании данного определения был впервые осуществлён учёт численности фрилансеров в стране. По итогам исследования, число людей, которые работают главным образом в форме фриланса, составило 2 млн 90 тыс. человек, то есть их доля составляет 3,1% от общего числа трудящихся, а число подрабатывающих фрилансом в целях дополнительного заработка составило 480 тыс.

Защита фрилансеров на основании закона о субподряде

Новым законом для защиты контрактных условий, на которых работают фрилансеры, вводятся правила, аналогичные положениям так называемого «закона о субподряде» (Закона о предотвращении задержек расчетов за субподряд и других мерах). Иначе говоря, аналогично приведённому содержанию инструкций, фриланс на законодательном уровне тоже рассматривается как форма самозанятости бизнесом.

Согласно новому закону, помимо заключения письменного контракта с ясным и конкретным изложением контрактных условий, в отношении поручения исполнения обязанностей сроком не менее одного месяца вводится запрет на такие действия, как «принудительная покупка по заниженным ценам» (установка заведомо заниженного вознаграждения), а также задержки выплаты вознаграждения. Закон о субподряде не распространяется на те ситуации, когда заказчиком выступают лица с капиталом не более 10 млн йен, а поскольку у фрилансеров контрагентами-заказчиками примерно в 40% случаев выступают именно лица с капиталом не более 10 млн (по материалам Штаба по реализации капитализма новой формации при канцелярии кабинета министров за апрель 2022 года), благодаря новому закону охват защиты тех фрилансеров, чей образ работы близок к труду наёмного персонала, существенно расширился.

Помимо этого, вводятся такие положения как учреждение механизма консультаций по вопросам харассмента и вменение заказчикам в обязанность принимать во внимание такие обстоятельства фрилансера как воспитание детей или необходимость заботиться о родственнике, требующем ухода. Что касается трудовых отношений на основе поручения выполнения обязанностей, вводится обязанность предупреждать о расторжении контракта не менее чем за 30 дней. В отношении надзора за соблюдением данного закона, к защите в вопросах условий заключения сделок привлекается Комиссия по честным и справедливым сделкам, а в вопросах соблюдения трудового законодательства – Бюро трудового надзора.

Общая структура нового закона о фрилансе обязанность заключения письменного соглашения, определяющего контрактные условия;

запрет таких принуждающих мер как явно заниженный уровень вознаграждения и задержки платежей;

учреждение системы консультаций по вопросам харассмента;

обязательность учёта таких факторов как воспитание детей и забота о лицах, нуждающихся в уходе;

обязательное предупреждения о расторжении контракта не менее чем за 30 дней

Важным фоном для принятия нового законодательного акта стало существование закона о субподряде, принятого в 1956 году. Закон о субподряде, регулирующий условия сделок между предприятиями-субподрядчиками и их партнерами, будучи специальным законодательным актом, призванным не допускать злоупотреблений положением превосходства в соответствии с антимонопольным законодательством, представляет собой закон, выполняющий функцию социальной политики.

В противоположность странам Европы и Соединенным Штатам, где надзор и регулирование, связанное с положением превосходства, осуществляется посредством недопущения доминирующей позиции на рынке, в Японии отличительной чертой является то, что особое внимание уделяется вопросу о позиции превосходства в контрактных отношениях. Таким образом, исходя из наличия закона о субподряде – специфично японского закона, регулирующего экономическую деятельность, новый закон о фрилансе, направленный на защиту фрилансеров, выступает политической мерой расширения регулирования, предусмотренного законом о субподряде.

Фрилансеры: самозанятые предприниматели или работники?

Благодаря новому закону повышается вероятность того, что фрилансер окажется защищён от установления заказчиком условий сделки в одностороннем порядке.

К примеру, согласно одному из пояснений, писатель-фрилансер, столкнувшись с требованием снизить вдвое вознаграждение на том основании, что он использует ChatGPT, обращается в Комиссию по честным и справедливым сделкам, которая разъясняет: «в случае, если стоимость определена на основании позиции заказчика в отсутствие достаточного обсуждения ситуации, имеется вероятность, что ситуация подпадает под «принудительную покупку по заниженной стоимости» (Кояма Коити, «Законодательное реагирование на ситуации с креативным фрилансом», издание «Хорицу-но хироба», выпуск 77-й, часть 4-я, стр. 37, 2024 год). Принимая во внимание то, что до сих пор законодательная система для решения такого рода проблем отсутствовала, следует признать важное значение нового законодательства.

Однако проблемой в процессе выработки нового закона стало то, что не был рассмотрен очень важный вопрос: действительно ли деятельность фрилансера как таковая является предпринимательством в форме самозанятости. Определение фрилансера как предпринимателя, который занимается выполнением определённых подрядов, слишком широко, и есть вероятность, что его распространили и на тех, кто по сути являются не самозанятыми предпринимателями, а трудящимися, и на которых должны распространяться нормы трудового законодательства.

Вопрос о том, не является ли на самом деле человек, который формально занят в форме фриланса, по сути своей не предпринимателем, а трудящимся, иначе именуется «концепцией трудящегося» или «трудовым характером» фриланса. Давайте вкратце разберёмся в данном вопросе.

«Трудовой характер» фриланса

Для применения норм трудового законодательства требуется признать, что человек, который участвует в трудовых отношениях в данной форме, является работником, или трудящимся.

Какое определение подразумевается под словом «трудящийся»? «Трудовой характер» деятельности в разных странах может иметь некоторые отличия, но в целом он определяется через «подчинение указаниям и распоряжениям». Это объясняется тем, что на основании трудового контракта трудящийся предоставляет свой труд, подчиняясь указаниям и распоряжениям того, кто этот труд использует, за что тот, кто использует его труд, выплачивает трудящемуся заработную плату. В японском законе подчинение указаниям и распоряжениям выражено через формулировку «используемый» (в Статье 9 Закона о трудовых стандартах и Статье 6 Закона о трудовом контракте).

Исторически подчинение указаниям и распоряжениям вытекает из отношений «хозяина» и «слуги». А поскольку законодательство, возникшее с целью защиты заводских рабочих после того, как произошла промышленная революция, непосредственно связано с действующими ныне законами о труде, классическую форму трудящегося представляет собой заводской рабочий. И слуга, и заводской рабочий предоставляют свой труд в определённое время и в определённом месте в соответствии с указаниями того, кто этот труд использует.

Ни тот, ни другой не могут отказывать в выполнении поручаемой работы. В частности, слуга, исполняя порученные ему обязанности на основании доверительных межчеловеческих отношений с хозяином, должен исполнять эти функции лично и не может передать их для исполнения кому-то другому без соответствующего распоряжения хозяина.

Исходя из такого способа работы, исходной формой которой служат действия человека как трудящегося, в качестве современных критериев трудового характера деятельности были сформулированы конкретные вопросы для определения характера деятельности как подчинения приказам и распоряжениям: (1) наличие либо отсутствие свободы согласиться или отказать в исполнении обязанностей; (2) наличие ограничений по времени и месту пребывания; (3) наличие или отсутствие надзора и руководства в отношении содержания и способов исполнения обязанностей; (4) наличие или отсутствие возможности перепоручения.

Признание Европейским Союзом трудового характера отношений с разовым исполнителем

В Европе и Соединённых Штатах примерно десять лет возник серьёзный вопрос по поводу того, насколько носит характер трудовых отношений деятельность тех, кто берётся за выполнение какой-либо разовой работы. В отношении таких действий используется слово «гиг» (gig), возникшее при описании занятия музыкантов, которые собираются, чтобы сыграть в каком-либо разовом выступлении.

В Европе и США водители, использующие личные автомобили в качестве такси для извоза пассажиров (через Uber и другие механизмы), то есть оказывающие услуги так называемого «райд-шеринга», а также доставщики питания на дом – это классический пример «гиг-работников». В Японии доставщики службы Uber Eats тоже стали широко и повсеместно распространенным явлением. Поскольку такие «гиг-работники» принимают предложения выполнить ту или иную работу через программы-приложения, создаваемые разработчиками платформ, их ещё называют «трудоустраиваемыми через платформы».

Поскольку «гиг-работники» не являются трудящимися, на которых распространяется трудовое законодательство, и с ними обращаются как с самозанятыми предпринимателями, положение «гиг-работников» в странах Европы и США превратилось в большую проблему.

Именно благодаря тому, что Япония выработала особую законодательную базу, совмещающую по характеру экономическое и трудовое законодательство с тем, чтобы реализовать политику, ориентированную на защиту фрилансеров, в том числе «гиг-работников», в Европейском Союзе примерно в 2020 году верховные суды в разных странах стали один за другим признавать трудовой характер занятий водителей, которые занимаются райд-шерингом или доставкой питания на дом.

Благодаря принятому в марте 2024 года распоряжению исполнительной власти ЕС о трудоустраиваемых через платформы, был подтверждён «трудовой характер» деятельности «гиг-работников», и стала явно проявляться тенденция к распространению на этих людей норм трудового законодательства. Говоря еще более конкретно, государственным властям вменили в обязанность устанавливать правила, определяющие статус трудящегося за «гиг-работниками».

Благодаря такому широкому признанию трудового характера деятельности «гиг-работников» реализуется курс на их защиту.

Откладывание до лучших времен вопроса о трудовом характере деятельности

В Японии в апреле 2024 года в ограниченных рамках был снят запрет на услуги райд-шеринга. Внедрение осуществляется с большой осторожностью посредством оформления найма водителей через уже существующие таксомоторные компании.

Кроме того, что касается водителей, выполняющих доставку отправлений в интересах торгового портала «Амазон», трудовые инспекции признали трудовой характер деятельности водителей, работающих по договорам поручения обязанностей с транспортными компаниями-субподрядчиками, что позволило распространить на таких водителей нормы трудового страхования (газета «Ёмиури симбун», 29 ноября 2023 г.). В результате теперь компания «Амазон», наряду с упразднением отношений многоуровневого субподряда, стала требовать от подрядчиков первого уровня официально трудоустраивать водителей.

Пересмотр понимания трудового характера деятельности фрилансеров желательно продолжить. Но поскольку новый закон ознаменовал переход к защите фрилансеров, не вдаваясь в достаточной мере в рассмотрение трудового характера их деятельности, вопросы остаются нерешенными.

Примером служит вопрос трудового страхования. Параллельно выработке нового закона для фрилансеров власти допустили «особое вступление» в систему страхования с самостоятельной уплатой страховых взносов. А будь фрилансеры трудящимися, страховые взносы платил бы тот, кто использует их труд – наниматель. Если мы допускаем признание трудового характера деятельности фрилансеров, то они не должны сами нести бремя страховых выплат.

При выработке нового закона о фрилансе в принципе следовало тщательнее рассмотреть вопрос защиты фрилансеров через более широкое понимание трудового характера их деятельности. Но поскольку вопрос о трудовом характере деятельности фрилансеров относится к категории «очень сложных», его по существу «отложили до лучших времён», распространив на фрилансеров часть правил трудового законодательства наряду с положениями закона о субподряде. Но не грозит ли это осложнениями в том, что касается последовательности законодательной политики, если в дальнейшем вопрос о трудовом характере деятельности фрилансеров всё-таки будет пересматриваться?

Фотография к заголовку: Доставщик Uber Eats на велосипеде под проливным дождем в Токио (© Jiji Press)