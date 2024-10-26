Как относятся к ХАМАС жители Газы год спустя после начала боевых действий?

Седьмого октября исполнился год со времени трансграничного нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Крайне жесткие удары возмездия, наносимые Израилем, продолжают приводить к обильным человеческим жертвам. Автор статьи, который давно связан с Ближним Востоком, опираясь на свидетельства местного журналиста, отмечает, что гнев местного населения направлен и на ХАМАС, чьи действия стали спусковым крючком для массовых убийств.

Чудом сохранившаяся связь с местным журналистом М

То, что делали израильские войска на протяжении года в секторе Газа, является ничем иным как геноцидом. Убиты и ранены десятки тысяч палестинцев, миллионы лишились своего жилья.

Но мне очень хотелось выяснить еще одно обстоятельство – узнать, какие чувства испытывают жители Газы по отношению к исламистской организации ХАМАС, чьи действия послужили поводом для этой катастрофы. Очень странным представляется то, что не только японские средства массовой информации, но и зарубежные масс-медиа, такие как, к примеру, BBC, не касаются данного вопроса. Создается такое впечатление, что они его избегают.

По счастливому стечению обстоятельств, с конца октября прошлого года – времени незадолго до начала атак израильских войск, у меня сохранился контакт через социальные сети с моим старым другом М. – журналистом и писателем, который живет в центральной части сектора Газа, и это позволяет мне быть в курсе обстановки. В секторе Газа, которому наносят опустошающий ущерб жестокие бомбардировки авиации, социальные сети функционируют только в некоторых ограниченных районах. То, что благодаря социальным сетям мне удается общаться с М., глядя друг на друга – просто чудо.

Как рассказывает М., в центральной части Газы и других районах, еще не контролируемых израильскими войсками, где люди находятся под неустанным контролем спецслужб ХАМАС, журналистам больших СМИ отнюдь не просто передавать сведения, содержащие критику ХАМАС. Если журналист ищет жителей, критикующих ХАМАС, и пытается передавать соответствующие репортажи, то он неминуемо оказывается под угрозой. Есть основания считать, что именно поэтому зарубежные масс-медиа не могут освещать взгляды местного населения.

Однако М., пользуясь социальными сетями, рассказывает о том, что действительно думают окружающие его люди, которых он опрашивает сам.

«Люди больше не боятся проклинать ХАМАС даже перед объективом камеры. В социальных сетях многие говорят о ХАМАС крайне резко. Объяснение простое – из-за ХАМАС им приходится страдать. И теперь люди совсем не боятся ХАМАС». (10 ноября 2023 г.)

«Нет нужды говорить о том, что люди изнемогают. «ХАМАС разрушила Газу», – осуждают люди. ХАМАС привел палестинцев к новой Накбе (трагедия при массовом изгнании палестинцев 1948 года)» (27 ноября 2023 г.)

«Каждый раз, когда идешь на рынок, приходится слышать, как люди поносят ХАМАС и в особенности Яхью Синвара (верховный лидер ХАМАС в секторе Газа) последними словами, называя их «это дерьмо» и «этот свихнувшийся авантюрист». Что же касается трансграничной атаки ХАМАС, они задаются вопросами: «Чего они добились этим нападением? Освободили Палестину силой оружия? Но это совершенно невозможно. Для этого нужна колоссальная военная мощь – танки, истребители и так далее. Так в чем была цель нападения на Израиль? Зачем они убили молодых людей, собравшихся потанцевать на музыкальном празднике?» Те, кто задают эти вопросы, очень разгневаны». (27 января 2024 г.)

Вторжение – не единственный источник страданий

С другой стороны, расположенный на Западном берегу реки Иордан «Палестинский центр статистических исследований политики», сообщил, что итоги проведенного с 26 мая по 1 июня опроса общественного мнения показали, что доля жителей сектора Газа, считающих, что трансграничная атака ХАМАС была «верной» составила 57%, а уровень поддержки ХАМАС - 64%.

Возможно, кто-то скажет, что получаемые о М. сведения, которые я излагаю, искажают ситуацию, поскольку являются выборкой малочисленной группы жителей, недовольных Хамас, точно так же, как и голоса тех, чьи мнения легли в основу итогов приведенного статистического опроса. Я, конечно, не стану утверждать, что сведения от М., которые я передаю, представляют всю Газу в целом. Несомненно то, что сообщения от М. – подборка мнений окружающих его людей, в число которых, в частности, входит семья из Газы, два члена которой были убиты выстрелами из танковых орудий.

Верны ли итоги опроса общественного мнения, или же на самом деле все обстоит так, как рассказывает М.? Это станет ясно только тогда, когда боевые действия в Газе прекратятся и непосредственно на место отправятся собирать материалы журналисты со всего мира.

Заявления о том, что местное население осуждает ХАМАС, возможно, вызовут критику, дескать, накладываясь на удары Израиля по сектору Газа и ХАМАС, они размывают картину событий, состоящую в том, что «Израиль – агрессор, а ХАМАС ведет борьбу с агрессией». Но израильская оккупация и положение дел в Палестине как таковой – это две отдельные проблемы разного измерения. Сейчас они обе на равных проявляются в той ситуации, в которой находятся палестинцы.

Наиболее понятна картина двух противостояний – «Палестина и Израиль» и «Хамас и Израиль». Но массовые страдания палестинцам причиняет не только израильское вторжение. На самом деле источником страданий палестинцев является и неудовлетворительное политическое руководство палестинских лидеров.

Луковица за 2 000 йен в условиях голода

М. регулярно сообщает об отчаянных условиях, в которых приходится жить беженцам.

На данный момент в секторе Газа жилья лишились более 75% населения, которое составляет около 2,2 млн. Если пересчитать на население Японии, то это как если бы в стране бездомными оказались более 90 млн ее жителей. Вот уже целый год эти люди вынуждены ютиться в палатках или убежищах, под которые приспособлены школы и другие объекты.

Жить в палатках долгое время крайне тяжело. Осенью-зимой в Газе сезон дождей. Когда идут дожди, в палатках, где нет дренажных систем, земляной пол затапливает водой. Холодной зимой отопитель – единственный источник тепла. В таких условиях широко распространяются простуда и грипп, в особенности, у детей.



До 7 октября Газа эти люди жили обычной жизнью (снимок предоставил Дои Тосикуни)

Летом палатки, напротив, поглощают солнечное тепло, и в них становится невыносимо жарко. Нет ни туалета, ни канализации. Грязная вода течет вокруг палаток. Сбор мусора тоже не производится, и рядом со скоплениями палаток возникают горы мусора. Тела погибших, которые не удается извлечь из-под обломков, разлагаются. В этих ужасных условиях происходит массовое размножение комаров, мух и других вредных насекомых, что тоже крайне осложняет жизнь населению. Среди жителей возникают массовые эпидемии кожных заболеваний, гепатита и других инфекций.



Семья из лагеря беженцев Джебалия (снимок предоставил Дои Тосикуни)

После того, как в сентябре израильские войска взяли под контроль границу сектора Газа с Египтом, прекратила поступать помощь, которая до тех пор ввозилась с египетской территории. Резко сократились поступления продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и т.п.

Особенно обострилась ситуация с продовольствием в северной части сектора. По сведениям, которые М. сообщал в июле, из-за того, что израильские военные не разрешают доставлять помощь грузовиками в северную часть сектора, местным жителям приходилось обходиться запасами консервированных продуктов и овощами с полей и огородов. В сложившихся условиях даже луковицу было невозможно купить менее чем за 50 шекелей (2 000 йен). «Это практически голод», - сообщал М.

Стремительно вздорожало и топливо. В результате того, что один литр дизельного топлива подорожал до 120 шекелей (4 800 йен), стремительно увеличилась стоимость проезда на траспорте, и при эвакуации за проезд на 10-12 километров необходимо выложить 1 500 шекелей (60 тыс. йен). У местного населения, лишенного источников доходов, таких денег просто нет.

К тому же, острой проблемой стала невозможность приобрести предметы повседневной гигиены – мыло, шампунь и т. д. На рынке за небольшой кусок мыла просят около 1 500 йен. Из-за этого среди детей обильно распространяются кожные заболевания.

Нельзя не заметить, что длительная жизнь в суровых условиях беженства пагубно сказывается на психологическом состоянии и образе поведения населения. Больше всего М. тревожит падение морали и этики, на которых до сих пор держалось палестинское общество в секторе Газа. Происходит стремительный рост числа преступлений, которых практически не видели до июля прошлого года. То и дело происходят ограбления, убийства, а также изнасилования и другие преступления на сексуальной почве. Более того, по свидетельству М. многие женщины вынуждены торговать собой, чтобы прокормить семью. Из-за психологического стресса и страха бомбардировок многие впадают в депрессию, и происходит все больше самоубийств – несмотря на то, что ислам их запрещает.

«Сопротивление насилием», разрушившее нормальную жизнь

Есть те, кто называет трансграничную атаку ХАМАС «сопротивлением насилием». Но в реальности эти действия, напротив, едва ли не безвозвратно отдалили «освобождение от оккупации». После 7 октября сектор Газа и его население оказались в условиях полного разрушения.

Между тем некоторые из тех, кто называет себя «сторонниками палестинцев», возражают: «Не хотите ли вы сказать, что было бы лучше и дальше просто находиться в состоянии оккупации, как это было до 7 октября?» Лично я безо всяких сомнений отвечаю: «В сравнении с нынешней ситуацией полного разрушения, несомненно, так было бы лучше».

Пусть в прошлом жизнь в Газе и была несвободна из-за оккупации, но это была спокойная жизнь. Семьи держались вместе, люди имели возможность питаться 2-3 раза в день, дети ходили в школу, а больницы принимали пациентов. Палестинцы не являются какими-то «особенными людьми», способными питаться идеологией «борьбы с оккупацией». Они такие же, как и мы, обычные люди, стремящиеся жить «обычной жизнью». Вряд ли ради «борьбы с оккупацией» можно отбрасывать то, что именуется «обычной жизнью». Если кто-нибудь в этом сомневается – попробуйте расспросить жителей Газы. Уж они-то наверняка смогут вам ответить. И скажут они: «Мы хотим обратно в ту жизнь, которая была до 7 октября».

Конечно, освобождение от оккупации – самая заветная мечта палестинцев. Но вряд ли они желают проповедуемого ХАМАС «сопротивления насилием», разрушающего «обычную жизнь» населения так, как это произошло на этот раз.

Глядя на то, что происходит в Палестине и секторе Газа, нам не следует забывать об этом мнении палестинских масс.

Примечание редакции: кинофильм «Доклад из Газы», ставший главным итогом 30 лет работы Дои по сбору материалов в секторе Газа, с 26 октября будет демонстрироваться в кинотеатре K’s cinema в токийском районе Сибуя.

Фотография к заголовку: палестинцы пришли посмотреть на свой дом, разрушенный израильской бомбежкой в ходе продолжающихся взаимных ударов между Израилем и группировкой ХАМАС, 4 октября 2024 г., Дил-аль-Бара в центральной части сектора Газа (© Majdi Fathi via Reuters Connect)