Цифровой дефицит в Японии: как избежать поражения на международных рынках

С расширением использования зарубежных цифровых услуг происходит разбухание так называемого «цифрового дефицита» Японии – перекоса отраслевого баланса международных расходов и поступлений. В свете данной проблематики назрела острая необходимость определения стратегического курса для построения фундамента подлинной цифровой державы.

Зависимость от заграницы становится все сильнее

В отрасли цифровых услуг, в частности, облачных, продолжается усиление зависимости японских предприятий от заграницы. Немало деятелей в этой отрасли, где доминируют американские гиганты информационных технологий, собирательно именуемые GAFAM – Google, Apple, Microsoft и другие, с самоуничижением называют японские IT-фирмы, необычайно зависящие от этих гигантов, цифровыми «безземельщиками».

Согласно статистическим данным о международных платежах, публикуемым Банком Японии, балансу платежей за цифровые услуги свойственно изменяться только в одном направлении – в сторону ухудшения. Дефицит, который в 2014 году составлял 2,1 трлн йен, в 2023 году вырос до 5,5 трлн. В данном случае «цифровые услуги», о которых идет речь, имеют три составляющие: авторские отчисления правообладателям, профессиональный и управленческий консалтинг, и, наконец, услуги, связанные со связью, компьютерами и информацией. Дефицит третьей составляющей, помимо «облачных» услуг, прирастает за счет лицензионных расходов на операционные системы и другое программное обеспечение, и, как пояснил один из научных специалистов Исследовательского института Мицубиси (MRI), «Дело тут в том, что Япония проиграла в конкурентной борьбе (в сфере цифровых услуг)».

В сфере информационных технологий Япония начала попадать в зависимость от заморских изделий и услуг еще 20–30 лет назад. Основными направлениями выступают разбухание импорта программного обеспечения, а также расширение использования облачных и других услуг. В чем же первопричины усиления зависимости от заграницы и расширения цифрового дефицита?

Японская специфика, вызвавшая ослабление IT-индустрии

Главных первопричин можно выделить три. Прежде всего это «мелкотравчатость» японского бизнеса в области информационных технологий. На протяжении более чем двадцати лет крупные национальные предприятия в сфере IT хоть и занимались разработкой собственных баз данных, программного обеспечения и программ-приложений, но так и не вырастили ничего такого, что перекликалось бы с глобальным рынком. Но дело этим не ограничивается: просматриваются и сдвиги, препятствующие появлению новичков, а также развитию малых и средних компаний в сфере IT. Из-за того, что крупные игроки отрасли продолжали практически монопольно удерживать доступ к лучшей клиентуре в стране, новичкам, а также малым и средним предприятиям, не имевшим знаний и опыта для выхода на зарубежные рынки, оказалось затруднительно развиваться, а их объемы продаж и поныне ограничиваются скромными масштабами в несколько миллиардов или десятков миллиардов йен.

В противоположность этому американские предприятия «облачной» отрасли, такие как Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google, Salesforce, ServciceNow или немецкая SAP (услуги предоставления программного обеспечения через «облако»), которые использовали крупные японские предприятия сферы IT как свои торговые представительства, одного за другим заполучали лучших клиентов. Их продажи в Японии исчисляются сотнями миллиардов, а то и более чем триллионом йен.

Вторая причина – проблема структурного характера. Японские компании IT-сектора отказались от самостоятельной разработки «облаков» и программного обеспечения, сместив фокус своего бизнеса на получение прибыли за счет так называемого «системного интегрирования» – формирования систем по запросам предприятий-клиентов, выступая в роли субподрядчиков. Это трудозатратный бизнес со структурой многоуровневых субподрядных отношений, на вершине которого царят крупнейшие игроки.

Предприниматели национальной сферы IT играют пассивную роль, создавая информационные системы так, как им велят предприятия-заказчики. Их положение не позволяет, даже понимая никчемность той или иной затеи, давать заказчику рекомендации в духе «это просто ненужные капиталовложения» – исполнители молча берутся разрабатывать системы так, как им велят. А объясняется это тем, что чем больше будут масштабы и объемы работы – тем больше будет их выручка. Естественно, все это требует и большего количества рабочих рук, в связи с чем крупные предприятия, стремясь набрать как можно больше проектов, передают часть разработок субподрядчикам. Те, в свою очередь, спускают часть работ в еще более мелкий субподряд, из-за чего и возникает многослойная структура.

Такой самобытный механизм оказывается препятствием для производительности Японии как страны в целом. Самый яркий тому пример – система персональных номеров «Май намба». Японские крупные IT-предприятия объединили усилия для ее разработки, изначально рассчитывая, что вложения величиной в несколько сотен миллиардов йен создадут «волну» экономической отдачи и принесут немногим меньше 3 трлн йен. Было решено, что карточки «Май намба» будут использоваться в качестве свидетельств медицинского страхования, водительских удостоверений и так далее, и тем не менее вызывает большие сомнения то, что производительность и удобство данной системы действительно удалось довести до уровня, соответствующего вложенным затратам.

И наконец, еще одной причиной выступают «IT-глухота» и «цифровая глухота» японских предприятий в целом. Когда предприниматели сферы IT и консалтинговые компании говорят предприятиям о важности цифровой трансформации, те в ответ вслепую закупают программное обеспечение и услуги, что приводит лишь к разбуханию издержек. «Раз конкуренты начали использовать генеративный искусственный интеллект, давайте внедрим его и в нашей компании». Не исключено, что топ-менеджеры отдают распоряжения подобным образом без четкого понимания целей.

С другой стороны, руководство части других предприятий, напротив, считает инвестиции в информационные и цифровые технологии пустыми издержками. Интересуясь в первую очередь тем, как по возможности максимально ограничить бюджет, они не заинтересованы делать инвестиции в кадровые ресурсы IT-отделов и считают достаточным как можно дешевле создать внутрикорпоративную систему соответственно запросам к IT со стороны производственных отделов, разработчиков продукции и управленцев. В результате IT-отдел ограничивается лишь выполнением заявок других отделов, и его позиция и отношение становятся пассивными. В этом случае вряд ли можно рассчитывать на по-настоящему энергичную реализацию возможностей информационных и цифровых технологий.

Ослабевание собственной IT-индустрии означает, что в Японии доминируют зарубежные цифровые услуги, что, в свою очередь, препятствует самостоятельному и эффективному использованию информационных и цифровых технологий. В те времена, когда доля Японии в мировой информационной индустрии составляла порядка 15%, зарубежные предприятия сферы IT прислушивались к пожеланиям японских клиентов, внедряя новые функциональные возможности. Но пропорционально снижению доли и присутствия Японии в мировой экономике внимание к ней и стремление считаться с ее запросами ослабевало. Японские предприятия стали менее привлекательны как партнеры, и зарубежные предприятия сферы информационных технологий, руководствуясь необходимостью повышать собственную доходность, повышают для них цены. Японской же стороне ничего не остается, кроме как молча продолжать пользоваться их услугами даже притом, что снижается уровень сервиса и поддержки, начиная с реагирования на обращения на японском языке. И с этим ничего не поделать, поскольку дешевые японские продукты как альтернатива попросту отсутствуют. В этом же кроется и причина того, что малые и средние предприятия сильно отстают в активном использовании цифровых и информационных технологий в сравнении с крупными.

Что нужно для реализации настоящей цифровой трансформации?

Как можно вновь оживить Японию? Прежде всего, стимулировать мобильность кадровых ресурсов и обеспечить тем самым переворот в индустрии информационных технологий. Необходимо создать механизм, который облегчит перемещения кадров и ноу-хау, цепко удерживаемых крупными предприятиями, в малые и средние компании, а также стартапы. Это позволит попытаться сделать все заново, разрушив сложившуюся структуру бизнеса.

Также необходима смена бизнес-модели. Очень важен подход, при котором ведется не разработка систем согласно пожеланиям клиента, а создание нового бизнеса вместе с клиентом. Необходимо, чтобы предприниматели сферы IT совместно со своими заказчиками создавали предприятия, искусно использующие наиболее передовые технологии, такие, как генеративный искусственный интеллект, предлагали идеи по созданию новых бизнесов. Признаки появления такого подхода уже имеются: участие компании NEC в поиске новых лекарственных препаратов, компании NTT Data – в бизнесе по управлению капсульными гостиницами. В обоих случаях эти фирмы берутся за работу по направлениям бизнеса, с которыми раньше никак не были связаны.

Не следует забывать и о необходимости повышать оплату труда. Министерство экономики, торговли и промышленности выступило с предложением к 2025 году довести средний годовой заработок кадров IT-индустрии с 6 млн йен до сопоставимых с Соединенными Штатами 12 млн йен, то есть, увеличить его вдвое. И хотя в последнее время в IT некоторые стали зарабатывать в год более 10 млн йен, этого все еще недостаточно. Как отмечает старший директор-аналитик исследовательской компании Gartner Japan Итиси Тацуя, «Область информационных и цифровых технологий, которая должна была бы быть популярным родом занятий для молодых людей, так и не стала привлекательной для наиболее перспективных и целеустремленных».

Сделать так, чтобы работа, связанная с информационными и цифровыми технологиями, манила и возбуждала. Чтобы люди имели возможность не выполнять ее пассивно, а деятельно создавать новые услуги и вносить идеи. Если мы этого не добьемся, то нас неизбежно ждет утечка кадров за рубеж, где предприятий в разы больше, чем в Японии, а заработная плата выше.

Новые предприятия и молодежь должны иметь возможность вести японскую индустрию информационных технологий за собой. Именно это станет началом перемен и подлинной цифровой трансформации Японии, которая безусловно позволит рассчитывать на переход страны к «цифровому профициту».

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