Дипломатия союзничества премьер-министра Исибы Сигэру: риски и сомнения

Новый премьер-министр Японии Исиба Сигэру считает себя экспертом в области обеспечения безопасности. Тем не менее как в стране, так и за рубежом высказываются сомнения и заявления об опасностях его внешнеполитического курса и политики обеспечения безопасности. Это объясняется тем, что трудности на пути к реализации такой инициативы как учреждение «азиатского аналога Организации Североатлантического договора (НАТО)» с целью повысить региональный потенциал сдерживания Китая слишком велики, а пересмотр Соглашения о статусе вооруженных сил США и Японии (Японо-американского договора безопасности) для перехода к «союзу на равных» неминуемо вызовет трения в отношениях между Японией и Соединенными Штатами.

Неподходящий образец НАТО

Одна из инициатив, с которой Исиба Сигэру выступал непосредственно перед избранием на пост председателя Либерально-демократической партии Японии, состоит в учреждении «азиатской версии» НАТО. Он утверждает, что это позволит повысить потенциал сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе аналогично тому, как сформированная США и Европой структура коллективной безопасности позволяла противостоять угрозе со стороны бывшего Советского Союза.

Но поскольку в случае НАТО пятая статья учредительного Договора Североатлантического альянса гласит о том, что нападение на одного участника является нападением на всех членов альянса и вызовет незамедлительные ответные действия (включая военные) всех членов, предпосылкой для учреждения такого союза является полное и свободное использование права на коллективную самооборону, определяемого Уставом Организации Объединенных Наций. Иначе говоря, для этого требуется решимость и готовность немедленно вступить в боевые действия в случае, если нападению подвергается не только твоя собственная страна, но и кто-то из других членов союза. Между тем Конституция Японии не признает полного и всестороннего использования права на коллективную самооборону, что делает для Японии невозможным участие в совместных военных действиях – даже если предположить, что она вступит в «азиатскую версию» НАТО. Заручиться согласием народа на такой шаг тоже представляется решительно невозможным. Поскольку Исиба считает себя знатоком в вопросах дипломатии и обеспечения безопасности, он должен это понимать, в связи с чем и возникает первое сомнение по поводу его замыслов.

Более того, в случае НАТО у США и стран Европы имеется единое восприятие России (бывшего Советского Союза) как общей угрозы, тогда как страны Индо-Тихоокеанского региона относятся к Китаю очень по-разному, и унисона в восприятии этой страны нет. К примеру, страны в составе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), считая Китай угрозой в плане обеспечения безопасности с одной стороны, а с другой на самом деле не желают быть втянутыми в раздоры между Китаем и США, поскольку очень зависят от КНР в экономике и торговле. Вряд ли сыщется много желающих вступить в азиатскую версию НАТО. Это порождает вопрос о том, насколько воспринимает эти реалии Исиба.

«Малостороннее» продвижение

С учетом реального положения дел в регионе, в Японии, США и ряде других стран все шире предпринимаются шаги с целью нащупать организационные рамки, которые не будут являться ни двусторонним альянсом, ни объединением с большим числом участников, а представят собой нечто среднее – механизм малых объединений (т. н. «малосторонний», или «минилатеральный» механизм)(*1). При администрациях Байдена в США и Кисиды в Японии, помимо стратегического диалога на высшем уровне Японии и США с Австралией и Индией (т.н. формат Quad), а также механизма для приобретения подводных лодок с участием США, Великобритании и Австралии (AUKUS), диалог на высшем уровне продвигался в таких форматах как Япония-США-Австралия, Япония-США-Южная Корея, Япония-США-Филиппины.

Политолог Джефри Хорнанг из американской исследовательской корпорации RAND, хорошо осведомленный в вопросах альянсов и оборонной политики, считает: «Наилучшим механизмом обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе станет не организация по образцу НАТО – более желателен механизм, собирающий ряд малосторонних объединений вокруг оси, которой выступает альянс Японии и США»(*2). Чем рисовать в воображении замыслы организации коллективной обороны при невозможности совместных действий, Исибе следует обратить свой взгляд на такие более реалистичные меры.

Высокие препоны для идеи о пересмотре Соглашения о статусе сил

Еще более высоки препятствия, которые необходимо преодолеть для пересмотра Соглашения о статусе вооруженных сил между США и Японией, к которому призывает Исиба. Дислоцированные в Японии американские войска защищают Японию, а Япония предоставляет для этого соответствующую инфраструктуру базирования. Исиба давно и настойчиво говорит о том, что в этом «асимметричном распределении обязанностей» по Японо-американскому договору безопасности Япония и США не являются равными. В процессе выборов председателя Либерально-демократической партии он тоже заявлял, в частности, о том, что «Япония и США должны совместно управлять американскими базами», а «Силы самообороны должны с целью проведения тренировок постоянно дислоцироватся на американской территории Гуам, а также на основной территории Соединенных Штатов»; об этом же он писал в преддверии выборов председателя ЛДП в статье для одного из американских аналитических центров(*3).

В ответ в правительстве Соединенных Штатов высказали сомнения в целесообразности такого подхода, заметив, что «раз речь не идет о защите Америки, то в наличии баз (Сил самообороны) только лишь для проведения учений нет необходимости»(*4). В американских газетах тоже появились материалы с встревоженными нотками о том, что «предложения Исибы о перестройке двустороннего альянса сулят новые трения в отношениях с американским правительством»(*5).

Возможно, Исиба желает, проделав «домашнюю работу» по внесению поправок в Конституцию Японии, переориентировать Японию, заявляя о том, что «Японии необходимо иметь собственную военную стратегию и быть независимой в плане обеспечения национальной безопасности настолько, чтобы иметь возможность на равных делиться собственной стратегией и тактикой с Соединенными Штатами по своему усмотрению» (из упомянутого материала для аналитического центра). Однако следование собственным идеям, игнорируя реальный путь, выработанный к настоящему времени как руководством Японии и США, так и теми, кто непосредственно занимается решением практических вопросов, вряд ли найдет понимание и сочувствие в японском народе, не говоря уже об американском.

Долгожданное упоминание «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона»

Четвертого октября в своем первом выступлении по вопросам политики перед обеими палатами Парламента Японии Исиба говорил о хорошо сбалансированном усилении как дипломатического, так и оборонного потенциала посредством «реалистичной политики с учетом национальных интересов страны». При этом он явно высказал намерение предпринимать решительные усилия по обеспечению региональной безопасности и стабильности и поддержанию международного порядка, основанного на верховенстве закона, руководствуясь идеей свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Идею «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» последовательно излагали Соединенным Штатам и международному сообществу три предыдущих правительства – кабинеты Абэ Синдзо, Суги Ёсихидэ и Кисиды Фумио, и эта стратегия дипломатии и обеспечения безопасности снискала широкую поддержку. Исиба упомянул ее впервые, не обмолвившись при этом о таких замыслах как создание «азиатской версии НАТО» и пересмотр Соглашения о статусе сил.

Данное выступление можно расценивать как проявление воли следовать курсом, проложенным несколькими предыдущими правительствами, не давая воли собственным теориям. Именно ввиду резких изменений ситуации с обеспечением безопасности на фоне таких событий как российское вторжение в Украину и обострение ситуации на Ближнем Востоке сейчас самое время заниматься углублением японо-американского альянса максимально решительными и реалистичными способами. Исибе и его подчиненным необходимо и дальше посвящать себя продвижению реалистичной дипломатии, внимательно прислушиваясь к мнениям союзников по альянсам и партнерам Японии.

Фотография к заголовку: экипаж оснащенного системой «Иджис» эсминца «Атаго» на совместных японо-американо-южнокорейских учениях по отражению атаки баллистических ракет в Центре боевого управления, 22 февраля 2023 г., Японское море [снимок предоставлен Объединенным комитетом начальников штабов Министерства обороны Японии] (© Jiji Press)