Снова Трамп (1) «Революционные периоды» в США: итоги президентских выборов в свете истории политической мысли

Снова Трамп

Это было какое-то «красное цунами». Красный – цвет Республиканской партии США. На выборах президента Соединённых Штатов при втором по величине уровне явки за всю послевоенную историю кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал ошеломляющую победу.

Даже женщины отвернулись от Харрис

Сенат, а следом и Палата представителей Конгресса США тоже переходят под контроль Республиканской партии. При этом поражение потерпела не только кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Наголову разбиты оказались и службы исследования общественного мнения, прогнозировавшие тесное соперничество, и ведущие средства массовой информации, и специалисты. Вслед за выборами 2016 и 2020 годов итоги не сошлись с общими ожиданиями.

Но и это еще не все. По данным экзит-поллов, в сравнении с Байденом, одержавшим победу на предыдущих президентских выборах в 2020 году, за Харрис проголосовало меньше тех, кто традиционно составлял основу поддержки демократов – меньше американцев латиноамериканского происхождения, меньше афроамериканцев, меньше молодежи. Харрис не просто не стала первой женщиной-президентом – даже женщины не были склонны отдать ей свой голос. А Дональд Трамп, которого средства массовой информации клеймили как сторонника дискриминации, мужского шовинизма, а то и вовсе фашиста, напротив, добился триумфального реванша, каких не бывало уже лет 130.

Что же происходит в Америке? Куда движется эта страна? Это очень сложно увидеть в материалах ведущих американских СМИ, дружно занявших на выборах сторону демократов, а равно и в репортажах японских масс-медиа, и в комментариях экспертов. Чтобы это понять, необходим взгляд с более широкой исторической точки зрения.

Когда не работают устоявшиеся представления

Соединенные Штаты находятся на большом повороте. В последние годы в стране бьет ключом как левый, так и правый популизм, оседлавший волну протестных настроений среднего класса, некогда процветавшего, а ныне брошенного. Происходит своего рода «политический разворот», а точнее, стремительные изменения политического порядка. Явление сродни революции. Революция опрокидывает системы ценностей и смыслы. Бунтующие не верят в заведенные прежней системой порядки, а в особенности в юридическую систему как защитницу закона. Не доверяют они и прежним СМИ (что отражается и в итогах опросов общественного мнения). Поэтому бунтующих совершенно не волнует то, что против Трампа выдвинуто 91 обвинение в нарушении закона, причем по 34-м из них его вот-вот признают виновным – напротив, это только способствует росту популярности Трампа. Люди склонны считать, что скорее неправа система, которую они считают прогнившей. Прежняя культура также вызывает у них лишь презрение и гнев. Эксперты и масс-медиа, чьи знания и представления перестают срабатывать, утрачивают функциональность.

Если исходить из такого понимания ситуации, то гораздо легче ответить на вопрос: «Почему Трамп?» «Политический разворот» вызывает отнюдь не Трамп как личность. Перелом обусловлен гневом и неприязнью масс, а сам Трамп при этом – не более чем медиум, средство. Но в чем суть происходящего политического разворота? Как из-за него изменяются Соединенные Штаты, и что означает эта трансформация для Японии?

На самом деле Соединенные Штаты уже не единожды проходили через такого рода трансформации, которые изменяли эту страну, формируя ее вплоть до нынешнего вида. Это необходимо осознать. Большой разворот происходил в период войны между Севером и Югом. Большим политическим разворотом был «Новый курс», реализация которого началась во времена Великой депрессии; то же относится и к «революции Рональда Рейгана», к которой привели поражение во Вьетнамской войне, нефтяные шоки и другие потрясения (фактически этот разворот начался еще в бытность президентом Джимми Картера). Большим переломом была и политика реформ президента Теодора Рузвельта в начале XX века, начатая в ответ на бунт «народной партии» рабочих и крестьян в конце XIX-го. Это похоже на те неоднократные политические перемены, через которые прошла послереволюционная Франция – с Первой республики вплоть до нынешней Пятой. Сейчас Соединенные Штаты, будучи по аналогии уже пятой, если не шестой по счету республикой, вырабатывают свою следующую форму. США переживают период именно такого большого разворота.

2016-й: начало излома

В XX столетии система, порожденная «Новым курсом» руководства Демократической партии в 1930-е годы, просуществовала около 40 лет, в том числе и при президентах-республиканцах периода «Нового курса» – Дуайте Эйзенхауэре и Ричарде Никсоне. Когда же она зашла в тупик, страна, пройдя в 1980-е годы через революцию республиканца Рональда Рейгана, совершила посредством «малого правительства» и активного участия в зарубежных делах преобразование в формат «неолибералы/неоконсерваторы». Данный период, с учетом пребывания на посту президента сторонников неолиберализма от Демократической партии – Билла Клинтона и Барака Обамы – тоже продолжался около 40 лет, пока не произошел коллапс – падение среднего класса и возникновение невиданного прежде неравенства, и на выборах 2016 не произошел ряд политических перемен. Именно так следует воспринимать все эти события. Эти обусловлен феномен Дональда Трампа и Берни Сандерса. В ответ на гнев народных масс в обе главные политические партии ворвались два политика-чужака, которые, пусть с разным итогом, выдвинулись на позиции главных партийных кандидатур в президенты, и именно с 2016 года сотрясаются основы американской политической жизни.

При переходе от эпохи «Нового курса» к форме неолибералы/неоконсерваторы предпосылкой стала выстроенная Соединенными Штатами в XX столетии за период Второй мировой войны и Холодной войны мировая система (именуемая «либеральным международным порядком). Теперь все обстоит иначе. Глобальная экономика и общество, порожденные этой системой, обнажили клыки и напали на саму Америку – страну, стоящую за всей этой системой. Речь идет и о терактах 11 сентября, и о мировом финансовом кризисе, вызванном крахом инвестиционного банка Lehman Brothers. Первое из этих событий привело к самым затяжным в американской истории войнам в Афганистане и Ираке, а второе – к тому, что крайне широкое распространение экономического неравенства охватило и американское общество. После шока, вызванного крахом Lehman Brothers, администрация президента Обамы, с одной стороны, спасала в приоритетном порядке финансовые институты, выступающие источниками политического финансирования, а с другой бросила на произвол судьбы и обрекла на крах десятки миллионов тех, кто выплачивал ипотечные займы, что и привело к стремительному расширению неравенства.

В итоге теперь одному проценту сверхбогатых американцев принадлежит почти 40% всех личных активов граждан Соединенных Штатов Америки. Неравенство таково, что совокупное состояние Джеффа Безоса, Билла Гейтса и Уоррена Баффета – всего трех богатейших американцев – сопоставимо с активами половины всего населения США с невысоким уровнем доходов (что составляет около 170 млн жителей страны). Это вряд ли можно назвать благополучной страной. Скорее, это какое-то подобие феодального общества.

В 2016 году произошел первый выплеск гнева среднего класса, изнемогшего и брошенного погружаться все глубже во время затянувшихся войн и экономического краха. После надлома 2016 года американская политика и общество вступили в новую фазу. Так называемый «рейганизм» – система либералы/неоконсерваторы, поддерживаемая демократами и республиканцами с конца 1970-х годов, которая привела страну к непрекращающимся войнам и экономическому фиаско, полностью отвергли так называемые «новые правые» – идейное течение правого толка, возникшее в связи с появлением Дональда Трампа.

На нынешних выборах неоконсервативные мыслители, которые доминировали в вопросах войны и дипломатии после терактов 11 сентября (такие, как, например, Билл Кристол) и пользовавшиеся их услугами политики (к примеру, бывший вице-президент Дик Чейни) занимают сторону Демократической партии. Но и в демократическом лагере в 2016 году в противовес движению по пути неолиберализма/неоконсерватизма возник феномен Сандерса и продолжаются сотрясения, связанные с призывами возродить политику «Нового курса» в форме социал-демократии.

О неизбежности политических потрясений и в Японии

После перелома 2016 года именно в связи с тем, что Америка вступила в новую фазу, демократ Джо Байден, вырвавший власть у Дональда Трампа на выборах 2020 года, по многим направлениям если и не продолжил ориентированный на средний слой курс администрации Трампа, в частности, в инвестировании в инфраструктуру, налогообложении и промышленной политике, то очевидно подражал его идеям. В конце этого пути и Байден, и Харрис пришли к ужесточению позиции по отношению к нелегальным иммигрантам – вопросе, который считался главным в противостоянии с Трампом. Иными словами, в наиболее важном вопросе экономической политики с 2016 года взгляды, которые не созвучны с позицией если не Трампа, то Сандерса, не находят отклика у избирателей. Этот поток увлек и Байдена – последнего политика из прежней системы, и Харрис. Они пытались выжить за счет реализации политического курса а-ля Трамп, но в конечном итоге на нынешних выборах избиратели их отвергли.

В лагере республиканцев тоже имелись многочисленные функционеры из прежней системы, стремившиеся подавить администрацию Трампа, победа которого на переломе 2016 года стала для них неожиданностью, но постепенно их отодвинули. Вполне можно считать, что на этот раз на выборах президента практически вся Республиканская партия была трампистской. При второй администрации Трампа, которая начнет работу в январе следующего года, окончательное расставание с прежней системой («рейганизмом») станет еще более явным. Свидетельством тому служит необычное заявление Трампа о том, что он не намерен предложить должности в будущей администрации ни бывшему госсекретарю Майку Помпео, ни бывшей постпреду США в ООН Никки Хейли.

Политику трампизма вкратце можно свести к следующим положениям: (1) экономический национализм, (2) ужесточение контроля на границах, (3) курс «Америка прежде всего» во внешней политике и обеспечении безопасности. Из этого следует, что для Соединенных Штатов становится ненужной та мировая система, в формировании которой США играли лидирующую роль после Второй мировой войны – ООН, Всемирная торговая организация (созданная на смену ГАТТ), Международный валютный фонд (МВФ), а также сформировавшийся на их основе свободный и открытый международный порядок – ненужной в той части, которая не умещается в три означенных положения. Аналогично и со всеми остальными международными договорами с участием США. Такова позиция Соединенных Штатов по отношению к остальному миру в наступившую новую эпоху.

Британский журнал «Экономист» в ответ на переизбрание Трампа вполне резонно констатировал, что ему суждено стать президентом, чей приход имеет самое важное значение со времен Франклина Рузвельта. Это объясняется вероятностью конца всей мировой системы «Нового курса», в выстраивании которой Соединенные Штаты играли центральную роль со времени окончания Второй мировой войны. От Японии требуется, осознав все изложенное выше, хорошо продумать, как, вовлекая в эту работу не только Запад, но и новые индустриальные, а также развивающиеся страны, решить породившую феномен Трампа проблему неравенства, которая выступает первопричиной глобальных экономических и общественных бед, и предложить этот путь решения всему миру. В эпоху Трампа эта задача безусловно важнее таких как обзаведение собственным оборонным потенциалом. Проблема неравенства (в особенности, между поколениями), уже поднимающая голову и в самой Японии, неминуемо ведет в конечном счете к политическим потрясениям.

Фотография к заголовку: изображение на экране мобильного телефона, иллюстрирующее убедительную победу Дональда Трампа на выборах президента США, 10 ноября 2024 г. (© Beata Zawrzel via Reuters Connect)