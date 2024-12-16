Значение присоединения Индонезии к ТТП: повод вновь подтвердить важность системы свободной международной торговли

С усилением геополитической напряженности по всему миру развитие системы свободной международной торговли переживает кризис. Рассуждая о поданной Индонезией в сентябре заявке на присоединение к соглашению о Транстихоокеанском экономическом партнерстве (ТТП), автор отмечает: «Это может послужить поводом для Глобального Юга еще раз подтвердить важность международного торгового порядка».

В условиях усугубляющегося противостояния Соединенных Штатов и Китая особое внимание привлекают действия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), активно стремящейся сохранять нейтральную позицию. Индонезия, будучи в составе АСЕАН крупным государством, на которое приходится почти половина как общей численности населения, так и валового внутреннего продукта этого объединения, и вместе с тем являясь членом «Большой двадцатки», демонстрирует поведение, которое отличается от действий Индии и ряда других членов G20. В сентябре текущего (2024) года Индонезия официально подала заявку на присоединение к ТТП.

Стремление войти в число промышленно развитых стран и расширение сети соглашений о свободной торговле

Вероятно, некоторые из читателей задаются вопросом: зачем продолжать стремиться к соглашениям о свободной торговле теперь, в эпоху усиления геополитической напряженности? Но если исходить из числа стран, то мир едва ли не полностью составляют страны Глобального Юга, весомая часть которых желает и дальше добиваться ускорения экономического развития на волне глобализации, поддерживая либерализацию торговли и инвестиций. Индонезия тоже испытывает амбициозное желание войти в число развитых стран, поставив целью добиться этого к 2045 году. В феврале текущего года страна начала переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – объединения, задающего стандарты того, что именуется развитыми странами.

Вплоть до настоящего времени Индонезия упорно работала над расширением сети соглашений о свободной торговле со странами за пределами региональных рамок АСЕАН. В приведенной ниже таблице собраны сведения о положении дел с соглашениями о свободной торговле, заключенными Индонезией помимо тех, в которые она входит как член этого блока. Примерно за пятилетний срок страна заключила двусторонние соглашения о свободной торговле с Австралией и Южной Кореей, еще более усиливающие либерализацию торговли в дополнение к режиму, действующему в рамках соглашений АСЕАН. В августе 2024 года дело дошло до подписания протокола о внесении поправок в соглашение об экономическом партнерстве с Японией, действующее с 2008 года. За пределами Азии заключены соглашения с Чили, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA). При этом в настоящий момент ведутся переговоры по заключению еще нескольких соглашений о свободной торговле, в частности, согласно сообщениям, сужается круг вопросов, которые остается уладить для достижения компромисса на переговорах с Европейским Союзом и Канадой.

Заключение Индонезией двусторонних и других соглашений о либерализации торговли (за исключением договоренностей, достигнутых в качестве члена АСЕАН)

Название соглашения Япония Соглашение об экономическом партнерстве. Вступило в силу в июле 2008 года Пакистан Соглашение об особом благоприятствовании в торговле. Ратифицировано в ноябре 2012 года Чили Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Вступило в силу в августе 2019 года Австралия Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Вступило в силу в июле 2020 года Южная Корея Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Вступило в силу в январе 2023 года Палестина Протокол о взаимопонимании для упрощения торговых отношений. Ратифицирован в апреле 2018 года Мозамбик Соглашение об особом благоприятствовании в торговле. Ратифицировано в октябре 2021 года Объединенные Арабские Эмираты Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Вступило в силу в сентябре 2023 года Швейцария Соглашение к меморандуму о взаимном стимулировании и защите инвестиций. Ратифицировано в январе 2024 года Канада Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (идут переговоры) Международная организация по развитию сотрудничества исламских государств («Исламская восьмерка») Соглашение об особом благоприятствовании в торговле. Ратифицировано в сентябре 2011 года Европейский Союз (ЕС) Механизм Соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве. Ратифицирован в феврале 2012 года Европейская ассоциация свободной торговли (EFTA) Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Вступило в силу в ноябре 2021 года

Источник: веб-сайт Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO)

Если рассмотреть примеры соседних стран, уже присоединившихся к ТТП и заключивших соглашенияя о свободной торговле с ЕС – Сингапура и Вьетнама, то ориентация Индонезии на присоединение к ТТП представляется вполне естественным развитием событий. Отчетливо просматривается замысел: сохраняя отношения и с Соединенными Штатами, и с Китаем, одновременно развивать экономические связи и со всем остальным миром. Министр-координатор по экономическим вопросам Эйрланга Хартарто, который демонстрирует сильную заинтересованность в укреплении отношений с регионами, которые до сих пор были менее связаны с Индонезией в экономическом отношении, обратился и к нашему Центру экономических исследований Восточной Азии и АСЕАН (ERIA)(*1)) с просьбой помочь проанализировать экономический эффект от присоединения к Транстихоокеанскому партнерству.

Замысел сбалансировать отношения с Китаем

В последние 10 лет Индонезия даже среди членов АСЕАН была страной, особенно активно укреплявшей отношения с Китаем. В 2023 году доля Китая в индонезийском экспорте и импорте выросла соответственно до 25% и 28%. Между тем совокупные показатели Японии, США и стран Европы ограничились 25% и 20%. Поступающие в страну прямые иностранные инвестиции (на основе реализованных проектов) сильно разнятся год от года, и тем не менее в 2023 году на Китай приходилось 15%, а на Японию, США и Европу в совокупности 22% (все вышеприведенные показатели по данным JETRO). В условиях усиливающейся влиятельности Китая у Индонезии имеются и соображения о необходимости поддерживать баланс путем далнейшего укрепления экономических отношений со странами Запада, а также с остальной частью мира.

Вступление Индонезии в ТТП – хорошая новость для Японии. В особенности многого можно ожидать от улучшения инвестиционного климата. В последнее время Индонезия нацелена на переход от добычи полезных ископаемых, начиная с никеля, к движению в направлении переработки и реализации, то есть повышению добавленной стоимости, в том числе путем продвижения по цепочке поставок. Глубоко вовлеченные в эту стратегию Китай и Южная Корея наращивают свое присутствие в стране. С другой стороны, стратегия развития с сосредоточением на машиностроении, в частности, производстве автомобилей, которую продвигала Япония, становится все менее весомой. Долгие годы Япония оказывала содействие в формировании промышленного кластера вокруг индонезийской столицы Джакарты и в развитии городской инфраструктуры. И если вступление страны в ТТП состоится, то это, вероятно, лишний раз подсветит важность международной сети производства в машиностроительной отрасли.

Дальнейшая задача – работа над адаптацией к либеральным международным правилам

Но на данный момент неизвестно, проведена ли в достаточной мере предварительная подготовка для того, чтобы Индонезия могла немедленно приступить к переговорам. Хотя у этой страны уже имеется опыт практически стопроцентного отказа от таможенных пошлин на базе АСЕАН, а кроме того, она уже набивает руку в переговорах с ЕС и Канадой, и тем не менее, уровень стандартов либерализации и международных норм, задаваемых ТТП, очень высок.

Транстихоокеанское партнерство не предполагает автоматического начала переговоров с любой страной, пожелавшей присоединиться – процесс начинается только после того, как все страны, которые входят в это объединение, согласятся с тем, что кандидат уже провел конкретную подготовку для того, чтобы удовлетворять всем условиям, которые предъявляются к участникам ТТП. То, что переговоры с уже подавшими заявку на присоединение странами, в частности, с Китаем, еще не начаты, свидетельствует о том, что по мнению стран-участниц этого объединения данное условие ими пока не выполнено. Индонезии также необходимо тщательно изучить требования ТТП и подробно определить, какие реформы и изменения политики необходимо реализовать для того, чтобы соответствовать этим требованиям. Разумеется, эти задачи связаны в первую очередь с либерализацией внешней торговли, сферы услуг и инвестиций, а кроме того с государственными закупками, госпредприятиями, защитой интеллектуальной собственности, электронной коммерцией, условиями труда и т. д. Для проведения необходимых реформ потребуется и поработать над достижением консенсуса внутри собственного правительства.

Не упустить возможность продемонстрировать важность международных торговых порядков

Присоединение Индонезии к числу участников Транстихоокеанского партнерства, в случае его реализации, будет безусловно иметь очень большое значение, превосходящее непосредственный экономический эффект для участников данного соглашения. В условиях усиления геополитической напряженности по всему миру нарастает склонность пренебрегать правилами международной торговли, и в первую очередь теми, что установлены Всемирной торговой организацией (ВТО). Присоединение к ТПП станет для Индонезии поводом еще раз подтвердить важность международного торгового порядка, основанного на правилах, а также стать знаменосцем поддержки свободы торговли и инвестиций среди стран Глобального Юга.

Символом ослабления системы правил международной торговли выступает проблема с назначением чиновников органа, регулирующего международную торговлю – Всемирной торговой организации. Апелляционный орган ВТО, который является судом второй инстанции для разрешения споров, состоит из 7 судей, из них на рассмотрение каждого дела назначаются трое. Посколку назначение или переназначение членов апелляционного органа блокируется Соединенными Штатами Америки со времени первой администрации Трампа, в 2020 году этот орган ВТО полностью опустел, и ситуация, при которой он не может проводить рассмотрения споров, тянется и поныне.

Из-за этого даже тогда, когда первая инстанция разрешения споров выносит свой вердикт, несогласная с этим решением сторона апеллирует к вышестоящей инстанции, и возникает ситуация так называемой «подвешенной апелляции». К концу 2023 года таких «зависших» дел накопилось уже двадцать четыре. Другой проблемой является то, что с 2020 года число случаев обращения для разрешения споров в ВТО как таковых постоянно снижается и уже составляет считанные единицы в год.

На самом деле в политике Индонезии тоже имеется немало моментов, проблематичных с точки зрения международных правил ведения торговли. В ежегодно подготавливаемом Министерством экономики, торговли и промышленности Японии «Докладе о несправедливых внешнеторговых практиках» содержатся многочисленные примеры сомнительных внешнеторговых порядков, в частности, обильные и разнообразные меры ограничения импорта, ограничения экспорта минеральных ресурсов, а также требования по локальному контенту, требования по локализации, предъявляемые к коммуникационному и телевизионному оборудованию и т. д. Некоторые из этих случаев становились предметом разбирательств через механизм решения споров Всемирной торговой организации.

Но это не означает, что те, кто ведает вопросами политики в Индонезии, начисто позабыли правила международной торговли. Из разговоров с экспертами становится ясно, что они отчетливо осознают проблему. В случае проведения переговоров о вступлении в ТТП все перечисленные выше вопросы, естественно, будут тщательно обсуждаться. Пройдя через этот процесс, Индонезия будет иметь более прозрачный режим международной торговой политики, а может быть, даже станет активно поддерживать порядок международной торговли, основанный на правилах.

Сотрудничество с Глобальным Югом

Для новых индустриальных стран и стран с высокими темпами развития, собирательно именуемых Глобальным Югом, существующие международные правила были в одностороннем порядке принудительно введены передовыми странами через политику колониализма и неоколониализма, и кое-кто пытается сплотить эти страны, используя противостояние этим правилам как общий знаменатель. Отчасти это можно понять. Но сейчас решительно не время заниматься всеобъемлющим пересмотром правил – для начала необходимо сохранить порядок. Для всех стран помимо США, и в особенности для тех, кто слаб и невелик, наличие правил очень важно.

В условиях усиления геополитической напряженности, в особенности, на фоне усугубляющегося противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, неизбежно формируется экономика, в какой-то мере ограничиваемая во имя обеспечения безопасности. Но за пределами этих ограничений нам необходимо насколько возможно широко обеспечивать свободное и активное функционирование «всей остальной» экономики. Для этого серединным силам, и в первую очередь, Японии необходимо объединяться со странами Глобального Юга в стремлении к свободе торговли, инвестиций и отстаивать мировой торговый порядок, основанный на правилах. Индонезия и другие страны АСЕАН могут стать в этом важными партнерами.

Фотография к заголовку: Президент Индонезии Джоко Видодо на медеплавильном производстве, открытом в городе Гресик в штате Восточная Ява, 23 сентября 2024 г., снимок предоставлен канцелярией президента Индонезии (© AFP/Jiji Press)