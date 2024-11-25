Снова Трамп (3): как быть Японии?

Снова Трамп

В связи с победным возвращением на пост президента США Дональда Трампа в отношении дальнейших связей Японии и Соединенных Штатов, а также торговой политики усиливается пессимизм. Однако, по мнению бывшего посла Японии в Соединенных Штатах Фудзисаки Итиро, важно «не терять бодрости духа и не метаться, вопрошая, что же теперь делать».

Итоги президентских выборов в США для Японии сродни подаркам к Рождеству

Избрание Трампа не является неожиданностью. Воспользуемся несложным приемом матричного мышления. Требований к президенту у американцев всего три. Во-первых, чтобы был сильным и энергичным лидером. Во-вторых, чтобы вызывал желание вместе выпить пивка. А в-третьих, чтобы принес какую-то пользу лично тебе. Полагаю, что все сводится к этим трем критериям.

Хотя Трамп вряд ли проходит по второму критерию, по первому и третьему он вполне годится. В особенности, по третьему. Он спрашивает у избирателей: «У нас ведь не было такой инфляции, когда президентом был я?» Более того, он задает им вопрос: «Разве не подскочила при администрации Байдена незаконная иммиграция, которой практически не было при мне?» Эти вопросы определили очень многое.

Что же касается «аттестата» проигравшей выборы Харрис, то по первому критерию впечатление сильного лидера она не производила. По второму не вполне ясно. В случае Трампа тех, кому он «не нравится» было больше тех, кому он по душе, но и Харрис не вызывала у избирателей однозначной и сильной симпатии. Что же касается третьего критерия, то она создала впечатление, что при ней политика Байдена просто продолжится в неизменном виде, и никаких улучшений или перемен ждать не стоит. Таким образом, применение этой незамысловатой матрицы делает победу Трампа вполне понятной.

Это не значит, что победа Трампа была очевидна с самого начала. Данные опросов в колеблющихся штатах свидетельствуют о том, что у Харрис какое-то время было преимущество, но в последние 10 дней оно перешло к Трампу, после чего показатели уже не изменялись. В этот момент и появилась мысль о том, что, наверное, победит все-таки Трамп. Позволю себе повторить то, что я уже говорил прежде: выборы президента Соединенных Штатов для нас, японцев, чем-то похожи на момент, когда открываешь рождественский подарок. Ты разворачиваешь обертку – и показываешь своим видом, как ты рад: «Ах, именно этого мне и хотелось!» Раз нам неизбежно придется ладить с Америкой, нечего и жаловаться.

Хотя многие говорят о «втором приходе Трампа» с тревогой, во внешней политике время от времени неизбежно приходится приспосабливаться к подобным ситуациям. А поскольку Трамп – игрок и любитель заключать сделки, если наша сторона будет демонстрировать слабость, то он обязательно попытается на нее давить. Поэтому очень важно не терять спокойствия и, подобно игрокам в покер, сохранять невозмутимое выражение лица даже тогда, когда пришла слабая карта. Оно должно говорить: «Я делаю то, что должен делать, какие могут быть проблемы?»

То, что бывшему премьер-министру Абэ Синдзо удавалось ладить с Трампом, объясняется, по-видимому, тремя причинами. Во-первых, он искусно выстраивал отношения один на один, в частности, за игрой в гольф. Во-вторых, он не жалел усилий на то, чтобы помногу раз тщательно объяснять Трампу, насколько японские предприятия продвинулись в Америку – для этого даже специальную карту подготовили. Это объясняется тем, что Трампа более всего интересовали инвестиции в его страну. В-третьих, выработав законодательную базу в области поддержания мира и обеспечения безопасности, в частности, в том, что касается права на коллективную самооборону, Япония зримо продемонстрировала усилия, предпринимаемые в плане обороны.

За последнее время весомую лепту внес бывший премьер-министр Кисида Фумио. Принято решение за пять лет удвоить расходы на национальную оборону, и Япония решила приобрести у Америки 400 крылатых ракет «Томагавк» для того, чтобы обладать потенциалом для нанесения ответного удара. Более того, продвигается работа по формированию объединенного командования американских войск и Сил самообороны Японии. Премьер-министр Исиба Сигэру может продолжать эту работу. В этом случае даже если другая сторона начнет разговоры о том, что Япония, дескать, является «бесплатным пассажиром», ей можно с конкретным материалом на руках объяснить: «Вовсе нет, вот что мы делаем».

Что касается экономики, если, к примеру, говорить об экспорте автомобилей, то японские производители выпускают в Соединенных Штатах 2 млн 800 тыс. единиц. А экспортируют из Японии 1 млн 500 тыс. При этом они производят в Мексике и отправляют в Соединенные Штаты 1 млн 200 тыс. Хотя в 2022 и 2023 году происходили колебания, в целом показатели примерно таковы. То есть, в самой Америке японские компании выпускают примерно столько же автомобилей, сколько они туда экспортируют. Вопрос лишь в том, каким будет воздействие на производство в Мексике в случае повышения администрацией Трампа таможенных пошлин на импорт из этой страны. Возможно, в этом вопросе каждому производителю придется пойти на какие-то переброски.

Японии достаточно поддерживать решения Зеленского

В связи с приходом второй администрации Трампа большой интерес представляет дальнейшее развитие событий, связанных с войной в Украине. Сам Трамп заявлял, что в случае прихода к власти он может завершить эту войну за 24 часа, и, по-видимому, он не испытывает такой антипатии к президенту Путину, как действующий президент Байден. В связи с этим имеются опасения, что администрация Трампа может вынудить Украину уступить России Донбасс и другие территории, чтобы закончить войну. Опасения вызваны тем, что такое развитие событий будет «в пользу России».

Однако на самом деле решения принимать президенту Украины Зеленскому. Все, что будет происходить, будет полностью зависеть от его решений. Поскольку в случае прекращения помощи со стороны Соединенных Штатов поддержка со стороны стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) тоже наверняка сократится, в какой-то момент возникнет необходимость договариваться. И если в тот момент Зеленский примет решение пойти на переговоры, то Япония вполне может его в этом поддержать. Ведь вряд ли Украина предпочтет наотрез отказаться от переговоров, чтобы сгинуть на поле битвы.

Вероятным способом сохранить лицо для Зеленского, по-видимому, может стать согласие на прекращение войны без отказа от оккупированных территорий страны с тем, чтобы оставить возможность предъявлять свои права и поднимать эту тему в будущем. Это определенно не станет уступкой в духе «отдать России». С другой стороны, это может дать возможность последней пойти на прекращение боевых действий, сочтя Украину сдавшейся.

Конечно, признание в международном сообществе того, что Россия, которая является страной-постоянным членом Совета Безопасности ООН, вторглась в соседнее государство, поправ Вторую статью (принцип неприменения военной силы) Устава ООН, да так там и осталась, вызовет споры о том, приемлемо ли это для Японии с ее проблемой Северных территорий. И тем не менее Япония находится не в той позиции, чтобы говорить: «Нет-нет, держитесь дальше!» в момент, когда Зеленский будет принимать решение, которое он вынужден принять.

Я отнюдь не призываю заискивать перед супердержавой по имени Америка. До сих пор Япония занималась реализацией курса, основанного на собственных национальных интересах, будь то, к примеру, отношения с Мьянмой или Ираном. Мы совсем не обязаны поступать так, как велит Америка. Но при этом не стоит и перечить ей в духе: «Мы не станем делать то, что вы нам велите».

Не стоит читать Трампу проповеди

Во время первого президентского срока Трампа и Великобритания, и Германия, и Канада потерпели в этом полную неудачу. Премьер-министр Тереза Мэй, канцлер Ангела Меркель, а равно и премьер-министр Джастин Трюдо прилюдно убеждали Трампа: «Господин Трамп, при демократии так не делается». Этим они добивались лишь ссоры: «Это что еще за дерзости? Я – президент Соединенных Штатов!»

Никто из японских премьер-министров, включая Абэ, так себя не вел. Объясняется это пониманием: такой подход не может привести к успеху. Вопрос состоит в том, как нам быть с Америкой, избравшей Трампа, а сетовать на то, в каком сложном положении мы оказались – занятие бесполезное.

У Японии есть повод быть довольной тем, что сенатор Уильям Хагерти, в прошлом посол США в Японии, становится все более весомой фигурой в нынешней Республиканской партии. Перед тем, как отправиться послом в нашу страну, он ведал кадровыми вопросами в штабе Трампа. Сейчас он – друг Японии. В первой администрации Трампа таких людей не было. Это очень серьезная разница. Будет неплохо, если правительство премьер-министра Исибы уделит ему большое внимание и займется расширением контактов из этой отправной точки.

Беседу вёл Кога Осаму, редакция nippon.com.

Фотография к заголовку: Радость сторонников после победы их кандидата Дональда Трампа на выборах президента, окрестности города Детройт, штат Мичиган, США (Дэвид Гуралник/«Детройт ньюс»/«Кёдо цусин»)