Столетие установления дипломатических отношений Японии и Турции: история дипломатии императорского дома и взаимной помощи

Сто лет минуло со времени установления Японией и Турцией в 1924 году дипломатических отношений в 1924. Турция известна как страна, дружественная Японии. Окинем взглядом историю и отдельные эпизоды японско-турецких отношений.

Отношения дружбы, берущие начало с 1890 года

На 2024 год пришелся столетний юбилей установления дипломатических отношений между Турецкой Республикой и Японией. Они установили официальные дипломатические отношения 6 августа 1924 года, а в марте следующего 1925-го в Стамбуле открылось посольство Японии. В том же году в ноябре получил назначение и отправился к месту службы Обата Юкити – первый чрезвычайный полномочный посол Японии в Турции.

Но все-таки принято считать, что японо-турецкие отношения восходят своими корнями к событиям, связанным с крушением военного транспорта «Эртугрул» в 1890 году. Этот корабль, который был направлен в Японию султаном Османской империи того времени Абдулхамидом II, на пути к родным берегам 16 сентября потерпел крушение в водах у мыса Касиносаки на восточной оконечности полуострова Кии (ныне территория города Кусимото префектуры Вакаяма). При этом погиб 581 член экипажа. Часть экипажа смогла из последних сил вплавь добраться до берега и нуждалась в помощи. Жители города Кусимото занялись спасением и выхаживанием пострадавших, им удалось вернуть к жизни 69 человек.

Дипломатия императорского дома Японии

История с крушением «Эртугрула» предопределила характер дальнейших отношений Японии и Турции, в ней как в капле отражается их будущее развитие. В целом этому есть два объяснения. Во-первых, причиной, по которой «Эртугурул» был направлен в Японию, стал ответный визит вежливости вслед за состоявшимся в 1887 году посещением Стамбула принцем Комацуномия Акихито с супругой. В дальнейшем дипломатия императорского дома стала серьезным фактором поддержания связей двух стран. После того как установились межгосударственные дипломатические отношения, в июне 1926 года было основано Японско-турецкое общество, а первым его председателем стал принц Такамацуномия Нобухито. В настоящее время (на ноябрь 2024 года) председателем этого общества является принцесса Микаса Акико (на фотографии в начале статьи).

Принц Микаса Такахито – младший брат императора Сёва (Хирохито), будучи исследователем истории древнего Востока и испытывая к Турции особенную привязанность, в апреле 1963 года посетил эту страну, где встречался с ее президентом и премьер-министром. Более того, он стал центральной фигурой в процессе создания построенного к 1979 году Центра ближневосточной культуры (находится в городе Митака в Токио), а затем в 1998 году – учреждения в качестве филиала этого центра Научно-исследовательского института анатолийской археологии в турецкой провинции Кыршехир. Оба этих исследовательских учреждения под началом возглавляющего их археолога Омуры Юкихиро занимаются раскопками руин Каман-Калехёюк, Яссухоюк и Бюклюкале.

В ознаменование столетия дипломатических отношений принц Акисино с супругой посетят Турцию с 3 декабря, что лишний раз подчеркивает важность роли, которую императорский дом играет в отношениях дружбы между двумя странами.

Дух взаимопомощи как символ двусторонних взаимоотношений

Второй причиной того, что события с «Эртугрулом» считают определившими характер отношений Японии и Турции, выступает дух взаимопомощи, который заметен в их связях на всем протяжении. В марте 1985 года, когда из-за ирано-иракской войны был высок риск ударов иракских войск по воздушным судам над Тегераном, Япония столкнулась с трудностями в оказании помощи собственным гражданам ввиду отсутствия прямого авиасообщения с Тегераном. И тогда турецкие самолеты взяли на себя задачу по вывозу японцев из Тегерана в Стамбул. Этот эпизод, в котором проявился дружеский характер японско-турецких отношений, перекликается с событиями при крушении «Эртугрула», и в совместном турецко-японском кинофильме 2015 года «Морское крушение 1890» наряду с повествованием об «Эртугруле» вошли эпизоды о спасении японцев из Тегерана.

Дух взаимовыручки неизменно характеризует отношения между странами. Общей чертой Японии и Турции является сильная подверженность обеих стран землетрясениям. Только за последние четверть века в Турции случилось восемь мощных землетрясений магнитудой свыше 6(*1).

Как отмечается в одной из статей в газете «Ёмиури симбун», во время Большого землетрясения Канто 1923 года правительство в Анкаре (впоследствии правительство Турецкой Республики) направило японским властям денежные пожертвования на восстановление, а в 1939 году при землетрясении в провинции Эрзинджан Япония направила пожертвования на восстановление правительству Турецкой Республики(*2). В августе 1999 года, когда землетрясение магнитудой 7.6 неподалеку от Стамбула в провинции Коджаэли унесло около 17.5 тыс. жизней, уже на следующий день министр иностранных дел Японии того времени Комура Масахико первым из высокопоставленных зарубежных дипломатов прибыл в Стамбул и объявил о направлении спасателей и срочной отправке предметов первой необходимости, а также об экстренном выделении безвозмездной помощи на общую сумму около 1 млн долларов. В дальнейшем Япония отправила специалистов для проведения обследований сейсмостойкости, предоставила экстренный йеновый займ на сумму 200 млн долларов, а кроме того выделила дополнительные гранты безвозмездной помощи. Префектура Хёго, которой в 1995 году довелось пережить Большое землетрясение Хансин-Авадзи, тоже направила в Турцию 500 единиц временного жилья(*3).

Когда 11 марта 2011 года случилось Большое землетрясение восточной Японии, турецкая группа по оказанию помощи из 22 спасателей и 5 медицинских работников, базируясь в городе Рифу префектуры Мияги, на протяжении трех недель занималась в основном поиском пропавших без вести в городах Исиномаки, Тагадзё и Ситигахама. Кроме того, направлялись и грузы помощи(*4). В том же году 23 октября, а затем 9 ноября в восточной части Турции в провинции Ван произошли землетрясения магнитудой 7.1 и 5.6, унесшие 644 жизни. Японское правительство незамедлительно отреагировало на землетрясение 23 октября, отправив груз срочной помощи через Японское агентство международного сотрудничества (JICA), предоставило безвозмездную экстренную денежную помощь на строительство временного жилья, а кроме того предоставило 500 палаток(*5). Помимо этого, в работах в провинции Ван участвовал и ряд неправительственных организаций, в том числе Общество помощи беженцам. В этих условиях, когда 9 ноября в результате второго землетрясения обрушилась гостиница, при исполнении своих обязанностей погиб Миядзаки Дзюн из Общества помощи беженцам. Турки чтят его как героя, и в стамбульском районе Сарыер разбит парк имени Миядзаки.

Шестого февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения подряд, в результате чего в этой стране и соседней Сирии погибли во общей сложности 52 тыс. человек. В связи с этим бедствием правительство Японии также направило Международную группу по оказанию экстренной помощи, в которую вошли команды спасателей, медицинских работников и специалистов, а вместе с тем выслало грузы неотложной помощи, выделило экстренную финансовую помощь на сумму 8.5 млн долларов, и также организовала отправку групп специалистов от JICA и других организаций(*6).

Когда турецкие газеты пишут про Японию, они нередко употребляют выражение Kara gün dost – так называют старых друзей, которые всегда приходят на выручку, когда становится по-настоящему трудно. Это тоже говорит о прочности уз, связывающих две страны.

Неотложная задача: развивать сотрудничество в экономике

Что необходимо японско-турецким отношениям на следующие сто лет? Следует предположить, что произойдет дальнейшее укрепление двусторонних связей в области готовности к стихийным бедствиям. Что же касается торговли, хотя переговоры о либерализации (с целью заключения Соглашения о свободной торговле) и ведутся, до подписания документа дело никак не доходит. Заключение такого соглашения позволяет рассчитывать на дальнейшее расширение торговли, но на данный момент обильный экспорт из Японии создает дисбаланс в торговых отношениях. Задача состоит в том, чтобы этот дисбаланс ликвидировать.

В последние годы Турция вкладывает много сил в военное производство, и турецкие беспилотные летательные аппараты военного назначения уже экспортируются более чем в 40 стран. Но для Японии с наличием Девятой статьи в ее Конституции импорт товаров военного назначения может оказаться не самой лучшей идеей, поскольку общество, вероятно, встретит такой шаг в штыки. Дальнейшему углублению отношений двух стран могло бы послужить отыскание новых областей экономического сотрудничества, которые стали бы дополнением к дипломатии императорского дома и сотрудничеству в борьбе со стихийными бедствиями.

Фотография к заголовку: принцесса Микаса Акико осматривает экспозицию, посвященную отношениям двух стран, на праздничной презентации по случаю 100-летия установления дипоматических отношений между Японией и Турцией, 6 ноября 2024 г., Токио, район Тиёда (© Jiji Press)