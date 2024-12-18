2024-й: первый год в полном смысле «сетевых» выборов

На выборах, состоявшихся в Японии в 2024 году, одно за другим происходили явления, не поддающиеся объяснению исходя из прежних общераспространенных представлений о механизмах выборов. К ним относятся и «феномен Исимару», и «феномен Тамаки», и «феномен Сайто». Что все это значит? На эту тему рассуждает руководитель информационного венчурного предприятия «JX цусин» Ёнэсигэ Кацухиро.

Тектонический сдвиг под «сменой медийного ландшафта»

В будущем уходящий 2024 год в Японии, вероятно, будут вспоминать как первый год по-настоящему «сетевых» выборов. Именно на него пришелся большой сдвиг, который явно войдет в историю развития выборов.

Запрет на ведение предвыборной деятельности «в сети» был отменен в Японии в 2013 году. Поскольку именно с того времени стало возможным обновлять веб-сайты в период проведения выборов, а равно и обращаться к избирателям через социальные сети с призывом отдать предпочтение определенному кандидату, вряд ли будет большой ошибкой, если мы назовем 2013-й отправным годом для «сетевых» выборов.

Однако потребовалось какое-то время для того, чтобы положение дел «в сети» стало оказывать существенное влияние на общее положение на выборах. В 2019 году на выборах в Палату советников обратили на себя внимание в качестве успешных примеров организации «сетевой» предвыборной кампании получение 530 тыс. голосов избирателей депутатом Палаты советников (по системе пропорционального представительства) от Либерально-демократической партии Ямадой Таро, а также получение своего первого депутатского мандата (действовавшей в то время) «Партией по защите народа от NHK». Безусловно, это были плоды эффективной предвыборной работы «в сети», и тем не менее максимальный процент поддержки в обоих случаях был получен в лишь в нишевой прослойке избирателей, более того, эти успехи не оказали серьезного влияния на исход выборов в целом.

В сравнении с теми событиями повторное избрание Сайто Мотохико губернатором префектуры Хёго (17 ноября), а также большое количество голосов, завоеванных Исимару Синдзи на выборах губернатора Токио (7 июля) и, наконец, прогресс Демократической партии для народа на выборах Палаты представителей (27 октября) носят качественно иной характер. Во всех этих случаях произошло то, что именуется «тектоническим сдвигом» – переменой, движущей силой которой стала весьма существенная доля избирателей.



Бывший мэр города Акитаката префектуры Хиросима, кандидат на выборах губернатора Токио Исимару Синдзи контактирует с простыми слушателями после уличного выступления на перекрестке 4-го квартала токийского района Гиндза (30 июня 2024 г. © Jiji Press)

С наступлением 2024 года выборы стали по-настоящему «сетевыми»: в движение пришли не только нишевые прослойки, но и «массы» избирателей. Следует отметить, что это произошло на фоне «смены медийного ландшафта» – перехода аудитории от таких традиционных СМИ как газеты и телевидение к социальным сетям, причем этот переход накладывается на изменения в возрастных категориях избирателей.

Новое явление в переломный момент: кандидаты, искусные в работе с соцсетями

Результаты ежегодного опроса, проводимого Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи, свидетельствуют: начиная с 2021 года время, которое жители страны вне зависимости от возрастных категорий проводят «в сети», превышает время, которое население проводит за телевизором. С тех пор время, которое японцы проводят «в сети», с каждым годом только растягивается. Более того, если присмотреться к раскладке по возрастным группам, то проводимое «в сети» время уже превышает продолжительность просмотра «в реале» телевизионных программ среди жителей страны начиная от подростков и вплоть до людей в возрасте от 50 до 60 лет (в 2023 году).

С другой стороны, если рассматривать данные прошлого о выборах государственной власти, то явка избирателей в прослойке населения возрастом от приблизительно 45 лет и до 70-80-летних оказывается выше, нежели средний показатель явки среди всех возрастных категорий. В связи с этим по состоянию на 2024 год начинает серьезным образом проявлять себя взаимное наложение тех возрастных групп, которые больше времени проводят «в сети», с той частью обладающих правом голоса, которая наиболее активно ходит на выборы.

В условиях, когда это наложение преодолело критическую точку (после которой возникают стремительные перемены), появились политики, способные искусно доносить свою позицию до избирателей через социальные сети и другие подобные инструменты. Соответственно, стремительно повысилась весомость «сетевых» выборов. Есть все основания считать, что в сочетании все изложенное привело в 2024 году к качественному изменению характера выборов относительно прошлых лет.

При размышлении задним числом заметно, что момент качественного перехода был еще до июльских выборов губернатора Токио. Переход происходил уже на апрельских дополнительных выборах депутата Палаты представителей в 15-м избирательном округе Токио. Тогда одной из участниц, вступившей в предвыборную борьбу наряду с именитыми кандидатами, стала Иияма Акари от Консервативной партии Японии. Для партии выборы были дебютными, и полагали, что ей достанется не более нескольких процентов голосов. Но Иияма умело обращалась к аудитории через видеохостинг YouTube и смогла набрать 14.2%. Это необычайно высокий уровень поддержки, причем отставание от соперника, получившего второй результат, составило лишь три процентных пункта, что совершенно необычно для дебютанта от партии, которую относили к разряду «прочие».

В ходе одного из опросов, проведенного компанией «JX цусин» в тот момент, избирателей расспрашивали об отношениях с масс-медиа. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа на вопрос о том, каким масс-медиа они уделяют больше времени как «источнику сведений о политической и общественной жизни». В итоге выяснилось, что если в целом доля тех, кто уделяет много времени видеохостингу YouTube, составила 25%, то среди сторонников Ииямы она достигла 59%. Аналогичным образом доля тех, кто помногу времени проводит в соцсети X (бывший «Твиттер»), у неё достигла 52%. Поскольку средний показатель у всех респондентов в целом составил 28%, совершенно ясно, что основную часть голосов Иияме принесла именно её деятельность «в сети».

«Сетевой» базис, отличный от местных общин

Данный «сетевой» тренд проявил себя еще более отчетливо на выборах губернатора Токио и выборах в Палату представителей. А затем, на выборах губернатора префектуры Хёго, это позволило с триумфом вернуться снятому с этой должности Сайто Мотохико.

До сих пор утверждалось, что для победы на выборах политику необходимо то, что называли «три “бана”» – «дзибан» (местный базис), «камбан» (вывеска) и «кабан» (сумка – подразумевается, что полная денег). «Дзибан» – это опора на местных жителей, организационный базис поддержки через группы сторонников в местных общинах, а «камбан» (вывеска) – уровень известности, послужной список, происхождение, принадлежность к политической партии и т. п. Наконец, «кабан» – это сила влияния денег.

Можно утверждать, что с 2024 года к «дзибану» из этой троицы добавился «нэттобан» – «сетевой» базис. Если прежде политики в полном соответствии со старинным понятием «обивать пороги избирателей» вкладывали массу усилий в выстраивание «реального» базиса на местах посредством деятельности, обеспечивавшей максимальное погружение в жизнь местных общин, то сейчас, особенно в больших городах, становится все труднее преподнести себя избирателям, если не имеешь возможности заявлять о себе через социальные сети и пользоваться поддержкой своих сторонников и лидеров общественного мнения «в сети» – иначе говоря, в отсутствие «сетевого» базиса.

Какие избиратели составляют «сетевой» базис? При анализе выборов губернатора Токио, а также депутатов Палаты представителей всплывает очень любопытная картина. По-видимому, это люди, предпочитающие контактам и связям в местной общине общение и получение информации в социальных сетях и других сетевых ресурсах, где они проводят гораздо больше времени, преодолев территориальные границы. В частности, в Токио в составе сторонников Исимару и Демократической партии для народа бросается в глаза высокая доля избирателей, принадлежащих к домохозяйствам из одного человека или только из супругов.

В пользу этого говорит и то, что уровень поддержки Исимару и Рэнхо на выборах губернатора Токио был разным в разных местах столицы. Зонами сравнительно высокого уровня поддержки Исимару среди 23-х столичных районов стали районы Тиёда, Тюо, Минато, Сибуя и Синагава, а также другие места прежде всего в самом центре столицы, в то время как территорией, где Рэнхо вела борьбу практически на равных с Исимару, стал запад столицы, и в первую очередь район Тама. В сердце столицы низок процент людей, состоящих в объединениях жителей кварталов; живущие в центре Токио не знают имен и не помнят лиц людей, живущих по соседству, – многие обитатели центральных районов по сути совершенно не принадлежат к местной общине.

Точно так же, как Исимару, Демократическая партия для народа заручилась поддержкой за счет голосов избирателей из центральной части столицы, преуспев в использовании «сетевого» базиса. Отметим также, что на выборах губернатора префектуры Хёго единственным местом, где доля отданных за Сайто голосов превысила 50%, стал район Тюо – самая центральная часть мегаполиса Кобэ.

Волна, расходящаяся из мегаполисов в провинцию

«Сетевой» базис составляют люди, которые не участвуют в жизни местной общины, проводя основную часть времени в сетевом общении и получая информацию через интернет. Если эта гипотеза верна, то впредь в Японии, где продолжается сокращение численности населения, наверняка будет происходить, с одной стороны, сжатие с каждым годом базиса «в реале», а с другой – расширение «сетевого» базиса. С высокой вероятностью волна «сетевого» характера выборов, которая сейчас особенно заметна в урбанизированной части страны, в дальнейшем разойдется в провинцию. Это объясняется тем, что «смена медийного ландшафта» тоже распространяется в сторону провинции с некоторым отставанием по времени.

Либерально-демократическая партия, партия Комэй, Коммунистическая партия Японии и другие устоявшиеся партии обеспечивали свой самобытный базис поддержки, врастая корнями в жизнь местных общин. Но из этого отнюдь не следует, что поддерживать силу партий прежними методами будет удаваться и дальше. Когда мы говорим, что 2024-й стал первым годом по-настоящему «сетевых» выборов, мы подразумеваем, что роль сетевого базиса повысилась настолько, что уже превосходит значимость базиса «в реале».

Фотография к заголовку: После официального объявления о выборах губернатора префектуры Хёго отстраненный от этой должности бывший губернатор Сайто Мотохико вывешивает свой предвыборный плакат в окружении сторонников, выступив с первой речью перед избирателями, 31 октября 2024 г. (© Jiji Press)