Оборонные инновации в космосе и задачи Японии

Появляется все больше технологий и изделий «двойного назначения», использование которых возможно и в частном секторе, и в военной сфере. Космическое пространство не является в этом плане исключением, и Министерство обороны Японии предпринимает шаги, направленные на активное применение коммерческих технологий в том, что касается использования компактных спутников.

Четвертого декабря 2024 года на базе Ёкота приступило к работе новое подразделение по космической поддержке американских войск, дислоцированных в Японии – Космические силы США в Японии (United States Space Forces – Japan). Этому предшествовали переговоры министров обороны Японии и Соединенных Штатов, на которых стороны, приветствовав предстоящее начало работы нового подразделения, подтвердили решимость серьезно углубить японо-американское сотрудничество в космосе. В последние годы наращивание сотрудничества Японии и США в космическом пространстве в области обеспечения безопасности ведется быстрыми темпами.

Параллельно этому процессу в 2023 году Воздушные силы самообороны Японии, открыв в токийском комплексе «Тораномон хилз» Офис космического сотрудничества, пытаются посредством диалога с представителями частного бизнеса получать знания и представление о самых передовых технологиях в космической сфере. И в Японии, и в Соединенных Штатах все шире осознают незаменимость использования наиболее передовых технологий частного сектора для повышения космического потенциала в деле обеспечения безопасности. Но что конкретно означает использование самых передовых технологий? Давайте поразмышляем о текущей ситуации и задачах японо-американской работы в том, что касается подхода к инновациям в целях обеспечения безопасности в космическом пространстве.

Критика механизма инноваций американского оборонного ведомства

Начиная со второй половины 2010-х годов Министерство обороны США, стремясь сохранить и усилить военно-технологическое превосходство, в особенности, с учетом китайского фактора, одну за другой учреждает новые структуры, такие как Подразделение оборонных инноваций (DIU). Цель, которая ставится перед этими структурами, состоит в том, чтобы, гибко выполняя функции по заключению контрактов, работать над внедрением в оборонных целях передовых технологий частого сектора, и новые структуры уже добились успеха в реализации ряда деловых предложений от разработки прототипов и вплоть до закупок.

Но и после этого, с учетом стремительного повышения технологического потенциала вооруженных сил Китая и ввиду опасений по поводу постепенного сокращения превосходства Соединенных Штатов в технологическом аспекте, данные механизмы Пентагона подвергаются в самих США разнообразной критике. К примеру, ведущий научный сотрудник Американского института предпринимательства Тод Гарисон указывает на то, что Министерство обороны с энтузиазмом занимается обзаведением все новыми организационными структурами для инноваций, в то время как следовало бы уделять куда больше внимания реализации уже существующих механизмов.

Бывшая помощник замминистра обороны (по исследованиям) Мелисса Флаг критикует DIU и другие стурктуры за то, что они слабо связаны с механизмами закупок для армии, военно-морских и военно-воздушных сил, и даже если дело удается довести до разработки прототипа оборудования, это практически не приводит к закупке каким-то конкретным родом войск (иначе говоря, к внесению в ту или иную строку государственного бюджета), к чему следует стремиться в принципе.

Если обобщить эту критику, то она сводится к тому, что учрежденные Пентагоном в последние годы структуры по инновациям, такие как DIU, AFWERK, SpaceWERX и прочие, даже добиваясь определенных успехов в разработке отдельных инновационных технологий, не порождают импульсов, которые приводили бы к большим переменам в военных операциях американских вооруженных сил.

Развертывание новой космической архитектуры через Агентство по освоению космического пространства (SDA)

С другой стороны, за последние годы в системе оборудования в Космических силах Соединенных Штатов начались большие перемены. Если говорить о космических системах, которыми Космические силы располагают и оперируют, то в основном это крупные военные спутники с необычайно высокими функциональными возможностями, в частности, спутники раннего предупреждения, а также военной связи. Традиционно Космические силы оперировали небольшим числом таких космических средств. Однако, к примеру, в случае, если вражеское государство попытается сбивать эти спутники с земли баллистическими ракетами, то уклониться от такой атаки крупному спутнику крайне сложно, а для вражеского государства они выступают исключительно лакомой целью. Более того, проблема еще и в том, что обычной практикой стали колоссальная стоимость и длительный срок разработки каждого такого спутника.

Все это радикально изменило учрежденное в 2019 году Агентство по освоению космического пространства (SDA), которое подчинялось непосредственно заместителю министра обороны (отвечающему за исследования и технологии). Это агентство предложило инновацию, изнутри Министерства обороны разрывающую сложившийся порочный круг, а именно выступило с идеей радикального изменения самой архитектуры прежних космических систем американских вооруженных сил. Директор SDA Дерек Торнье, указывая на наличие так называемой «дилеммы инноватора», которая состоит в том, что Космические силы, которые разрабатывают, управляют и опеспечивают боевой потенциал традиционных космических систем, оказываются неспособны одновременно вкладывать силы и средства в инновации, объяснил, что именно по этой причине SDA, будучи структурой за рамками Космических сил, обеспечивает перемены через новый подход к делу.

Ключевыми в идеях SDA являются слова «рассредоточение» и «развитие по спирали». Если говорить более конкретно, то целью является: (1) действуя децентрализованно посредством вывода на орбиту нескольких сотен компактных и дешевых спутников, избегать вероятности значительного снижения функций всей спутниковой архитектуры как единого целого при нанесении удара по одному из спутников и, (2) запуская каждые два года компактные спутники нового поколения, постоянно обновлять функциональные возможности спутниковой архитектуры. Демонстрационные образцы спутников SDA выводятся на орбиту с 2023 года, а вывод на орбиту первого поколения начнется в 2025 году, причем уже частично начат прием предложений по спутникам третьего поколения.



Иллюстрация «спутникового созвездия» соответственно планам Агентства по освоению космического пространства (SDA) (источник: SDA)

Хотя в октябре 2022 года SDA переподчинили Космическим силам, агентство по-прежнему сохраняет большую самостоятельность, а выделяемый ему бюджет растет с каждым годом. В Конгрессе также признают ценность SDA, выделяя агентству больше бюджетных средств, чем запрашивается, на создание предлагаемой им архитектуры. В этих условиях и сами Космические силы в бюджетном запросе на 2024 год продемонстрировали намерение отказаться от приобретения одного из пяти крупногабаритных спутников, разрабатывавшихся в качестве средств раннего предупреждения нового поколения. Более того, возглавляющий Космические силы глава космических операций Бредли Ченс Солтцман в выступлении в декабре 2024 года, отметив вначале достижения Космических сил за пять лет со времени основания, поднял тему практической работы по созданию рассосредоточенной архитектуры SDA.

То, что SDA добилось таких инноваций в Космических силах, объясняется успехом, которого удалось добиться в самых передовых технологических разработках. При этом важно то, что, максимально использовав уже доступные к использованию новинки коммерческих технологий для новой концепции архитектуры космических систем и управления ею, агентство обрело возможность контролировать технологические риски и вместе с тем быстро переходить к практическим закупкам.

Задачи при использовании космических технологий коммерческих предприятий Министерством обороны и Силами самообороны Японии

Если же мы обратим взор на Японию, то на данный момент космические системы, которыми оперируют Министерство обороны и Силы самообороны страны, ограничиваются лишь тремя спутниками связи «Кирамэки» Министерства обороны. Это происходит на фоне серезных ограничений использования Японией космоса в целях обеспечения безопасности, действовавших до того, как в 2008 году вступил в силу Основной закон о космосе. Соответственно, полномасштабная работа по выстраиванию архитектуры космических систем в области обеспечения национальной безопасности в Японии только началась, и ожидается, что теперь предстоит разработать и ввести в действие самые различные системы.

В этих условиях Министерство обороны демонстрирует активные шаги в направлении использования в целях обеспечения безопасности «созвездия спутников» – оперирования единой системой многочисленных малых спутников, примерной как той, что развивает SDA в Соединенных Штатах. К примеру, в целях повышения устойчивости спутниковой связи, помимо того, что продвигается опытно-практическая работа по проверке возможности использования коммерческих спутниковых группировок (Starlink & OneWeb), в бюджет Министерства обороны на 2025 финансовый год заложен план по началу выстраивания с начала 2025 финансового года спутниковой группировки для получения возможности выявлять и отслеживать атаки с больших расстояний методом PFI (метод обеспечения эффективной общественной услуги за счет инициативы частного сектора). К тому же, соответствующие оборонные ведомства Японии и США прорабатывают сотрудничество в вопросе спутниковой группировки раннего предупреждения и отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвуковых средств поражения.

В частности, планируется начать выстраивание методом PFI уже с конца 2025 финансового года спутниковой группировки для обнаружения и отслеживания атак, что можно назвать амбициозной задачей по обеспечению новых возможностей через максимальное использование уже существующих коммерческих технологий. В Японии фоном для этого служит формирование экосистемы освоения и использования космического пространства, сочетающей накопление частных технологий освоения космоса и новых сервисов последних лет, предоставляемых, главным образом, стартапами.

При всем продвижении активного использования коммерческих технологий и нового механизма взаимодействия с Министерством обороны и Силами самообороны, остаются и трудности. К примеру, в вопросе выстраивания вышеупомянутой спутниковой группировки (спутникового «созвездия») следует предположить наличие многочисленных технологических сложностей, но еще более сложным представляется вопрос о том, каким образом интегировать космические системы в боевую работу Сил самообороны на земле. Спутниковая группировка по выявлению и отслеживанию атакующих целей является не более чем частью заявленной в Стратегии обеспечения национальной безопасности 2022 года общей системы нанесения ударов по удаленным целям за пределами Японии – так называемого «Оборонного потенциала вне зоны ПВО», а в функционировании группировки выявления и отслеживания самой по себе смысла нет.



Иллюстрация механизма обеспечения оборонного потенциала (Источник: Белая книга обороны Японии за 2024 год)

Описанное выше – всего лишь один пример, а интеграция космических систем и концепций боевых операций на земле может стать общей задачей, стоящей на пути как Министерства обороны, так и Сил самообороны. И в структурах, отвечавших до сих пор за освоение космоса в Японии, и в Силах самообороны Японии такого опыта и ноу-хау не имеется (за отдельными частными исключениями, такими как деятельность по сбору информации на стратегическом уровне). Однако, принимая во внимание ситуацию в области обеспечения безопасности, в которой находится Япония, в ее нынешнем положении без усилий, направленных на повышение оборонного потенциала через использование космических систем, ей просто не обойтись, и остается только двигаться вперед.

В октябре 2024 года Управление оборонных закупок учредило Институт научно-технических и иновационных исследований, провозгласив целью поддерживать «вызовы для достижения прорывов общепринятых представлений и ускорения практического использования плодов научно-технических изысканий». Развитие передовых технологий, безусловно, очень важно, но изыскание новых способов использования уже существующих технологий тоже является своего рода инновацией.

Как просматривается к настоящему моменту, в области обеспечения безопасности в космосе и Япония, и Соединенные Штаты, выстраивая космические системы, которые используют уже существующие коммерческие технологии, вместе с тем пытаются обрести новые функциональные возможности, и есть вероятность, что в случае успеха этой работы она внесет большой вклад в повышение оборонного потенциала обеих стран. Но проблема, и в особенности, для Японии, состоит в том, какую роль отвести и каким образом интегрировать в концепцию боевой работы Сил самообороны на земле возможности и функции создаваемых сейчас и в будущем систем в космосе. Это непросто, но решение этой задачи необходимо для дальнейшего повышения оборонного потенциала Японии.

Фотография к заголовку: демонстрация обществу тренировки по наблюдению за космическим пространством подразделением космических операций Воздушных сил самообороны Японии, 30 ноября 2021 года, Токио, база Воздушных сил самообороны в Футю (© Jiji Press)